Студенты все чаще идут учиться онлайн

Более 5 тыс. первокурсников учатся на очных онлайн-программах высшего образования в 2025/2026 г., а число выпускников насчитывает более 3 тыс. специалистов. Такие данные предоставили Нетология, НИУ ВШЭ, Skillbox и Skillfactory, которые входят в Содружество онлайн-высшего образования. Об этом CNews сообщили представители Skillbox.

Первокурсники и выпускники

В 2025/2026 г. на онлайн-программах ключевых игроков этого рынка учится уже 5368 первокурсников. По сравнению с прошлым годом количество поступивших в бакалавриаты и магистратуры Нетологии, Skillbox, Skillfactory и НИУ ВШЭ выросло на 20%. Всего у организаций запущено обучение на 56 очных программах в новом потоке. За последние четыре года, с момента активного развития онлайн-сегмента, количество абитуриентов увеличилось более чем в 10 раз.

Количество выпускников в 2025 г. также выросло. Полностью дистанционные программы Нетологии, Skillfactory и Skillbox с ведущими российскими вузами и программы НИУ ВШЭ окончили 1692. Что на 81% больше, чем в предыдущем выпуске. Общее количество выпускников онлайн-программ за три года составляет 3259 человек. Преимущественно это специалисты в сфере ИT и digital, которые занимаются управлением, аналитикой, разработкой и работают с цифровыми продуктами.

Наталья Медведева, руководитель направления «Высшее образование» в «Нетологии»: «В этом году «Нетология» выпустила более 260 магистров. Многие студенты защищали дипломы в формате проектов: выпускники разработали сервисы для оптимизации и автоматизации юридической работы, модели для выявления мошенничества в сети и даже ML-приложение, которое помогает людям с нарушениями речи — преобразует ее в текст или аудио. У бакалавров тоже были интересные проекты: например, студенты совместной программы с НИУ ВШЭ «Программные системы и автоматизация процессов разработки» создали Telegram-бота для благотворительного фонда AdVita в рамках нашей инициативы по интеллектуальной помощи НКО. По итогам выпуска каждый третий получил диплом с отличием, и для нас это очень важно. Ведь эффективность программ и достижимость студентами своих целей — ключевые метрики, которые мы отслеживаем на протяжении всего обучения. Особую роль для студентов онлайн-программ играет нетворкинг, возможность общаться и учиться у практикующих экспертов и на их опыте, поэтому мы активно сотрудничаем с компаниями. Индустриальными партнерами выступают Ozon, Сбербанк, «Альфа-банк», МТС, HeadHunter, Profi.ru, Agima, X5Tech, «Инфосистемы Джет» и др. А в прошлом году с экспертами программ и топовых компаний мы запустили сообщество выпускников, которое объединило специалистов из разных сфер. Это помогает нашим студентам, уже окончившим обучение, дальше развиваться в карьере и получать поддержку от коллег по рынку».

Артëм Казаков, исполнительный директор образовательного холдинга Skillbox: «В 2025 г. студенты активно участвовали в индустриальных форматах — прежде всего в хакатонах с бизнес-партнерами. В рамках этих мероприятий они разрабатывали решения для реальных продуктов и сервисов, на программах — регулярно работали над задачами от крупных технологических и индустриальных партнеров. Это не учебные симуляции, а прикладные кейсы, максимально приближенные к реальным условиям бизнеса — от оптимизации логистики и финтех-метрик до компьютерного зрения, NLP и AI-моделей для e-commerce и медиа. В рамках индустриальных проектов студенты работали над прикладными задачами для крупных технологических и медиа-компаний. Так, для Lamoda разрабатывались решения по оптимизации операционных процессов курьерской доставки, для KION и ЭКСМО — системы компьютерного зрения и видеоаналитики, а для Криптонита — языковые модели для классификации эмоций и анализа текстовых данных. Отдельный блок проектов был связан с e-commerce и финтехом: для Ozon и Ozon Банка студенты создавали ML-модели — от рекомендательных систем для селлеров до прогнозирования товарных характеристик. Также велась разработка инфраструктурных решений для Structura.app и прикладных биомедицинских AI-систем для «Наносемантики». Многие проекты получили высокую оценку со стороны партнеров, а сотрудничество с компаниями было продолжено, что подтверждает практическую ценность результатов и усиливает связь образовательных программ с реальными задачами рынка».

Популярные направления

Сегодня на рынке онлайн-высшего образования представлены программы разного уровня. Наибольшая доля из них — магистратуры. Они составляют 80% от общего числа программ. Количество бакалавриатов снова увеличилось. Если в прошлом году их доля сокращалась, то в этом году выросла до 20% от общего числа программ. Ценность онлайн-формата становится более очевидной для абитуриентов первого уровня образования, и рынок отвечает на эти запросы открытием новых программ.

Наиболее популярными направлениями по количеству поступивших в 2025/2026 г. стали: экономика, управление и менеджмент (30%); искусственный интеллект, Data Science и аналитика (28%); маркетинг, реклама и коммуникации (10%); разработка и программирование (9%).

Также в онлайн-образовании заметен интерес к обучению в сфере психологии, дизайна и информационной безопасности. В этих направлениях открыто от трех и более программ.

Наталья Медведева, руководитель направления «Высшее образование» в «Нетологии»: «В «Нетологии» в 2025 г. больше всего студентов поступило на направления, связанные с искусственным интеллектом, инженерией данных и машинным обучением. Такой выбор сделали 40% первокурсников магистратур. Также востребованы программы по кибербезопасности: на них поступил 21% первокурсников онлайн-магистратуры. В бакалавриатах остается высоким спрос на IT-разработку: 62% первокурсников начали обучение на фронтенд-, бекэнд- или фулстек-разработчиков. Новые магистратуры по психологии и бакалавриат по медиакоммуникациям тоже показали отличные результаты набора. Сейчас мы уже планируем запуск программ с новыми партнерами, а также развиваем сотрудничество с университетами в рамках ДПО и интеграции онлайн-курсов в программы вузов».

Объемы рынка

Наибольшее количество программ открыто у НИУ ВШЭ: доля онлайн-кампуса среди общего числа программ в анализе составляет 68%. Почти треть (30%) занимают онлайн-бакалавриаты и магистратуры «Нетологии». 5% — магистратуры Skillfactory и 4% — программы Skillbox. EdTech-платформы реализуют их совместно с вузами. Среди партнеров: Университет ИТМО, МФТИ, Финансовый университет, РАНХиГС, УрФУ, ТГУ, МИФИ, ТюмГУ, РГГУ и МИП.

Общая выручка российского рынка онлайн-высшего образования в 2025 г., по данным аналитиков платформ, оценивается в 5,9 млрд руб. Она выросла на 31% по сравнению с предыдущим годом. Анализ проводится на основе данных из открытых источников и учитывает прогнозируемую годовую выручку с набора очных программам высшего образования в онлайн-формате.

Наталья Медведева, руководитель направления «Высшее образование» в «Нетологии»: «За два года число наших первокурсников выросло вдвое. Среди них много жителей регионов — в среднем более половины студентов на программах бакалавриатов и магистратур. Это люди, которые ищут возможность получить качественное образование и встроить его в свою жизнь. Большинство совмещают учебу с карьерой: в 2025/2026 учебном году 70% первокурсников-бакалавров и 92% магистрантов уже работают в найме, на фрилансе или развивают свои проекты. Давать им возможность учиться без отрыва от работы и семьи, продолжая строить жизнь и карьеру в своем регионе — одна из наших главных задач. Абитуриенты сегодня особенно внимательны к актуальности программ вузов и хотят получить востребованную специальность. Поэтому в нашей линейке представлен широкий выбор направлений в IT и смежных сферах: разработке, кибербезопасности, инженерии данных, продакт- и проджект-менеджменту, продуктовому дизайну и продуктовому маркетингу, финансовым технологиям и аналитике, LegalTech и искусственному интеллекту».

Артем Казаков, исполнительный директор образовательного холдинга Skillbox: «Приемная кампания показала рост доли осознанной взрослой аудитории, для которой обучение — инструмент карьерного развития. Основная часть студентов — специалисты 20–25 (40,4%) и 31–40 лет (32%), уже имеющие профессиональный опыт. Более половины обучающихся работают в IT (53%), при этом на программах представлены и специалисты из инженерии, финансов, аналитики и нетехнологических сфер — образования, медицины, юриспруденции, дизайна, логистики, продаж, строительства. Это формирует кросс-профессиональную среду, где студенты совмещают технологическую экспертизу с отраслевым бэкграундом — например, инженеры с компетенциями в data science, аналитики из финансов, специалисты из гуманитарных сфер, которые осваивают AI и цифровые инструменты. Такие комбинации становятся все более востребованными рынком. Для большинства студентов обучение — это практический и прагматичный выбор, а не «отложенное» образование. Основные цели обучения — углубить текущую экспертизу и смена профессии. Студенты приходят за конкретным результатом и ожидают применимости знаний здесь и сейчас — что напрямую повлияло на развитие программ, партнерств и учебных форматов».

Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ: «Каждый пятый зачисленный студент НИУ ВШЭ в 2025 году — онлайн-студент. Результаты приемной кампании в уходящем году превзошли показатели 2024 года на 43%. При этом, все онлайн-программы реализуются на коммерческой основе, а средняя стоимость обучения за год составляет 461 тыс. рублей. Очевидно, что онлайн-образование предлагает ряд преимуществ. Обучение можно совмещать с работой, поэтому все чаще работающие студенты выбирают этот формат, чтобы не потерять доход. Работодатель в свою очередь получает специалиста, который может оперативно внедрять полученные знания в рамках компании. Но возрастающий интерес к онлайн-программам высшего образования говорит не просто об удобствах и доступности такого формата. Будущие студенты активно исследуют цифровое образование, фокусируясь на содержании программ, актуальности образования, отзывах о преподавателях и перспективах использования полученных навыков на рынке труда. Интересно, что раньше ключевыми потребителями онлайн-образования были студенты из регионов. Дистанционной формат позволял получить доступ к лучшим преподавателям и образовательным программам из любого города нашей страны. Но в последние два года активно прирастает доля столичных студентов. Онлайн-студенты, проживающие в Москве и Московской области в 2025 году составляют 65% (против 56% в 2024 году). Доля студентов из Санкт-Петербурга второй год подряд остается на уровне 8%, а вот показатель учащихся из регионов в этом году находится на уровне 26%».