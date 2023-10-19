M1Cloud расширил портфель собственных программных разработок для повышения качества сервисов

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group разработал и внедрил ряд собственных программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители Stack Group.

Разработан собственный сервис сбора и формирования отчетов по ресурсам заказчиков (в том числе частных инфраструктур) для гибкого учета использованных облачных мощностей. Так же он позволяет проанализировать информацию о резервных копиях и расписании резервного копирования.

Разработан сервис контроля и управления QoS (Quality of Service) правил систем хранения данных для упрощения расчетов ключевых параметров и их применения на клиентских датасторах в соответствии с рассчитанными значениями. Он позволяет создавать и хранить заранее подготовленные шаблоны и проверять датасторы на соответствие этим шаблонам.

Разработан сервис сбора и анализа данных по потреблению электроэнергии в стойках дата-центра, для контроля электропотребления и расчета отказоустойчивости.

Разработан сборщик-агрегатор данных из СХД различных вендоров, для получения статистических данных по имеющимся ресурсам. Он позволяет централизованно оценивать доступные мощности, в зависимости от вендора, типа дисков и дата-центра. Сервис облегчает процесс планирования выделения ресурсов заказчикам, облегчает отслеживание доступных ресурсов и перераспределение нагрузки.

Также постоянно обновляются и дорабатываются собственные программные продукты позволяющие усилить безопасность информационных систем, используемых внутри компании.

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«Собственные программные разработки позволяют сервис-провайдеру M1Cloud решать узкоспециализированные задачи, которые не предусмотрены решениями сторонних вендоров, а также позволяют сохранять импортонезависимость. Внедренные собственные сервисы направлены на управление, анализ и контроль облачных ресурсов, их учет, что позволяет расширить функционал стандартных сред и упрощает процесс взаимодействия заказчиков и сервис-провайдера - сказал Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group и M1Cloud. - Разработчики M1Cloud используют микросервисную архитектуру приложений, что позволяет не только быстрее обновлять продукты, но и горизонтально их масштабировать при пиковых нагрузках».

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Stack Group предлагает персональный подход к предоставлению ИТ-инфраструктуры – M1Cloud. M1Cloud управляет облачной ИТ-инфраструктурой в дата-центрах, входящих в топ-10 ЦОД России (CNews). Stack Group ежегодно наращивает инфраструктуру в облаке M1Cloud: емкость систем хранения данных каждый год увеличивается в среднем на 40-50%, а вычислительных систем - на 30-40%. Рост клиентской базы в 2022 г. составил 46%.