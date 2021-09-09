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Stack Group
Стек Групп


09.09.2021 В 2020 году емкость систем хранения данных M1Cloud выросла на 75% 1
23.07.2021 M1Cloud запустил облачный VDI для геораспределенного бизнеса 2
20.05.2021 М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 2
12.04.2021 Рост объема инфраструктуры Stack Group в 2020 году составил 66% 1
31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 2
26.03.2021 M1Cloud представил VDI для ИТ-емкого и распределенного бизнеса в облаке 1
18.02.2021 Прогноз развития облачного рынка на 2021 год от M1Cloud 1
23.12.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud подвел итоги 2020 года 1
16.12.2020 M1Cloud представила облако OpenStack 1
11.11.2020 «Буарон» использует сервисы восстановления критичных данных в облаке M1Cloud 2
30.09.2020 Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве 7
24.09.2020 M1Cloud представляет сервисы послеаварийного восстановления облачной ИТ-инфраструктуры 1
09.09.2020 Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud 1
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 2
06.05.2020 M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam 1
29.04.2020 M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса 3
15.04.2020 M1Cloud зафиксировал рост спроса на облачные ресурсы 2
24.03.2020 M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 2
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 2
27.05.2019 M1cloud представил объектное хранилище для медиаконтента и больших данных ИТ-сервисов 2
10.04.2019 Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud 4
14.03.2019 M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 2
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
07.12.2018 M1Cloud и «Код Безопасности» анонсировали облачные решения для ГИС и ИСПДн, а также облачные возможности для защиты КИИ 1
30.11.2018 M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год 5
19.11.2018 M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE 1
31.10.2018 M1Cloud усовершенствовал ПО для автоматизации бизнес-процессов 5
12.09.2018 «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» разместила информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 2
20.08.2018 «ГЭОТАР-Медиа» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 2
06.08.2018 Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 3
23.07.2018 Компания «Инносети» размещает ИС в облаке M1Cloud 1
12.07.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили партнерам профессиональные корпоративные облачные решения 4
28.06.2018 «Мобайл парк» разместила информационные системы в облаке M1Cloud 2
25.06.2018 Stack Group представила защищенные облачные сервисы для международных компаний 2
28.05.2018 M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 3
21.05.2018 Вебинар «Как получать максимум преимуществ для ИТ с использованием гибридной облачной инфраструктуры?» 1
12.04.2018 «Вирту Системс» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 1
19.03.2018 UCMS Group Russia размещает системы в облаке M1Cloud 1

Публикаций - 109, упоминаний - 217

Stack Group упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 10
VMware 1829 7
Код Безопасности 365 7
Синтерра - Synterra 565 5
Veeam Software 250 5
Rambler Group - Рамблер ГК 485 4
IBM 3544 3
Крок 1220 3
Nvidia Corp 2024 3
Virtuozzo - Parallels Holding 42 3
Wectech - Вектек 2 2
Microsoft Corporation 11095 2
DataPro - ДатаПро 56 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 254 2
Google LLC 7154 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
SAP SE 3215 2
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink (Пакистан) 25 1
B2B-Center - Центр развития экономики 136 1
АйТи 752 1
Comindware - Колловэар 51 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
Caravan - Караван 13 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Equinix 32 1
ASD Technologies - АСД Технолоджиз 10 1
Virtu Systems - Вирту Системс 4 1
VMware Россия - Виэмваре Рус 5 1
HPE Hybrid IT 2 1
Mindbox 11 1
Flexbby Solutions - Флексби Солюшнс 6 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 5 1
Samsung Electronics 5677 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
Alibaba Group 298 1
Softline - Софтлайн 1474 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Корус Консалтинг ГК 805 1
Мобайл Парк 3 3
Открытие ФК 538 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
Альфа-Капитал УК 45 2
Роснефть НК 367 1
Альфа-Банк 1125 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
АвтоВАЗ 119 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
UCMS Group - ЮСИЭМЭС Групп 1 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Технопарк-Мордовия 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 86 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 16
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 5
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 4
OpenStack 347 3
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 3
Kubernetes 307 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
DevOps - Development и Operations 297 2
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 19 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2049 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 383 1
Stack Group - M1Cloud 76 35
Stack Group Automate 9 6
Veeam Cloud Connect 34 5
Nvidia GRID vGPU 37 4
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 4
Cloudian Hyperstore 3 3
Microsoft Azure 1171 3
Nvidia VDI GRID 3 3
VMware vCloud Director - VMware vCD 96 3
Nvidia GeForce GTX 2067 3
Virtuozzo Hybrid Infrastructure 4 3
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 2
Аскон Компас-3D 63 2
VMware Horizon 55 2
Autodesk AutoCAD 177 2
HPE SimpliVity 25 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
DataLine Nord ЦОД 15 2
Veeam Backup&Replication 90 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
VMware Container Service Extension 1 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Nvidia Maxwell Architecture 5 1
SAP Business One - SAP B1 58 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
SAP HANA Data Platform 1 1
SAP Leonardo System of Innovation 1 1
VMware vCloud Air Network 34 1
Caravan Aero 9 1
Veeam NAS Backup 3 1
VMware vCloud Availability 4 1
Equinix Cloud Exchange 3 1
VMware vCloud Suite 24 1
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 1
VMware vSphere Replication 5 1
CloudМТS 19 1
Microsoft Windows 10 6645 1
Rakuten Viber 429 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu 545 1
Apache Hadoop 339 1
Горохов Евгений 27 12
Лебедев Владимир 41 10
Данильянц Алексей 20 9
Соловьев Дмитрий 51 5
Денеко Владимир 3 3
Данилин Александр 12 2
Шаман Александр 3 2
Хажинский Михаил 2 2
Вислоцкий Илья 8 2
Файн Александр 9 2
Поляков Евгений 14 2
Ленцнер Ирина 2 2
Зарьянов Алексей 11 2
Адеев Николай 5 1
Котов Сергей 15 1
Алехин Заурбек 5 1
Дорофеев Игорь 7 1
Попов Илья 2 1
Боровиков Иван 2 1
Ткачев Владимир 10 1
Костерева Катерина 10 1
Рудникова Мария 3 1
Вахрушев Илья 7 1
Гуриев Марат 10 1
Севастьянов Алексей 23 1
Лобачев Алексей 6 1
Малявкин Александр 22 1
Заединов Руслан 40 1
Мякишева Марина 84 1
Дорохина Юлия 42 1
Молин Александр 1 1
Мотовилов Олег 58 1
Бокова Людмила 80 1
Касперская Наталья 197 1
Бойко Андрей 37 1
Солдатов Алексей 77 1
Соколова Ольга 20 1
Клименко Федор 18 1
Лукацкий Алексей 68 1
Коростелев Павел 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 5
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Россия - ПФО - Казань 1518 3
Германия - Франкфурт-на-Майне 214 2
Европа 3759 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Восточная Европа 1679 2
Казахстан - Республика 2632 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
США - Кремниевая долина 399 1
Европа Западная 614 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Федеральное законодательство 254 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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