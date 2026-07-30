Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
MTBF Mean time between failures MTTR Mean time to repair Средняя наработка на отказ
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 372, упоминаний - 423
MTBF и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 12
|Шадаев Максут 1210 4
|Катков Павел 31 3
|Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Паршин Максим 323 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
|Изосимов Александр 192 2
|Ron Lior - Рон Лиор 3 2
|Богатов Антон 79 2
|Аммосов Юрий 46 2
|Collins Brendan - Коллинс Брендан 8 2
|Оганесян Левон 5 2
|Грибанов Станислав 21 2
|Janukowicz Jeff - Янукович Джефф 5 2
|Макаров Валентин 251 2
|Скоробогатова Ольга 60 2
|Федоров Алексей 142 2
|Levandowski Anthony - Левандовски Энтони 15 2
|Пехтерев Сергей 56 2
|Комлев Николай 113 2
|Родионов Иван 73 2
|Бондарев Владимир 17 1
|Поздняков Игорь 2 1
|Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 1
|Morris John - Моррис Джон 6 1
|Урусов Виктор 157 1
|Братухин Иван 8 1
|Яковенко Денис 3 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Tsai Charles - Цай Чарльз 4 1
|Weibing Lu - Вейбинг Лу 8 1
|Хан Джесу 5 1
|Rutledge Matt - Ратледж Мэтт 12 1
|Chang Meiji - Чанг Мэйдзи 2 1
|Мелано Богдан 3 1
|Вайнштейн Виктор 37 1
|Андреев Максим 41 1
|Балуев Евгений 31 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.