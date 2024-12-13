AIRI Artificial Intelligence Research Institute Институт Искусственного Интеллекта
Научно-исследовательский Институт искусственного интеллекта AIRI — автономная некоммерческая организация, занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта.
AIRI и организации, системы, технологии, персоны:
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
|Ведяхин Александр 131 10
|Белевцев Андрей 63 8
|Оселедец Иван 24 6
|Шпильман Алексей 5 3
|Греф Герман 419 2
|Макаров Илья 6 2
|Крайнов Александр 16 2
|Бурнаев Евгений 19 2
|Панков Александр 78 2
|Рогов Олег 3 2
|Горбачевский Никита 9 1
|Галицкий Александр 106 1
|Макаров Андрей 24 1
|Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
|Жуков Леонид 2 1
|Костров Алексей 8 1
|Лившин Дмитрий 5 1
|Шарапов Александр 3 1
|Ярцев Михаил 7 1
|Лещенко Григорий 2 1
|Стругацкие (братья) 32 1
|Еременко Максим 12 1
|Дианов Халид 1 1
|Кузнецов Андрей 67 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Филиппов Денис 54 1
|Осадчий Алексей 2 1
|Сегалович Илья 40 1
|Ветров Дмитрий 8 1
|Малых Валентин 2 1
|Наумов Алексей 7 1
|Гасников Александр 4 1
|Ковалев Алексей 16 1
|Староверов Алексей 1 1
|Кузьмина Екатерина 1 1
|Медынич Ольга 1 1
|Фролов Евгений 6 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
|Куратов Юрий 3 1
|Далевич Аркадий 1 1
|CNews Инновация года - награда 111 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.