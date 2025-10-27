Российские ИТ-шники под прицелом: Им обещают бесплатное образование, а потом требуют вернуть миллионы

В России растет число жалоб на деятельность ИТ-менторов. Они обещают образовательные программы с оплатой после трудоустройства. В итоге программисты и разработчики оказываются должны им миллионы рублей.

Бесплатный сыр за процент от зарплаты

В России начало расти число жалоб на ИТ-менторов, которые обещают обучение с оплатой только после трудоустройства, а в итоге добиваются выплат миллионов из зарплат своих студентов. О новом тренде на рынке образования для айтишников CNews рассказал представитель юридической компании DestraLegal Борис Фельдман.

Только в компанию Фельдмана за последние пару месяцев обращались более 10 раз, и фактура кейсов была схожая. Пока ни одно дело не дошло до суда, менторы в рамках досудебных претензий согласились снизить свои требования с миллионов до сотен тысяч рублей.

По словам Фельдмана, рынок образования для айтишников начал «переупаковываться» после волны критики в адрес программ Skillbox, «Нетологии», GeekBrains и других онлайн-школ. Классические курсы продаются все хуже, потому что лендинг с обещаниями «от 150 тыс. руб. в месяц после 6 месяцев обучения» не гарантирует ничего, считает юрист.

Фельдман утверждает, что сегодня на смену онлайн-курсам пришли «менторские программы» с заманчивыми условиями — оплатой после трудоустройства. А на деле айтишники подписывают «кабальный договор» и попадают в ситуацию крепостного права, вынуждены платить процент с дохода.

ИТ-ментор не должен программисту ничего

«Звучит как мечта: тебя учат, ты находишь работу и отдаешь процент с зарплаты. На деле — кабальный договор, обязанность трудоустроиться по направлению школы, отсутствие реальных знаний и угроза взыскания миллиона рублей, даже если результат сомнителен. Юристы DestraLegal уже сопровождают такие дела, и их количество стремительно растет», — рассказал Борис Фельдман.

Формально айтишникам предлагают не курсы, а всего лишь «услуги менторства». Исполнители не обязаны ни давать диплом, ни показывать учебную программу, ни гарантировать результат.

Freepik.com Айтишников втягивают в мутные образовательные схемы

Зато по договору с оплатой после трудоустройства, айтишник обязан пройти до 30 собеседований, часто в другом городе, обязан работать по одной конкретной специальности, которую нельзя поменять даже в рамках одного направления. В результате, если эти условия не соблюдены и трудоустройства не наступило — штраф достигает полумиллиона. Если трудоустроиться удалось, то придется платить 17–20% от дохода в течение одного-двух лет подряд, независимо от роли школы в трудоустройстве. Нередко, единственным вариантов для такого студента становится трудоустройство в указанную ментором фирму на неподходящие условия, а отказ грозит штрафом.

Научился и задолжал

По словам юриста, в его компанию обратился айтишник, с которого «ментор» потребовал выплаты 1,1 млн руб. за программу с оплатой после трудоустройства. Специалист планировал получить знания в области IOS-разработки (Uikit, SwiftUI, Combine, Docker, Objective-C и другие).

CNews удалось ознакомиться с документами ученика.

По условиям договора, стоимость обучения зависела от дохода после трудоустройства и рассчитывалась по формуле: если доход превышает 140 тыс. руб. в месяц — 50% от этой суммы умножается на 12 месяцев. Если доход от 70 тыс. руб. до 140 тыс. руб. — 12-кратная разница между доходом и 70 тыс. руб. Если доход менее 70 тыс. руб. — платить не нужно.

После трудоустройства студент получил требование об оплате 1,1 млн руб. Исполнитель злоупотребил свободой договора, завысил стоимость услуг, а также включил в договор не оказанные услуги, считает Фельдман. В этом случае студенту удалось «отбиться» от претензий. Финансовые требования удалось сократить почти в четыре раза после досудебных претензий.

«Мы доказали, что клиент фактически не получил услуги в полном объеме, а также что многие условия договора были сформулированы в ущерб правам потребителя. В результате переговоров удалось заключить соглашение о расторжении и снизить сумму до 300 тыс. руб. (при том что 92,5 тыс. руб. были уплачены ранее).

Еще один клиент собирался стать разработчиком, изучал Git, а теперь должен вернуть ИТ-ментору, с учетом трудоустройства, почти миллион. При этом первоначальная стоимость услуг была оценена в 300 тыс. руб. Юристы направили ИТ-ментору досудебную претензию.

Обучение Java без права на отказ

Еще один клиент заключил договор с ИП на менторскую программу по Java. В договоре прописана оплата 17% от всех доходов в течение двух лет, если клиент работает по ИТ-специальности. Предусмотрены штрафы до 480 тыс. руб. за отказ от договора или несоблюдение обязанностей по прохождению собеседований и трудоустройству.

«Но фактически занятия велись по шаблонам, часть материалов была взята из открытых источников, преподаватели часто менялись, проверка домашних заданий отсутствовала, обратной связи и поддержки от менторов не было, а обучение не доведено до конца, трудоустройства не произошло», — рассказал Фельдман.

По мнению клиента, услуги оказаны некачественно, акты об оказании услуг — формальны и не отражают реального объема работы. Клиент подал претензию о расторжении договора без штрафов и дополнительных выплат, ссылаясь на ст. 782 ГК РФ (односторонний отказ от исполнения договора), а также нарушение условий предоставления услуги.

«Сейчас идет досудебная стадия. Возможно последующее обращение в суд для признания условий не соответствующими целям договора и взыскания компенсации», — рассказал представитель ученика.

Новый способ заработка на айтишниках

Юрист указывает, что менторы не дают официально гарантий трудоустройства, но в рекламе постоянно применяют слово «гарантия», типа «гарантия трудоустройства – мы не возьмем оплату, если ты не найдешь работу», «сопроводим до первого оффера».

«На практике же — это все те же онлайн-курсы, с поверхностным контентом, редкими проверками домашних заданий, отсутствием индивидуального сопровождения и скриптами общения вместо настоящей поддержки. Разница лишь в том, что теперь «преподаватели» зарабатывают не на продаже курса, а на взыскании процентов с зарплаты. При этом получают максимум контроля: над доходом, траекторией найма, правом на отказ. Это делает модель опасной: пока вы думаете, что вам помогают, вас уже юридически "подвязывают" к выплатам на год-два вперед», — констатировал юрист.