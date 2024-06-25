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Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud

Сервис-провайдер M1Cloud обеспечивает удаленное хранение бэкапов (off-site backup) виртуальных машин крупного и среднего бизнеса. M1Cloud предоставляет сервисы резервного копирования виртуальных машин (backup VM), рабочих столов (backup workstation), физических серверов (backup server). Облака позволяют хранить неограниченное количество резервных копий, благодаря эластичности и масштабируемости вычислительных ресурсов. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Для ИТ-емкого бизнеса катастрофоустойчивый ИТ-ландшафт зачастую включает использование сервисов резервного копирования на площадках сервис-провайдеров. Backup as a Service от M1Cloud позволяет не только хранить копии бэкапов на отдельной площадке, но и защититься от случайного удаления резервных копий, благодаря опции отсроченного удаления на стороне сервис-провайдера.

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«Сейчас мы наблюдаем резкое увеличение запросов заказчиков на удаленное хранение бэкапов. Для крупного и среднего бизнеса технические сбои и потеря данных могут иметь серьезные последствия для работы бизнеса, поэтому многие компании заранее учитывают подобные риски в своих ИТ-стратегиях, в том числе используют сервисы резервного копирования на площадках сервис-провайдеров, которые позволяют сократить приостановку операционных процессов. Хранение резервных копий данных на стороне сервис провайдеров позволяет не только бесшовно интегрировать облачный сегмент в ИТ-инфраструктуру бизнеса, но и использовать различные сценарии восстановления виртуальной инфраструктуры», - сказал Дмитрий Соловьев, технический директор M1Cloud.

Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud позволяет повысить уровень сохранности критичных данных, восстановить информационные системы в самые сжатые сроки и обеспечить устойчивость бизнеса в ходе технических сбоев.

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