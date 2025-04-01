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Ремезова Юлия
Ремезова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7459 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 465 1
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1205 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146794 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43704 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17626 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1488 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 702 1
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