В Basis SDN появились гибкие сетевые настройки и улучшена информационная безопасность Новые инструменты для гибкой настройки сетевой инфраструктуры В релизе Basis SDN 1.2 добавлены шаблоны наиболее популярных сервисов, включая NTP, IMAP, RDP и др., с предустановленными протоколами и портами назначения для быстрой настройки типовых правил безопасности без

Обновление «Альт Виртуализации 11.1 редакция PVE»: правила высокой доступности, улучшения в сетях SDN, формат OCI для контейнеров . В обновлении: версия Proxmox VE повысилась с 8.4 до 9.1, поддержка протоколов OpenFabric и OSPF в SDN, горячее подключение устройств к запущенным контейнерам, новые правила высокой доступност

«Даком М» усилила SpaceVM интегрированным проприетарным SDN‑стеком Российский разработчик «Даком М» объявил о выводе на рынок обновленной платформы виртуализации SpaceVM 7 с полностью проприетарным SDN‑стеком SDN Flow, который входит в состав продукта и не требует отдельной лицензии. Платформа объединяет enterprise‑гипервизор первого типа, новое сетевое ядро с поддержкой L2/L3‑сете

Почему управление виртуальными сетями – это механизм кибербезопасности Защиту изнутри обеспечивают встроенные возможности инфраструктурного ПО. Одна из них — функциональность управления программно-определяемыми сетями (SDN). Ее внедряют, чтобы перенести управление сетевыми компонентами виртуальных машин в контур виртуализации, сформировать единую точку менеджмента всей серверной инфраструктуры на крупных инст

«Базис» представляет Basis Dynamix Enterprise с расширенной поддержкой отечественных СХД и новыми возможностями SDN иртуализации Basis Dynamix Enterprise. Обновление расширяет возможности экосистемы «Базиса» за счет более глубокой интеграции платформы с решением для управления программно-определяемыми сетями Basis SDN, улучшает совместимость Basis Dynamix Enterprise с отечественными системами хранения данных, а также предлагает ряд инструментов для повышения производительности и автоматизации управления

Вышла новая версия платформы виртуализации «Базис» с поддержкой программно-определяемых сетей и зон доступности ых сетей Ключевым нововведением версии 4.4.0 стала полностью нативная интеграция с платформой Basis SDN — программно-определяемой системой управления сетями, которую компания представила в мае

«Альт Виртуализация» 11.0: быстрая установка, поддержка SDN, обновление через веб-интерфейс, простая миграция из VMware втоматическое создание моста vmbr0 на этапе инсталляции облегчает подключение к интернету сразу после установки дистрибутива. В «Альт Виртуализации» появилась поддержка программно-определяемых сетей (SDN). Администраторы получили возможность: создавать надежные изолированные сегменты для различных приложений и сервисов; разделять сеть на зоны, виртуальные сети и подсети (VNets), что значите

«Теком» и «Синтерра Медиа» представили совместное решение для оркестрации SDN-медиасети й, внесенная в реестр отечественного ПО Минцифры России. В 2025 г. в ЦИСУСС был интегрирован модуль SDN-оркестрации медиапотоков, разработанный совместно с «Синтеррой Медиа». Это решение позвол

«Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства е для мониторинга и управления телекоммуникационными и инженерными сетями, внесено в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России. В 2025 г. ЦИСУСС был дополнен модулем оркестрации (SDN), который позволяет пользователям нативно управлять медиапотоками в IP-инфраструктуре. Оркестрация сетевыми коммутаторами обеспечивается по протоколу Openflow, а преобразование видеосигнало

«Базис» представила Basis SDN — первое полностью российское решение для управления программно-определяемыми сетями в России полностью импортонезависимое решение для организации программно-определяемых сетей — Basis SDN. Продукт переносит управление сетевой инфраструктурой с уровня оборудования на уровень пр

Россияне выпустили «убийцу» VMware NSX и собрались с ним на мировой рынок Аналог VMware NSX Входящий в «Ростелеком» разработчик ПО «Базис» выпустил российский аналог продукта VMware NSX — Basis SDN. Компания планирует занять 30% рынка таких решений в России. Помимо этого, «Базис» выйдет и на рынки Африки и Бразилии. Об этом CNews сообщили представители компании. Давид Мартиросов генер

«ДАКОМ М» работает над интеграцией SDN в свою экосистему виртуализации Space Растущая популярность программно-определяемых сетей (SDN) обусловлена необходимостью повышения гибкости и управляемости сетевой инфраструктуры.

«Даком М» выпустит альтернативу VMware NSX – новую версию платформы виртуализации SpaceVM с SDN-контроллером ечения для построения корпоративной облачной инфраструктуры, представит отечественный проприетарный SDN-контроллер в новой версии платформы виртуализации SpaceVM 7. Решение станет альтернативой

«Базис» и разработчики nginx (Angie) создадут новый продукт ие о разработке первого в России коробочного решения для организации программно-определяемых сетей (SDN). Продукт станет частью экосистемы «Базис» и по своим возможностям будет соответствовать

«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX «Базис» готовит отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Серв

Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0 ую связь по продукту от более чем 250 заказчиков и регулярно выпускаем обновления — например, в 2023 г. вышли 4 новых полноценных релиза. В zVirt 4.0 мы расширили функциональность виртуализации сетей SDN (уникальный для российского рынка аналог VMware NSX), добавили возможность подключения к сети предприятия по L2, механизм статической маршрутизации, а также сетевую микросегментацию. А за с

Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей (SDN) на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3. Это первое решений по виртуализации сетей корпоративного уровня на российском рынке. Еще одной новой функцией в обновленном продукте ст

Входящий в «Ростех» НИИ наказан на 1,3 млрд руб. за провал разработок для 4G и SDN. Он на грани банкротства м модульных средств базовых станций в части маршрутизирования, позволяющих строить самоорганизующиеся самовосстанавливающиеся сети с поддержкой архитектуры и протоколов программно-определяемых сетей (SDN)». В остальном все то же самое — планировавшееся завершение проекта в конце 2018 г. с организацией производства и выходом на экспорт. Редакция CNews ожидает от Минпромторга и НИИССУ ответа

США ввели санкции против всей российской электроники. Под ударом «Аквариус», «Ангстрем», «Байкал», МЦСТ, «Элвис» нными активами (OFAC, подразделение Минфина США) 15 сентября 2022 г. включило в санкционные списки (SDN, Specially Designated Nationals List) крупнейших российских производителей вычислительной

США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского в Анатолия Карачинского Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении российских деятелей и организаций, связанные с проводимой Россией спецоперацией на Украине. Список санкционных персон SDN (Specially Designated nationals List) ведет офис Минфина по контролю за иностранными активами (OFAC). В частности, в SDN был включен основатель и владелец группы компаний IBS Анатоли

TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6 енно, такие изменения повлияют и на бизнес системных интеграторов, и на сами проекты. В 2020 году компания TP-Link, ведущий мировой поставщик сетевых решений, представила обновлённую экосистему Omada SDN с точками доступа Wi-Fi 6, которые позволяют организовать масштабируемую сеть класса SDN на множестве объектов с возможностью удалённого облачного управления из единого интуитивно-по

Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? Программно-определяемые сети (SDN) находят применение в различных сегментах телекоммуникационной инфраструктуры: в сетях оп

TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей неса Omada, TP-Link подготовил комплексный подход для построения программно-конфигурируемых сетей – SDN (Software-Defined Network) – с интегрированными шлюзами, коммутаторами и беспроводными то

В «КРОК» развернули демо-лабораторию Cisco моделируют сети заказчиков и наглядно показывают, как с помощью программно-определяемых технологий (SDN) гибко управлять сетевой инфраструктурой. Современный бизнес все больше зависит от ИТ, и

Эксперты расскажут как управлять сетевой инфраструктурой в кризис е управления сетевой инфраструктурой в период пандемии и кризиса. Инженеры поделятся практическим опытом и кейсами по оптимизации работы ЦОД и кампусных сетей с помощью программно-определяемых сетей (SDN). Онлайн-митап будет полезен специалистам, работающим с сетями. Эксперты КРОК расскажут, как с помощью программно-определяемых сетей (SDN) решить большинство критичных для ЦОД и камп

Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей Cisco объявили о совместной работе над внедрением инновационных решений, которые помогут клиентам перейти от корпоративных локальных сетей (LAN) к более гибким и мощным программно-определяемым сетям SD-LAN. Это поможет компаниям открыть для себя новые возможности сетевого подключения в безопасной защищенной среде. Опираясь на совместный успешный опыт использования SD-WAN, Orange и Cisco в

ADVA представила новую открытую SDN-платформу FSP3000 OLS для городских IP-сетей и волоконно-оптических линий связи, представила свою новую платформу FSP3000 OLS (Open Line System) – открытую оптическую систему, разработанную специально для использования в SDN-сетях для объединения ЦОД. FSP3000 OLS поддерживает Direct Detect и когерентную модуляцию, а также, по заявлению производителя, позволяет работать с любой формой сигнала на любых скоростях

Российский оператор IXcellerate стал партнером глобального SDN-провайдера Zenlayer IXcellerate, оператор российского дата-центра, подписал соглашение с Zenlayer, глобальным сервис-провайдером и оператором программно-определяемых сетей (SDN), о размещении ИТ-инфраструктуры и создании резервной площадки для хранения и обработки данных в РФ. Zenlayer укрепляет свое присутствие в России, которая является важным регионом и частью

«Ростелеком» завершил опытную эксплуатацию сегмента региональной сети на основе SDN-решения Brain4Net уатацию сегмента региональной сети, построенного на основе коммутаторов с использованием технологий SDN. Причем на новую инфраструктуру были постепенно переведены действующие абоненты компании.

Brain4Net и «Инфосистемы Джет» предложат заказчикам российские SDN/NFV решения артнерстве в области создания готовых коммерческих решений в области программно-определяемых сетей (SDN) и виртуализации сетевых функций (NFV). Системы будут доступны для тестирования в собстве

Просто и понятно про SDN, SD-WAN и снижение затрат CNews: Что такое SDN, и чем интересна эта группа технологий? Василий Горшенин: SDN – программно-определ

«Ростелеком» протестировал возможности мультивендорной транспортной SDN сети пешном завершении первого в России мультивендорного теста транспортной программно-определяемой сети SDN (Software-Defined Networking). В процессе тестирования оптическое сетевое оборудование от

Brain4Net выпустила второй релиз платформы B4N Service Platform аторов связи, провайдеров облачных сервисов и распределенных корпоративных сетей на базе технологий SDN и NFV. Как рассказали CNews в компании, B4N Service Platform Release 2.0 включает расшире

Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью уп

Дата-центр SDN представил новый бренд Xelent и стек облачных продуктов Дата-центр Stack Data Network (SDN) объявил о проведении ребрендинга и изменении названия. Топ-менеджеры компании анонсировали новый бренд Xelent и маркетинговую стратегию, направленную на удержание лидерства на рынке ЦОДов

«Крок» в рамках программы импортозамещения в SDN заключил о партнерстве с Brain4Net «Крок» в рамках расширения компетенции в области программно-определяемых технологий (SDN&NFV) объявил о заключении партнерского соглашения с системным интегратором Brain4Net. Как

Программно-определяемый ЦОД: маркетологи передали эстафету практикам технологий получил название SDx, то есть «программно-определяемое все». Среди них наиболее известны SDN (software-defined network, программно-определяемые сети), SDS (software-defined storage,

«Крок» открыл новое направление в СПОРТе — лабораторию SDN-решений лабораторий виртуализации вычислительной и программной инфраструктуры, в него входит и лаборатория SDN-решений (Software-Defined Networking). В рамках новой телеком-лаборатории в составе СПОРТ

Brain4Net и NoviFlow объявили о стратегическом технологическом партнерстве является предоставление операторам связи, сервис-провайдерам и корпоративным заказчикам комплексных SDN/NFV решений. Как рассказали CNews в компании, решения партнеров построены на базе сервисн