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Индексная книга CNews*
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MTBF Mean time between failures MTTR Mean time to repair Средняя наработка на отказ



09.01.2023 Найдена замена сверхдорогому российскому и украинскому неону для производства чипов. Начались поставки, мировые цены обрушились 1
22.12.2022 Россияне активно отказываются от проводов в наушниках в пользу TWS-моделей 1
19.12.2022 «Постковидные» затраты российской промышленности на цифровизацию существенно выросли 1
12.12.2022 Apple не смогла зарегистрировать в России свой товарный знак. Все из-за Samsung 1
09.12.2022 «Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк» 1
29.11.2022 Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM 1
19.09.2022 Модульные ИБП «Патриот» – высокая степень промышленной готовности и поэтапное наращивание мощности 1
01.09.2022 Сбербанк взъелся на Telegram. Мессенджер приказано удалить со всех рабочих ПК 1
31.08.2022 Власти запретили «Яндексу» обижать Delivery Club 1
12.07.2022 «Инфосистемы джет» и производитель серверов Gagar>n объявили о стратегическом партнерстве 1
29.06.2022 Ярослав Напалков, Газпромбанк: Как автоматизировать управление рисками ИБ в банке 1
12.05.2022 Polywell Computers выпустила мини-ПК промышленного класса с процессорами Intel Core 12 поколения 1
06.05.2022 Китай в рамках импортозамещения выбросит на свалку десятки миллионов американских ПК 1
19.04.2022 Олег Галкин, Сбер Банк Беларусь: Финансовый сектор принял на себя основной киберудар 1
02.02.2022 Антон Плетнев, «Черкизово»: Внедрение ИБ-решений в ритейле напрямую ведет к снижению ущерба от кибератак 1
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора 1
24.11.2021 Россиянина посадили в тюрьму за пиратское ПО. У разработчика к нему не было претензий 1
Интеллектуальные СХД могут восстанавливать данные в 12 раз быстрее 1
19.10.2021 Windows 11 по недосмотру разрешает установить себя на очень древний процессор 1
14.10.2021 В России заработает государственный интернет-магазин отечественного ПО 1
06.10.2021 Богдан Тоболь, TeamViewer Enterprise: С удаленным администрированием сегодня можно отказаться от VPN и «утилизировать» человеческий ресурс 1
01.10.2021 Oracle заплатит HPE $3 млрд за отказ поддерживать «мертвые» процессоры 1
14.09.2021 Утвержден второй пакет поддержки ИT. Больше импортозамещения, предустановок ПО и «цифровой налог» для иностранцев 1
14.09.2021 Kioxia представила новые накопители FL6 1
31.08.2021 Количество атак программ-вымогателей выросло на 64% всего за год 1
01.07.2021 Tele2 арестовал деньги своего абонента, потому что они показались ему очень подозрительными 1
17.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
10.06.2021 Россиянам разрешили оформляться на работу через интернет, не заходя в отдел кадров 1
17.05.2021 Как превратить незавершенные заказы в инструмент развития в онлайне: опыт «М.Видео-Эльдорадо» 1
10.05.2021 Как выгодно покупать лицензии во времена «арендной модели» 1
12.04.2021 Татьяна Вандышева -

Благодаря ИТ на рынке выживут и традиционные ритейлеры, и новые экосистемы

 1
12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов 1
16.03.2021 МТС и «Яндекс» получат особый правовой режим на уровне закона 1
09.03.2021 Важное обновление Windows 10 сломало резервное копирование 1
25.02.2021 Обзор игрового ноутбука HONOR Hunter V700: охота на геймеров 1
18.02.2021 Россиянам начнут переводить зарплату по номеру телефона, чтобы спасти их от «зарплатного рабства» 1
08.02.2021 Топ-менеджер Microsoft украл у Intel сверхсекретные данные о процессорах Xeon 1
08.02.2021 Телевизор за 10 000 рублей: на что можно рассчитывать? 1
27.01.2021 Kehua представила модульные ИБП MR33 до 1600 кВА в едином конструктиве 1
25.01.2021 Мертвый Flash уничтожил всю ЖД-сеть в многомиллионном мегаполисе, бывшей колонии России 1

Публикаций - 233, упоминаний - 249

MTBF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Seagate Technology 704 10
SAS Institute 907 9
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 7
Western Digital Corporation - WDC 509 7
WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 133 6
Intel Corporation 11647 5
Hitachi - Хитачи 1455 5
Samsung Electronics 9710 4
Seiko Epson Corporation 885 4
Huawei 3492 3
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 86 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 543 2
Adata Technology 79 2
SanDisk 311 2
Meta Platforms - Facebook 4334 2
Toshiba Corporation 2884 2
Blue Coat Systems 49 1
Новый диск 954 1
Violin Systems - Violin Memory 25 1
BackBlaze 20 1
Teoco - TTI Telecom 20 1
ИКОС 47 1
Cisco Systems 4867 1
Ростех - Автоматика Концерн 1474 1
Telecom Italia - Telecom Italia Mobile - TIM 314 1
Kehua Tech 7 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
Merlion - Мерлион 505 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 951 1
Salesforce.com - Tableau Software 73 1
IXIA 14 1
Fujitsu 2034 1
Realtek Semiconductor 59 1
QNAP Systems 62 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1608 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 799 1
Элемент ГК - Elementec 25 1
AMD - Advanced Micro Devices 3850 1
Лента - Сеть розничной торговли 1690 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 3
Hyundai Motor 337 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 119 1
Simple Group - Симпл 7 1
Simple Group - SimpleWine 6 1
KIA Motors 98 1
Точка 3792 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 535 1
ВсеИнструменты.ру 221 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 57 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 1
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 53 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 1
8K Association - Ассоциация 8K 159 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17272 21
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2734 17
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4481 16
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8110 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 13
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3361 13
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3957 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 13
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14784 13
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2395 11
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1282 11
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9459 9
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 586 9
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 281 9
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2031 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3652 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7918 7
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 666 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5642 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3106 6
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7344 6
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11325 6
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4703 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5173 6
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 2494 6
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 201 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9306 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5264 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19178 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5975 5
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 559 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 2998 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17033 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 1735 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1072 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13185 5
WD HGST Ultrastar 47 6
Linux OS 8208 6
Microsoft Windows 14407 3
Google Play - Google Store - Android Market 2915 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 3
Seagate Cheetah 30 2
Huawei OceanStor Dorado V6 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash уровня Enterprise 30 2
Huawei OceanStor Dorado V3 - Серия OceanStor C - Система хранения данных All-Flash NVMe уровня Enterprise 12 2
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 2
Samsung PM - серия SSD 13 1
Microsoft Windows 95 376 1
Kehua Tech KR 2 1
Kehua Tech MR - серия ИБП 3 1
Apache Hadoop 372 1
Ред ОС 427 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 245 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1482 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 372 1
Microsoft Windows NT 815 1
Seagate FireCuda SSD 7 1
OpenText - Micro Focus - Novell NetWare OS 285 1
WD HGST RVS - Rotational Vibration Safeguard 3 1
IBM Storage - IBM FlashSystem 24 1
Microsoft Windows Embedded 142 1
Hitachi MLC NAND 1 1
WD HGST Deskstar 26 1
Microsoft Windows 98 345 1
Spectec TRIM-PMS - Planned Maintenance System 15 1
TTI Team Telecom - Netrac 12 1
SanDisk SSD Memory Vault 10 1
Microsoft Windows 2000 12651 1
Dell Alienware ALX 1 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
Huawei Cloud 43 1
Huawei SmartIO 1 1
Huawei Hi1710 - Интеллектуальная система управления серверами iBMC 1 1
Huawei iBMC - Huawei Intelligent Baseboard Management System - Управляющий контроллер серверов 3 1
Samsung Electronics - 3D V-NAND flash memory (Vertical NAND) - SSD 45 1
Huawei Oceanstor FlashLink 7 1
Samsung SAS SSD 1 1
Шадаев Максут 627 2
Чиндяскин Дмитрий 9 1
Бондарев Владимир 2 1
Поздняков Игорь 1 1
Хан Джесу 5 1
Урусов Виктор 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 52
Германия - Федеративная Республика 11998 6
Америка Северная 2830 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 2
Южная Корея - Республика 6275 2
Россия - ДФО - Магаданская область 356 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1384 1
Америка Латинская 1681 1
Европа 21284 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 1
Япония 12864 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 1
Азия - Азиатский регион 4649 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 1
США - Флорида 744 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 227 1
Китай - Тайвань 3677 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8988 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 3
DWPD - Drive Write Per Day - Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день 20 3
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 816 2
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 821 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6469 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1154 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3925 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4856 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 1728 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13893 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5009 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1441 1
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3407 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия 815 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 980 1
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1000 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология 322 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4041 1
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1437 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 199 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10191 1
КПД - Коэффициент полезного действия 384 1
Экономический эффект 810 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 3057 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3189 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1847 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 852 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг - активная маркетинговая стратегия 1597 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6005 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 807 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1200 2
N+1 - Издание 136 1
IDC - International Data Corporation 4846 2
Gartner - Гартнер 3471 2
Counterpoint Research 73 1
ARC Advisory Group 20 1
IHS iSuppli 397 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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