Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group – поставщик гибридной ИТ-инфраструктуры для бизнеса. M1Cloud придерживается клиентоориентированной стратегии и фокусируется на востребованных услугах, созданных на основе обратной связи от заказчиков и с учетом их ИТ-ландшафта. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в ТОП-10 ЦОД России (CNews). Компания Stack Group создала и аттестовала защищенное облако на базе M1Cloud, которое полностью соответствует законодательству для ГИС (К-1) и ИСПДн (УЗ-1).

 


СОБЫТИЯ

СОБЫТИЯ


11.09.2025 M1Cloud: Спрос на облака на базе высокочастотных серверов для «1С» в 2025 году увеличился в 2 раза

Сервис-провайдер M1Cloud отмечает, что за три квартала 2025 г. количество запросов на облачные решения с высок
05.09.2025 В M1Cloud рост запросов на облачные VDI-решения составил 20% в 2025 году

За I полугодие 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud фиксирует рост интереса к облачным виртуальным рабочим столам (VDI) в пределах 20%, п
28.08.2025 M1Cloud: доля облачных решений в инфраструктуре бизнеса превысит 30-35%

Сервис-провайдер M1Cloud отмечает значительное увеличение числа запросов на миграцию ИТ-инфраструктуры в облак
21.08.2025 Прогноз M1Cloud: в 2025 году сегмент рынка частных облаков вырастет на 10-15%

Сервис-провайдер M1Cloud по результатам анализа запросов на частную инфраструктуру зафиксировал смену характер
14.08.2025 В M1Cloud запросы на BaaS и DRaaS выросли в 3 раза в 2025 году

С начала 2025 г. сервис-провайдер M1Cloud зафиксировал рост запросов на услуги резервного копирования (BaaS) и аварийного восст
06.08.2025 M1Cloud представляет облачные решения для ИИ-систем

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет облачную инфраструктуру для развертывания моделей искусственного интелл
26.05.2025 M1Cloud: Возможности облачных GPU для высоконагруженных ИТ-решений в ритейле

автоматизировать генерацию баннерной рекламы и мгновенно адаптировать под предпочтения конкретных потребителей, создавая уникальный дизайн и тексты объявлений. По данным аналитиков сервис-провайдера M1Cloud, рост спроса на облачную инфраструктуру с GPU со стороны заказчиков из сегмента розничной торговли увеличился примерно в два раза по сравнению с началом года. Это связано с преимущества
20.05.2025 Сервис «Апельсин» размещает информационные системы в защищенном облаке M1Cloud

Облачный провайдер M1Cloud предоставляет комплекс инфраструктурных решений для сервиса лояльности «Апельсин», ко
14.05.2025 M1Cloud повысил экспертизу в сфере информационной безопасности

Сервис-провайдер M1Cloud, в рамках стратегии повышения уровня кибербезопасности организовал специализированное
23.04.2025 Бизнес-кейсы ритейла с использованием облачной ИТ-инфраструктуры M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud проанализировал текущие бизнес-кейсы от заказчиков из сферы ритейла и выявил наиболее
09.04.2025 VDI в облаке M1Cloud для защиты корпоративной информации крупного бизнеса

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет виртуализацию рабочих мест (VDI) для гибкого управления типовыми рабочи
20.03.2025 M1Cloud: Рост спроса на целевые облачные сервисы в 2025 году

о обусловлено специфическими потребностями компаний. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, что эта тенденция подтверждается тем, что помимо традиционно востребованн
13.03.2025 M1Cloud предоставляет IaaS для систем «1С»

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет IaaS на базе серверов с высокочастотными процессорами для размещения ре
27.02.2025 M1Cloud: В 2025 году тренд на частные облачные решения

еющийся ИТ-ландшафт. Этот тренд подтверждается ростом спроса на такие решения со стороны заказчиков M1Cloud, за 2024 гю спрос на частные решения вырос на 30%. Об этом CNews сообщили представите
07.02.2025 M1Cloud создал частное решение для ИИ-моделирования

Сервис-провайдер M1Cloud создал частное облачное решение для российской ИТ-компании, которая работает в интере
29.01.2025 M1Cloud: Рынок труда облачного рынка в 2025 году

Рост облачного рынка оказывает значительное влияние на рынок труда. Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud, сообщил о том, на каких ИТ-специалистов в России и в мире будет значительный спрос в 2025 г., в соответствии с направлениями развития облачных технологий. Об этом CNews сообщили предст
16.12.2024 Итоги 2024 года облачного сервис-провайдера M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud подводит итоги 2024 г. В 2024 г. M1Cloud запустил новый облачный сегмент на ба
06.12.2024 M1Cloud: итоги 2024 г. на российском облачном рынке

2024 г. сформировал ряд трендов, которые в ближайшие годы будут определять развитие облачного рынка в России. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, о ключевых событиях 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Новые логистические цепочки В 2024 г. сервис-провайдеры продолжили поиск и выстраивание длитель
22.11.2024 M1Cloud: треть облачных заказчиков хотели бы дополнить ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal

По данным исследования сервис-провайдера M1Cloud, треть опрошенных облачных заказчиков хотела бы дополнить имеющийся ИТ-ландшафт сервисами Bare Metal, которые являются по сути альтернативой физическому оборудованию без программного об
12.11.2024 M1Cloud предоставляет сервисы защиты на базе StormWall

Сервис-провайдер M1Cloud представил сервисы защиты информационных систем от DDoS и веб-приложений с использова
01.11.2024 Прогноз развития облачного рынка в России на 2025 год от M1Cloud

Облачные технологии становятся неотъемлемой частью ИТ-ландшафта в России. По данным сервис-провайдера M1Cloud, облачный рынок в России продолжает расти, что связано с увеличением спроса на гибкие ИТ-решения, повышением уровня цифровизации бизнеса и необходимостью соблюдения регуляторных стандар
16.10.2024 M1Cloud развернул новый облачный сегмент на базе высокочастотных серверов

Сервис-провайдер M1Cloud запустил в промышленную эксплуатацию новую облачную инфраструктуру корпоративного кла
27.09.2024 M1Cloud: Факторы роста рынка Bare Metal в России в 2024 году

Bare Metal показывает тенденцию к устойчивому росту, который, по прогнозам iKS Consulting, составит 14,2 млрд руб., увеличившись 33,1% по итогам 2024 г. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса M1Cloud, рассказал, чем в России обусловлен такой интенсивный рост спроса на сервисы Bare Metal. Ситуация на рынке ИТ-оборудования После 2022 г., когда ИТ-оборудование крупных иностранных вендо
05.09.2024 M1Cloud: факторы, влияющие на развитие облачного рынка в 2024 году

яют продуктовый портфель, внедряют новые технологические решения, в том числе на базе российского ПО и оборудования, расширяют присутствие в различных регионах. Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud, рассказал, с какими вызовами столкнулись сервис-провайдеры в 2024 г. и как они повлияли на развитие облачного рынка. Об этом CNews сообщили представители Stack Group. Релокация ИТ-гига
15.08.2024 M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков

Сервис-провайдер M1Cloud предоставляет Backup as a Service для защиты бизнеса от программ-шифровальщиков: созд
08.07.2024 Тренды облачного рынка в I полугодии 2024 г. от M1Cloud

рендах облачного рынка в 2024 г. рассказал Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud. BaaS Один из главных трендов 2024 г. – это хранение резервных копий в облаке на стор
25.06.2024 Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud обеспечивает удаленное хранение бэкапов (off-site backup) виртуальных машин крупного

11.06.2024 M1Cloud представляет комплекс катастрофоустойчивых облачных сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud представляет комплекс катастрофоустойчивых облачных сервисов: сервисы резервного копи
29.05.2024 Ключевые тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2024 г. от M1Cloud

нке труда в ИТ-отрасли в 2024 г. рассказал Дмитрий Соловьев, технический директор сервис-провайдера M1Cloud. Переквалификация В 2024 г. продолжилась релокация ИТ-гигантов, что сформировало усто
11.01.2024 «Инфофлот» разместила информационные системы в облаке M1Cloud

л корпоративные информационные системы в облачной отказоустойчивой инфраструктуре сервис-провайдера M1Cloud компании Stack Group. «Компания «Инфофлот» имеет высокий уровень цифровизации операци
22.12.2023 M1Cloud: облачные решения – драйвер развития бизнеса в 2024 году

оды турбулентности. Облака стали неотъемлемой частью ИТ-ландшафта не только для крупных компаний, но и для среднего и даже малого бизнеса. Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group и M1Cloud, рассказал про то, что облачные провайдеры будут выполнять ключевую роль для цифровизации бизнеса. Перестройка ИТ-процессов началась Все современные технологические разработки и бизнес-
17.11.2023 Итоги 2023 г. и прогноз на 2024 г. от M1Cloud: облачный рынок предлагает гибридные решения

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group прогнозирует, что по итогам 2023 г. рост облачного рынка состави
19.10.2023 M1Cloud расширил портфель собственных программных разработок для повышения качества сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group разработал и внедрил ряд собственных программных продуктов. Об э
28.09.2023 M1Cloud усовершенствовал собственный сервис управления облаком Automate

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group усовершенствовал собственный программный продукт – полнофункцион
13.09.2023 M1Cloud провел ежегодное обновление компонентов ИБ-инфраструктуры

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group провел ежегодное обновление компонентов программно-аппаратного к
21.08.2023 M1Cloud внедрил решение по резервному копированию на базе «Кибер бэкап»

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширил спектр катастрофоустойчивых сервисов, внедрив систему р
11.08.2023 M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group расширяет спектр сервисов защиты информационных систем от DDoS и
05.07.2023 M1Cloud: Только треть компаний не планирует использовать PaaS в 2023 году

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group провел исследование среди заказчиков, преимущественно российског
23.06.2023 M1Cloud предоставляет проактивный мониторинг облачной ИТ-инфраструктруры

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group предоставляет проактивный мониторинг облачной ИТ-инфраструктуры

22.06.2023 Практические подходы к мониторингу сложных ИТ систем для обеспечения непрерывности бизнеса. Опыт компаний: S7 ИТ, Актион, M1Cloud

омплексного мониторинга ИТ поделятся спикеры из компаний: S7 ИТ (авиа отрасль) Актион (медиабизнес) M1Cloud (облачный провайдер) Программа вебинара 22 июня 2023, 12:00 (мск): Вступительное слов

