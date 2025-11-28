У разработчика главной российской ОС падение прибыли. За год снижение вдвое

«Группа Астра», разработчик самой известной и популярной российской ОС Astra Linux, столкнулась с резким падением прибыли. За первые три квартала 2025 г. она сократилась более чем в двое год к году. Прогнозы на 2026 г. пока не самые утешительные.

Выручка вверх, прибыль вниз

Группа компаний «Группа Астра» отчиталась о своей деятельности по итогам первых трех кварталов 2025 г. (1 января – 30 сентября). Как пишет «Коммерсант», за этот период выручка группы показала солидный 22-процентный рост по отношению к аналогичному периоду 2024 г. Она составила 10,4 млрд руб.

А вот с чистой прибылью все совсем не так хорошо. За тот же отрезок времени она обрушилась на 59%, откатившись к 818 млн руб.

Также стоит обратить внимание на падение показателя EBITDA 3% до 2 млрд руб. и рост капитальных расходов на 35% год к году до 2,6 млрд руб.

Самый известный продукт «Группы Астра» – это операционная система Astra Linux. CNews писал, что она в 2024 г. она занимала более 70% рынка отечественных операционных систем. Благодаря своей популярности ОС смогла за отчетный принести группе 5 млрд руб. выручки, то есть примерно половину суммарной выручки за период. Это на 18% больше, чем годом ранее.

grok 2025 год выдался не очень удачным для «Группы Астра»

Согласно отчету, все прочие программные продукты «Группы Астра» принесли еще 2,2 млрд руб., а 2,9 млрд руб. выручки дали услуги по их сопровождению.

К слову, в ноябре 2025 г. совладельцем «Группы Астра» стал Совкомбанк. В собственность банка перешло 5,82% группы – они обошлись ему примерно в 3,5 млрд руб.

Что произошло

Собеседники «Коммерсанта» полагают, что 59-процентный обвал чистой прибыли «Группы Астра» всего за год – это следствие падения темпов реализации ее программного обеспечения. Так считает главный аналитик компании «Регблок» Анна Авакимян.

«Благодаря смешанной системе финансирования компания еще имеет некий запас прочности», – сказала изданию Анна Авакимян.

По ее прогнозам, 2026 г. для «Группы Астра» будет непростым. Она считает, что этот период станет для нее «настоящим испытанием». «Необходимо будет диверсифицировать продуктовый ряд и проработать сценарий сворачивания программ импортозамещения», – добавила Анна Авакимян.

Глава направления финансово-экономических экспертиз «АльфаПро» Людмила Хапугина видит причину падения чистой прибыли «Группы Астра» в другом. Она сообщила «Коммерсанту», что в этом виновата отмена льготного кредитования бизнеса. «На сегодняшний день альтернативы льготным кредитам для компаний ИT-сектора нет», – сказала Людмила Хапугина.

Другие финансовые показатели

Согласно финансовому отчету, к концу III квартала 2025 г. чистый долг «Группы Астра» составил 2,8 млрд руб., показав за девять месяцев почти двукратный рост. К 31 декабря 2024 г. он составлял 1,6 млрд руб.

Валовая маржа компании упала с 56% до 45%, отмечает «Коммерсант». Операционная маржа сократилась с 18,6% до 9,2%, а чистая – уменьшилась с 23,4% до 7,8%.

Себестоимость продаж, напротив, выросла, притом сразу на 53% – с 3,8 до 5,7 млрд руб.

Как сообщил изданию аналитик ФГ «Финам» Дмитрий Лозовой, рост себестоимости продаж – следствие увеличения фонда оплаты труда (ФОТ; без учета мотивации), составившего 37,4% год к году. Эксперт назвал такой рост «очень существенным» и добавил, что теперь доля ФОТ во суммарных операционных расходах компании достигает примерно 65%. Лозовой подчеркнул, что это «серьезно сказывается на операционной рентабельности».

«При этом чистая маржа снизилась с 23,4% до 7,8% год к году, однако с учетом текущей ситуации в секторе и того, что значительная доля заказов – госзаказ, такие результаты все еще можно считать приемлемыми, поскольку государство сейчас начало экономить на новом ПО и ИT-разработках в гражданском секторе», – подытожил Лозовой.

Отдельно стоит отметить, что за год «Группа Астра» нарастила расходы на НИОКР со 156 до 250 млн руб.

Как было раньше

ПАО «Группа "Астра"» существует с 21 апреля 2021 г. Как сообщал CNews, в конце 2023 г. она вышла на IPO с ценой первичного размещения 333 руб. за акцию. В апреле 2025 г. было объявлено об обратном выкупе 1% акций.

К 27 ноября цена одной акции компании составляла 281 руб.

2024 г. компания завершила с выручкой 4 млрд руб. Чистая прибыль за этот год составила 3,9 млрд руб.