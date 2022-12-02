Рефакторинг датчиков умного дома Eltex

Компания Eltex презентует обновленные датчики умного дома, работающие по технологии Z-Wave. Компания учла пожелания пользователей датчиков предыдущего поколения и внедрила усовершенствования в новые. Изменения коснулись датчиков открытия SZ-MCT, движения SZ-PIR и протечки SZ-WLK сервисов «Безопасность» и «Комфорт» умного дома Eltex. Разработчики полностью переработали концепцию устройств, внедрили ряд улучшений и теперь готовы представить их. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Был полностью пересмотрен дизайн датчиков. Они сохранили компактность, изменено расположение сенсоров и дополнена комплектация. Датчики стали более удобными для установки и прекрасно подходят к любому домашнему интерьеру.

Например, новый датчик открытия SZ-MCT меньше и легче предыдущей модели. Комплект включает как большие, так и малые магниты, благодаря чему датчик просто установить как на дверь, так и окно. Для установки в труднодоступных местах в комплект включен выносной магнит на проводе длиной два метра.

Датчик протечки SZ-WLK в отличие от предыдущей модели имеет единый корпус без выносных элементов. Он хорошо защищен от попадания влаги в корпус (IP65) и может располагаться на любой нетокопроводящей поверхности.

Новая версия датчика движения SZ-PIR теперь имеет встроенный датчик освещенности. Кроме основного функционала детекции движения, он поможет автоматизировать включение света вечером и исключить его включение днем.

Аппаратная часть новых датчиков основана на актуальной версии технологии Z-Wave. Она дает следующие преимущества:

- Новые датчики более энергоэффективны как в режиме сна, так и активном режиме. За счет этого устройства работают от одного элемента питания дольше по сравнению с датчиками предыдущего поколения.

- Увеличено максимальное расстояние от датчика до контроллера в помещении при прямой видимости до 100 метров.

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- Датчики поддерживают функцию простой инсталляции SmartStart. В датчиках уже записаны необходимые настройки и сценарии сопряжения с контроллером, за счет этого намного легче добавлять датчики в систему умного дома всего в несколько действий. Это значительно сокращает время установки, предотвращает ошибки и полностью устраняет необходимость вызова специалиста для настройки устройства.

- Протокол S2 предотвращает перехват данных и надежно защищает систему умного дома от проникновения извне. 128-битный ключ исключает расшифровку данных, а хорошая оптимизация – влияние шифрования на работу устройств в виде задержек, падения скорости передачи данных и увеличения расхода батареи.

- Датчики открытия и движения поддерживают режим FLiRS. Благодаря этому они не переходят в режим глубокого сна и каждую секунду «общаются» с контроллером умного дома для получения актуальной информации. Это позволяет мгновенно реагировать на внештатные ситуации, что важно для работы в рамках сервиса «Безопасность». При этом батарея расходуется экономно.

С помощью приложения Eltex Home, а также сервисов «Комфорт» и «Безопасность», к которым относятся датчики открытия, движения и протечки, пользователь контролирует безопасность дома и комфорт в нем. О любой нештатной ситуации умный дом Eltex сообщит через пуш-уведомления или с помощью тревожного вибро- и звукового оповещения.

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Новые датчики открытия, движения и протечки отлично подойдут для создания сценариев совместно с другими устройствами умного дома. Например, используя совместно с датчиком движения умное реле, легко автоматизировать включение и выключение света в коридоре или на кухне. А если настроить датчик открытия на включение освещения с помощью умной розетки или реле, при открытии входной двери свет в коридоре автоматически включится.