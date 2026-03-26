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SSID Service Set Identifier Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.03.2026 Настоящие опасности публичных сетей Wi-Fi: что может пойти не так 1
11.09.2025 В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей 1
24.03.2025 Миллион россиян под ударом. В Keenetic гигантская утечка – хакеры украли огромные массивы паролей к Wi-Fi 1
16.05.2024 Найдена «дыра», связанная с конструктивным недостатком Wi-Fi. Под ударом миллиарды устройств по всему миру 3
11.03.2024 С помощью свободного ПО для Wi-Fi можно взламывать Android и Linux 1
02.10.2023 Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов 1
02.03.2023 Как происходит импортозамещение на рынке ИБ 1
02.11.2022 «Дочка» Cisco заблокировала российских пользователей и требует вернуть деньги за «железо» 1
19.08.2022 Eltex начала производство Wi-Fi-роутера RG-5440G-Wac 2
29.11.2021 Что такое SSID и почему беспроводная сеть без него не работает 3
22.11.2021 Новые внутренние точки доступа Qtech: QWP-84 и QWP-88 1
14.08.2021 Как правильно установить и настроить усилитель Wi-Fi дома 1
06.08.2021 Проблемы Wi-Fi на iPhone открыла дорогу к их захвату 1
18.06.2021 Cisco представляет пять трендов в области беспроводных технологий 1
24.05.2021 Какие средства защиты в роутере нужны именно вам 1
08.02.2021 Самые распространенные проблемы с Wi-Fi и как их исправить 1
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали 1
01.10.2020 Mercusys представила новый двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi-роутер MR50G. Цена. Фото 1
08.07.2020 Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On 1
25.02.2020 «Максимателеком» и «ЭР-телеком» тестируют новую модель монетизации публичного Wi-Fi в Екатеринбурге и Ульяновске 1
26.12.2019 D-Link начала российские поставки AC1750 Wave 2 точки доступа DAP-2680 1
06.12.2019 Asus представила системы ZenWiFi для создания ячеистых сетей 1
03.09.2019 В московском метро запускают защищенный Wi-Fi 1
24.04.2019 Android-приложение таинственных разработчиков украло 2 млн паролей к Wi-Fi 1
12.04.2019 В новейшем протоколе безопасности WPA3 есть архитектурная «дыра» для удобной кражи данных через Wi-Fi 1
19.09.2018 D-Link представила новую версию двухдиапазонной точки доступа DWL-6610AP 2
27.03.2018 Интернет в офисе: как настроить без участия админа 1
24.11.2017 TP-Link представила потолочную Wave 2 и MU-MIMO точку доступа CAP1200 1
27.04.2017 TP-Link представила новую настенную точку доступа EAP115-Wall 2
06.04.2017 TP-Link представила новые Wi-Fi решения для малого и среднего бизнеса 2
22.12.2016 «МаксимаТелеком» создаст единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России 1
07.12.2016 Wi-Fi выходит на улицу 2
06.12.2016 TP-Link представила в России наружную точку доступа для СМБ 2
01.12.2016 Во всем Московском транспорте будет создана бесшовная зона Wi-Fi 1
14.03.2016 Avast: Сеть стала слабым звеном в цепи безопасности 2
16.02.2016 D-Link представил новую внешнюю точку доступа DAP-3320/UPA с поддержкой PoE 2
16.09.2015 Qtech представил новую серию гигабитных оптических роутеров 1
27.08.2015 Qtech обновила линейку беспроводных контроллеров 1
19.08.2015 Qtech расширил линейку Wi-Fi точек доступа 1
15.07.2015 TP-Link представил новые потолочные точки доступа серии EAP 1

Публикаций - 87, упоминаний - 99

SSID и организации, системы, технологии, персоны:

TP-Link - ТП-Линк 231 10
D-Link - Д-Линк Трейд 395 10
Google LLC 12690 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 5
Microsoft Corporation 25775 4
Intel Corporation 12811 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 4
Qtech - Кьютэк 211 4
Netgear 253 4
TRENDnet 88 4
Cisco Systems 5372 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 3
Foxconn - Linksys 109 3
Apple Inc 13156 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 2
Информзащита 941 2
HPE Aruba Networks 98 2
Adobe Systems 1597 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
VAIO 475 2
Mercusys 11 2
UNICOM U.S. Robotics - USR - USRobotics 94 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 2
Huawei 4677 1
Qualcomm Technologies 1974 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
ESET - ESET Software 1161 1
Крок - Croc 1964 1
Gen Digital - Avast Software 184 1
Red Hat 1378 1
Sony 6739 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Starbucks 91 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 66 1
Совкомбанк Совесть 279 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Novikov Group 5 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
ЦентроКредит АКБ 20 1
Кофемания 85 1
Первый Инвестиционный Банк 4 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 76
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 63
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 25
WPA - WPA2 - Wi-Fi Protected Access 257 25
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 22
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 22
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 18
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 18
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 17
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 17
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 17
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 14
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 13
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 13
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 11
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 11
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 11
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 10
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 10
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 117 10
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 619 9
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 9
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 8
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Telnet - Сетевой протокол текстового терминального интерфейса при помощи транспорта TCP 233 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 8
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 8
Wi-Fi WEP - Wired Equivalent Privacy - Wired Equivalent Privacy - Алгоритм обеспечения безопасности сетей Wi-Fi 178 17
Microsoft Windows 16882 10
Google Android 15244 7
Linux OS 11533 7
Google Street View 105 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 4
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком MT_Free 65 4
TP-Link Auranet 8 4
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 4
Apple iOS 8583 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Apple - App Store 3109 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
TP-Link TL - TP-Link TL-MR - серия маршрутизаторов 26 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 2
Apple iPhone 6 4861 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 2
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 2
Microsoft Windows Server 2003 571 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
Netgear VPN ProSafe 52 2
Intel PRO/Wireless - Intel PROSet - серия адаптеров 135 2
Qtech QWO - серия точек доступа 5 2
TRENDnet TE - TRENDnet TEW - TRENDnet TEG - TRENDnet TPE - серия маршрутизаторов, коммутаторов 31 2
Netgear WN - Netgear WG - Netgear WC - Netgear WNA - Netgear WNR - Netgear WNDR - Netgear WNCE - серия роутеров 18 2
FreePik 1841 2
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 1
Apple macOS 2419 1
Microsoft Office 4170 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
BlackBerry QNX RTOS Neutrino - POSIX-совместимая ОС реального времени для встраиваемых систем (ОСРВ) 227 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
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