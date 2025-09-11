Разделы

Большаков Александр


УПОМИНАНИЯ


11.09.2025 В МТУСИ предложили аппаратно-программное решение для обнаружения и нейтрализации поддельных Wi-Fi сетей 1
19.09.2024 В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта 2
24.01.2023 Вышла новая версия Arenadata Hadoop с обновлёнными компонентами Hbase, Flink и Zookeeper 1
11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами 1
01.12.2022 Платформа данных Arenadata теперь совместима с российской ОС «Альт 8 СП» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Большаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 3
Upstream 50 1
Базальт СПО - BaseALT 741 1
Базальт СПО - ALT Linux Team 57 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 189 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3884 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 483 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4433 2
Technology Roadmap - технологическая дорожная карта 81 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2203 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2326 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 520 1
Пропускная способность - Bandwidth 1806 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 839 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6759 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 121 1
MLOps - Дерево решений - Дерево принятия решений - Decision tree - A decision-making tree 19 1
Website URL - Website Uniform Resource Locator 970 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1648 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5200 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2498 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 107 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2360 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 310 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 218 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1363 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1791 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 596 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Cluster Manager - ADCM 21 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 29 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 47 2
Apache ZooKeeper 14 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 533 1
Apache Hadoop HBase - СУБД класса NoSQL с открытым исходным кодом 18 1
Apache NiFi 18 1
Apache Airflow 55 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 82 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 62 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 89 1
Python Scikit-learn - Библиотека машинного обучения 14 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1063 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 33 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 145 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata EDP - Arenadata Enterprise Data Platform - AEDP 67 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1455 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 195 1
Apache Hadoop 443 1
EPFL - Scala - Язык программирования 148 1
Емец Людмила 1 1
Трандин Сергей 102 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3536 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 310 1
