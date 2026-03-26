Индексная книга (каталог) CNews*
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SSID Service Set Identifier Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 87, упоминаний - 99
SSID и организации, системы, технологии, персоны:
|Мельникова Анастасия 440 4
|Вольпе Борис 92 3
|Ксенин Алекс 311 3
|Комиссарук Лев 6 2
|Демидов Сергей 129 1
|Врублевский Павел 105 1
|Зайцев Михаил 345 1
|Плешков Алексей 68 1
|Танюхин Дмитрий 26 1
|Киселёв Алексей 90 1
|Врублевский Андрей 7 1
|Ликсутов Максим 245 1
|Хаванкин Максим 2 1
|Кандыбович Дмитрий 18 1
|Моисеев Дмитрий 13 1
|Ложкин Сергей 49 1
|Ronen Eyal - Ронен Эйял 2 1
|Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 1
|Vlcek Ondrej - Влчек Ондржей 9 1
|Scheidler Balázs - Шейдлер Болаж 2 1
|Гусев Алексей 19 1
|Демидов Михаил 134 1
|Константинов Константин 32 1
|Клинаичев Андрей 33 1
|Блохинов Дмитрий 1 1
|Беляев Дмитрий 32 1
|Потапкин Никита 14 1
|Ефимов Дмитрий 20 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|Никонов Андрей 5 1
|Хасин Евгений 22 1
|Eustace Alan - Юстас Алан 12 1
|Лушин Илья 12 1
|Сухарев Александр 7 1
|Большаков Александр 10 1
|Янов Алексей 10 1
|Чегодаев Сергей 1 1
|Рыков Ростислав 1 1
|Conroy Stephen - Конрой Стефан 3 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 2
|Reddit 398 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
|BleepingComputer - Издание 458 1
|N+1 - Издание 188 1
|The Washington Post 350 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|PR Newswire 58 1
|CyberNews 12 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.