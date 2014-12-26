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Картография и навигация ГИС Geolocation Геолокация Геометки определение реального географического местоположения электронного устройства

Картография и навигация - ГИС - Geolocation - Геолокация - Геометки - определение реального географического местоположения электронного устройства


26.12.2014 МТС и «МегаФон» интегрировали геолокационные сервисы «Ребенок под присмотром» и «Радар»

МТС и «МегаФон» объявили о завершении интеграции геолокационных сервисов для массового рынка: в дополнение к ранее объединенным сервисам «Локатор» и «Навигатор» абоненты получили возможность определять местонахождение близких по данным их гад
17.12.2013 США ограничили распространение геолокационных сервисов

ается только мобильных приложений, однако окажет влияние на деятельность всех компаний, заинтересованных в использовании ГИС. Противники инициативы FTC указывают на расплывчатую формулировку понятия «геолокация». Так, сюда входит определение координат и по данным сотовой сети, и по GPS, и по Wi-Fi, хотя все эти технологии обеспечивают разную точность определения местоположения. Таким образо
06.06.2012 Как маркетологи захватывают геолокационные сервисы

и геолокационных сервисов среди пользователей можно говорить и еще об одном уровне – маркетинговом. Геолокация стала инструментом таргетирования стимулирующих маркетинговых акций и основой для

27.06.2011 Геолокационный сервис Foursquare получил $50 млн инвестиций

Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare закрыл очередной раунд инвестиций, в рамках которого общую с
25.04.2011 Геолокационный сервис Foursquare оценили в $500 млн

Набирающий популярность геолокационный сервис Foursquare в скором времени может получить инвестиции в размере от $20

21.04.2011 eBay купила разработчика геолокационных приложений Where за $135 млн

Компания eBay объявила о том, что приобретает фирму Where, разработчика геолокационных мобильных приложений для большинства популярных платформ, включая Android, iPhone и Blackberry. Финансовые условия сделки официально не разглашаются, однако издание Boston Innova
25.01.2011 Геолокационный сервис Foursquare вырос на 3400% за год

анном рынке. Об этом говорится в сообщении на официальном блоге Foursquare. По словам представителей сервиса, всего за год к Foursquare подключались более 381 млн раз из всех существующих стран мира. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе
07.04.2010 Yahoo может купить геолокационный сервис Foursquare за $100 млн

уже провела переговоры с представителями данного стартапа. Впрочем, он отметил, что представители Yahoo проводят переговоры со многими компаниями, так что это не гарантирует скорую сделку с сервисом. Геолокационный сервис Foursquare позволяет пользователям оставлять отзывы о различных местах и событиях в разных городах с помощью своего мобильного телефона. Foursquare автоматически определяе
06.07.2009 Wi2Geo запустила геолокационное приложение для QIP

ла дополнение к одному из самых популярных в Рунете мессенджеров QIP Infium. С помощью нового плагина можно автоматически определять, отображать и передавать информацию о местоположении пользователя. Геолокационные сервисы на сегодняшний день являются одним из самых динамично развивающихся трендов. С плагином Wi2Geo на карту нанесли и пользователей QIP. При запуске дополнения автоматически


Публикаций - 232, упоминаний - 249

Картография и навигация и организации, системы, технологии, персоны:

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