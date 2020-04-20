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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Соловьев Дмитрий


20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 1
14.03.2019 M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 1
30.11.2018 M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год 1
19.11.2018 M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE 1
28.06.2018 «Мобайл парк» разместила информационные системы в облаке M1Cloud 1
23.10.2017 Gorenje размещает почтовые серверы в облаке M1Cloud 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 10
30.03.2017 Топ-менеджер Stack Group рассказал об «Облаке корпоративного уровня» на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 3
28.03.2017 Stack Group на конференции «ИКТ в финансовом секторе 2017» расскажет о виртуальной ИТ-инфраструктуре M1Cloud 1
24.03.2017 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку 1
13.02.2017 Персональные данные клиентов Stack Group под защитой решений «Кода безопасности» 1
25.01.2017 Stack Group запустила комплекс решений для защиты ИСПДн в «облаке» M1Cloud 1
15.09.2016 Stack Group стала сертифицированным партнером Ubuntu 1
27.07.2016 Stack Group расширила ёмкость своих СХД за счет All-flash-массивов HP 1
09.03.2016 S7 Group перенесла корпоративные почтовые сервисы в виртуальный дата-центр Stack Group 1
12.01.2016 ТТК предоставил доступ в интернет Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 1
24.11.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Фонду развития Забайкальского института железнодорожного транспорта 1
15.10.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Тепловодоканалу в Чите 1
24.09.2015 ТТК предоставил доступ в интернет Федеральной службе государственной статистики по Забайкальскому краю 1
11.08.2015 ТТК предоставил доступ в интернет торговому центру «Новосити» в Чите 1
06.08.2015 ТТК предоставит доступ в интернет Главному центру специальных перевозок МВД России 1
02.07.2015 ТТК предоставил услуги Ведомственной охране железнодорожного транспорта РФ в Забайкальском крае 1
19.06.2015 ТТК обеспечил интернетом Центробанк в Амурской области 1
17.06.2015 ТТК запустил сервис по аренде программного обеспечения в Забайкальском крае и Амурской области 1
02.06.2015 ТТК продлил контракт с Центром информационных технологий Амурской области 1
11.02.2015 ТТК построил более 70 км сетей доступа в 2014 г. в Забайкальском крае и Амурской области 1
04.02.2015 ТТК обеспечит интернетом шестнадцать школ в малых городах Забайкальского края 1
23.01.2015 ТТК продлил контракт с Читинской таможней 1
21.01.2015 ТТК подключил 70 тыс. абонентов в Забайкальском крае и Амурской области 1
24.11.2014 ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Забайкальске 1
31.07.2014 ТТК предоставил интернет ФОМС Забайкальского края 1
12.05.2014 ТТК начал строительство сети ШПД в Свободном Амурской области 1
27.02.2014 ТТК увеличил охват сети в Чите 1
24.01.2014 ТТК увеличил охват сети ШПД в Чите 1
06.12.2013 Российский рынок LTE: проблемы и пути их решения 3
29.11.2013 ТТК организовал корпоративную сеть Читинскому институту Байкальского госуниверситета экономики и права 1
27.11.2013 ТТК увеличил технический охват сети ШПД в Чите 1
09.10.2013 ТТК увеличил охват сети ШПД в Благовещенске 1
25.09.2013 ТТК предоставил услуги связи «Медицинскому информационно-аналитическому центру» в Забайкальском крае 1

Публикаций - 51, упоминаний - 65

Соловьев Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 29
Stack Group - Стек Групп 109 5
Код Безопасности 365 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 4
VMware 1830 1
БайтЭрг 24 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Canonical 168 1
Samsung Electronics 5730 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
VMware Россия - Виэмваре Рус 5 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 39 1
Sinto - Синто 8 1
Мобайл Парк 3 2
Открытие ФК 538 2
Альфа-Капитал УК 45 2
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 2 2
Альфа-Банк 1127 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
DevOps - Development и Operations 297 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Kubernetes 307 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure 24 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 390 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Stack Group - M1Cloud 76 5
Cloudian Hyperstore 3 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu 547 1
VMware vSphere 281 1
VMware NSX Intelligence 103 1
VMware vCloud Director - VMware vCD 98 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 9 1
ant Technologies LVS - Logistics Vision Suite 14 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 17 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Google Android 10751 1
VMware vCloud Suite 24 1
VMware Container Service Extension 1 1
AWS S3 - Amazon S3 REST API 9 1
Лебедев Владимир 41 2
Хажинский Михаил 2 2
Поляков Евгений 14 2
Шаман Александр 3 2
Зарьянов Алексей 11 2
Горохов Евгений 27 1
Данильянц Алексей 20 1
Денеко Владимир 3 1
Ткачев Владимир 10 1
Самодахов Валерий 1 1
Добронравов Олег 3 1
Ерошин Евгений 2 1
Земцов Сергей 1 1
Леонова Татьяна 2 1
Лобачев Алексей 6 1
Щербаков Сергей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 12
Россия - Забайкальский край 356 9
Россия - Амурская область 321 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Россия - Благовещенск 88 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Казахстан - Республика 2650 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Кремниевая долина 399 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Россия - Свободный 35 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Juniper Research 278 1
CNews Analytics 1991 1
Markets&Markets Research 78 1
Mordor Intelligence 8 1
ЗабИЖТ - Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 1 1
БГУ - Байкальский Государственный университет 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768062, в очереди разбора - 671747.
Создано именных указателей - 46354.
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