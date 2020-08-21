Новый беспроводной модем для «интернета вещей» от EKF

EKF представила беспроводной модем WDT LoRa 433 L20, предназначенный для передачи данных между двумя и более устройствами на большие расстояния по технологии LoRa с прозрачным режимом работы.

Модем представляет собой компактное устройство с низким энергопотреблением. У него есть функция шифрования и сжатия данных, что обеспечивает высокую надежность обмена информацией. Алгоритм FEC позволяет повысить эффективность кодирования сигнала. Передаваемые пакеты данных сохраняют целостность даже после возникновения помех, что значительно повышает надежность и дальность связи.

Модем имеет стандартные интерфейсы RS-485 и RS-232 и может работать с любым оборудованием, у которого есть те же интерфейсы. Например, с многофункциональными измерительными приборами (МФИ) от EKF – цифровыми программируемыми устройствами, предназначенными для измерения и контроля параметров сети с одновременным отображением измеряемых величин и передачей данных. Модем может передавать информацию от МФИ на сервер или ПК.

Модем EKF WDT LoRa 433 L20

Также среди особенностей модема: универсальное питание 8-28В постоянного тока; рабочая частота – 410-441 МГц (по умолчанию – 433 МГц); передача информации на расстоянии до 3 км на открытом пространстве без препятствий; передача данных бесплатна и безопасна.

«Новый беспроводной модем станет недорогим и эффективным решением для «интернета вещей», когда необходимо передавать информацию в небольших объемах, например, в «умном» доме или автоматизированных системах коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ). Устройство будет особенно актуальным для мест, где отсутствует возможность проложить провод или нет доступа в интернет», – сказал директор по стратегическому развитию EKF Дмитрий Кучеров.