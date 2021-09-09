M1Cloud запустил облачный VDI для геораспределенного бизнеса 2

М1Cloud запустил услугу двухфакторной аутентификации 2

M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 2

Прогноз развития облачного рынка на 2021 год от M1Cloud 1

M1Cloud представила облако OpenStack 1

Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве 7

Stack Group запустила VDI для крупного бизнеса в облаке M1Cloud 1

M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 2

M1Cloud расширил сервисы восстановления критичных данных в облаке на базе Veeam 1

M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса 3

M1Cloud зафиксировал рост спроса на облачные ресурсы 2

M1Cloud представил VDI для удаленной работы в облачной среде 2

Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1

Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud 4

M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 2

Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1

M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE 1

Специалисты M1Cloud и Veeam Software проведут вебинар о надежности работы приложений в облаке 3

M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили партнерам профессиональные корпоративные облачные решения 4

Stack Group представила защищенные облачные сервисы для международных компаний 2

M1Cloud и Hewlett Packard Enterprise представили решения для гибридных облачных сред 3