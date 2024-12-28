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VK Skillbox Скилбокс

VK Skillbox - Скилбокс

VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру и Сферум.

Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 году и предлагает более 700 образовательных продуктов: курсов дополнительного профессионального образования по разным направлениям, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры и бизнес-образования вместе с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. Также в компании есть Центр карьеры с программами трудоустройства, площадка для вебинаров и Лекторий. Skillbox работает на базе инновационной платформы Skillbox 2.0 (LMS), разработанной для онлайн-обучения. Образовательная платформа сотрудничает с более чем 90 компаниями-партнерами и 650 кураторами-преподавателями в разработке онлайн-курсов, дипломных проектов и помощи студентам в трудоустройстве.


28.12.2024 Кластер EdTech РАЭК провел исследование достижения карьерных целей пользователями цифровых платформ

Tech Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) изучил результаты пользователей платформ Skillbox, Skillfactory, Contented, GeekBrains (входят в EdTech-холдинг Skillbox) по до
23.12.2024 Цифровой колледж Skillbox подвел итоги первого набора

Цифровой колледж Skillbox — первый в России полностью дистанционный колледж среднего профессионального образования — подвел итоги своего первого набора. В рамках приема на программы «Программирование» и «Графич
10.12.2024 Дмитрий Крутов, Skillbox: что может искусственный интеллект в образовании, и где его пределы

руют идеи для занятий и совершенствуют знания по предмету — это только один из ключевых аспектов влияния ИИ на образование. Дмитрий Крутов, основатель и генеральный директор образовательного холдинга Skillbox, рассказал, как большие языковые модели уже применяются в смешанных образовательных форматах и влияют на бизнес в EdTech и кого ИИ все-таки не сможет заменить, скорее всего, никогда. О
25.10.2024 Skillbox запустил ИИ-помощника для учителей

Образовательный холдинг Skillbox (входит в VK) запустил помощника на основе искусственного интеллекта для учителей онлайн-школы английского языка Skillbox. Это первый на российском рынке опыт внедрения полноцен
10.10.2024 «ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности

ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг» автоматизировала процесс бюджетирования с помощью платформы Optimacros у участника российского рынка онлайн-обучения – Skillbox. Благодаря новой системе клиент ускорил подготовку консолидированной версии финансовых результатов, а сотрудники получили доступ к единому месту хранения данных. Об этом CNews сообщили
21.06.2024 Холдинг Skillbox примет более 2500 абитуриентов на программы среднего профессионального и высшего образования

т приемную кампанию 2024 г. на программы направления «Академическое образование» — от Skillfactory, Skillbox и вузов-партнеров, включая МФТИ, МИФИ, ТГУ, УрФУ, РАНХиГС, СПбПУ, РУДН и университет
29.03.2024 Skillbox запускает направление велнес-образования вместе с ведущими медицинскими университетами

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) объявляет о запуске нового направления обучения «Здоровье» совместно с ведущими медицинскими университетами и научно-исследовательскими центрами страны. Направление включ
21.02.2024 В России оценили уровень потребительской лояльности на EdTech-рынке

вые оценили уровень удовлетворенности и лояльности пользователей российских образовательных онлайн-платформ и определили критерии, которые влияют на него. По результатам исследования Ipsos по запросу Skillbox, среди тех, кто выбирает продукты ведущих образовательных компаний страны индекс потребительской лояльности в среднем составил 57 пунктов из 100 возможных. Об этом CNews сообщили предс
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов

Образовательная платформа Skillbox проанализировала активность в студенческих чатах в 2023 г. Каждый второй пользовател
22.12.2023 Skillbox откроет первый цифровой колледж в России

Образовательная платформа Skillbox (входит в VK) при поддержке Минцифры России объявляет о запуске первого в России Циф
14.12.2023 Skillbox и «Газпромбанк.тех» запускают программу подготовки фронтенд-разработчиков

Совместный курс «Профессия фронтенд-разработчик» «Газпромбанк.тех» и Skillbox позволит освоить навыки веб-верстки, JavaScript, TypeScript, фреймворки React.js или Vue.js. Студенты научатся разрабатывать сайты с анимацией, веб-приложения и оформят более восьми ке
28.12.2022 Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) подвела итоги 2022 г. и составила рейтинг самых востребован
19.12.2022 В России запускается корпоративная платформа онлайн-курсов от топовых школ

льностям и навыкам. На платформе уже представлено более 600 курсов от образовательных платформ VK — Skillbox, Geekbrains, SkillFactory и школы Contented. Lerna.ru — это платформа, которая позво
21.07.2022 Исследование Skillbox и TenСhat: 18,5% россиян в течение последних месяцев приняли решение запустить бизнес в ИТ

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) и социальная сеть с суперапп-архитектурой TenСhat провели с
15.06.2022 VK, Skillbox и российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования

VK, Skillbox и ведущие российские вузы подписали меморандум о развитии онлайн-образования и технологий дистанционного обучения в России. Ключевым направлением сотрудничества станет развитие образов
15.06.2022 Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

Иски к Skillbox Как выяснил CNews, с февраля 2022 г. 62 бывших клиента Skillbox подали к комп
01.06.2022 Исследование Skillbox: 85% россиян хотят, чтобы их дети стали ИТ-специалистами

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) ко Дню защиты детей провела исследование и выяснила, какой карьерный путь жители городов-миллионников предпочли бы для своих детей. Абсолютное большинство наст
23.05.2022 Skillbox запустила первую офлайн-школу

Образовательная платформа Skillbox (входит в экосистему VK) открыла свою первую офлайн-школу в Краснодаре на улице Красная 72. Основным направлением обучения в школе стал дизайн — одно из ведущих направлений Skillbox
03.02.2022 «Тинькофф» и Skillbox помогут спамерам найти новую профессию

Образовательная платформа Skillbox совместно с «Тинькофф» поможет спамерам найти новую профессию. Бесплатный телефонный секретарь «Тинькофф» — «Защитник Олег» — теперь не просто вступит вместо абонента в диалог со спаме
08.09.2021 Один из основателей Skillbox развивает онлайн-школу цифровых профессий

Один из основателей Skillbox Андрей Анищенко развивает новый проект EBAC — онлайн-школу цифровых профессий, которая специализируется на дистанционном образовании в области дизайна, маркетинга и программирования в

10.08.2021 Mail.ru Group объявила о создании образовательного холдинга на базе Skillbox и Geekbrains

Mail.ru Group в партнерстве с основателями Skillbox и частным фондом Александра Галицкого создают образовательный холдинг Skillbox

04.03.2021 Skillbox и Высшая школа менеджмента СПбГУ запустят программу MBA

Онлайн-университет Skillbox и Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) разработали совместную программу MBA «Лидеры изменений». Программа длительностью полтора года

26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект

Серийный предприниматель Андрей Анищенко, сооснователь Skillbox и бразильского образовательного стартапа EBAC, который недавно привлек инвестиции от Сергея Солонина, запустил рекрутинговый проект DevJBS по международному подбору ИТ-специалистов. Но
26.02.2021 Skillbох и РАНХиГС запустили онлайн-магистратуру по направлению «Прикладная информатика»

, математики и информационных технологий (ЭМИТ) РАНХиГС. Первая магистерская программа открывается по направлению «Прикладная информатика», профиль — «Разработка компьютерных игр». Онлайн-университет Skillbox продолжает развивать направление высшего дистанционного образования, доступного для каждого. Первый онлайн-бакалавриат Skillbox и РАНХиГС представили летом 2020 г. — по специаль
03.11.2020 В Сочи исчез основатель онлайн-университета Skillbox, в который недавно вложилась Mail.ru

звестно о случившемся Игорь Коропов, один из основателей и программный директор онлайн-университета Skillbox, пропал в Адлерском районе города Сочи. 1 ноября 2020 г. он вышел на прогулку и отпр
28.02.2020 Mail.ru заплатила 1,6 миллиарда за образовательный стартап

Mail.ru Group раскрыла стоимость приобретения Skillbox Mail.ru Group раскрыла подробности установления контроля над образовательной онлайн-

Публикаций - 109, упоминаний - 136

VK Skillbox и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 57
VK - Mail.ru Group 3455 39
Yandex - Яндекс 7339 11
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 11
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 9
Ростелеком 9700 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 7
VK - Учи.ру - Тетрика 12 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 5
Telegram Group 1983 5
8213 5
МегаФон 8805 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 3
МЭО - Мобильное электронное образование 19 3
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 3
Теко НПК 430 3
Информзащита 756 2
UCS Foodplex - Фудплекс - Цифровая платформа для ресторанного рынка 19 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 337 2
My.Games Venture Capital - MGVC 13 2
Swag Masha 6 2
Panzerdog 9 2
Deus Craft 7 2
МФ технологии - МФТ 34 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 2
Xiaomi 1732 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 2
Цифра ГК 2426 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
АйТи 1365 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Совкомбанк Технологии 12 2
ГПБ - ГС-инвест - ИТ1-Холдинг - IT_One - ИТ Один - ИТ1-Технологии - ГПБ ИТ1 - Газпромбанк.Тех 37 2
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 35 2
VK - YClients - УайКлаентс 39 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 20
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 79 15
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 15
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 9
Ситимобил - Служба такси 158 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 6
Лента - Сеть розничной торговли 2080 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 4
Альфа-Банк 1769 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Совкомбанк ПАО 256 4
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
О2О Холдинг 56 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 3
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 3
Почта России ПАО 2112 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 140 2
Superjob - Суперджоб 502 2
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 38 2
ЯКласс 68 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 2
GFG - Lamoda - Купишуз 164 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 2
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Связной ГК 1369 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 6
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 117 1
Фонд Росконгресс 18 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
АЮР - Ассоциация юристов России 41 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
SFA - Singapore FinTech Association - Сингапурская финтех-ассоциация 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 52
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 28
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 23
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 21
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 21
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 10
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 10
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 10
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 7
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 6
Application store - магазин приложений 1195 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 6
Data monetization - Монетизация данных 1624 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10961 5
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 5
Web development - Веб-разработка 265 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 29
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 18
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 171 17
VK - Mail.Ru Почта 349 17
My.Games 69 15
VK Combo 82 13
VK Pay - платежная система ВКонтакте 52 12
VK Mini Apps 58 12
Python - высокоуровневый язык программирования 927 10
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 104 9
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 68 9
VK ID - VK OnePass - Mail.ru ID 66 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 7
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 63 7
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 49 6
VK RuStore 327 6
Oracle Java - язык программирования 3075 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 6
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 167 6
Яндекс.Практикум 53 6
Apple iOS 7809 5
VK Видео - Mail.Ru Видео 158 5
VK - Яндекс.Дзен 188 5
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 5
VK Клипы 50 5
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 5
Google Android 13994 4
Яндекс.Маркет 937 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 129 4
VK Connect 21 3
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 62 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
VK - Mail.ru Relap - MyWidget 9 2
VK - Mail.Ru myTarget 145 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Pixonic War Robots 20 2
Крутов Дмитрий 18 16
Добродеев Борис 95 12
Кириенко Владимир 139 9
Попков Сергей 12 7
Галицкий Александр 106 7
Анищенко Андрей 12 6
Шадаев Максут 1008 4
Гришин Дмитрий 208 4
Анисимов Никита 15 4
Исагулова Элина 31 3
Коропов Игорь 3 3
Солонин Сергей 104 3
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