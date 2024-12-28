VK Skillbox Скилбокс
VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру и Сферум.
Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 году и предлагает более 700 образовательных продуктов: курсов дополнительного профессионального образования по разным направлениям, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры и бизнес-образования вместе с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. Также в компании есть Центр карьеры с программами трудоустройства, площадка для вебинаров и Лекторий. Skillbox работает на базе инновационной платформы Skillbox 2.0 (LMS), разработанной для онлайн-обучения. Образовательная платформа сотрудничает с более чем 90 компаниями-партнерами и 650 кураторами-преподавателями в разработке онлайн-курсов, дипломных проектов и помощи студентам в трудоустройстве.
|28.12.2024
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Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ
Tech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains (входят в EdTech-холдинг Skillbox) по до
|23.12.2024
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Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора
Цифровой колледж Skillbox — первый в России полностью дистанционный колледж среднего профессионального образования — подвел итоги своего первого набора. В рамках приема на программы «Программирование» и «Графич
|10.12.2024
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Дмитрий Крутов, Skillbox: что может искусственный интеллект в образовании, и где его пределы
руют идеи для занятий и совершенствуют знания по предмету — это только один из ключевых аспектов влияния ИИ на образование. Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox, рассказал, как большие языковые модели уже применяются в смешанных образовательных форматах и влияют на бизнес в EdTech и кого ИИ все-таки не сможет заменить, скорее всего, никогда. О
|25.10.2024
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Skillbox запустил ИИ-помощника для учителей
Образовательный холдинг Skillbox (входит в VK) запустил помощника на основе искусственного интеллекта для учителей онлайн-школы английского языка Skillbox. Это первый на российском рынке опыт внедрения полноцен
|10.10.2024
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«ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности
ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процесс бюджетирования с помощью платформы Optimacros у участника российского рынка онлайн-обучения – Skillbox. Благодаря новой системе клиент ускорил подготовку консолидированной версии финансовых результатов, а сотрудники получили доступ к единому месту хранения данных. Об этом CNews сообщили
|21.06.2024
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Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования
т приемную кампанию 2024 г. на программы направления «Академическое образование» — от Skillfactory, Skillbox и вузов-партнеров, включая МФТИ, МИФИ, ТГУ, УрФУ, РАНХиГС, СПбПУ, РУДН и университет
|29.03.2024
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Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами
Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) объявляет о запуске нового направления обучения «Здоровье» совместно с ведущими медицинскими университетами и научно-исследовательскими центрами страны. Направление включ
|21.02.2024
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В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке
вые оценили уровень удовлетворенности и лояльности пользователей российских образовательных онлайн-платформ и определили критерии, которые влияют на него. По результатам исследования Ipsos по запросу Skillbox, среди тех, кто выбирает продукты ведущих образовательных компаний страны индекс потребительской лояльности в среднем составил 57 пунктов из 100 возможных. Об этом CNews сообщили предс
|09.02.2024
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Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов
Образовательная платформа Skillbox проанализировала активность в студенческих чатах в 2023 г. Каждый второй пользовател
|22.12.2023
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Skillbox откроет первый цифровой колледж в России
Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) при поддержке Минцифры России объявляет о запуске первого в России Циф
|14.12.2023
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Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков
Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и оформят более восьми ке
|28.12.2022
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Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) подвела итоги 2022 г. и составила рейтинг самых востребован
|19.12.2022
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В России запускается корпоративная платформа онлайн-курсов от топовых школ
льностям и навыкам. На платформе уже представлено более 600 курсов от образовательных платформ VK — Skillbox, Geekbrains, SkillFactory и школы Contented. Lerna.ru — это платформа, которая позво
|21.07.2022
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Исследование Skillbox и TenСhat: 18,5% россиян в течение последних месяцев приняли решение запустить бизнес в ИТ
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) и социальная сеть с суперапп-архитектурой TenСhat провели с
|15.06.2022
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VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования
VK, Skillbox и ведущие российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования и технологий дистанционного обучения в России. Ключевым направлением сотрудничества станет развитие образов
|15.06.2022
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Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов
Иски к Skillbox Как выяснил CNews, с февраля 2022 г. 62 бывших клиента Skillbox подали к комп
|01.06.2022
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Исследование Skillbox: 85% россиян хотят, чтобы их дети стали ИТ-специалистами
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) ко Дню защиты детей провела исследование и выяснила, какой карьерный путь жители городов-миллионников предпочли бы для своих детей. Абсолютное большинство наст
|23.05.2022
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Skillbox запустила первую офлайн-школу
Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) открыла свою первую офлайн-школу в Краснодаре на улице Красная 72. Основным направлением обучения в школе стал дизайн — одно из ведущих направлений Skillbox
|03.02.2022
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«Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию
Образовательная платформа Skillbox совместно с «Тинькофф» поможет спамерам найти новую профессию. Бесплатный телефонный секретарь «Тинькофф» — «Защитник Олег» — теперь не просто вступит вместо абонента в диалог со спаме
|08.09.2021
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Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий
Один из основателей Skillbox Андрей Анищенко развивает новый проект EBAC — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в области дизайна, маркетинга и программирования в
|10.08.2021
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Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains
Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox
|04.03.2021
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Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA
Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу MBA «Лидеры изменений». Программа длительностью полтора года
|26.02.2021
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Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект
Серийный предприниматель Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC, который недавно привлек инвестиции от Сергея Солонина, запустил рекрутинговый проект DevJBS по международному подбору ИТ-специалистов. Но
|26.02.2021
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Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика»
, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр». Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление высшего дистанционного образования, доступного для каждого. Первый онлайн-бакалавриат Skillbox и РАНХиГС представили летом 2020 г. — по специаль
|03.11.2020
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В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru
звестно о случившемся Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября 2020 г. он вышел на прогулку и отпр
|28.02.2020
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Mail.ru заплатила 1,6 миллиарда за образовательный стартап
Mail.ru Group раскрыла стоимость приобретения Skillbox Mail.ru Group раскрыла подробности установления контроля над образовательной онлайн-
VK Skillbox и организации, системы, технологии, персоны:
|Крутов Дмитрий 18 16
|Добродеев Борис 95 12
|Кириенко Владимир 139 9
|Попков Сергей 12 7
|Галицкий Александр 106 7
|Анищенко Андрей 12 6
|Шадаев Максут 1008 4
|Гришин Дмитрий 208 4
|Анисимов Никита 15 4
|Исагулова Элина 31 3
|Коропов Игорь 3 3
|Солонин Сергей 104 3
|Усманов Алишер 301 2
|Кравцов Сергей 54 2
|Паршин Илья 8 2
|Морозов Игорь 40 2
|Ситников Владимир 6 2
|Айвазов Александр 31 2
|Древаль Максим 5 2
|Астафуров Павел 2 2
|Новиков Павел 97 2
|Литовченко Вячеслав 4 2
|Ерошкин Александр 4 2
|Турилин Александр 4 2
|Путин Владимир 3171 1
|Тимашев Ратмир 69 1
|Баронов Андрей 17 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Черепенников Антон 83 1
|Климарев Михаил 48 1
|Худавердян Тигран 91 1
|Артамонова Анна 183 1
|Генс Филипп 41 1
|Марданов Сергей 18 1
|Нарукавников Александр 10 1
|Комаров Алексей 13 1
|Бузина Андрей 2 1
|Зыков Владимир 7 1
|Островцев Дмитрий 2 1
|Кондратюк Андрей 2 1
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