Eltex - Предприятие Элтекс

Холдинг «Цикада» расширил продуктовый портфель телекоммуникационными решениями компании Eltex АО «Цикада», системный интегратор в области информационных технологий, заключило партнерское соглашение с компанией Eltex – российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования. Сотрудничество направлено на предоставление решений для операторов связи, крупных корпоративных клиентов и

Bi.Zone завершила пилотный проект по построению отказоустойчивого кластера межсетевых экранов с повышенной производительностью Bi.Zone, «Код Безопасности», «Цифровые решения» и «Элтекс Коммуникации» реализовали совместный проект. Компании обеспечили межсетевое экранирова

Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15 Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15. WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях предприятий небольшого и среднего размера. Устройство запущено в серийный выпуск и доступно для заказа. Контроллер бази

«Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов «Базальт СПО», Eltex (в рамках образовательного проекта «Академия Eltex») и «Новотех» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию компетенции «Сетевое и системное администрирование»

Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной Telnet, SSH и NETCONF. При большом количестве точек доступа, организующих сеть, удобнее использовать специализированные контроллеры, позволяющие централизованно управлять ими из одного интерфейса. У Eltex есть программный контроллер SoftWLC и линейка аппаратных контроллеров: WLC-15 для создания небольших сетей с поддержкой подключения до 50 точек доступа; и WLC-30 для более крупных сетей c

Предсерийное производство IP-телефона VP-30P Запущено предсерийное производство IP-телефона Eltex VP-30P. Новая модель спроектирована с учётом потребностей современной корпоративной коммуникации и обеспечивает широкие возможности применения. Об этом CNews сообщили представители Elt

Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32 лей предусмотрены различные уровни доступа и возможности аутентификации. Поддерживаются протоколы TFTP/SFTP для автоматического резервирования конфигурации, её загрузки и выгрузки. Система управления Eltex ECCM поможет централизованно управлять MES5500-32 и другим сетевым оборудованием Eltex. Функции автоматического обнаружения, инвентаризации, мониторинга и конфигурирования значител

Merlion стала официальным дистрибьютором Eltex Компания Merlion и Eltex, российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, подписали дистрибьюторское соглашение. В рамках сотрудничества команды сторон объединят усилия для совместного

Eltex начала серийный выпуск новой внешней точки доступа Wi-Fi WOP-20L Eltex объявила о начале серийного производства Eltex WOP-20L – внешней точки доступа, поддерживающей стандарт Wi-Fi 5. Она предназначена для создания беспроводной сети в местах с большой плотностью клиентов, например, в парках, на стадионах

Рефакторинг датчиков умного дома Eltex Компания Eltex презентует обновленные датчики умного дома, работающие по технологии Z-Wave. Компания учла пожелания пользователей датчиков предыдущего поколения и внедрила усовершенствования в новые. Из

Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях Базовые станции из «конструктора» Новосибирская компания «Элтекс», специализирующаяся на разработке телеком-оборудования, представит аппаратную платфор

Eltex приступил к разработке E-SBC х атак. Игнорирование последнего приводит к взлому VoIP-сети злоумышленниками. Как результат – огромные счета за звонки, частичный или полный выход сети из строя. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Пограничный контроллер сессий высокой производительности (Enterprise Session Border Controller – E-SBC) поможет избежать этих проблем. Он используется для сокрытия топологии VoIP-сети и

Завершение разработки абонентского терминала NTU-52W Завершена разработка новой модели абонентских терминалов операторского класса Eltex NTU-52W. Основное предназначение устройства – широкополосный доступ по выделенному оптоволоконному каналу как в квартирах и домах абонентов, так и в офисах, бизнес-центрах и на крупных пр

Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx Инженеры Eltex начали разработку коммутаторов серий MES2300-xx и MES3300-xx. Устройства создаются с учетом актуальных потребностей заказчиков при построении новых сетей передачи данных или модернизации

Инженеры OCS смоделировали прототип корпоративной сети на основе Qtech и Eltex га и проектной реализации OCS в рамках тестирования российских решений в сегменте Wi-Fi смоделировали прототип беспроводной корпоративной сети на основе продукции отечественных производителей Qtech и Eltex. Об этом CNews сообщили представители OCS. Уход с российского рынка западных производителей простимулировал интерес к российским аналогам. Вместе с этим перед партнерами и заказчиками вст

Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac нологию MU-MIMO 4×4 дополняет технология TX Beamforming. Она увеличивает скорость и стабильность подключения за счёт концентрирования сигнала к пользовательским беспроводным устройствам. Wi-Fi-роутер Eltex RG-5440G-Wac За счёт производительных комплектующих и эффективных технологий роутер имеет внушительную суммарную пропускную способность 2033 Мбит/с: до 300 Мбит/c для диапазона 2,4 ГГц и

Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок Bluetooth-модуль для подключения периферийных устройств и пульта с функцией голосового управления, который идёт в комплекте. Кроме того, всеми моделями можно управлять с помощью инфракрасного пульта. Eltex предоставляет заказчикам возможности самостоятельной касто-мизации программного обеспечения приставок, управления процессами обновления прошивок и приложений, а также внедрения новых серв

Treolan подписала партнерское соглашение c Eltex Treolan (входит в группу «Ланит») будет продвигать продукцию и решения Eltex через свою партнерскую сеть. Целью достигнутого партнерства является увеличение доли российских решений в продуктовом портфеле дистрибьютора. Продукция компании Eltex, российского

Серийное производство VoIP-шлюза Eltex TAU-8N.IP г. компания сообщала о ее предсерийном выпуске. Клиенты, желающие получить предсерийные образцы, протестировали их функциональность и надежность. После успешно пройденных проверок в рабочих условиях Eltex запустил TAU-8N.IP в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Устройство доступно для заказа. TAU-8N.IP – абонентский VoIP-шлюз корпоративного уровня. Он

Rutube – теперь в медиацентрах Eltex Rutube официально интегрирован в IPTV-медиацентры Eltex. Виджет на главном экране позволяет перейти в приложение в один клик. Об этом CNews сообщили представители Rutube. Пользователям доступен обновленный функционал сервиса: дата добавления в

MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex MES2424P – новый управляемый коммутатор доступа от Eltex. Он поддерживает подключение конечного оборудования по PoE/PoE+ к сетям предприятий и операторов связи и обладает всеми необходимыми функциями для стабильной и безопасной работы сети. Сер

VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью ся в мае 2022 г. Будут доступны версии с поддержкой PoE и без. Об этом CNews сообщили представители Eltex. IP-телефон с расширенной функциональностью: цветной ЖК-дисплей; подключение гарнитуры

Успешный производитель российского «железа» на замену Cisco чудом отвертелся от многомиллионного штрафа от властей у» Как выяснил CNews, новосибирский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Элтекс» сумел избежать штрафа в 116,9 млн руб. Эту сумму с него хотел взыскать Минпромторг за

MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN Во второй половине 2022 г. выйдут в предсерию высокопроизводительные коммутаторы MES5400-24, MES5400-48. Следующий шаг в эволюции коммутаторов Eltex – разработка MES5410-48 и MES5500-32 с интерфейсами 25 и 100 Гбит/с соответственно. Все четыре коммутатора имеют возможность установки сменных источников питания и вентиляции Front-to-Bac

В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP сеть. При этом улучшается качество передачи речи и снижаются расходы на звонки, а также становятся доступны основные VoIP-услуги, например переадресация, удержание и ожидание вызова. В начале 2022 г. Eltex запустил в предсерийное производство абонентский VoIP-шлюз TAU-8N.IP – преемника модели TAU-8.IP. Он позволяет как создавать изолированную VoIP-сеть в отдельном офисе с помощью внутренней

Eltex начала производство промышленного 24-портового стоечного коммутатора на 56 Гбит/сек ние источников питания с возможностью горячей замены; поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR); расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и др.). Коммутатор Eltex MES2328I Eltex ожидает, что в I квартале 2022 г. модель будет включена в реестр ТОРП, что позволит использовать MES2328I в проектах импортозамещения.

«Элтекс» разработал индустриальный коммутатор MES3708P «Элтекс» разработал новую модель индустриального коммутатора MES3708P с классом защиты IP55. MES3708P имеет защищенный металлический корпус и может устанавливаться внутри опор уличного освещения

«Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi «Элтекс» добавил в линейку абонентских роутеров новую модель GPON-маршрутизатора NTU-RG-5440G-Wac. Устройство является полнофункциональным решением для операторов связи и открывает для пользоват

«ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры «ЭР-Телеком холдинг» и «Элтекс», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На совместной встрече президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев и директор «Элтекс» Алексей Черников обсудили перспективы продвиже

Dr.Web будут предустановливать на маршрутизаторы «Элтекс» Защитой Dr.Web будут оснащены роутеры «Элтекс» c процессорами на основе как архитектуры MIPS (модели от «Элтекс» ESR-100, ESR-200, ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700), так и на основе ARM64 (ESR-20, ESR-21 и гот

ЭЛТЕКС запустил в серийное производство российские коммутаторы MES7048 ка. Функции программного обеспечения коммутатора ориентированы на широкий круг схем применения, включая транспортные сети крупных операторов, коммутационные фабрики центров обработки данных и другие. ЭЛТЕКС ведет постоянную работу по расширению функциональности устройств и готов к реализации дополнительных функций по требованиям заказчиков. ЭЛТЕКС MES7048 Основные характеристики: Про

«Элтекс» начал серийное производство ТВ-приставок линейки NV-710 «Элтекс» обновил линейку IPTV-медиацентров серией приставок NV-710. Новая серия открывает пользователям доступ к широкой функциональности интерактивного телевидения и OTT сервисов, что делает NV

«Элтекс» запустил в серийное производство бюджетные коммутаторы доступа MES2408 «Элтекс» объявил о запуске в серийное производство бюджетных коммутаторов доступа MES2408. Серия коммутаторов разработана на базе чипов Realtek, что делает решение наиболее бюджетным вариантом в

ЭЛТЕКС запустил в серийное производство преобразователи интерфейсов для решения задач по автоматизации сбора данных 2020 года. Данное требование подогрело интерес операторов связи, ресурсоснабжающих и управляющих компаний к вопросу установки новых устройств и монетизации дополнительных видов услуг. В связи с этим ЭЛТЕКС разработал и выпустил на рынок комплекс устройств и ПО для обеспечения автоматизированного сбора данных с индивидуальных и общедомовых приборов учета, среди которых преобразователи интер

«Элтекс» запустила производство высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов в Москве Компания «Элтекс», разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования «Элтекс

«Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal «Элтекс» сообщил о завершении интеграции новых Android-медиацентров серии NV-711 и NV-710 с пл

«Элтекс» запускает в серийное производство новые высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации «Элтекс» объявил о запуске в серийное производство новых высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов агрегации 10G. Коммутаторы MES5316A, MES5324A и MES5332A разработаны на базе пакетного проце

Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США Вместо Cisco — «Элтекс» и «Фактор-ТС» Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) на

«Элтекс» запустила производство беспроводной точки доступа с LTE «Элтекс» объявила о начале серийного производства беспроводной точки доступа WB-15-W с поддержкой LTE. WB-15-W – это всепогодная беспроводная точка доступа Wi-Fi с поддержкой LTE и функцией резе