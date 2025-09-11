Получите все материалы CNews по ключевому слову
Большаков Александр
УПОМИНАНИЯ
Большаков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 3
|Upstream 50 1
|Базальт СПО - BaseALT 741 1
|Базальт СПО - ALT Linux Team 57 1
|СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 189 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
|Емец Людмила 1 1
|Трандин Сергей 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.