EKF Electrotechnica ЭКФ Электрорешения ЭКФ Электротехника
ООО "Электрорешения" является производителем и поставщиком электротехнического оборудования и решений на его основе под товарным знаком EKF. Приоритетное направление работы компании – разработка комплексных энергоэффективных решений для промышленных предприятий, проектирования и строительства энергетических, гражданских и инфраструктурных объектов.
В актив EKF входят производственные площадки во Владимирской области, 7 логистических центров, а также собственная испытательная лаборатория. 1 500 сотрудников заняты на предприятиях по всему миру, половина из них работает в России. В компании соблюдаются принципы устойчивого развития и ESG: EKF реализует концепцию бережливого производства и сокращения углеродного следа, уделяет внимание здоровью и безопасности сотрудников, поддерживает проекты по борьбе с недобросовестной конкуренцией.
Партнёрская сеть компании насчитывает более 200 авторизованных дистрибьюторов и 6 000 субдилеров в России и СНГ. Продукция EKF продается в 20 странах мира, включая Казахстан, Грузию, Армению, Китай, ОАЭ.
|11.11.2025
|
Компания «Электрорешения» разработала решение для комплектной трансформаторной подстанции
Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, разработала комплексное решение по вводу и распределению электроэнергии для ком
|29.10.2025
|
Компания «Электрорешения» (бренд EKF) создала типовое решение для управления резервуарами
ы не допускать такой ситуации, инженеры компании «Электрорешения» официального представителя бренда EKF в России, создали типовое решение по контролю температуры, наливу и сливу химических жидк
|22.10.2025
|
Компания «Электрорешения» разработала проект по автоматизации промышленного электроснабжения
о из горно-металлургических комбинатов, специалисты компании «Электрорешения», представляющей бренд EKF в России, подобрали современные аналоги устройств, отработавших свой срок. Решение на 95%
|15.10.2025
|
«Электрорешения» совместно с ИТ-интегратором «ФТО» запустили адресный склад в «1С:ERP», повысив точность исполнения заказов
олуфабрикатов на производственных площадках ООО «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России. Использование решения на базе «1С:ERP. Управление предприятием» позволило повыс
|13.10.2025
|
Линейка модульного оборудования EKF Proxima пополнилась АВДТ 3P+N
Обновленная линейка модульного оборудования Proxima компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, пополнилась автоматическим выключателем дифференциального тока на три полюса с
|11.09.2025
|
Компания «Электрорешения» создала умное решение для поддержания влажности на складе
, снизить электростатическое напряжение и избежать перебоев в работе оборудования. Продукция бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», позволяет поддерживать климат в авт
|09.09.2025
|
Компания «Электрорешения» обновила панели оператора EKF Pro-Screen
Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, обновила панели оператора Pro-Screen. В версии 2.0 доступны устройства RSC-4, R
|04.09.2025
|
Компания «Электрорешения» (бренд EKF) внедрила автоматизацию АВР в систему энергоснабжения хлебозавода
основу взято типовое решение, созданное инженерами компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. Об этом CNews сообщили представители компании «Электрорешения». Для обеспечения
|19.08.2025
|
ГК X-Com предложит телеком-решения компании «Электрорешения» (бренд EKF) в рамках линейки Teracom
Группа компаний X-Com в партнерстве с «Электрорешения», представителем бренда EKF в России, анонсирует обновленную линейку Teracom в своем ассортименте. Теперь Teracom под
|15.08.2025
|
Евгений Крюков возглавил департамент продаж компании «Электрорешения»
Электротехническая и ИТ компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, сообщает о кадровом изменении и назначении Евгения Крюкова новым директором деп
|31.07.2025
|
Компания «Электрорешения» объединяет телеком-решения в линейку Teracom
Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, усиливает направление телеком и объединяет все продукты данного направления в с
|21.07.2025
|
Энергомониторинг нового поколения: облачная платформа EKF Connect Industry внедрена на производстве безалкогольных напитков
Облачная платформа EKF Connect Industry перешла в промышленную эксплуатацию в конце прошлого года и уже успела з
|21.07.2025
|
«Электрорешения» и «Аэро» создали аналитическую data-платформу на базе Yandex Cloud
Российский производитель электрооборудования, компания «Электрорешения», представитель бренда EKF, совместно с провайдером e-com & data-решений «Аэро» реализовал проект по созданию корпор
|15.07.2025
|
EKF Connect Building – интеллектуальное управление зданиями нового поколения
Компания «Электрорешения», официальный представитель EKF в России, представляет комплексное решение для цифровизации жилых и коммерческих объектов
|11.07.2025
|
Комплексное решение для автоматизации на горнодобывающем предприятии от бренда EKF
Компания «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, реализовала проект по автоматизации скруббера на горнодобывающем предприятии в
|03.07.2025
|
ZigBee-реле от бренда EKF совместимы с приводами для управления шторами известных производителей
Умные ZigBee-реле для штор от бренда EKF, представленного в России компанией «Электрорешения», прошли проверку на совместимость с
|26.06.2025
|
Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым
Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта с
|10.06.2025
|
Комплекс AleSta с ИБП от бренда EKF: решение для серверной
Специалисты компании «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, представили комплекс бесперебойного питания класса IP54, который может применят
|21.05.2025
|
Решение бренда EKF для автоматизации инженерных систем водоснабжения, вентиляции и отопления
сти и строительных проектов – комплексный подход от компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России: сочетание частотного преобразователя PRO-Drive 90, конфигурируемого контроллера
|12.05.2025
|
Мобильное приложение для управление зарядной сессией электромобиля EKF Charge доступно для скачивания
Мобильное приложение EKF Charge для управления зарядной сессией электромобилей доступно для скачивания в App Store и Google Play. Решение предназначено как для бизнеса, так и для частного использования и обеспечива
|06.05.2025
|
Оборудование бренда EKF для автоматизированной системы разморозки
Оборудование компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России, используется на пищевых предприятиях. На основе продукции под брендом EKF
|09.04.2025
|
Решение на оборудовании бренда EKF для ЦОД: стабильное электроснабжение для защиты данных
На объектах в Республике Хакасия и Красноярске реализованы комплексные решения по организации распределения электрической энергии в ЦОД на оборудовании EKF. Укомплектованы ВРУ (вводно-распределительное устройство) и ШС (силовой шкаф). Об этом CNews сообщили представители бренда EKF. Для ЦОД в Хакасии и Красноярске использованы ключевые
|20.03.2025
|
Решение для малой автоматизации от компании «Электрорешения» (бренд EKF) на примере модульной котельной
ка решения для оборудования котельных для инженеров компании «Электрорешения», представляющей бренд EKF в России, не в новинку. Однако до сих пор речь шла о БКТП и ИТП, работающих на воде, приз
|20.03.2025
|
ГК X-Com предложит системы энергоснабжения на базе электротехники и ИТ-решений бренда EKF
ГК X-Com стала ИТ-партнером компании «Электрорешения», представителя бренда EKF в России. «Электрорешения» — один из производителей продукции и решений для энергоснабжен
|12.03.2025
|
Новые Zigbee реле для умного дома от бренда EKF
Линейка устройств Zigbee от компании «Электрорешения», официального представителя бренда EKF в России, пополнилась новыми реле. Они не требуют отдельного подключения к Wi-Fi и работа
|25.02.2025
|
EKF расширила ассортимент продукции для построения сетей Industrial Ethernet
В ассортименте кабельной телекоммуникационной продукции Teracom бренда EKF появился информационный кабель в новом исполнении – кабель витая пара CAT.5e 4 пары для построения сетей Industrial Ethernet в оболочке полиуретан PUR. Новинка предназначена для промышленны
|13.02.2025
|
EKF Impulse: новое имя в зарядке электротранспорта
Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, выводит на рынок решение по организации зарядной инфраструктуры для электромоби
|30.01.2025
|
EKF представила мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry
Бренд EKF представил мобильную версию аналитической IIoT-платформы EKF Connect Industry. Теперь можно следить за состоянием удаленных объектов автоматизации и даже управлять ими непосредственн
|28.01.2025
|
Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay
Бренд EKF расширяет ассортимент программируемыми реле Pro-Relay, которые представляют собой решение для локальных и малых систем автоматизации. Эти компактные устройства находятся в промежуточном сег
|22.01.2025
|
Шоурум EKF в ЖК NOVA: умные технологии на базе протокола ZigBee для дома
Компания «Электрорешения», официальный представитель бренда EKF в России, запустила первый шоурум умного дома на оборудовании EKF в новом проекте
|10.01.2025
|
Модульное оборудование AVERES от EKF с новыми номиналами для промышленности
Линейка модульного оборудования AVERES от бренда EKF пополнилась устройствами с новыми характеристиками. Стандартный ряд B, C, D пополнили автоматические выключатели с характеристиками L и K. Их получили аппараты серий AV-6, AV-10, AV-6DC и A
|05.12.2024
|
«Маруся» научилась управлять умными устройствами Ekf
VK. Чтобы управлять ими через голосового помощника, нужно подключить устройства к новому приложению EKF Connect Home и добавить в приложение «Умный дом с Марусей». Об этом CNews сообщили предст
|10.10.2024
|
Новые патч-панели в линейке телекоммуникационного оборудования TERACOM бренда EKF
Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, расширила ассортимент телекоммуникационного оборудования TERACOM па
|09.10.2024
|
«Электрорешения» обновила линейку модульного оборудования Proxima
Компания «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, объявила о завершении обновления своей ключевой линейки модульного
|03.10.2024
|
VK HR Tek поможет компании «Электрорешения» (бренд EKF) снизить затраты на бумажный документооборот и логистику
производителей электротехнического оборудования компания ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, внедряет систему кадрового электронного документооборота от VK Tech. Решение уж
|23.09.2024
|
ООО «Электрорешения», представитель бренда EKF в России, масштабирует бизнес с помощью единой системы управления складами LEAD WMS
омпания ООО «Электрорешения», производитель электротехнического оборудования и представитель бренда EKF в России, успешно завершила автоматизацию своих складских комплексов с помощью обновленно
|09.09.2024
|
Умными устройствами EKF можно управлять голосом благодаря интеграции с умным домом Sber
Бренд EKF объявляет о партнерстве со SberDevices. Благодаря интеграции с умным домом Sber, владельцы умных устройств EKF смогут управлять ими голосом – при помощи виртуального ассистента «Салю
|19.08.2024
|
ООО «Электрорешения», представляющий бренд EKF, объявляет о планах трансформации в акционерное общество и привлечения частных инвесторов
Компания ООО «Электрорешения», представляющая бренд EKF на территории России, реорганизуется в акционерное общество (АО) с дальнейшими планами вы
|13.08.2024
|
EKF расширяет возможности приложения EKF Connect Home
Приложения EKF Connect Home стало доступно пользователям смартфонов, в которых нет сервисов Google. Также реализован совместный доступ к дому или к отдельным устройствам. Приложение позволяет членам семьи
|01.08.2024
|
Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома
нопки или голосовой команды управлять несколькими приборами сразу. Например, светильниками, кондиционерами, вентиляторами, увлажнителями и другими устройствами. Умный дом работает через IoT-платформу EKF Connect — это собственная разработка бренда на основе отечественного ПО. То есть можно не переживать, что устройства перестанут получать поддержку или обновления, а какие-то функции станут
