Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 84, упоминаний - 88
Соловьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Лебедев Владимир 94 6
|Поляков Дмитрий 56 2
|Поляков Евгений 14 2
|Мизун Даниил 10 2
|Шаман Александр 4 2
|Зарьянов Алексей 11 2
|Леонова Оксана 20 2
|Титов Илья 11 2
|Майзенберг Леонид 5 2
|Белоусов Максим 109 2
|Андрианов Павел 86 2
|Хомков Игорь 47 2
|Кузнецов Михаил 17 2
|Василенко Александр 99 2
|Козлов Максим 48 2
|Хажинский Михаил 4 2
|Демидов Дмитрий 36 1
|Панченко Дмитрий 6 1
|Добронравов Олег 3 1
|Ерошин Евгений 2 1
|Земцов Сергей 1 1
|Яхин Юрий 24 1
|Русланова Дарья 4 1
|Волченсков Иван 6 1
|Стручков Игорь 3 1
|Леонова Татьяна 4 1
|Бутыркин Вячеслав 14 1
|Бронецкий Андрей 21 1
|Носов Николай 13 1
|Лобачев Алексей 9 1
|Щербаков Сергей 32 1
|Казаев Алексей 13 1
|Павлов Александр 121 1
|Хантимиров Рамиль 82 1
|Мирошниченко Михаил 8 1
|Давыдов Андрей 8 1
|Мартиросян Ваагн 43 1
|Терентьев Савва 36 1
|Масельский Дмитрий 15 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.