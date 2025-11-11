EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника

Компания «Электрорешения» разработала решение для комплектной трансформаторной подстанции Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, разработала комплексное решение по вводу и распределению электроэнергии для ком

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) создала типовое решение для управления резервуарами ы не допускать такой ситуации, инженеры компании «Электрорешения» официального представителя бренда EKF в России, создали типовое решение по контролю температуры, наливу и сливу химических жидк

Компания «Электрорешения» разработала проект по автоматизации промышленного электроснабжения о из горно-металлургических комбинатов, специалисты компании «Электрорешения», представляющей бренд EKF в России, подобрали современные аналоги устройств, отработавших свой срок. Решение на 95%

«Электрорешения» совместно с ИТ-интегратором «ФТО» запустили адресный склад в «1С:ERP», повысив точность исполнения заказов олуфабрикатов на производственных площадках ООО «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России. Использование решения на базе «1С:ERP. Управление предприятием» позволило повыс

Линейка модульного оборудования EKF Proxima пополнилась АВДТ 3P+N Обновленная линейка модульного оборудования Proxima компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, пополнилась автоматическим выключателем дифференциального тока на три полюса с

Компания «Электрорешения» создала умное решение для поддержания влажности на складе , снизить электростатическое напряжение и избежать перебоев в работе оборудования. Продукция бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», позволяет поддерживать климат в авт

Компания «Электрорешения» обновила панели оператора EKF Pro-Screen Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, обновила панели оператора Pro-Screen. В версии 2.0 доступны устройства RSC-4, R

Компания «Электрорешения» (бренд EKF) внедрила автоматизацию АВР в систему энергоснабжения хлебозавода основу взято типовое решение, созданное инженерами компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения». Для обеспечения

ГК X-Com предложит телеком-решения компании «Электрорешения» (бренд EKF) в рамках линейки Teracom Группа компаний X-Com в партнерстве с «Электрорешения», представителем бренда EKF в России, анонсирует обновленную линейку Teracom в своем ассортименте. Теперь Teracom под

Евгений Крюков возглавил департамент продаж компании «Электрорешения» Электротехническая и ИТ компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, сообщает о кадровом изменении и назначении Евгения Крюкова новым директором деп

Компания «Электрорешения» объединяет телеком-решения в линейку Teracom Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, усиливает направление телеком и объединяет все продукты данного направления в с

Энергомониторинг нового поколения: облачная платформа EKF Connect Industry внедрена на производстве безалкогольных напитков Облачная платформа EKF Connect Industry перешла в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года и уже успела з

«Электрорешения» и «Аэро» создали аналитическую data-платформу на базе Yandex Cloud Российский производитель электрооборудования, компания «Электрорешения», представитель бренда EKF, совместно с провайдером e-com & data-решений «Аэро» реализовал проект по созданию корпор

EKF Connect Building – интеллектуальное управление зданиями нового поколения Компания «Электрорешения», официальный представитель EKF в России, представляет комплексное решение для цифровизации жилых и коммерческих объектов

Комплексное решение для автоматизации на горнодобывающем предприятии от бренда EKF Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, реализовала проект по автоматизации скруббера на горнодобывающем предприятии в

ZigBee-реле от бренда EKF совместимы с приводами для управления шторами известных производителей Умные ZigBee-реле для штор от бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», прошли проверку на совместимость с

Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта с

Комплекс AleSta с ИБП от бренда EKF: решение для серверной Специалисты компании «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, представили комплекс бесперебойного питания класса IP54, который может применят

Решение бренда EKF для автоматизации инженерных систем водоснабжения, вентиляции и отопления сти и строительных проектов – комплексный подход от компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России: сочетание частотного преобразователя PRO-Drive 90, конфигурируемого контроллера

Мобильное приложение для управление зарядной сессией электромобиля EKF Charge доступно для скачивания Мобильное приложение EKF Charge для управления зарядной сессией электромобилей доступно для скачивания в App Store и Google Play. Решение предназначено как для бизнеса, так и для частного использования и обеспечива

Оборудование бренда EKF для автоматизированной системы разморозки Оборудование компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, используется на пищевых предприятиях. На основе продукции под брендом EKF

Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных На объектах в Республике Хакасия и Красноярске реализованы комплексные решения по организации распределения электрической энергии в ЦОД на оборудовании EKF. Укомплектованы ВРУ (вводно-распределительное устройство) и ШС (силовой шкаф). Об этом CNews сообщили представители бренда EKF. Для ЦОД в Хакасии и Красноярске использованы ключевые

Решение для малой автоматизации от компании «Электрорешения» (бренд EKF) на примере модульной котельной ка решения для оборудования котельных для инженеров компании «Электрорешения», представляющей бренд EKF в России, не в новинку. Однако до сих пор речь шла о БКТП и ИТП, работающих на воде, приз

ГК X-Com предложит системы энергоснабжения на базе электротехники и ИТ-решений бренда EKF ГК X-Com стала ИТ-партнером компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. «Электрорешения» — один из производителей продукции и решений для энергоснабжен

Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF Линейка устройств Zigbee от компании «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России, пополнилась новыми реле. Они не требуют отдельного подключения к Wi-Fi и работа

EKF расширила ассортимент продукции для построения сетей Industrial Ethernet В ассортименте кабельной телекоммуникационной продукции Teracom бренда EKF появился информационный кабель в новом исполнении – кабель витая пара CAT.5e 4 пары для построения сетей Industrial Ethernet в оболочке полиуретан PUR. Новинка предназначена для промышленны

EKF Impulse: новое имя в зарядке электротранспорта Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, выводит на рынок решение по организации зарядной инфраструктуры для электромоби

EKF представила мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry Бренд EKF представил мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry. Теперь можно следить за состоянием удаленных объектов автоматизации и даже управлять ими непосредственн

Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay, которые представляют собой решение для локальных и малых систем автоматизации. Эти компактные устройства находятся в промежуточном сег

Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, запустила первый шоурум умного дома на оборудовании EKF в новом проекте

Модульное оборудование AVERES от EKF с новыми номиналами для промышленности Линейка модульного оборудования AVERES от бренда EKF пополнилась устройствами с новыми характеристиками. Стандартный ряд B, C, D пополнили автоматические выключатели с характеристиками L и K. Их получили аппараты серий AV-6, AV-10, AV-6DC и A

«Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf VK. Чтобы управлять ими через голосового помощника, нужно подключить устройства к новому приложению EKF Connect Home и добавить в приложение «Умный дом с Марусей». Об этом CNews сообщили предст

Новые патч-панели в линейке телекоммуникационного оборудования TERACOM бренда EKF Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, расширила ассортимент телекоммуникационного оборудования TERACOM па

«Электрорешения» обновила линейку модульного оборудования Proxima Компания «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, объявила о завершении обновления своей ключевой линейки модульного

VK HR Tek поможет компании «Электрорешения» (бренд EKF) снизить затраты на бумажный документооборот и логистику производителей электротехнического оборудования компания ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, внедряет систему кадрового электронного документооборота от VK Tech. Решение уж

ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, масштабирует бизнес с помощью единой системы управления складами LEAD WMS омпания ООО «Электрорешения», производитель электротехнического оборудования и представитель бренда EKF в России, успешно завершила автоматизацию своих складских комплексов с помощью обновленно

Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber Бренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи виртуального ассистента «Салю

ООО «Электрорешения», представляющий бренд EKF, объявляет о планах трансформации в акционерное общество и привлечения частных инвесторов Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, реорганизуется в акционерное общество (АО) с дальнейшими планами вы

EKF расширяет возможности приложения EKF Connect Home Приложения EKF Connect Home стало доступно пользователям смартфонов, в которых нет сервисов Google. Также реализован совместный доступ к дому или к отдельным устройствам. Приложение позволяет членам семьи