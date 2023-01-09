MTBF Mean time between failures MTTR Mean time to repair Средняя наработка на отказ
MTBF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 1
|Шадаев Максут 627 2
|Чиндяскин Дмитрий 9 1
|Бондарев Владимир 2 1
|Поздняков Игорь 1 1
|Хан Джесу 5 1
|Урусов Виктор 76 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1200 2
|N+1 - Издание 136 1
|IDC - International Data Corporation 4846 2
|Gartner - Гартнер 3471 2
|Counterpoint Research 73 1
|ARC Advisory Group 20 1
|IHS iSuppli 397 1
|CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 238 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 285 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
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