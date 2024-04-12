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IEEE 802.15.4 ZigBee Спецификация сетевых протоколов

IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов

Беспроводная связь между устройствами с низким потреблением, с возможностью выстраивания ячеистой топологии сети


12.04.2024 Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом»

Философт» теперь поддерживает устройства умного дома экосистемы Sber, которые работают по протоколу Zigbee. Клиентам, использующим приложение «Мажордом», доступна полностью новая Zigbee-
09.11.2023 «Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы»

Алисой» — «Станцию миди». Это компактное устройство с объемным звуком, новыми возможностями «Алисы» и нейронным процессором, который ускоряет отклик на голосовые команды. А для устройств с поддержкой Zigbee голосовые команды работают даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря нейронному процессору «Станция миди» быстрее и точнее обрабатывает запросы. В ито
27.07.2023 «Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах

В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» появятся в
27.04.2023 В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса»

В Казахстане появились умные телевизоры «Яндекса» и набор умных устройств для умного дома. Пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка стоит 179 990 тенге, Хаб — 29 990 тенге, а датчики — по 11 990 тенге. Новые устройства можно связать между собой так, чтобы они сами заботились о вашем комфорте — например
20.04.2023 EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee

ма, которая включает умные датчики и умную сирену EKF Connect. Все устройства поддерживают протокол Zigbee. ZigBee — это сетевой протокол, позволяющий построить ячеистую сеть, усиливающу
18.04.2023 «Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены

льно упрощающих использование помещения, жилого или офисного. Все их объединяет поддержка протокола Zigbee, благодаря которому они могут работать без подключения к интернету. Zigbee – эт
18.04.2023 Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже

В России начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца апреля 2023 г. продажи стартуют в Белоруссии и Казахстане. Об этом CNews сообщили предст
09.09.2022 «Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям

нтр «умного» дома «Яндекс» разрабатывает хаб для управления устройствами «умного» дома по протоколу Zigbee. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке потребительской электрони
10.02.2020 ELARI представила новые решения для умного дома

анные в рамках партнерства с крупнейшей международной AI+IOT платформой Tuya. В новую линейку вошли ZigBee-датчик температуры и влажности воздуха ELARI Smart T&H Sensor, ZigBee-датчик от
27.12.2010 Wi-Fi и ZigBee вступили в схватку за Smart Grid

дители электроэнергии, на площадках которых также необходимо внедрять оборудование Smart Grid. Современные беспроводные технологии для сетей Smart Grid базируются на протоколе и устройствах стандарта ZigBee. Фактически, этот рынок уже почти занят. Именно поэтому инициатива Wi-Fi Alliance вызвала острое неприятие со стороны энергораспределительных компаний. Настолько острое, что компания Gen
23.09.2010 ZigBee Alliance открывает штаб-квартиру в Европе

В Европе работает около 40% от общего числа членов ZigBee Alliance -глобальной экосистемы компаний, создающих беспроводные решения для управлени
23.04.2008 TI выпустил решение для беспроводных сетей ZigBee

ске первого продукта нового семейства процессоров Z-Accel, сертифицированных для беспроводных сетей ZigBee 2,4 ГГц. Процессор CC2480 позволяет инженерам использовать всю функциональность Zig
04.03.2008 TI выпустила радиотрансивер для сетей ZigBee/IEEE 802.15.4

ния Texas Instruments объявила о выпуске радиочастотного трансивера второго поколения для стандарта ZigBee/IEEE 802.15.4, работающего на нелицензируемой частоте ISM 2,4 ГГц. Радиотрансивер CC25
21.12.2004 У Bluetooth появился конкурент

Принятие стандарта ZigBee 1.0 стало кульминационным этапом работ продлившихся почти 2 года. Утверждение стандарт
14.05.2004 Oki выпустила первый двухмодовый чип 802.15.4/ZigBee

ре интегральную схему с реализацией двух протоколов низкоскоростных беспроводных сетей - 802.15.4 и ZigBee, сообщает ZigBee Alliance. Чип включает в себя 2,4 ГГц трансивер, физический сл
14.05.2004 В Альянс ZigBee вступило 27 компаний

рей" в Сиэттле, где представит спецификацию протокола 802.15.4 и продукты со встроенной технологией ZigBee.

Публикаций - 157, упоминаний - 201

IEEE 802.15.4 и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 42
Xiaomi 1732 15
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 15
Aqara - Акара.Ру 27 15
Apple Inc 12099 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 11
Google LLC 11775 9
Philips 2053 8
Samsung Electronics 10254 6
Ростелеком 9699 6
Huawei 3932 6
EKF Electrotechnica - ЭКФ Электрорешения - ЭКФ Электротехника 31 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Crestron 100 5
Ростех - Автоматика Концерн 1639 5
Delta Controls - Дельта Контролс 12 5
Microsoft Corporation 24623 4
Intel Corporation 12197 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 4
МегаФон 8803 4
Rubetek - Рубетек 18 4
TI - Texas Instruments Incorporated 816 4
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 73 4
Schneider Electric 575 3
IFTTT - If This Then That 12 3
TP-Link - ТП-Линк 205 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 3
Perenio IoT spol.s.r.o. 8 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Honeywell 282 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 3
Samsung - Harman - JBL 216 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Telegram Group 1983 3
Check Point Software Technologies 760 2
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Cisco Systems 5114 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 11
Лента - Сеть розничной торговли 2080 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 2
Ростех - Росэлектроника - Алмаз НПП - Научно-производственное предприятие 47 2
Связной ГК 1369 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 2
Gaggenau 34 2
Grundfos - Грундфос 12 2
Kedah Wafer Emas 5 2
Кировский завод 35 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
TÜV Rheinland Group 135 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 259 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
ОНЭКСИМ ГК 46 1
LEGO 244 1
Экспотроника ВК 40 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 28 1
ЧЭСК - Чувашская энергосбытовая компания 3 1
Резонанс НПП 370 1
Dixis - Диксис 359 1
Bugatti 17 1
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 19 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 641 1
Kärcher - Karcher - Керхер 72 1
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Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 813 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 359 2
Израиль 2730 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 2
Армения - Республика 2280 2
Грузия 1240 2
Швеция - Стокгольм 389 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 788 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 21
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 18
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 9
Энергетика - Energy - Energetically 5082 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 9
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4949 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 7
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 6
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 5
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 4
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
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Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 4
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Металлы - Медь - Copper 791 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 3
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 3
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