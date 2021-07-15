Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SDN
Software Defined Networking
Программно-определяемая сеть
SD-LAN
Software-defined local area network
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 220, упоминаний - 481
SDN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Щапов Олег 24 12
|Корнеев Сергей 75 5
|Василенко Александр 64 5
|Крысина Ольга 109 5
|Burns Tom - Бернс Том 18 4
|Бобровников Борис 86 4
|Плешков Алексей 42 3
|Четвернин Алексей 651 3
|Мищенко Алексей 4 3
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 3
|Тимофеев Александр 7 3
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
|Maddison John - Мэддисон Джон 22 3
|Козлов Михаил 153 3
|Ермаченков Алексей 14 3
|Скородумов Анатолий 63 3
|Родионов Михаил 40 3
|Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 3
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
|Каминский Максим 4 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Шевченко Владимир 135 2
|Белов Александр 69 2
|Грибов Владимир 25 2
|Сапунов Алексей 30 2
|Чачава Александр 68 2
|Алябьев Андрей 27 2
|Калинин Александр 95 2
|Горшенин Василий 5 2
|Алыхов Евгений 2 2
|Басов Алексей 79 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 7 2
|Шибаев Александр 17 2
|Елисеев Андрей 5 2
|Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 2
|Мейрманов Нурлан 2 1
|Воронков Михаил 5 1
|Борисов Юрий 91 1
|Чехонин Антон 60 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758335, в очереди разбора - 662025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 758335, в очереди разбора - 662025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru