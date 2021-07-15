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SD-LAN
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15.07.2021 Hewlett Packard Enterprise представила автоматизированное решение для управления сетями 5G 1
14.07.2021 Hughes усовершенствовал сетевое решение спутниковой системы Jupiter 1
11.03.2021 HPE представила открытую архитектуру Open RAN для построения и развертывания сетей 5G 1
04.03.2021 TP-Link Omada SDN – разветвлённая сеть SDN c облачным управлением и Wi-Fi 6 1
28.12.2020 Затраты на облачную инфраструктуру впервые опередили расходы на традиционную 1
25.12.2020 TP-Link представила новинки в линейке корпоративного сетевого оборудования Omada 1
20.11.2020 Как обеспечить безопасность сетей 5G 1
13.11.2020 VMware и Samsung помогут поставщикам услуг связи перейти на 5G 2
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
22.09.2020 Решение безопасности для 5G от Avast позволит операторам защищать абонентов на уровне сети 1
13.08.2020 TP-Link представила потолочные точки доступа Omada c поддержкой Wi-Fi 6 1
10.07.2020 Российские ЦОДы переходят на SDN. В чем преимущества таких решений? 5
06.07.2020 TP-Link представила облачное решение Omada SDN для корпоративных сетей 1
03.07.2020 В «КРОК» развернули демо-лабораторию Cisco 1
28.05.2020 Эксперты расскажут как управлять сетевой инфраструктурой в кризис 1
27.05.2020 Citrix и Check Point Software создадут межсетевой экран следующего поколения 1
21.05.2020 OCS представила в России решение VMware SD-WAN by VeloCloud 1
22.04.2020 Через три года на каждого россиянина будет приходиться шесть подключенных к сети устройств 1
25.02.2020 Fortinet Secure SD-WAN интегрирован с платформой оркестрирования Amdocs 2
25.12.2019 Ван Чэнь, Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
18.11.2019 Разбор рынка SD-WAN: какие существуют решения и кому они нужны 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 3
09.09.2019 ADVA представила многоуровневый коммутатор для перехода к сетям 5G 1
04.07.2019 Orange и Cisco разработают решение SD-LAN для корпоративных сетей 8
19.06.2019 ADVA и Dell EMC представили открытое uCPE решение 2
19.06.2019 В российских сетях 5G вместо телеком-оборудования поставят сервера 9
21.05.2019 Александр Баринов, «Ростелеком-Solar»: Облачная платформа безопасности – инновационный проект в масштабах всего мира 1
18.03.2019 Ericsson и VMware упростят виртуализацию сетевых служб операторам связи 2
27.02.2019 Казахстан переходит на облачную связь 4
27.02.2019 Fortinet предложил клиентам ряд решений для защиты сетей 5G 3
21.02.2019 Nokia представила транспортные решения Anyhaul для сетей 5G 1
13.02.2019 В мультиоблаках не выжить с узкой специализацией 2
04.02.2019 Aruba Mobile First Networks: что нам нужно знать об этом? 1
16.01.2019 Российские ИТ-тренды 2019: CNews опросил лидеров 2
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» 2
22.11.2018 Megaport и Linxdatacenter обеспечат прямую облачную связность с Россией 1
18.10.2018 Продан российский поставщик биллинга с 1,5-миллиардной выручкой 1
30.09.2018 Российский телеком пока растет медленнее мирового 1

Публикаций - 220, упоминаний - 481

SDN упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VMware 1829 33
Huawei 2727 28
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6854 24
Cisco Systems 2037 20
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 18
Крок 1219 15
Fortinet 286 14
Google LLC 7135 13
Dell EMC 2393 12
Brocade Communications Systems 141 12
HP Inc. 2901 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6453 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5316 11
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4668 11
Intel Corporation 4158 10
Alcatel-Lucent Enterprise 330 10
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 10
Microsoft Corporation 11039 10
Orange S.A. 448 9
Nokia Corporation 2424 9
Ericsson 856 9
Red Hat 665 9
NTT DoCoMo 158 8
Telefonica - Telefónica España 169 8
Amazon Inc - Amazon.com 1469 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 8
AT&T Inc 553 7
IBM 3530 7
Facebook 3765 7
Citrix Systems 571 6
China Mobile 186 6
Deutsche Telekom 218 6
Инфосистемы Джет 675 6
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 397 6
3728 6
Oracle Corporation 3333 5
VMware Telco NFV Group 6 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла 45 5
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 5
Extreme Networks 37 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4326 3
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 3
КоммИТ Кэпитал 13 3
Leta Capital 42 3
Airbnb 62 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Uber 257 2
Альфа-Банк 1123 2
Uber Technologies 258 2
UDR Inc 6 2
Мосводоканал 44 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Coca-Cola Company 112 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
ВТБ24 583 1
ВТБ Страхование 52 1
Медскан 12 1
ЕС-лизинг 13 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
SBI Group 13 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 1
Инвесткомм ООО 1 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
Pony Express 55 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
eBay Inc 529 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Tesla Motors 241 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
LinkedIn 520 1
Интер РАО ПАО 158 1
Газпром нефть 380 1
Вертолеты России 114 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5795 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1953 3
NSSF - National Social Security Fund 3 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 525 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 210 1
Правительство РФ 2200 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 80 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 642 4
ONF - Open Networking Foundation 14 4
Linux Foundation 157 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 32 2
OPNFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 3 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 18 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 5 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 74
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 43
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 40
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10374 40
OpenStack 347 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7252 21
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 18
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4492 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1144 13
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 13
OpenFlow - протокол управления процессом обработки данных 35 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 11
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3005 11
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 117 8
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2042 8
DevOps - Development и Operations 296 8
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 7
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 91 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 281 7
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 138 7
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 7
SDDC - Software Defined Data Center - Программно-определяемые ЦОД 44 7
ZTP - Zero Touch Provisioning - Автоматизация управления коммутаторами 20 6
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2941 6
Data Plane - механизм обработки процесса передачи данных 8 6
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1247 6
Carrier Ethernet 23 6
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 5
VMware NSX Intelligence 103 13
Intel x86 - Архитектура процессора 991 12
Brain4Net B4N Service Platform 12 9
AWS - Amazon Web Services 568 7
VMware vCloud NFV 7 6
Microsoft Azure 1171 5
VMware Integrated OpenStack - VIO 12 5
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 5
TP-Link Omada 10 4
Brain4Net B4N CDN-Controller 4 4
Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 88 4
Google Android 10750 4
Linux OpenDaylight Project 11 4
TP-Link Omada SDN 9 4
Brocade VDX - серия модульных Ethernet-коммутаторов 12 4
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 14 3
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 3
Brocade SDN Controller 5 3
Linux Foundation ONOS - Open Network Operating System - Система с открытым исходным кодом для программно-конфигурируемых сетей - Открытая сетевая операционная система 4 3
VMware vSphere 281 3
Fortinet Security Fabric - Fortinet Фабрика безопасности 42 3
Brain4Net B4N Orchestrator 3 3
Brain4Net B4N SwitchOS 3 3
Apple iOS 5741 3
Brocade VCS Fabric - Brocade Virtual Cluster Switching 8 3
Brocade Flow Optimizer - Brocade Flow Manager 5 3
Google Cloud Platform - GCP 194 3
Microsoft Office 365 769 3
VMware vCloud Suite 24 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
МТТ MVNE 20 2
VMware AirWatch 40 2
Docker - Платформа распределённых приложений 146 2
Huawei Cloud 26 2
Fortinet FortiMail 18 2
VMware VeloCloud 10 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
VMware vRealize Operations 25 2
Щапов Олег 24 12
Корнеев Сергей 75 5
Василенко Александр 64 5
Крысина Ольга 109 5
Burns Tom - Бернс Том 18 4
Бобровников Борис 86 4
Плешков Алексей 42 3
Четвернин Алексей 651 3
Мищенко Алексей 4 3
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 3
Тимофеев Александр 7 3
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
Maddison John - Мэддисон Джон 22 3
Козлов Михаил 153 3
Ермаченков Алексей 14 3
Скородумов Анатолий 63 3
Родионов Михаил 40 3
Ayyar Shekar - Айяр Шекар 7 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 2
Каминский Максим 4 2
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Шевченко Владимир 135 2
Белов Александр 69 2
Грибов Владимир 25 2
Сапунов Алексей 30 2
Чачава Александр 68 2
Алябьев Андрей 27 2
Калинин Александр 95 2
Горшенин Василий 5 2
Алыхов Евгений 2 2
Басов Алексей 79 2
Кирьянова Александра 42 2
Biaggiх Pierre-Louis - Бьяджи Пьер-Луи 7 2
Шибаев Александр 17 2
Елисеев Андрей 5 2
Di Piazza Gabriele - Ди Пьяцца Габриэль 2 2
Мейрманов Нурлан 2 1
Воронков Михаил 5 1
Борисов Юрий 91 1
Чехонин Антон 60 1
Россия - Российская федерация - РФ 57238 91
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14034 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17320 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7920 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5609 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7093 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5707 10
Германия - Федеративная Республика 3618 8
Япония 2771 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 6
Северная Америка 1407 5
Южная Корея - Республика 1454 5
Европа 3736 5
Испания - Барселона 533 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2456 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1049 4
Россия - ПФО - Казань 1510 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3913 3
Индия - Республика 2165 3
Восточная Европа 1674 3
Канада 1295 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 514 2
Франция - Французская Республика 2116 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Украина 3353 2
Испания - Королевство 1250 2
Нидерланды 971 2
Австралия - Австралийский Союз 1121 2
Европа Западная 611 2
Казахстан - Республика 2622 2
Земля - планета Солнечной системы 858 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 757 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 402 2
Азия - Азиатский регион 1512 2
США - Балтимор 16 2
Россия - Владимир 158 1
Россия - Дубна 133 1
Австрия - Австрийская Республика 525 1
Россия - Ярославская область 331 1
США - Вашингтон 334 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2843 14
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3214 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4016 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 8
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 325 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
PCT - Patent Cooperation Treaty - Договор о патентной кооперации 12 1
OTS - Opportunity to see - Оценка количества аудиторных контактов с рекламным сообщением 15 1
Русский язык 976 1
Whitebox 3 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 52 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Транспорт 62 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2100 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
GigaOM 61 1
IDC - International Data Corporation 2711 15
Gartner 2189 13
CNews Analytics 1988 12
Juniper Research 278 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 4
ACG Research 7 3
Analysys Mason 26 2
AC&M Consulting 55 1
CNews Рынок ИТ-услуг 13 1
Dell'Oro Group 4 1
Huawei GIV - Huawei Global Industry Vision 2 1
Tolly Group 6 1
Vanson Bourne 34 1
Cisco Annual Internet Report 3 1
Global Market Insights 7 1
Frost & Sullivan 101 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 1
IHS Markit 21 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Forrester Research 385 1
Markets&Markets Research 78 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 34 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 38 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 94 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 13 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 4
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
VMworld 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 758335, в очереди разбора - 662025.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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ИТ-безопасность

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Colocation

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S3-хранилище

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IaaS

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Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

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Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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