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Zensys Z-Wave

Zensys - Z-Wave

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.10.2025 Умные решения для города и дома: в октябре в Москве пройдет Interlight | Smart City & Home 1
16.02.2023 Умная охрана дома: выбираем смарт-замок и систему контроля доступа 1
15.12.2022 Какие системы умного дома работают в России 1
05.12.2022 9 главных мифов об умном доме 1
02.12.2022 Рефакторинг датчиков умного дома Eltex 1
04.10.2021 Быстрому развитию интернета вещей могут помешать проблемы с безопасностью 1
18.01.2021 Как работают контроллеры в умном доме? 1
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях 1
01.07.2019 «Лаборатория Касперского» помогла устранить критические уязвимости в системе умного дома 1
16.05.2019 «Мобильный телепорт» инвестировала $1,5 млн. в развитие системы «Умного дома» Life Control 1
23.07.2018 Лучшие беспроводные системы «умного» дома. Выбор ZOOM 2
13.07.2017 Лучшие домашние медиаплееры. Выбор ZOOM 1
07.03.2017 TP-Link представила комплексное решение для «умного» дома 1
02.11.2016 МТС и Nokia протестировали радиоинтерфейс NB-IoT для интернета вещей 1
14.10.2016 TP-Link представит новые сетевые решения для дома и бизнеса 1
21.06.2016 Решение Nokia Smart Home подключает жилой сектор к интернету вещей 1
25.09.2015 Аксессуар Z-Wave Smart Home превращает сетевое хранилище My Cloud в центр управления «умным домом» 2
03.08.2015 Умный дом: он всё ещё далеко 1
28.01.2013 Сенсорный роутер для "умного дома" 1
11.09.2012 Dune HD Connect: Full HD-медиаплеер размером с USB-флешку 1
26.07.2011 Обзор ОС Symbian Anna на примере Nokia E7: последнее слово осталось за Nokia 1
27.01.2011 Verizon будет управлять энергопотреблением "умного" дома по технологии Z-Wave 2
06.12.2010 Что ждет домашнюю автоматизацию: 10 основных трендов 1
22.09.2010 Мультирум заставит мир звучать "по-умному" 1
07.09.2010 HomeSeer Rides ставит на Android в связи с закрытием Charmed Quark 1
01.09.2010 До "умного" дома осталось четыре шага 3
12.04.2010 Intelvision представит новую линейку систем домашней автоматизации SmartUnity 1
09.07.2007 Коммуникатор GSmart i300 – компактен и универсален 1
25.05.2007 HawkingТs выпустил систему для управления домом через интернет 1

Публикаций - 30, упоминаний - 35

Zensys и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 7
Xiaomi - Сяоми 2232 5
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Samsung Electronics 11065 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 3
Crestron 102 3
Google LLC 12690 3
МегаФон 10742 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
Yandex - Яндекс 9216 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
TP-Link - ТП-Линк 231 2
Philips 2099 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
Rubetek - Рубетек 35 2
Dune HD - HDI Dune 32 2
Aqara - Акара.Ру 38 2
Fibaro 4 2
Ц1 - ЦИКАДА 12 1
iControl Networks 3 1
РТК-сервис 35 1
Ruijie Networks 9 1
Ростелеком 10948 1
Google Russia - Гугл Россия 226 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Cisco Systems 5372 1
X Corp - Twitter 2938 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Huawei 4677 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
LG Electronics 3735 1
HP Inc. 5883 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
ФосАгро 176 1
LEGO 260 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Husqvarna - Хускварна 11 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 19
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 18
CSA - Connectivity Standards Alliance - ZigBee - Matter over Wi-Fi - Спецификация сетевых протоколов 205 17
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 13
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 12
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 9
Умные платформы 1988 9
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 8
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 8
Оповещение и уведомление - Notification 5945 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 7
Дистанционное управление - Удалённое управление 1270 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 6
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 5
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2487 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 4
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 4
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 625 4
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 124 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 230 4
Motion sensor - Сенсор движения - Датчик движения - Детектор движения 190 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Google Android 15244 11
Apple iOS 8583 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple iPad 4012 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 3
Apple Siri - Голосовой помощник 441 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Apple HomeKit 49 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Xiaomi Mi Home 91 3
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Apple iTunes Store 1118 2
Samsung SmartThings 61 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
D-Link AC - серия маршрутизаторов 9 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 83 2
TP-Link Kasa 8 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
Xiaomi Mi Smart Home 5 2
Tuya Inc - Tuya Smart 16 1
Eltex vESBC - программный пограничный контроллер сессий 5 1
Apple AirPlay 133 1
Linux OS 11533 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Microsoft Office 4170 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Microsoft Windows 16882 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 1
Dell InfinityEdge 20 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apple iCloud 310 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 1
Microsoft Outlook 1506 1
Лаврентьев Павел 9 2
Chen Andy - Чен Энди 3 1
Смит Александр 5 1
Гришин Данил 1 1
Рысев Иван 1 1
Исламов Олег 2 1
Demetrio Russo - Руссо Деметрио 33 1
Егоров Игорь 45 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Семенов Сергей 30 1
Черёмушкин Павел 2 1
Банасяк Кшиштоф 1 1
Collins Jonathan - Коллинз Джонатан 4 1
Johnson Eric - Джонсон Эрик 7 1
Тищенко Андрей 13 1
Guillen Federico - Гильен Федерико 4 1
Ракович Дмитрий 8 1
Бурчилина Наталья 3 1
Фионов Степан 2 1
Farinelli Bob - Фаринелли Боб 1 1
Banasiak Krzysztof - Банасяк Кшиштоф 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Европа 24964 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Солнечная система - Solar system 2569 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Япония 13807 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Тайвань 4245 1
США - Нью-Джерси 307 1
Германия - Берлин 732 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Биология - Циркадный ритм - биологические часы 65 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 2
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Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Экономический эффект 1342 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Blacklist - Чёрный список 713 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
IoT Analytics 5 1
VMR - Verified Market Research 7 1
Fortune Business Insights 32 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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