Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

SDN Software Defined Networking Программно-определяемая сеть SD-LAN Software-defined local area network

  • SDN-решение дает компаниям возможность централизованно управлять собственной сетью на программном уровне, эффективнее обрабатывать и изолировать сетевой трафик, оптимизировать использование и распределение сетевых ресурсов, автоматизировать рутинные задачи. 
  • T-SDN - Transport Software-Defined Network

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.06.2026 В Basis SDN появились гибкие сетевые настройки и улучшена информационная безопасность

Новые инструменты для гибкой настройки сетевой инфраструктуры В релизе Basis SDN 1.2 добавлены шаблоны наиболее популярных сервисов, включая NTP, IMAP, RDP и др., с предустановленными протоколами и портами назначения для быстрой настройки типовых правил безопасности без
14.05.2026 Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров

. В обновлении: версия Proxmox VE повысилась с 8.4 до 9.1, поддержка протоколов OpenFabric и OSPF в SDN, горячее подключение устройств к запущенным контейнерам, новые правила высокой доступност
16.04.2026 «Даком М» усилила SpaceVM интегрированным проприетарным SDN‑стеком

Российский разработчик «Даком М» объявил о выводе на рынок обновленной платформы виртуализации SpaceVM 7 с полностью проприетарным SDN‑стеком SDN Flow, который входит в состав продукта и не требует отдельной лицензии. Платформа объединяет enterprise‑гипервизор первого типа, новое сетевое ядро с поддержкой L2/L3‑сете
15.04.2026 Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности

Защиту изнутри обеспечивают встроенные возможности инфраструктурного ПО. Одна из них — функциональность управления программно-определяемыми сетями (SDN). Ее внедряют, чтобы перенести управление сетевыми компонентами виртуальных машин в контур виртуализации, сформировать единую точку менеджмента всей серверной инфраструктуры на крупных инст
24.03.2026 «Базис» представляет Basis Dynamix Enterprise с расширенной поддержкой отечественных СХД и новыми возможностями SDN

иртуализации Basis Dynamix Enterprise. Обновление расширяет возможности экосистемы «Базиса» за счет более глубокой интеграции платформы с решением для управления программно-определяемыми сетями Basis SDN, улучшает совместимость Basis Dynamix Enterprise с отечественными системами хранения данных, а также предлагает ряд инструментов для повышения производительности и автоматизации управления

17.11.2025 Вышла новая версия платформы виртуализации «Базис» с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности

ых сетей Ключевым нововведением версии 4.4.0 стала полностью нативная интеграция с платформой Basis SDN — программно-определяемой системой управления сетями, которую компания представила в мае

07.07.2025 «Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware

втоматическое создание моста vmbr0 на этапе инсталляции облегчает подключение к интернету сразу после установки дистрибутива. В «Альт Виртуализации» появилась поддержка программно-определяемых сетей (SDN). Администраторы получили возможность: создавать надежные изолированные сегменты для различных приложений и сервисов; разделять сеть на зоны, виртуальные сети и подсети (VNets), что значите
19.06.2025 «Теком» и «Синтерра Медиа» представили совместное решение для оркестрации SDN-медиасети

й, внесенная в реестр отечественного ПО Минцифры России. В 2025 г. в ЦИСУСС был интегрирован модуль SDN-оркестрации медиапотоков, разработанный совместно с «Синтеррой Медиа». Это решение позвол
11.06.2025 «Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства

е для мониторинга и управления телекоммуникационными и инженерными сетями, внесено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. В 2025 г. ЦИСУСС был дополнен модулем оркестрации (SDN), который позволяет пользователям нативно управлять медиапотоками в IP-инфраструктуре. Оркестрация сетевыми коммутаторами обеспечивается по протоколу Openflow, а преобразование видеосигнало
28.05.2025 «Базис» представила Basis SDN — первое полностью российское решение для управления программно-определяемыми сетями

в России полностью импортонезависимое решение для организации программно-определяемых сетей — Basis SDN. Продукт переносит управление сетевой инфраструктурой с уровня оборудования на уровень пр
28.05.2025 Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок

Аналог VMware NSX Входящий в «Ростелеком» разработчик ПО «Базис» выпустил российский аналог продукта VMware NSX — Basis SDN. Компания планирует занять 30% рынка таких решений в России. Помимо этого, «Базис» выйдет и на рынки Африки и Бразилии. Об этом CNews сообщили представители компании. Давид Мартиросов генер
27.02.2025 «ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space

Растущая популярность программно-определяемых сетей (SDN) обусловлена необходимостью повышения гибкости и управляемости сетевой инфраструктуры.

11.12.2024 «Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером

ечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой
30.10.2024 «Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт

ие о разработке первого в России коробочного решения для организации программно-определяемых сетей (SDN). Продукт станет частью экосистемы «Базис» и по своим возможностям будет соответствовать

30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

«Базис» готовит отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Серв
24.11.2023 Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0

ую связь по продукту от более чем 250 заказчиков и регулярно выпускаем обновления — например, в 2023 г. вышли 4 новых полноценных релиза. В zVirt 4.0 мы расширили функциональность виртуализации сетей SDN (уникальный для российского рынка аналог VMware NSX), добавили возможность подключения к сети предприятия по L2, механизм статической маршрутизации, а также сетевую микросегментацию. А за с
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3

Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей (SDN) на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3. Это первое решений по виртуализации сетей корпоративного уровня на российском рынке. Еще одной новой функцией в обновленном продукте ст
01.02.2023 Входящий в «Ростех» НИИ наказан на 1,3 млрд руб. за провал разработок для 4G и SDN. Он на грани банкротства

м модульных средств базовых станций в части маршрутизирования, позволяющих строить самоорганизующиеся самовосстанавливающиеся сети с поддержкой архитектуры и протоколов программно-определяемых сетей (SDN)». В остальном все то же самое — планировавшееся завершение проекта в конце 2018 г. с организацией производства и выходом на экспорт. Редакция CNews ожидает от Минпромторга и НИИССУ ответа

16.09.2022 США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис»

нными активами (OFAC, подразделение Минфина США) 15 сентября 2022 г. включило в санкционные списки (SDN, Specially Designated Nationals List) крупнейших российских производителей вычислительной
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского

в Анатолия Карачинского Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении российских деятелей и организаций, связанные с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Список санкционных персон SDN (Specially Designated nationals List) ведет офис Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). В частности, в SDN был включен основатель и владелец группы компаний IBS Анатоли
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6

енно, такие изменения повлияют и на бизнес системных интеграторов, и на сами проекты. В 2020 году компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представила обновлённую экосистему Omada SDN с точками доступа Wi-Fi 6, которые позволяют организовать масштабируемую сеть класса SDN на множестве объектов с возможностью удалённого облачного управления из единого интуитивно-по
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений?

Программно-определяемые сети (SDN) находят применение в различных сегментах телекоммуникационной инфраструктуры: в сетях оп
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей

неса Omada, TP-Link подготовил комплексный подход для построения программно-конфигурируемых сетей – SDN (Software-Defined Network) – с интегрированными шлюзами, коммутаторами и беспроводными то
03.07.2020 В «КРОК» развернули демо-лабораторию Cisco

моделируют сети заказчиков и наглядно показывают, как с помощью программно-определяемых технологий (SDN) гибко управлять сетевой инфраструктурой. Современный бизнес все больше зависит от ИТ, и

28.05.2020 Эксперты расскажут как управлять сетевой инфраструктурой в кризис

е управления сетевой инфраструктурой в период пандемии и кризиса. Инженеры поделятся практическим опытом и кейсами по оптимизации работы ЦОД и кампусных сетей с помощью программно-определяемых сетей (SDN). Онлайн-митап будет полезен специалистам, работающим с сетями. Эксперты КРОК расскажут, как с помощью программно-определяемых сетей (SDN) решить большинство критичных для ЦОД и камп
04.07.2019 Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей

Cisco объявили о совместной работе над внедрением инновационных решений, которые помогут клиентам перейти от корпоративных локальных сетей (LAN) к более гибким и мощным программно-определяемым сетям SD-LAN. Это поможет компаниям открыть для себя новые возможности сетевого подключения в безопасной защищенной среде. Опираясь на совместный успешный опыт использования SD-WAN, Orange и Cisco в

13.03.2019 ADVA представила новую открытую SDN-платформу FSP3000 OLS

для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила свою новую платформу FSP3000 OLS (Open Line System) – открытую оптическую систему, разработанную специально для использования в SDN-сетях для объединения ЦОД. FSP3000 OLS поддерживает Direct Detect и когерентную модуляцию, а также, по заявлению производителя, позволяет работать с любой формой сигнала на любых скоростях

10.12.2018 Российский оператор IXcellerate стал партнером глобального SDN-провайдера Zenlayer

IXcellerate, оператор российского дата-центра, подписал соглашение с Zenlayer, глобальным сервис-провайдером и оператором программно-определяемых сетей (SDN), о размещении ИТ-инфраструктуры и создании резервной площадки для хранения и обработки данных в РФ. Zenlayer укрепляет свое присутствие в России, которая является важным регионом и частью

20.08.2018 «Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net

уатацию сегмента региональной сети, построенного на основе коммутаторов с использованием технологий SDN. Причем на новую инфраструктуру были постепенно переведены действующие абоненты компании.
28.09.2017 Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения

артнерстве в области создания готовых коммерческих решений в области программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). Системы будут доступны для тестирования в собстве
21.09.2017 Просто и понятно про SDN, SD-WAN и снижение затрат

CNews: Что такое SDN, и чем интересна эта группа технологий? Василий Горшенин: SDN – программно-определ
04.09.2017 «Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети

пешном завершении первого в России мультивендорного теста транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). В процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от
11.04.2017 Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform

аторов связи, провайдеров облачных сервисов и распределенных корпоративных сетей на базе технологий SDN и NFV. Как рассказали CNews в компании, B4N Service Platform Release 2.0 включает расшире
20.03.2017 Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами

Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью уп
16.03.2017 Дата-центр SDN представил новый бренд Xelent и стек облачных продуктов

Дата-центр Stack Data Network (SDN) объявил о проведении ребрендинга и изменении названия. Топ-менеджеры компании анонсировали новый бренд Xelent и маркетинговую стратегию, направленную на удержание лидерства на рынке ЦОДов

15.03.2017 «Крок» в рамках программы импортозамещения в SDN заключил о партнерстве с Brain4Net

«Крок» в рамках расширения компетенции в области программно-определяемых технологий (SDN&NFV) объявил о заключении партнерского соглашения с системным интегратором Brain4Net. Как
22.12.2016 Программно-определяемый ЦОД: маркетологи передали эстафету практикам

технологий получил название SDx, то есть «программно-определяемое все». Среди них наиболее известны SDN (software-defined network, программно-определяемые сети), SDS (software-defined storage,

15.12.2016 «Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений

лабораторий виртуализации вычислительной и программной инфраструктуры, в него входит и лаборатория SDN-решений (Software-Defined Networking). В рамках новой телеком-лаборатории в составе СПОРТ
06.12.2016 Brain4Net и NoviFlow объявили о стратегическом технологическом партнерстве

является предоставление операторам связи, сервис-провайдерам и корпоративным заказчикам комплексных SDN/NFV решений. Как рассказали CNews в компании, решения партнеров построены на базе сервисн
30.11.2016 Orange Business Services запускает SDN-сервис Easy Go Network в 75 странах

ervices анонсировал запуск решения Easy Go Network – на 100% цифровой программно-определяемой сети (SDN). Как рассказали CNews в компании, на первом этапе оно будет доступно в 75 странах мира.


Публикаций - 546, упоминаний - 855

SDN и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2610 86
Huawei 4676 67
Ростелеком 10948 62
Cisco Systems 5372 50
Microsoft Corporation 25775 42
9594 34
Крок - Croc 1964 33
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 30
Dell EMC 5180 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
HP Inc. 5883 29
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 29
Intel Corporation 12811 28
Google LLC 12688 27
Orion soft - Орион софт - 315 27
МегаФон 10742 27
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 146 26
Broadcom - Brocade Communications Systems 249 25
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 25
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 32 24
Oracle Corporation 7074 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 22
Citrix Systems 868 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 20
MIND Software - Майнд Софт 72 19
Amazon Inc - Amazon.com 3277 19
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 19
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
Red Hat 1378 18
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 17
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 16
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 16
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 16
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 16
Fortinet 452 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 22
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 21
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 20
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 17
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 15
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 13
Альфа-Банк 1979 13
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 12
ПСБ - Промсвязьбанк 963 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 10
Bayer AG - Байер 85 10
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 10
Visa International 1993 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 9
Новард УК - Novard 73 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Спортмастер - Sportmaster 201 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 8
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 8
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 8
Восток-Запад - EWS Holding 47 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 8
Пробизнесбанк АКБ 135 8
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 8
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 8
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 26
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
МИК - Московский инновационный кластер 185 15
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 15
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Федеральное казначейство России 1949 13
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 3
NSSF - National Social Security Fund 4 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 16
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 6 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
OpenFabrics Alliance 3 1
WiMAX Forum 69 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Суперкомпьютерный консорциум университетов России 6 1
5G PPP - 5G Public-Private Partnership 6 1
SPEC - Standard Performance Evaluation Corporation 3 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 301
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 262
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 260
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 248
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 202
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 183
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 242 152
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 148
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 144
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 119
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 107
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 94
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 92
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 91
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 91
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 87
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 87
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 85
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 85
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 82
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 71
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 67
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 65
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 64
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 64
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 61
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 58
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 57
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 55
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 53
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 53
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 52
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 52
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 49
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 49
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 49
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 49
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 46
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 44
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 177 42
Intel x86 - архитектура процессора 2151 38
Linux OS 11533 32
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 23
Новые облачные технологии - МойОфис 958 20
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 18
Broadcom - VMware vSphere 614 17
МТС Exolve 150 16
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 124 16
Microsoft Windows 16882 16
1С:ERP Управление предприятием 841 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 15
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 15
Linux OpenDaylight Project - Open Source SDN 14 13
Microsoft Azure 1526 13
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 55 12
Basis - Базис.SDN 19 12
Brain4Net B4N Service Platform 12 11
Basis - Базис.Workplace 81 11
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 34 10
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 10
Apple iOS 8583 10
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 9
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 9
Google Android 15243 9
Docker - Платформа распределённых приложений 543 9
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 136 8
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 22 8
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 49 8
Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 8
Broadcom - Brocade Fibre Channel - Brocade VDX - Brocade ICX - Brocade X - Brocade MLXe - серия маршрутизаторов и коммутаторов 21 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 114 8
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Apple iPhone 6 4861 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 8
Шадаев Максут 1210 27
Кирьянова Александра 169 25
Нестеров Алексей 175 20
Панченко Иван 197 18
Закоржевский Вячеслав 94 18
Желтухин Вадим 72 18
Биккужин Рамиль 70 16
Чурсин Дмитрий 87 16
Павлов Александр 121 16
Гуральник Павел 36 16
Березин Максим 144 15
Путятинский Сергей 112 15
Васильев Сергей 69 15
Сварник Павел 37 15
Хомяков Сергей 65 15
Уткин Владислав 47 15
Зарубинский Игорь 40 15
Абдрахманов Рустам 41 15
Фисенко Лев 62 15
Груздев Антон 45 15
Пуртов Кирилл 64 15
Мухин Денис 58 15
Ерофеев Максим 33 15
Карасев Алексей 22 15
Телевинов Сергей 39 15
Бондаренко Алексей 47 15
Григоренко Вадим 58 15
Калашников Артем 18 15
Толокнов Андрей 39 15
Окладникова Ирина 29 15
Фогельсон Виктор 50 15
Юдин Антон 17 15
Шаповалова Ирина 18 15
Перунов Александр 15 15
Новожилова Анастасия 15 15
Батунова Анастасия 15 15
Хихленко Андрей 15 15
Легошин Андрей 15 15
Гайсин Вадим 28 15
Щапов Олег 24 14
Россия - РФ - Российская федерация 166168 320
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 76
Европа 24964 48
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 44
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 40
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 39
Азия - Азиатский регион 5920 22
Япония 13807 19
Германия - Федеративная Республика 13221 19
Казахстан - Республика 6048 17
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Европа Восточная 3138 11
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 11
США - Калифорния 4829 10
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 9
Южная Корея - Республика 7052 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 9
Испания - Каталония - Барселона 752 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 8
Канада 5081 8
Ближний Восток 3154 8
Испания - Королевство 3840 8
Земля - планета Солнечной системы 10865 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 6
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Израиль 2856 6
Украина 7928 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 6
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 6
Россия - УФО - Челябинская область 1512 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Швеция - Королевство 3782 5
Сингапур - Республика 1953 5
Индия - Bharat 5869 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 131
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 121
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 81
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 70
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 60
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 59
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 57
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 56
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 50
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 48
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 43
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 36
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 34
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 34
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 31
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 25
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 24
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Аренда 2687 18
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 15
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 15
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 15
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 15
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 14
Экономический эффект 1342 14
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 14
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Bloomberg 1627 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Forbes - Форбс 1002 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
N+1 - Издание 188 3
Мобильные системы 118 2
Открытые системы ИД 176 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Wired - Издание 276 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Eurovision 5 1
Cosmopolitan 25 1
Царьград - телеканал 29 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
GQ 22 1
Network World 31 1
9to5Mac 70 1
GigaOM 71 1
News Corp - News Corporation 221 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Silicon 494 1
Content-Review 16 1
Foreign Policy 7 1
Millennial Media 3 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 35
Gartner - Гартнер 3658 31
IDC - International Data Corporation 4975 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 12
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 8
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
CNews Инновация года - награда 155 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 4
ACG Research 8 3
Fortune Global 500 295 3
CNews SaaS рейтинг 28 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
SDN Central 3 2
Frost & Sullivan 207 1
Global Market Insights 16 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Cisco VNI Global Mobile Traffic Forecast 4 1
Tolly Group 14 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
SPEC Power benchmark 2 1
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 5 1
Dell'Oro Group 66 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 17 1
TeleGeography Research 40 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
Gartner Magic Quadrant Enterprise Backup and Recovery Software Solutions 5 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 9
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
РАН - Российская академия наук 2122 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 3
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 2
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 2
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 2
РАН ИСАН - Институт спектроскопии Российской академии наук 8 2
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 2
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 31
CNews AWARDS - награда 571 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 12
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 8
CNews APPWards 36 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
CNews Баттл 69 5
Huawei SoftCom – телеком нового поколения 5 5
CNews FORUM Кейсы 313 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
CeBIT 614 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
Black Hat - Конференция 120 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Microsoft Ignite 44 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
VMworld 29 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Dell Solutions Forum 4 1
Huawei Cloud Congress - Huawei Cloud Conference 5 1
Huawei Network Conference (HNC) 4 1
Связь-Экспокомм 276 1
Индустрия 4.5G Саммит 3 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПаВТ - Параллельные вычислительные технологии 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще