VK Skillbox - Скилбокс

VK развивает образование на всех ступенях — от детского до профессионального. В периметр консолидированных активов компании входят образовательные сервисы холдинга Skillbox Holding Limited (Skillbox, Geekbrains, Skillfactory и другие), а также Учи.ру и Сферум.

Skillbox — образовательная платформа, которая объединяет экспертов и практиков рынка, методистов и продюсеров образовательного контента. Платформа была запущена в 2016 году и предлагает более 700 образовательных продуктов: курсов дополнительного профессионального образования по разным направлениям, комплексных программ по обучению новым и востребованным профессиям, программы бакалавриата, магистратуры и бизнес-образования вместе с крупнейшими университетами страны и корпоративное обучение для бизнеса. Также в компании есть Центр карьеры с программами трудоустройства, площадка для вебинаров и Лекторий. Skillbox работает на базе инновационной платформы Skillbox 2.0 (LMS), разработанной для онлайн-обучения. Образовательная платформа сотрудничает с более чем 90 компаниями-партнерами и 650 кураторами-преподавателями в разработке онлайн-курсов, дипломных проектов и помощи студентам в трудоустройстве.