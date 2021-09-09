Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Stack Group
Стек Групп
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 109, упоминаний - 217
Stack Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горохов Евгений 27 12
|Лебедев Владимир 41 10
|Данильянц Алексей 20 9
|Соловьев Дмитрий 51 5
|Денеко Владимир 3 3
|Данилин Александр 12 2
|Шаман Александр 3 2
|Хажинский Михаил 2 2
|Вислоцкий Илья 8 2
|Файн Александр 9 2
|Поляков Евгений 14 2
|Ленцнер Ирина 2 2
|Зарьянов Алексей 11 2
|Адеев Николай 5 1
|Котов Сергей 15 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Дорофеев Игорь 7 1
|Попов Илья 2 1
|Боровиков Иван 2 1
|Ткачев Владимир 10 1
|Костерева Катерина 10 1
|Рудникова Мария 3 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Гуриев Марат 10 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Лобачев Алексей 6 1
|Малявкин Александр 22 1
|Заединов Руслан 40 1
|Мякишева Марина 84 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Молин Александр 1 1
|Мотовилов Олег 58 1
|Бокова Людмила 80 1
|Касперская Наталья 197 1
|Бойко Андрей 37 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Соколова Ольга 20 1
|Клименко Федор 18 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Коростелев Павел 5 1
|CNews Analytics 1990 7
|Juniper Research 278 1
|Gartner 2192 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763295, в очереди разбора - 666983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763295, в очереди разбора - 666983.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru