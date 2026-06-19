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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Дмитрий

СОБЫТИЯ


19.06.2026 M1Cloud: какие специалисты востребованы на облачном рынке в 2026 году 1
22.01.2026 M1Cloud внедряет новую платформу для автоматизации управления заказами облачных сервисов 1
15.01.2026 M1Cloud модернизирует сетевую инфраструктуру 1
24.12.2025 M1Cloud модернизировал средства комплексной защиты облака 1
15.12.2025 M1Cloud повысил сетевую связанность и надежность инфраструктуры 1
23.10.2025 M1Cloud внедрил систему мониторинга виртуальной инфраструктуры в реальном времени 1
14.05.2025 M1Cloud повысил экспертизу в сфере информационной безопасности 1
13.03.2025 M1Cloud предоставляет IaaS для систем «1С» 1
07.02.2025 M1Cloud создал частное решение для ИИ-моделирования 1
29.01.2025 M1Cloud: Рынок труда облачного рынка в 2025 году 1
16.12.2024 Итоги 2024 года облачного сервис-провайдера M1Cloud 1
12.11.2024 M1Cloud предоставляет сервисы защиты на базе StormWall 1
24.10.2024 РОСА представляет «Центр управления 2.0» 1
22.10.2024 РОСА представляет Dynamic Directory 4.0 1
16.10.2024 M1Cloud развернул новый облачный сегмент на базе высокочастотных серверов 1
05.09.2024 M1Cloud: факторы, влияющие на развитие облачного рынка в 2024 году 1
15.08.2024 M1Cloud представляет BaaS для защиты от программ-шифровальщиков 2
08.07.2024 Тренды облачного рынка в I полугодии 2024 г. от M1Cloud 1
25.06.2024 Удаленное хранение резервных копий в облаке M1Cloud 1
17.06.2024 «РОСА Центр управления» 1.2 поможет мигрировать с Windows на российские ОС 1
29.05.2024 Ключевые тренды на рынке труда ИТ-отрасли в 2024 г. от M1Cloud 1
31.01.2024 Российская платформа в 10 раз ускорит миграцию виртуальной инфраструктуры с иностранного ПО 1
19.10.2023 M1Cloud расширил портфель собственных программных разработок для повышения качества сервисов 1
28.09.2023 M1Cloud усовершенствовал собственный сервис управления облаком Automate 1
13.09.2023 M1Cloud провел ежегодное обновление компонентов ИБ-инфраструктуры 1
21.08.2023 M1Cloud внедрил решение по резервному копированию на базе «Кибер бэкап» 1
11.08.2023 M1Cloud расширяет портфель сервисов защиты на базе StormWall 1
23.06.2023 M1Cloud предоставляет проактивный мониторинг облачной ИТ-инфраструктруры 1
27.02.2023 M1Cloud предоставляет новое облако на базе отечественной платформы «РУСТЭК» 1
08.12.2021 Stack Group и «Флант» подписали соглашение о партнерстве 1
20.04.2020 CNews Analytics опубликовал первый рейтинг игроков российского рынка видеонаблюдения 1
24.06.2019 «Мобайл парк» разместил данные в объектном хранилище M1Cloud 1
14.03.2019 M1Cloud развернул объектное хранилище на базе Cloudian Hyperstore 1
30.11.2018 M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год 1
19.11.2018 M1Cloud развернул кластеры Kubernetes на базе VMware CSE 1
28.06.2018 «Мобайл парк» разместила информационные системы в облаке M1Cloud 1
23.10.2017 Gorenje размещает почтовые серверы в облаке M1Cloud 1
12.04.2017 ИКТ в финсекторе: диагноз – острая цифровая трансформация 2
30.03.2017 Топ-менеджер Stack Group рассказал об «Облаке корпоративного уровня» на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 3

Публикаций - 84, упоминаний - 88

Соловьев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 35
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 29
Broadcom - VMware 2610 7
Код Безопасности 812 7
StormWall - Сторм системс 149 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
КСК Технологии 47 3
Flant - Флант 213 2
ТТК Дальний Восток макрорегион - ТрансТелеКом-ДВ - ТТК Чита - ТТК Сахалин 16 2
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 2
9594 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
SAS Institute 1082 2
Citrix Systems 868 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 2
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 2
Dynatrace 59 2
GridGain Systems - Гридгаин Рус 32 2
Equinix 48 2
Mobile Park - Мобайл Парк 5 2
Broadcom - VMware Россия - Виэмваре Рус 15 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Терн ГК - Tern Group 82 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
Telstra Corporation Limited - Bigpond - Telstra Mobile - Telstra Saturn - Telstra Country Wide - TelstraClear - Telstra OnAir - Telstra Wireless - Telstra Oi 221 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
IQ One - Икан 15 1
Sinto - Синто 12 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 69 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 1
Utinet - Корпоративная компания - КомпьютерПроф - КонсалтингПроф 58 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
К2Тех - К2 НейроТех 54 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 2
РЖД ЗабЖД - Забайкальская железная дорога 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 2
Альфа-Капитал УК 155 2
Благосостояние НПФ 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Краевой кардиологический диспансер Забайкалья ГУЗ 1 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Атланта УК 2 1
Аврора Информационные технологии Венчурный Фонд 2 1
Росэнергобанк 34 1
Сотмаркет - Sotmarket 21 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 1
Альфа-Банк 1979 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 1
Superjob - Суперджоб 858 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 1
Минтранс РФ - Росжелдор - ВО ЖДТ России ФГП - Ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ - УВО ФГУП - Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ 10 1
Правительство Амурской области - органы государственной власти 40 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
СФР - ФСС РФ - Региональные отделения фонда социального страхования 14 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 24
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 9
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Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 39
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Киберпротект - Кибер Бэкап 199 2
Linux OS 11533 2
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Эшелон НПО - Komrad Enterprise SIEM (Комрад) 17 2
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 1
Ларга Видеосервер 1 1
Dell Wyse - Dell Wyse Management Suite - Dell Wyse Cloud Connect - Dell Wyse Cloud Client Manager - Dell Cloud Client Computing - Dell Wyse ThinOS 70 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 195 1
VMware Aria Automation Assembler - VMware Aria Automation Orchestrator - VMware Orchestrator 1 1
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
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