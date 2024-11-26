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Eltex Предприятие Элтекс

Eltex - Предприятие Элтекс

Eltex - российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования. Вся линейка оборудования Eltex разрабатывается и выпускается в России (г. Новосибирск) на собственных производственных мощностях, сертифицированных по международной системе качества ISO-9000. Кроме того, разрабатывается ПО для профессионального использования. Выпускаемый ассортимент почти на 90% закрывает потребности операторов и крупных федеральных корпоративных заказчиков для построения сетей связи. Eltex предоставляет техническую поддержку, гарантийное и постгарантийное обслуживание.


26.11.2024 Холдинг «Цикада» расширил продуктовый портфель телекоммуникационными решениями компании Eltex

АО «Цикада», системный интегратор в области информационных технологий, заключило партнерское соглашение с компанией Eltex – российским разработчиком и производителем телекоммуникационного оборудования. Сотрудничество направлено на предоставление решений для операторов связи, крупных корпоративных клиентов и

12.08.2024 Bi.Zone завершила пилотный проект по построению отказоустойчивого кластера межсетевых экранов с повышенной производительностью 

Bi.Zone, «Код Безопасности», «Цифровые решения» и «Элтекс Коммуникации» реализовали совместный проект. Компании обеспечили межсетевое экранирова
22.03.2024 Eltex начала серийное производство контроллера беспроводного доступа WLC-15

Eltex сообщила о начале серийного производства контроллера беспроводного доступа WLC-15. WLC-15 – базовая модель в линейке аппаратных контроллеров беспроводного доступа Eltex. Контроллер оптимален для использования в корпоративных Wi-Fi-сетях предприятий небольшого и среднего размера. Устройство запущено в серийный выпуск и доступно для заказа. Контроллер бази
05.03.2024 «Базальт СПО», Eltex и «Новотех» повысят уровень подготовки будущих сетевых и системных администраторов

«Базальт СПО», Eltex (в рамках образовательного проекта «Академия Eltex») и «Новотех» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве по развитию компетенции «Сетевое и системное администрирование»
25.12.2023 Eltex начала серийный выпуск точки доступа WOP-30LS со встроенной секторной антенной

Telnet, SSH и NETCONF. При большом количестве точек доступа, организующих сеть, удобнее использовать специализированные контроллеры, позволяющие централизованно управлять ими из одного интерфейса. У Eltex есть программный контроллер SoftWLC и линейка аппаратных контроллеров: WLC-15 для создания небольших сетей с поддержкой подключения до 50 точек доступа; и WLC-30 для более крупных сетей c
18.12.2023 Предсерийное производство IP-телефона VP-30P

Запущено предсерийное производство IP-телефона Eltex VP-30P. Новая модель спроектирована с учётом потребностей современной корпоративной коммуникации и обеспечивает широкие возможности применения. Об этом CNews сообщили представители Elt
11.10.2023 Eltex начала серийное производство высокопроизводительного L3-коммутатора для дата-центров MES5500-32

лей предусмотрены различные уровни доступа и возможности аутентификации. Поддерживаются протоколы TFTP/SFTP для автоматического резервирования конфигурации, её загрузки и выгрузки. Система управления Eltex ECCM поможет централизованно управлять MES5500-32 и другим сетевым оборудованием Eltex. Функции автоматического обнаружения, инвентаризации, мониторинга и конфигурирования значител
27.09.2023 Merlion стала официальным дистрибьютором Eltex

Компания Merlion и Eltex, российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, подписали дистрибьюторское соглашение. В рамках сотрудничества команды сторон объединят усилия для совместного

09.01.2023 Eltex начала серийный выпуск новой внешней точки доступа Wi-Fi WOP-20L

Eltex объявила о начале серийного производства Eltex WOP-20L – внешней точки доступа, поддерживающей стандарт Wi-Fi 5. Она предназначена для создания беспроводной сети в местах с большой плотностью клиентов, например, в парках, на стадионах
02.12.2022 Рефакторинг датчиков умного дома Eltex

Компания Eltex презентует обновленные датчики умного дома, работающие по технологии Z-Wave. Компания учла пожелания пользователей датчиков предыдущего поколения и внедрила усовершенствования в новые. Из
24.11.2022 Nokia и Ericsson больше не нужны. В России начнут собирать базовые станции на открытых технологиях

Базовые станции из «конструктора» Новосибирская компания «Элтекс», специализирующаяся на разработке телеком-оборудования, представит аппаратную платфор
24.10.2022 Eltex приступил к разработке E-SBC

х атак. Игнорирование последнего приводит к взлому VoIP-сети злоумышленниками. Как результат – огромные счета за звонки, частичный или полный выход сети из строя. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Пограничный контроллер сессий высокой производительности (Enterprise Session Border Controller – E-SBC) поможет избежать этих проблем. Он используется для сокрытия топологии VoIP-сети и

11.10.2022 Завершение разработки абонентского терминала NTU-52W

Завершена разработка новой модели абонентских терминалов операторского класса Eltex NTU-52W. Основное предназначение устройства – широкополосный доступ по выделенному оптоволоконному каналу как в квартирах и домах абонентов, так и в офисах, бизнес-центрах и на крупных пр
23.09.2022 Разработка новых линеек коммутаторов MES2300-xx и MES3300-xx

Инженеры Eltex начали разработку коммутаторов серий MES2300-xx и MES3300-xx. Устройства создаются с учетом актуальных потребностей заказчиков при построении новых сетей передачи данных или модернизации

30.08.2022 Инженеры OCS смоделировали прототип корпоративной сети на основе Qtech и Eltex

га и проектной реализации OCS в рамках тестирования российских решений в сегменте Wi-Fi смоделировали прототип беспроводной корпоративной сети на основе продукции отечественных производителей Qtech и Eltex. Об этом CNews сообщили представители OCS. Уход с российского рынка западных производителей простимулировал интерес к российским аналогам. Вместе с этим перед партнерами и заказчиками вст
19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac

нологию MU-MIMO 4×4 дополняет технология TX Beamforming. Она увеличивает скорость и стабильность подключения за счёт концентрирования сигнала к пользовательским беспроводным устройствам. Wi-Fi-роутер Eltex RG-5440G-Wac За счёт производительных комплектующих и эффективных технологий роутер имеет внушительную суммарную пропускную способность 2033 Мбит/с: до 300 Мбит/c для диапазона 2,4 ГГц и

08.08.2022 Eltex начала серийный выпуск новых смарт ТВ-приставок

Bluetooth-модуль для подключения периферийных устройств и пульта с функцией голосового управления, который идёт в комплекте. Кроме того, всеми моделями можно управлять с помощью инфракрасного пульта. Eltex предоставляет заказчикам возможности самостоятельной касто-мизации программного обеспечения приставок, управления процессами обновления прошивок и приложений, а также внедрения новых серв
08.07.2022 Treolan подписала партнерское соглашение c Eltex

Treolan (входит в группу «Ланит») будет продвигать продукцию и решения Eltex через свою партнерскую сеть. Целью достигнутого партнерства является увеличение доли российских решений в продуктовом портфеле дистрибьютора. Продукция компании Eltex, российского

07.07.2022 Серийное производство VoIP-шлюза Eltex TAU-8N.IP

г. компания сообщала о ее предсерийном выпуске. Клиенты, желающие получить предсерийные образцы, протестировали их функциональность и надежность. После успешно пройденных проверок в рабочих условиях Eltex запустил TAU-8N.IP в серийное производство. Об этом CNews сообщили представители Eltex. Устройство доступно для заказа. TAU-8N.IP – абонентский VoIP-шлюз корпоративного уровня. Он

09.06.2022 Rutube – теперь в медиацентрах Eltex

Rutube официально интегрирован в IPTV-медиацентры Eltex. Виджет на главном экране позволяет перейти в приложение в один клик. Об этом CNews сообщили представители Rutube. Пользователям доступен обновленный функционал сервиса: дата добавления в
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex

MES2424P – новый управляемый коммутатор доступа от Eltex. Он поддерживает подключение конечного оборудования по PoE/PoE+ к сетям предприятий и операторов связи и обладает всеми необходимыми функциями для стабильной и безопасной работы сети. Сер
31.05.2022 VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью

ся в мае 2022 г. Будут доступны версии с поддержкой PoE и без. Об этом CNews сообщили представители Eltex. IP-телефон с расширенной функциональностью: цветной ЖК-дисплей; подключение гарнитуры

29.04.2022 Успешный производитель российского «железа» на замену Cisco чудом отвертелся от многомиллионного штрафа от властей

у» Как выяснил CNews, новосибирский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования «Элтекс» сумел избежать штрафа в 116,9 млн руб. Эту сумму с него хотел взыскать Минпромторг за
07.04.2022 MES5400-24, MES5400-48, MES5410-48, MES5500-32 – новые коммутаторы Eltex с поддержкой EVPN/VXLAN

Во второй половине 2022 г. выйдут в предсерию высокопроизводительные коммутаторы MES5400-24, MES5400-48. Следующий шаг в эволюции коммутаторов Eltex – разработка MES5410-48 и MES5500-32 с интерфейсами 25 и 100 Гбит/с соответственно. Все четыре коммутатора имеют возможность установки сменных источников питания и вентиляции Front-to-Bac
30.03.2022 В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP

сеть. При этом улучшается качество передачи речи и снижаются расходы на звонки, а также становятся доступны основные VoIP-услуги, например переадресация, удержание и ожидание вызова. В начале 2022 г. Eltex запустил в предсерийное производство абонентский VoIP-шлюз TAU-8N.IP – преемника модели TAU-8.IP. Он позволяет как создавать изолированную VoIP-сеть в отдельном офисе с помощью внутренней
24.12.2021 Eltex начала производство промышленного 24-портового стоечного коммутатора на 56 Гбит/сек

ние источников питания с возможностью горячей замены; поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR); расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection и др.). Коммутатор Eltex MES2328I Eltex ожидает, что в I квартале 2022 г. модель будет включена в реестр ТОРП, что позволит использовать MES2328I в проектах импортозамещения.
16.02.2021 «Элтекс» разработал индустриальный коммутатор MES3708P

«Элтекс» разработал новую модель индустриального коммутатора MES3708P с классом защиты IP55. MES3708P имеет защищенный металлический корпус и может устанавливаться внутри опор уличного освещения
16.12.2020 «Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi

«Элтекс» добавил в линейку абонентских роутеров новую модель GPON-маршрутизатора NTU-RG-5440G-Wac. Устройство является полнофункциональным решением для операторов связи и открывает для пользоват
07.12.2020 «ЭР-Телеком» и «Элтекс» займутся созданием безопасной телекоммуникационной инфраструктуры

«ЭР-Телеком холдинг» и «Элтекс», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. На совместной встрече президент «ЭР-Телекома» Андрей Кузяев и директор «Элтекс» Алексей Черников обсудили перспективы продвиже
17.09.2020 Dr.Web будут предустановливать на маршрутизаторы «Элтекс»

Защитой Dr.Web будут оснащены роутеры «Элтекс» c процессорами на основе как архитектуры MIPS (модели от «Элтекс» ESR-100, ESR-200, ESR-1000, ESR-1200, ESR-1500, ESR-1511, ESR-1700), так и на основе ARM64 (ESR-20, ESR-21 и гот
20.08.2020 ЭЛТЕКС запустил в серийное производство российские коммутаторы MES7048

ка. Функции программного обеспечения коммутатора ориентированы на широкий круг схем применения, включая транспортные сети крупных операторов, коммутационные фабрики центров обработки данных и другие. ЭЛТЕКС ведет постоянную работу по расширению функциональности устройств и готов к реализации дополнительных функций по требованиям заказчиков. ЭЛТЕКС MES7048 Основные характеристики: Про
24.12.2019 «Элтекс» начал серийное производство ТВ-приставок линейки NV-710

«Элтекс» обновил линейку IPTV-медиацентров серией приставок NV-710. Новая серия открывает пользователям доступ к широкой функциональности интерактивного телевидения и OTT сервисов, что делает NV
20.12.2019 «Элтекс» запустил в серийное производство бюджетные коммутаторы доступа MES2408

«Элтекс» объявил о запуске в серийное производство бюджетных коммутаторов доступа MES2408. Серия коммутаторов разработана на базе чипов Realtek, что делает решение наиболее бюджетным вариантом в
20.08.2019 ЭЛТЕКС запустил в серийное производство преобразователи интерфейсов для решения задач по автоматизации сбора данных

2020 года. Данное требование подогрело интерес операторов связи, ресурсоснабжающих и управляющих компаний к вопросу установки новых устройств и монетизации дополнительных видов услуг. В связи с этим ЭЛТЕКС разработал и выпустил на рынок комплекс устройств и ПО для обеспечения автоматизированного сбора данных с индивидуальных и общедомовых приборов учета, среди которых преобразователи интер
22.05.2019 «Элтекс» запустила производство высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов в Москве

Компания «Элтекс», разработчик и производитель телекоммуникационного и сетевого оборудования «Элтекс
22.05.2019 «Элтекс» обновил свои ТВ-приставки и интегрировал их с платформой IPTVPortal

«Элтекс» сообщил о завершении интеграции новых Android-медиацентров серии NV-711 и NV-710 с пл
20.05.2019 «Элтекс» запускает в серийное производство новые высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы агрегации

«Элтекс» объявил о запуске в серийное производство новых высокопроизводительных Ethernet-коммутаторов агрегации 10G. Коммутаторы MES5316A, MES5324A и MES5332A разработаны на базе пакетного проце
11.03.2019 Федеральная таможня полностью меняет Cisco на российский «Элтекс» из-за санкций США

Вместо Cisco — «Элтекс» и «Фактор-ТС» Как стало известно CNews, Федеральная таможенная служба России (ФТС) на
06.02.2019 «Элтекс» запустила производство беспроводной точки доступа с LTE

«Элтекс» объявила о начале серийного производства беспроводной точки доступа WB-15-W с поддержкой LTE. WB-15-W – это всепогодная беспроводная точка доступа Wi-Fi с поддержкой LTE и функцией резе
18.01.2019 «Элтекс» запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения

«Элтекс», российский разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования, запустил в серийное производство ТВ-приставки нового поколения. Медиацентры NV-711 и NV-711-Wac предназначены

Публикаций - 151, упоминаний - 181

Eltex и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 28
Cisco Systems 5114 28
Qtech - Кьютэк 170 19
Huawei 3932 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 12
Т8 НТЦ 82 11
Microsoft Corporation 24623 11
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 11
Элтекс Коммуникации 18 11
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 10
Газпром Тех - Микран НПФ - научно-производственная фирма 44 9
Broadcom - VMware 2359 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 7
Код Безопасности 616 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 7
8213 7
Базальт СПО - BaseALT 654 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 6
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 112 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 6
NVision Group - Энвижн Груп 679 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 6
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 5
Т-Платформы - T-Platforms 395 5
AMT Group - АМТ-Груп 351 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 5
МегаФон 8803 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 5
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 5
МТС Линк - Vinteo - Винтео 82 5
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 5
Intel Corporation 12197 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 4
Элекард - Elecard 22 4
Фактор-ТС 21 4
InfoWatch - Инфовотч 1014 4
Газпром ПАО 1342 6
Почта России ПАО 2112 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 335 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
ВТБ - Почта Банк 466 2
Теплоком НПФ 4 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 60 2
МФК Банк - Международный Финансовый Клуб 14 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 2
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 13 1
Промет НПО 1 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 6 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Спорт-Ин АНО - Спорт Индустрия 1 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
Сбер - Сбербанк Капитал 9 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 24
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 6
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 5
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 457 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 2
Федеральное казначейство России 1772 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 40 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 86 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 354 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
Минэнерго РФ - САЦ ФГБУ - Ситуационно-аналитический центр 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 977 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 12 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 81
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 71
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6399 43
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 40
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 36
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 35
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 32
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 32
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 31
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 23
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 22
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 22
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 21
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 21
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 17
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 16
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 16
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 14
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Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 22
НКТ - Р7-Офис 380 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 8
Новые облачные технологии - МойОфис 777 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 8
Eltex ACS - система управления абонентскими устройствами 7 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 7
Eltex ECSS Softswitch 6 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 6
Linux OS 9936 5
Microsoft Teams - MS Teams 547 5
Google Android 13994 4
Eltex MES - серия коммутаторов 4 4
Eltex NV - ТВ-приставки нового поколения (медиацентры) 4 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 4
Microsoft Windows 15656 4
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 93 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 64 4
Eltex ESR - серия маршрутизаторов 3 3
Intel x86 - архитектура процессора 1856 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
Фактор-ТС - Дионис - DioNIS DPS - DioNIS LXM 10 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 3
Eltex ONT NTU-RG - серия маршрутизаторов 3 3
AMT Group - InfoDiode АПК 58 3
Google Android 7 - Android Nougat 214 3
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Eltex EMS 3 3
Microsoft Office 3734 3
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 3
НТР - Новые телеком-решения 26 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 2
Eltex SC - серверная платформа «Умный дом» для автоматического управления домашними системами и устройствами 2 2
Eltex MЕ - серия маршрутизаторов 2 2
МВД РФ - ГИБДД - ЕАИС ТО - ЕАИСТО - Единая автоматизированная информационная система технического осмотра транспортных средств 22 2
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Мишустин Михаил 676 2
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Ивенев Николай 13 2
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Лебедев Максим 2 2
Кузяев Андрей 64 1
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Прохоров Александр 102 1
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Фомичёв Анатолий 1 1
Лаконцев Дмитрий 18 1
Александрович Евгений 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 26
Россия - СФО - Новосибирск 4290 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 18
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 8
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Япония 13282 5
Беларусь - Белоруссия 5637 5
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Франция - Французская Республика 7845 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
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Израиль 2730 4
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 48
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 39
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 9
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 6
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 5
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 5
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 5
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 5
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 4
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 5
Ведомости 996 4
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Forbes - Форбс 816 1
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TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
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Maximize Market Research 3 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 2
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РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 33 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 49 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 151 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 6
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 3
TeleMultiMedia Forum 2 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CSTB Telecom & Media 58 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
CNews FORUM Кейсы 225 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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