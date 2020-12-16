Спецпроекты

«Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi

Телеком Техника

«Элтекс» добавил в линейку абонентских роутеров новую модель GPON-маршрутизатора NTU-RG-5440G-Wac. Устройство является полнофункциональным решением для операторов связи и открывает для пользователей доступ к современным интерактивным сервисам.

NTU-RG-5440G-Wac не только сохранил все преимущества прошлых GPON-роутеров «Элтекс», но и получил более широкую пропускную способность Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц за счет технологий MU MIMO 4х4, которая доступна для стандарта Wi-Fi 5 версии Wave2. Если в предыдущем поколении стандарта допускалось использование трех приемо-передающих антенн, то новая ревизия добавляет четвертый поток. Данное изменение повышает дальность и стабильность соединения. При этом, несмотря на значительное улучшение характеристики, цена устройства осталась приблизительно такой же, как у более ранних моделей.

NTU-RG-5440G-Wac вошел в линейку девайсов «Элтекс», поддерживающих стандарт EasyMesh. Устройство выступает в роли контроллера EasyMesh-сети и отлично функционирует в паре с репитером RR-10, автоматически переключая абонентов между точками доступа для оптимизации сети. Решение особенно подходит для пользователей, которые нуждаются в организации бесшовной беспроводной сети в больших квартирах или домах.

Основные характеристики: один порт GPON; гигабитный роутер; порт USB 2.0 для подключения сетевого накопителя; Dual Band Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5, Wave2).

Завершается разработка NTU-RG-5440G-WZ, который способен выступать в роли контроллера системы «Умный дом». Модель роутера представляет особый интерес для заказчиков, которые продвигают набирающую популярность услугу.



Другие материалы рубрики

В российских министерствах и госведомствах появится ИИ для поиска преступников и работы с документами

iPhone убил россиянку ударом тока

Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов. Видео

Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам

«Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов

Microsoft добавит в Windows 10 важную и востребованную функцию, которая должна была там быть всегда

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор Logitech Swytch: одно устройство для подключения всего ВКС-оборудования

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Техноблог

Как работает система снеготаяния и антиобледенения в умном доме?

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию Как аутсорсинг поддержки помог бизнесу управлять рисками в пандемию