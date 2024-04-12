IEEE 802.15.4 ZigBee Спецификация сетевых протоколов
Беспроводная связь между устройствами с низким потреблением, с возможностью выстраивания ячеистой топологии сети
|12.04.2024
|
Линейка устройств умного дома Sber будет доступна к использованию в приложении «Мажордом»
Философт» теперь поддерживает устройства умного дома экосистемы Sber, которые работают по протоколу Zigbee. Клиентам, использующим приложение «Мажордом», доступна полностью новая Zigbee-
|09.11.2023
|
«Яндекс» представил «Станцию миди» — компактную колонку с мощным звуком и новыми возможностями «Алисы»
Алисой» — «Станцию миди». Это компактное устройство с объемным звуком, новыми возможностями «Алисы» и нейронным процессором, который ускоряет отклик на голосовые команды. А для устройств с поддержкой Zigbee голосовые команды работают даже без интернета. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Благодаря нейронному процессору «Станция миди» быстрее и точнее обрабатывает запросы. В ито
|27.07.2023
|
«Яндекс» выпустит «Станцию макс» с Zigbee в четырех новых цветах
В ближайшее время пользователи смогут купить «Станцию макс» с Zigbee в новых цветах. На смену черному, синему, серому и бордовому цвету придут бежевый, зеленый и графит, а чуть позже — бирюзовый. Обновленные флагманские умные колонки с «Алисой» появятся в
|27.04.2023
|
В Казахстане стартовали продажи умных устройств «Яндекса»
В Казахстане появились умные телевизоры «Яндекса» и набор умных устройств для умного дома. Пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка стоит 179 990 тенге, Хаб — 29 990 тенге, а датчики — по 11 990 тенге. Новые устройства можно связать между собой так, чтобы они сами заботились о вашем комфорте — например
|20.04.2023
|
EKF выпустила устройства умного дома с поддержкой протокола Zigbee
ма, которая включает умные датчики и умную сирену EKF Connect. Все устройства поддерживают протокол Zigbee. ZigBee — это сетевой протокол, позволяющий построить ячеистую сеть, усиливающу
|18.04.2023
|
«Яндекс» выпустил мощную умную колонку и кучу умных гаджетов с продвинутым протоколом Zigbee. Цены
льно упрощающих использование помещения, жилого или офисного. Все их объединяет поддержка протокола Zigbee, благодаря которому они могут работать без подключения к интернету. Zigbee – эт
|18.04.2023
|
Новые устройства «Яндекса» для умного дома уже в продаже
В России начались продажи новых устройств «Яндекса» для умного дома. Уже сегодня пользователи могут купить новую «Станцию макс», «Яндекс хаб» и датчики с поддержкой протокола Zigbee. Умная колонка с «Алисой» стоит 29 990 руб., «Хаб, — 4990 руб., а датчики — по 1990 руб. До конца апреля 2023 г. продажи стартуют в Белоруссии и Казахстане. Об этом CNews сообщили предст
|09.09.2022
|
«Яндекс» разрабатывает шлюз «умного» дома на замену импортным решениям
нтр «умного» дома «Яндекс» разрабатывает хаб для управления устройствами «умного» дома по протоколу Zigbee. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке потребительской электрони
|10.02.2020
|
ELARI представила новые решения для умного дома
анные в рамках партнерства с крупнейшей международной AI+IOT платформой Tuya. В новую линейку вошли ZigBee-датчик температуры и влажности воздуха ELARI Smart T&H Sensor, ZigBee-датчик от
|27.12.2010
|
Wi-Fi и ZigBee вступили в схватку за Smart Grid
дители электроэнергии, на площадках которых также необходимо внедрять оборудование Smart Grid. Современные беспроводные технологии для сетей Smart Grid базируются на протоколе и устройствах стандарта ZigBee. Фактически, этот рынок уже почти занят. Именно поэтому инициатива Wi-Fi Alliance вызвала острое неприятие со стороны энергораспределительных компаний. Настолько острое, что компания Gen
|23.09.2010
|
ZigBee Alliance открывает штаб-квартиру в Европе
В Европе работает около 40% от общего числа членов ZigBee Alliance -глобальной экосистемы компаний, создающих беспроводные решения для управлени
|23.04.2008
|
TI выпустил решение для беспроводных сетей ZigBee
ске первого продукта нового семейства процессоров Z-Accel, сертифицированных для беспроводных сетей ZigBee 2,4 ГГц. Процессор CC2480 позволяет инженерам использовать всю функциональность Zig
|04.03.2008
|
TI выпустила радиотрансивер для сетей ZigBee/IEEE 802.15.4
ния Texas Instruments объявила о выпуске радиочастотного трансивера второго поколения для стандарта ZigBee/IEEE 802.15.4, работающего на нелицензируемой частоте ISM 2,4 ГГц. Радиотрансивер CC25
|21.12.2004
|
У Bluetooth появился конкурент
Принятие стандарта ZigBee 1.0 стало кульминационным этапом работ продлившихся почти 2 года. Утверждение стандарт
|14.05.2004
|
Oki выпустила первый двухмодовый чип 802.15.4/ZigBee
ре интегральную схему с реализацией двух протоколов низкоскоростных беспроводных сетей - 802.15.4 и ZigBee, сообщает ZigBee Alliance. Чип включает в себя 2,4 ГГц трансивер, физический сл
|14.05.2004
|
В Альянс ZigBee вступило 27 компаний
рей" в Сиэттле, где представит спецификацию протокола 802.15.4 и продукты со встроенной технологией ZigBee.
IEEE 802.15.4 и организации, системы, технологии, персоны:
|Коммерсантъ - Издательский дом 1859 3
|Silicon 483 2
|NE Asia Online 313 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
|FT - Financial Times 1219 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
|Korea Times 129 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|N+1 - Издание 158 1
|Phys.org 972 1
|Times 622 1
|CNX Software 17 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 48 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.