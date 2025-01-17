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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 166143
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ООН ЮНИДО Организация Объединённых Наций по промышленному развитию UNIDO United Nations Industrial Development Organization,

ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization,


17.01.2025 «Лаборатория Касперского» подписала пакт Европейской комиссии об искусственном интеллекте 1
19.12.2024 «Лаборатория Касперского» присоединилась к Глобальному альянсу по искусственному интеллекту для промышленности и производства 1
11.05.2017 Электронные отходы в России: подходы есть, культуры нет 4
09.03.2011 Философия дата-центра: что на самом деле нужно бизнесу? 1
22.12.2010 Microsoft предлагает студентам решить наиболее острые мировые проблемы с помощью ИТ 2
01.02.2010 Рынок ЦОД: за "облаком" следует "куб" 1
03.12.2008 Дата-центры в России: кто ответит за качество? 1
18.06.2003 Госcобственность НИИ достанется малому бизнесу 3
26.12.2002 ООН вложит $400 тыс. во внедрение систем управления качеством в российских ИТ-компаниях 3
18.09.2002 "РУССОФТ": российскому ПО нужен правильный маркетинг 1
28.09.2000 Закончился форум "Интернет-экономика России" 1

Публикаций - 11, упоминаний - 19

ООН ЮНИДО и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
Stack Group - Стек Групп 159 3
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 44 3
ZyXEL Communications 291 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 69 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
LG Electronics 3614 1
Huawei Technologies 399 1
Dell EMC 5027 1
Рексофт - Reksoft 418 1
Microsoft Corporation 24623 1
Toshiba Rus - Тошиба рус - Toshiba CIS 12 1
Xerox 1139 1
Цифра ГК 2426 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
NetApp - Network Appliance 636 1
Томсофт 1 1
СибАкадемСофт НП - Некоммерческое партнерство содействия развитию информационных технологий 10 1
Motorola Inc 1140 1
Намип МНПП - НАМИП Отраслевые решения 35 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс - Гласнет 15 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Inforus - Инфорус консорциум 12 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Ренессанс Страхование 160 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Наукоград - технопарк 134 1
Alpari - Альпари 66 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 5
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Водоканал Санкт-Петербурга ГУП 25 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 15 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 199 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2901 3
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 3
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 857 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 455 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 853 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 691 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2178 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 839 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 316 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14385 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 3
Stack Group - StackSearch 4 3
Rambler Top100 - Рамблер Топ100 63 3
Microsoft Windows 2000 8661 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 88 1
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 1
ООН ВПП - Всемирная продовольственная программа - UN World Food Programme - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - UN Food and Agriculture Organization 37 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
Лысаков Сергей 7 3
Фурсенко Андрей 128 2
Касперский Евгений 323 2
Егоров Александр 85 1
Дубов Борис 5 1
Семцова Ирина 4 1
Макаров Валентин 220 1
Щербаков Борис 47 1
Свириденко Андрей 97 1
Bush George - Буш Джордж 304 1
Коротков Андрей 85 1
Шалманов Сергей 201 1
Клебанов Илья 21 1
Алешин Борис 16 1
Федотовских Анна 1 1
Инсанова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 4
Австрия - Австрийская Республика 1309 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 3
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 3
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 368 3
Австрия - Вена 253 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 40 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 2
Япония 13282 2
Америка - Американский регион 2160 2
Германия - Федеративная Республика 12681 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Европа 21767 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Китай - Тайвань 3984 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Казахстан - Республика 5525 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Нидерланды 3517 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
США - Колумбия - Вашингтон 1389 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Сингапур - Республика 1849 1
Америка Южная 850 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 1
Малайзия 865 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 287 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Аренда 2416 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 280 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
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Философия - Philosophy 444 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 498 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 385 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Информатика - computer science - informatique 1053 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
N+1 - Издание 158 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
ООН Университет - УООН - UNI United Nations University 1 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
Венчурная ярмарка 25 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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