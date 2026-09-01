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Eltex Home

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


01.09.2026 Eltex развивает российскую экосистему умного дома собственной разработки 1
02.12.2022 Рефакторинг датчиков умного дома Eltex 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Eltex Home и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 282 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1069 1
Zensys - Z-Wave 30 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1078 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2272 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1841 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2076 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 618 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14817 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4046 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3733 1
Оповещение и уведомление - Notification 6031 1
Россия - РФ - Российская федерация 167112 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468867, в очереди разбора - 725104.
Создано именных указателей - 200367.
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