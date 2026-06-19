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Eltex ONT NTU-RG серия маршрутизаторов

СОБЫТИЯ

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19.06.2026 Eltex дает старт отечественному PON-оборудованию с поддержкой Wi-Fi 7 для абонентов: серийный выпуск NTU-RG-5720L 2
11.08.2025 Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж 1
11.10.2022 Завершение разработки абонентского терминала NTU-52W 1
19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac 1
28.03.2022 Расширение зоны покрытия Wi-Fi с репитером RR-11 1
16.12.2020 «Элтекс» выпустил новый GPON-роутер с улучшенными показателями Wi-Fi 4
01.10.2018 «Элтекс» запустила в серийное производство бюджетное решение с двухдиапазонным Wi-Fi 3

Публикаций - 7, упоминаний - 13

Eltex ONT NTU-RG и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 255 6
Digma 247 1
Mercusys 11 1
Huawei 4491 1
Xiaomi 2180 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13375 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6804 7
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 589 5
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 188 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17789 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2252 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10688 4
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1147 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10532 3
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3320 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22691 3
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3361 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2215 2
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2931 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10194 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 2
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 765 2
Beamforming - spatial filtering - динамичное изменение покрытия от сотовой антенны 67 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3870 2
Wi-Fi 7 - IEEE 802.11be - IEEE 802.11ax 251 2
Сетевое оборудование - Router WiFI - Роутер WiFI - точки доступа Wi-Fi - WiFi маршрутизатор - WiFi спот 441 2
Репитер - Repeater - физическое устройство, повторяющее входящий сигнал 71 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1404 1
Кибербезопасность - DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 92 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6126 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18182 1
USB modem - USB модем 311 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2000 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2447 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1122 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 70 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27068 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12772 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 488 1
TFTP - Trivial File Transfer Protocol - простой протокол передачи файлов 41 1
Кибербезопасность - СКЗИ - AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 216 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 376 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6176 1
Eltex ACS - система управления абонентскими устройствами 8 2
Dell EMC OpenManage Enterprise - Dell OMCI - OpenManage Client Instrumentation - OpenManage FlexSelect - OpenManage Mobile - OpenManage Secure Enterprise Key Manager - OpenManage Integration - OpenManage Ansible - OpenManage PowerEdge 39 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 55 1
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 1
Huawei WiFi - роутер - маршрутизатор 17 1
ZyXEL Keenetic 50 1
ASUS RT 22 1
Digma DWR - роутер 4 1
Eltex EasyMesh 1 1
Eltex RR 1 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
DWR - Java библиотека 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 164154 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6953 2
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