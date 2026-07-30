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Индексная книга (каталог) CNews*
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MTBF Mean time between failures MTTR Mean time to repair Средняя наработка на отказ

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


30.07.2026 «МегаФон»: маркировка вызовов привела к снижению числа холодных обзвонов и спам-звонков 1
28.07.2026 Pix Robotics выходит на рынок платформ класса CPM/EPM с комплексным решением для управление эффективностью бизнеса в едином контуре 1
22.07.2026 «Экспресс 42» запускает новые консалтинговые направления 1
21.07.2026 ИТ-компания «Инфосистемы Джет» успешно протестировала Security Data Lake на базе продуктов российских вендоров 1
09.07.2026 «МегаФон»: смартфоны с ИИ набирают популярность 1
06.07.2026 Кому на самом деле принадлежат Unix и Linux? Пробудилось древнее судебное разбирательство между IBM и главным Linux-скандалистом планеты 1
02.07.2026 Sony убивает целую индустрию. Навсегда прекращается производство дисков с играми для PlayStation – останутся только цифровые копии 1
01.07.2026 «Гарда»: расследование инцидентов остается самой ресурсоемкой задачей российских ИБ-команд 1
29.06.2026 Сергей Логашин, «РСХБ-Страхование»: ИИ дает хакерам в разы более опасные и мощные инструменты, чем «вредоносное ПО как услуга» 1
22.05.2026 В России за 300 миллионов создадут аналог европейской установки для чипов 1
19.05.2026 «РТ МИС» и «Группа Астра» создадут программные комплексы для цифрового здравоохранения 1
19.05.2026 «Лаборатория Касперского» и «Технологии Доверия»: инвестиции в ИБ позволяют снизить возможный ущерб от киберинцидентов на сотни миллионов рублей 1
07.05.2026 Wildberries заплатит миллионы за медленное строительство гигантского R&D-центра в «Сколково» 1
07.05.2026 «Астра Мониторинг» 1.4: полная наблюдаемость ИТ-инфраструктуры в едином решении корпоративного класса 1
04.05.2026 Власти оштрафовали дизайн-центр за просрочку освоения производства чипов на замену Microchip и Texas Instruments 1
14.04.2026 «Гарда» и R-Vision закрывают слепые зоны сети: NDR-аналитика поступает напрямую в SIEM 1
07.04.2026 Реализована интеграция SIEM Alertix с индикаторами компрометации «Технологий киберугроз» 1
02.03.2026 Observability в «1С:Itilium»: как веб-портал ITSM/ESM-системы помогает снижать MTTR и принимать обоснованные ИТ-решения 1
02.03.2026 Polywell расширяет свой портфель IPC с новым CAN-200H для робототехники, интеллектуального транспорта и AI Edge 1
11.02.2026 Виталий Масютин, «Линза»: Спрос на модель «кибербезопасность как сервис» существенно вырос 1
10.02.2026 Цифровой ТОиР с нуля: добывающая промышленность меняет подход к управлению активами 1
04.12.2025 Formula V Line представляет серию Air Fusion — новое слово в охлаждении ПК с фирменным стилем 1
06.11.2025 Россиянам не до премиальной электроники. По всей стране невероятный бум спроса на дешевую технику 1
28.10.2025 Георгий Тарасов -

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

 1
27.10.2025 Российские ИТ-шники под прицелом: Им обещают бесплатное образование, а потом требуют вернуть миллионы 1
23.10.2025 M1Cloud внедрил систему мониторинга виртуальной инфраструктуры в реальном времени 1
08.10.2025 Как роботы захватили креативную индустрию 1
24.09.2025 «СервисТелеком» развернул мониторинг ИТ-инфраструктуры с помощью Naumen Network Manager 1
24.09.2025 Россиян резко ограничат в праве возвращать товары на Ozon и Wildberries. Другие онлайн-магазины тоже затронет 1
22.09.2025 Илья Захаров, «Группа Астра»: Современный мониторинг должен отслеживать деньги, а не серверы 1
Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ 1
Как перейти от классического ЦОДа к корпоративному облаку: рассказывают эксперты и ИТ-директора 1
Интеллектуальные СХД могут восстанавливать данные в 12 раз быстрее 1
04.09.2025 Smartwatt представила новые линейки трехфазных ИБП с КПД до 97% 1
29.08.2025 Под чутким надзором. Россияне будут покупать SIM-карты исключительно под неусыпным контролем видеокамер 1
15.08.2025 Ноутбуки Honor MagicBook Pro 16 Hunter 2025 и MagicBook X16 AMD 2025 поступили в продажу 1
13.08.2025 Начались массовые поставки платформ UserGate E1010, E3010 и F8010 1
28.07.2025 Новые мониторы Smartec STM-325 rev.2 с Full HD разрешением и интерфейсом HDMI для систем видеонаблюдения 1
25.07.2025 В интернет-магазинах будут продавать товары по биометрии. Чего это коснется. Опрос 1
15.07.2025 Бесплатная безопасность. Операторов заставят раздавать абонентам даром технологии защиты от мошенников 1

Публикаций - 372, упоминаний - 423

MTBF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 30
Seagate Technology 766 27
Intel Corporation 12811 22
Samsung Electronics 11064 20
Western Digital Corporation - WDC 589 20
SAS Institute 1082 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 16
Google LLC 12688 14
Apple Inc 13154 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Adata Technology 132 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
МегаФон 10742 11
Yandex - Яндекс 9216 11
Ростелеком 10948 10
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Toshiba Corporation 2980 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Cisco Systems 5372 8
Huawei 4676 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Oracle Corporation 7074 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 8
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 7
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 7
Dell EMC 5180 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 7
HP Inc. 5883 7
9594 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
SAP SE 5601 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
SanDisk 343 6
Cisco Systems - AppDynamics 40 6
LG Electronics 3735 5
VK - Mail.ru Group 3602 5
Fujitsu 2105 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 10
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Газпром ПАО 1493 4
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 4
Uber 357 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 3
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
101Hotels.com 456 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Hyundai Motor Company 436 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
О2О Холдинг 61 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 2
Lockheed Martin 777 2
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 2
JBS 10 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Связной ГК 1401 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Евросеть 1421 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Правительство Венесуэлы - Президент Венесуэлы - органы государственной власти 40 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
TCG - Trusted Computing Group 31 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 1
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 24 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 81
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 57
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 48
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 47
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 45
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 45
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 45
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 38
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 37
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 36
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 34
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 25
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 23
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 21
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 21
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 19
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 19
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 19
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 908 18
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 18
Microsoft Windows 16882 25
Linux OS 11533 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 14
Google Android 15243 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Western Digital - WD HGST Ultrastar 50 9
Microsoft Windows 10 1938 9
Apple iOS 8583 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 8
Apple iPhone 6 4861 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
FreePik 1841 6
Microsoft Office 4170 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 17 5
Western Digital - WD SSD Dashboard 6 5
Seagate Cheetah 30 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Intel x86 - архитектура процессора 2151 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Microsoft Windows XP 2431 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Seagate Enterprise Capacity - Seagate Constellation ES - Seagate Enterprise Performance HDD - Seagate Enterprise Turbo SSHD 13 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple iPad 4011 4
Microsoft Windows 7 2007 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Nvidia GeForce RTX - Nvidia Titan RTX - Nvidia RTX Studio - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 468 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 4
Huawei Oceanstor - Huawei OceanStor Dorado - Huawei OceanStor Arctic 65 4
Путин Владимир 3454 12
Шадаев Максут 1210 4
Катков Павел 31 3
Noriaki Katakura - Нориаки Катакура 6 3
Мишустин Михаил 787 3
Никифоров Николай 1138 3
Паршин Максим 323 3
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