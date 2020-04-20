Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Соловьев Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 65
Соловьев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мобайл Парк 3 2
|Открытие ФК 538 2
|Альфа-Капитал УК 45 2
|РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 2 2
|Альфа-Банк 1127 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
|Лебедев Владимир 41 2
|Хажинский Михаил 2 2
|Поляков Евгений 14 2
|Шаман Александр 3 2
|Зарьянов Алексей 11 2
|Горохов Евгений 27 1
|Данильянц Алексей 20 1
|Денеко Владимир 3 1
|Ткачев Владимир 10 1
|Самодахов Валерий 1 1
|Добронравов Олег 3 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Земцов Сергей 1 1
|Леонова Татьяна 2 1
|Лобачев Алексей 6 1
|Щербаков Сергей 14 1
|Juniper Research 278 1
|CNews Analytics 1991 1
|Markets&Markets Research 78 1
|Mordor Intelligence 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768062, в очереди разбора - 671747.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768062, в очереди разбора - 671747.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru