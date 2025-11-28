Онлайн-кампус НИУ ВШЭ: половина россиян уже используют ИИ, но регулярной практики все еще не хватает

Почти половина (45%) признались, что используют ИИ в работе. При этом только каждый двадцатый прибегает к нему на регулярной основе. Четверть (24%) респондентов заявили, что планируют начать применять нейросети в работе, а 30% не собираются знакомиться с технологией. Такие результаты показало исследование онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, проведенное в рамках подготовки документального фильма о влиянии ИИ на повседневную жизнь российских специалистов. Об этом CNews сообщили представители ВШЭ.

Половина (54%) тех, кто применяет искусственный интеллект, сообщили, что он помогает им в отдельных рабочих задачах, также равное количество (по 14%) опрошенных отметили, что он значительно упрощает работу и, напротив, пока не оказывает никакого влияния. Большинство (89%) обращаются с рабочими вопросами к ИИ. Он помогает респондентам с саморазвитием (45%), подготовкой отчетов (43%), автоматизацией рутинных операций (37%)*. Чаще всего ему доверяют анализ и поиск информации (52%), планирование задач и расписания (34%), подготовку черновиков, писем, презентаций (32%), обучение человека какому-либо навыку (25%), генерацию идей и предложений (18%), решение технических или аналитических задач (12%)*.

У чуть больше трети (37%) респондентов технологии лишь частично повышают качество работы, а 39% вообще не видят влияния ИИ на конечный продукт их труда, только 16% согласились с тем, что нейросети положительно влияют на их результаты. Помимо этого, оказалось, что искусственный интеллект не оказывает сильного влияния на производительность специалиста: у 22% она осталась на прежнем уровне, 21% отметил небольшой рост, лишь 9% отмечают значительные изменения в положительную сторону, а 48% не смогли оценить его влияния. Участники исследования уверены, что робот на данный момент не способен решать профессиональные задачи эффективнее, чем они сами. Так, 47% отметили, что человеческий подход всегда будет лучше, а 31%, что технологии очень редко могут превзойти специалиста. Каждый шестой (16%) считает это возможным только в типовых задачах и только 6% признают превосходство «машины».

Среди всех респондентов наблюдается положительное отношение к ИИ (50%) и нейтральное (46%). Более половины (56%) воспринимают нейросети, как новые возможности, а 18% помимо воодушевления испытывают и страх. Опрошенные видят риски в масштабировании ИИ, которые заключаются в ошибках алгоритмов (41%), утечках данных (35%), снижении ценности опыта специалиста (23%), утрате уникальности человеческого труда (22%)*.

«Респонденты относятся к ИИ позитивно, но не умеют использовать его так, чтобы получить ощутимый эффект. Однако, половина (52%) опрошенных заявили о готовности обучаться навыкам для работы с ИИ. Желание понять, как эффективнее применять новые технологии для улучшения своих рабочих результатов присуще людям от 18 до 44 лет, далее интерес снижается. Кроме того, во всех возрастных категориях преобладает мнение, что ИИ помогает лишь с некоторыми задачами, а не является “волшебной таблеткой” от работы. Несмотря на громкие прогнозы, искусственный интеллект не заменяет специалистов и в ближайшей перспективе не сможет этого сделать. Он становится партнером, который берет на себя часть рутины и расширяет наши возможности, но только в том случае, если мы сами понимаем, какой результат хороший. Поэтому ключевая компетенция ближайших лет — умение работать с ИИ в тандеме для повышения эффективности», — Юлия Ремезова, директор по онлайн-образованию НИУ ВШЭ.

Респонденты прогнозируют, что через пять лет роль человека в профессии значительно не изменится (42%) или же, что ИИ и человек будут работать в партнерстве (29%), а 16% уверены, специалист станет стратегом, а искусственный интеллект возьмет на себя рутину. Почти половина (48%) согласны с тем, что ИИ — это инструмент, помогающий специалисту, а 25% прибавили к этому утверждению также то, что технология является конкурентом, снижающим роль человека.

Опрошенные допускают влияние применения ИИ для решения задач на уровень оплаты труда. Так, 41% отметили, что в таком случае человек должен зарабатывать больше, а 25% придерживаются мнения, технологии не должны никак влиять на вознаграждение специалиста, 31% не смогли определиться с ответом.

«Мы поставили перед собой задачу оценить, что на самом деле происходит сегодня на стыке профессий и искусственного интеллекта. Главный вопрос был таким: искусственный интеллект — это действительно нечто большее или все-таки переоцененная технология. Общество активно обсуждает ИИ, но уровень реального применения и глубины понимания технологий все еще остается ограниченным — и это хорошо видно в результатах исследования. Работа над документальным фильмом показала, что ИИ не становится автономной силой, которая способна заменить человека, но формирует новое партнерство, где человеческая экспертиза остается ключевым фактором», — Виктория Оськина, продюсер документального фильма «После промпта».

Методология. Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 1,38 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в Московской, Ленинградской, Самарской, Новосибирской, Свердловской, Нижегородской, Челябинской, Омской областях, а также в Республике Татарстан и Краснодарском крае.

* Вопрос предполагал множественный выбор, указаны наиболее популярные ответы респондентов