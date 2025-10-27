Разделы

Ученые МТУСИ научили искусственный интеллект распознавать кибербуллинг в социальных сетях

В Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) под руководством доцента кафедры «Информационная безопасность» Александра Большакова разработана система на базе искусственного интеллекта, способная автоматически обнаруживать и предотвращать кибербуллинг в социальных сетях. Технология использует машинное обучение для анализа текстов и распознает агрессивный контент с высокой точностью. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

Кибербуллинг становится одной из главных угроз цифрового пространства. Скрываясь за анонимностью социальных сетей, злоумышленники атакуют других пользователей оскорблениями и угрозами, что может привести к серьезным психологическим последствиям для жертв.

Традиционные методы борьбы с кибербуллингом — «черные» и «белые» списки запрещенных слов — работают неэффективно. Они либо пропускают завуалированные оскорбления, либо блокируют безобидные сообщения, создавая массу ложных срабатываний.

Ученые МТУСИ предложили принципиально новый подход: использовать машинное обучение для анализа контекста и смысла сообщений, а не просто поиска «плохих» слов.

Система обучалась на датасете из 248,29 тыс. реальных комментариев из социальных сетей, которые были размечены на четыре категории: Нейтральный контент, Оскорбления, Угрозы, Оскорбления и угрозы вместе.

Алгоритм научился распознавать сложные паттерны агрессивного поведения и способен адаптироваться к новым формам кибербуллинга при появлении свежих данных.

Разработанная система показала высокую точность распознавания: Нейтральный контент — 99% точность; Оскорбления — 84% точность; Угрозы — 75% точность; Оскорбления и угрозы вместе — 78% точность.

Это означает, что система способна выявлять и блокировать подавляющее большинство случаев кибербуллинга, при этом практически не затрагивая безобидные сообщения.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Контекстный анализ: в отличие от простых фильтров, система анализирует смысл и контекст сообщений, что позволяет распознавать завуалированные оскорбления и угрозы.

Самообучение: алгоритм адаптируется к новым формам кибербуллинга, обновляясь при появлении новых данных.

Минимум ошибок: высокая точность распознавания снижает количество ложных срабатываний и не ограничивает свободу обычных пользователей.

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Цифровизация

Сергей Дмитриевич Ерохин, ректор МТУСИ: «Кибербуллинг — серьезная социальная проблема, которая затрагивает миллионы людей, особенно молодежь. Разработка наших ученых предлагает эффективное технологическое решение для защиты пользователей социальных сетей от травли и агрессии. Это важный шаг на пути создания безопасного цифрового пространства для российских пользователей».

Разработанная система может быть интегрирована в социальные сети и мессенджеры для автоматической модерации контента. Технология способна работать в режиме реального времени, выявляя и блокируя агрессивные сообщения до того, как они будут прочитаны жертвой.

