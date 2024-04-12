IEEE 802.15.4 - ZigBee - Спецификация сетевых протоколов

Алисой» — «Станцию миди». Это компактное устройство с объемным звуком, новыми возможностями «Алисы» и нейронным процессором, который ускоряет отклик на голосовые команды. А для устройств с поддержкой Zigbee голосовые команды работают даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря нейронному процессору «Станция миди» быстрее и точнее обрабатывает запросы. В ито

В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» появятся в

В Казахстане появились умные телевизоры «Яндекса» и набор умных устройств для умного дома. Пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee . Умная колонка стоит 179 990 тенге, Хаб — 29 990 тенге, а датчики — по 11 990 тенге. Новые устройства можно связать между собой так, чтобы они сами заботились о вашем комфорте — например

льно упрощающих использование помещения, жилого или офисного. Все их объединяет поддержка протокола Zigbee , благодаря которому они могут работать без подключения к интернету. Zigbee – эт