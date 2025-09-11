M1Cloud: Спрос на облака на базе высокочастотных серверов для «1С» в 2025 году увеличился в 2 раза Сервис-провайдер M1Cloud отмечает, что за три квартала 2025 г. количество запросов на облачные решения с высок

В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году За I полугодие 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud фиксирует рост интереса к облачным виртуальным рабочим столам (VDI) в пределах 20%, п

M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35% Сервис-провайдер M1Cloud отмечает значительное увеличение числа запросов на миграцию ИТ-инфраструктуры в облак

Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15% Сервис-провайдер M1Cloud по результатам анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характер

В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году С начала 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восст

M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интелл

M1Cloud: Возможности облачных GPU для высоконагруженных ИТ-решений в ритейле автоматизировать генерацию баннерной рекламы и мгновенно адаптировать под предпочтения конкретных потребителей, создавая уникальный дизайн и тексты объявлений. По данным аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, рост спроса на облачную инфраструктуру с GPU со стороны заказчиков из сегмента розничной торговли увеличился примерно в два раза по сравнению с началом года. Это связано с преимущества

Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud Облачный провайдер M1Cloud предоставляет комплекс инфраструктурных решений для сервиса лояльности «Апельсин», ко

M1Cloud повысил экспертизу в сфере информационной безопасности Сервис-провайдер M1Cloud, в рамках стратегии повышения уровня кибербезопасности организовал специализированное

Бизнес-кейсы ритейла с использованием облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал текущие бизнес-кейсы от заказчиков из сферы ритейла и выявил наиболее

VDI в облаке M1Cloud для защиты корпоративной информации крупного бизнеса Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет виртуализацию рабочих мест (VDI) для гибкого управления типовыми рабочи

M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году о обусловлено специфическими потребностями компаний. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что эта тенденция подтверждается тем, что помимо традиционно востребованн

M1Cloud предоставляет IaaS для систем «1С» Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет IaaS на базе серверов с высокочастотными процессорами для размещения ре

M1Cloud: В 2025 году тренд на частные облачные решения еющийся ИТ-ландшафт. Этот тренд подтверждается ростом спроса на такие решения со стороны заказчиков M1Cloud, за 2024 гю спрос на частные решения вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представите

M1Cloud создал частное решение для ИИ-моделирования Сервис-провайдер M1Cloud создал частное облачное решение для российской ИТ-компании, которая работает в интере

M1Cloud: Рынок труда облачного рынка в 2025 году Рост облачного рынка оказывает значительное влияние на рынок труда. Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud, сообщил о том, на каких ИТ-специалистов в России и в мире будет значительный спрос в 2025 г., в соответствии с направлениями развития облачных технологий. Об этом CNews сообщили предст

Итоги 2024 года облачного сервис-провайдера M1Cloud Сервис-провайдер M1Cloud подводит итоги 2024 г. В 2024 г. M1Cloud запустил новый облачный сегмент на ба

M1Cloud: итоги 2024 г. на российском облачном рынке 2024 г. сформировал ряд трендов, которые в ближайшие годы будут определять развитие облачного рынка в России. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, о ключевых событиях 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Новые логистические цепочки В 2024 г. сервис-провайдеры продолжили поиск и выстраивание длитель

M1Cloud: треть облачных заказчиков хотели бы дополнить ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal, которые являются по сути альтернативой физическому оборудованию без программного об

M1Cloud предоставляет сервисы защиты на базе StormWall Сервис-провайдер M1Cloud представил сервисы защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использова

Прогноз развития облачного рынка в России на 2025 год от M1Cloud Облачные технологии становятся неотъемлемой частью ИТ-ландшафта в России. По данным сервис-провайдера M1Cloud, облачный рынок в России продолжает расти, что связано с увеличением спроса на гибкие ИТ-решения, повышением уровня цифровизации бизнеса и необходимостью соблюдения регуляторных стандар

M1Cloud развернул новый облачный сегмент на базе высокочастотных серверов Сервис-провайдер M1Cloud запустил в промышленную эксплуатацию новую облачную инфраструктуру корпоративного кла

M1Cloud: Факторы роста рынка Bare Metal в России в 2024 году Bare Metal показывает тенденцию к устойчивому росту, который, по прогнозам iKS Consulting, составит 14,2 млрд руб., увеличившись 33,1% по итогам 2024 г. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, чем в России обусловлен такой интенсивный рост спроса на сервисы Bare Metal. Ситуация на рынке ИТ-оборудования После 2022 г., когда ИТ-оборудование крупных иностранных вендо

M1Cloud: факторы, влияющие на развитие облачного рынка в 2024 году яют продуктовый портфель, внедряют новые технологические решения, в том числе на базе российского ПО и оборудования, расширяют присутствие в различных регионах. Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud, рассказал, с какими вызовами столкнулись сервис-провайдеры в 2024 г. и как они повлияли на развитие облачного рынка. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Релокация ИТ-гига

M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет Backup as a Service для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков: созд

Тренды облачного рынка в I полугодии 2024 г. от M1Cloud рендах облачного рынка в 2024 г. рассказал Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud. BaaS Один из главных трендов 2024 г. – это хранение резервных копий в облаке на стор

Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud Сервис-провайдер M1Cloud обеспечивает удаленное хранение бэкапов (off-site backup) виртуальных машин крупного

M1Cloud представляет комплекс катастрофоустойчивых облачных сервисов Сервис-провайдер M1Cloud представляет комплекс катастрофоустойчивых облачных сервисов: сервисы резервного копи

Ключевые тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2024 г. от M1Cloud нке труда в ИТ-отрасли в 2024 г. рассказал Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud. Переквалификация В 2024 г. продолжилась релокация ИТ-гигантов, что сформировало усто

«Инфофлот» разместила информационные системы в облаке M1Cloud л корпоративные информационные системы в облачной отказоустойчивой инфраструктуре сервис-провайдера M1Cloud компании Stack Group. «Компания «Инфофлот» имеет высокий уровень цифровизации операци

M1Cloud: облачные решения – драйвер развития бизнеса в 2024 году оды турбулентности. Облака стали неотъемлемой частью ИТ-ландшафта не только для крупных компаний, но и для среднего и даже малого бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud, рассказал про то, что облачные провайдеры будут выполнять ключевую роль для цифровизации бизнеса. Перестройка ИТ-процессов началась Все современные технологические разработки и бизнес-

Итоги 2023 г. и прогноз на 2024 г. от M1Cloud: облачный рынок предлагает гибридные решения Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group прогнозирует, что по итогам 2023 г. рост облачного рынка состави

M1Cloud расширил портфель собственных программных разработок для повышения качества сервисов Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group разработал и внедрил ряд собственных программных продуктов. Об э

M1Cloud усовершенствовал собственный сервис управления облаком Automate Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group усовершенствовал собственный программный продукт – полнофункцион

M1Cloud провел ежегодное обновление компонентов ИБ-инфраструктуры Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group провел ежегодное обновление компонентов программно-аппаратного к

M1Cloud внедрил решение по резервному копированию на базе «Кибер бэкап» Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширил спектр катастрофоустойчивых сервисов, внедрив систему р

M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и

M1Cloud: Только треть компаний не планирует использовать PaaS в 2023 году Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group провел исследование среди заказчиков, преимущественно российског

M1Cloud предоставляет проактивный мониторинг облачной ИТ-инфраструктруры Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет проактивный мониторинг облачной ИТ-инфраструктуры