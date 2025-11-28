В России готовится подтверждение личности пользователей, публикующих контент в интернете

Для борьбы с дипфейками в России будет вводиться маркировка интернет-контента. Власти еще не решили, для кого она станет обязательной — для людей или для ИИ, но нормативную базу для идентификации пользователей, публикующих контент, уже готовят.



Борьба с дипфейками

Департамент обеспечения кибербезопасности Минцифры готовит нормативную базу, позволяющую внедрить технологию достоверного подтверждения личности пользователей, публикующих контент в интернете, выяснил Forbes.

Мера в том числе необходима, чтобы у граждан была возможность понимать, какой контент создан человеком, а какой искусственным интеллектом (ИИ). Для этого нужна цифровая «подпись» или маркировка. Власти пока решают, для кого она станет обязательной.

«В настоящее время ведутся обсуждения возможных мер, есть депутатские инициативы, направленные на борьбу с дипфейками. Но о каком-либо окончательном решении говорить пока преждевременно. В частности, рассматривается возможность введения системы маркировки контента. Однако пока не принято решение, какой контент будет маркироваться — оригинальный или созданный с помощью ИИ», — пояснили в министерстве.

freepik, создано при помощи ИИ Или людям, или ИИ придется ставить «подпись» под интернет-контентом

Для разработки предложений будет создана межведомственная рабочая группа. Нужен также «диалог с отраслью и экспертным сообществом», добавили представители ведомства.

Технические возможности

Подписывать контент в интернете позволяют технологии цифровых водяных знаков.

В созданную ИИ картинку можно загрузить информацию о том, каким инструментом она сгенерирована, но технология цифрового водяного знака не позволяет идентифицировать личность пользователя, публикующего этот контент. Для этой задачи должны применяться биометрия и другие технологии, рассказал изданию генеральный директор Института искусственного интеллекта AIRI Иван Оселедец.

К тому же видимые цифровые водяные знаки можно легко найти и удалить. Правда их можно сделать невидимыми по аналогии с задачами шифрования, объяснил ученый.

По его словам, маркировка контента скрытым цифровым водяным знаком увеличивает расходы на генерацию контента и иногда снижает качество этого контента.

ИИ-модели придется доработать

В июле 2025 г. CNews писал о том, что Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) направил премьер-министру Михаилу Мишустину предложение ввести обязательную маркировку для борьбы с мошенничеством в интернете. Имелась ввиду маркировка именно ИИ-контента.

Если будет введено обязательное требование маркировки контента, созданного ИИ, внедрение технологии скрытых цифровых водяных знаков потребует от разработчиков затрат, но небольших, считает Оселедец.

Дополнительные деньги придется потратить на удержание качества контента — 30%-40% от расходов на создание новой модели, оценил эксперт: «Я думаю, что это сотни миллионов [рублей], такая сумма вполне реальна, чтобы сделать ее [маркировку цифровыми водяными знаками] на высоком уровне. Фактически тебе нужно обучить новую версию модели. Взять готовую модель и приклеить ей без потери качества вотермаркинг сложно. Это значит, надо делать заново».

Причем из-за отсутствия стандарта по технологии цифровых водяных знаков отдельную маркировку придется делать для каждой модели. «То есть ты не можешь сделать один стикер на модель "Сбера", "Яндекса", потому что они все по-разному приготовлены», — отметил Оселедец.