ГК «Вартон» размещает информационные системы в облаке M1Cloud

Производитель светильников и поставщик светотехнического оборудования группа компаний «Вартон» размещает свои корпоративные информационные системы в высоконадежном облаке M1Cloud компании Stack Group. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

«Сервис-провайдер M1Cloud предложил для ГК “Вартон” решение, которое оптимально сочетает в себе возможности масштабирования облачных мощностей, уровень производительности виртуальных машин и доступность приложений. M1Cloud, прежде всего, ориентируется на решение конкретных бизнес-задач заказчиков, предлагая эффективные и высоконадежные ИТ-сервисы. “Вартон” как один из крупнейших представителей отрасли производства светового оборудования использует все передовые технологии для цифровизации бизнеса, что, в результате, повышает производительность и делает доступнее продукцию компании для потребителей», - сказал Владимир Лебедев, директор по развитию Stack Group и M1Cloud.

«По результатам тестирования возможностей облачных решений, мы выбрали своим технологическим партнером сервис-провайдера M1Cloud, который полностью соответствует нашим требованиям по уровню надежности и безопасности. Все размещенные корпоративные ИТ-системы работают бесперебойно, мы имеем круглосуточный доступ к технической поддержке, которая обладает экспертным уровнем компетенций», - отметил Василий Гусев, директор Департамента информационных технологий ООО ТПК «Вартон».

Производственные компании все больше автоматизируют внутренние бизнес-процессы, включая критичные процессы. Компании внедряют новейшие технологии и программные продукты, в том числе используют виртуальную ИТ-инфраструктуру, сетевую связность и сервисы информационной безопасности, которые повышают эффективность производственного процесса. Перенос информационных систем в высоконадежное и защищенное облако M1Cloud осуществляется без остановки бизнес-процессов и сервисов.

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Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению высоконадежной ИТ-инфраструктуры и строит индивидуальные решения под конкретного клиента. Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2021 г. составил 58%.