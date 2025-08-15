Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кучеров Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Кучеров Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6322 1
|Богданов Кирилл 112 4
|Ковалев Игорь 31 4
|Балабанов Александр 8 3
|Члек Сергей 25 3
|Ступин Антон 11 3
|Гупаисов Сергей 9 2
|Шерех Артем 2 2
|Соколов Артем 51 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Болгарин Евгений 4 1
|Сафронов Юрий 67 1
|Забродин Алексей 17 1
|Заединов Руслан 47 1
|Прокудин Аркадий 9 1
|Савин Сергей 95 1
|Астахов Константин 23 1
|Коношенко Сергей 9 1
|Разумов Антон 5 1
|Колонский Евгений 4 1
|Прокудин Алексей 1 1
|Кондратьева Ольга 1 1
|Замолодчиков Владимир 3 1
|Балабанов Алексей 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1042 1
|Vanson Bourne 49 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3393 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1378260, в очереди разбора - 741450.
Создано именных указателей - 181065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.