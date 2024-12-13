Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

AIRI Artificial Intelligence Research Institute Институт Искусственного Интеллекта

AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта

Научно-исследовательский Институт искусственного интеллекта AIRI — автономная некоммерческая организация, занимающаяся фундаментальными и прикладными исследованиями в области искусственного интеллекта


13.12.2024 Россиянам поможет заботиться о здоровье ИИ-помощник на базе GigaChat от Сбербанка 1
12.12.2024 Новый этап в генерации ИИ-видео: Сбербанк представляет обновлённую модель Kandinsky Video 1
10.12.2024 Центральный университет и AIRI создают лабораторию искусственного интеллекта, анализа данных и моделирования 1
29.11.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали первую открытую среду для контекстного обучения с подкреплением 2
27.11.2024 Глава разработки ИИ ушел из «Газпром нефти» в Сбербанк, чтобы «трансформировать отечественную науку» 1
14.11.2024 Разработан метод оценки эффективности нейросетей в работе с длинными текстами 1
08.11.2024 Пользователи онлайн-сервисов и маркетплейсов получат более точные рекомендации по товарам, играм, аудио- и видеоконтенту 1
26.09.2024 Сбербанк с партнерами разработает ИИ-решения для жителей «СберСити» в Рублево-Архангельском 2
12.09.2024 В России создана ИТ-система с искусственным интеллектом для борьбы с подделкой голосов телефонными мошенниками 1
12.09.2024 Представлена новая ИИ-модель для борьбы с голосовым мошенничеством 1
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 1
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 1
25.07.2024 Российские ученые из T-Bank AI Research и AIRI первыми в мире обучили искусственный интеллект самостоятельно адаптироваться к новым действиям 1
17.07.2024 Ученые разработали инновационный метод планирования движения беспилотного автомобиля 2
11.07.2024 Нейросети предскажут пользу молекул в 2 тыс. раз быстрее 1
14.06.2024 Нейросети Kandinsky исполнилось два года 1
06.06.2024 Сбербанк создал ИИ-модель для оценки потенциала футболистов и разработки решений для развития спортсменов 1
31.05.2024 Ученые МФТИ научили ИИ обрабатывать последовательности длиной в 2 миллиона токенов 1
28.05.2024 Нейросеть Kandinsky Video 1.1 стала доступна всем пользователям без ограничений 1
23.05.2024 Российские исследователи повысили точность рекомендательных систем на основе ИИ 2
22.04.2024 Возможности нейросети Kandinsky 3.1 стали доступны всем пользователям 1
10.04.2024 AIRI представил открытую версию мультимодальной ИИ-модели OmniFusion 1
04.04.2024 «Сбер» представил новую версию модели Kandinsky 1
02.04.2024 CNews приглашает на конференцию Data Fusion 2024, которая состоится 17-18 апреля 1
02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине 1
06.03.2024 Российские ученые предложили новый подход к изучению активности головного мозга 2
16.02.2024 Инженеры-программисты научили роборуку новым когнитивным способностям на базе ИИ 1
15.02.2024 Российские ученые улучшили модель диффузионной нейросети 1
08.02.2024 Ведущие российские ученые вошли в научный совет «Альянс в сфере ИИ» 1
19.01.2024 Более 200 млн изображений создали свыше 12 млн пользователей с помощью нейросети Сбербанка Kandinsky в 2023 году 1
29.11.2023 Нейросеть Lapushka улучшает качество фотографий в два раза быстрее аналогов 1
27.11.2023 Центр робототехники Сбербанка совместно с AIRI и МФТИ разрабатывает систему управления роботами на естественном языке 1
22.11.2023 В AIRI разработали ИИ-модель, которая мыслит образами 2
22.11.2023 Сбербанк представил новую версию нейросети Kandinsky 3.0 1
19.10.2023 «Сбер» усовершенствовал GigaChat — качество ответов значительно улучшилось 1
12.10.2023 Нейросеть Kandinsky научилась создавать анимационные видеоролики 1
10.10.2023 Подобрать нейросеть для распознавания лиц под разные устройства стало проще и быстрее 1
03.10.2023 Российские ученые с помощью нейросети усовершенствовали технологию нейрообратной связи 1
21.09.2023 Искусcтвенный интеллект «Сбера» теперь доступен во всех умных устройствах Sber под управлением ОС «Салют ТВ» 1
19.09.2023 В России создали программный комплекс для обнаружения дефектов солнечных ячеек с помощью ИИ 1

Публикаций - 55, упоминаний - 64

AIRI и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 68 25
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 314 20
Telegram Group 1983 7
Yandex - Яндекс 7340 4
OpenAI 217 4
Social Data Hub - SocialDataHub 19 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Google LLC 11775 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Ubirator - Убиратор 9 1
Xello - Кселло 21 1
KPBS - Krikunov & Partners Business Systems - КПБС - Крикунов и Партнеры Бизнес Системы 17 1
Intech 21 1
Skipp 3 1
Диджитал Маркетс - Digital Markets 6 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Microsoft Corporation 24625 1
Age of AI 2 1
Age of AI - FreedomGPT 2 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 13 1
GitHub 814 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Полссир - Pulssir 1 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 1
BSSG - Business Solutions & Service Group - БССГ 3 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 1
DeepSeek 1 1
Андата 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 32
101Hotels.com 456 3
Газпром нефть 618 2
NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group 6 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 10 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
Glorax Group - Glorax Development - Глоракс Девелопмент 16 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Elsevier 15 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Альфа-Банк 1769 1
Unsplash 764 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 56 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 47
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 31
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 8
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 8
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 55 7
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 5
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 4
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 4
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 3
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 617 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 3
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 483 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2968 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ 26 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 265 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Искусственный интеллект - AGI - Artificial General Intelligence - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 71 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 2
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 46 25
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 18
СалютДевайсы - GigaChat 190 13
AIRI - FusionBrain 20 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 6
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 3
СалютДевайсы - SberBoom 18 3
Google Android 13994 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 3
Т-Банк - T-Bank AI Research - XLand датасет 3 3
OpenAI ChatGPT 339 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 23 2
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 92 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
AIRI - OmniFusion 6 2
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 1
DeepFaceLab - opensource система для создания дипфейков 2 1
Neurocam Supervisor 2 1
Baidu 283 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 78 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 1
Яндекс.Маркет - Роборука 7 1
Сбер - СберУниверситет - Edutoria 11 1
C/C++ - Язык программирования 755 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ruDALL-E мультимодальная нейронная сеть 10 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Ведяхин Александр 131 10
Белевцев Андрей 63 8
Оселедец Иван 24 6
Шпильман Алексей 5 3
Греф Герман 419 2
Макаров Илья 6 2
Крайнов Александр 16 2
Бурнаев Евгений 19 2
Панков Александр 78 2
Рогов Олег 3 2
Горбачевский Никита 9 1
Галицкий Александр 106 1
Макаров Андрей 24 1
Waxman Alan - Ваксман Алан 6 1
Жуков Леонид 2 1
Костров Алексей 8 1
Лившин Дмитрий 5 1
Шарапов Александр 3 1
Ярцев Михаил 7 1
Лещенко Григорий 2 1
Стругацкие (братья) 32 1
Еременко Максим 12 1
Дианов Халид 1 1
Кузнецов Андрей 67 1
Дмитриев Александр 34 1
Филиппов Денис 54 1
Осадчий Алексей 2 1
Сегалович Илья 40 1
Ветров Дмитрий 8 1
Малых Валентин 2 1
Наумов Алексей 7 1
Гасников Александр 4 1
Ковалев Алексей 16 1
Староверов Алексей 1 1
Кузьмина Екатерина 1 1
Медынич Ольга 1 1
Фролов Евгений 6 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
Куратов Юрий 3 1
Далевич Аркадий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Южная Корея - Республика 6646 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Япония 13282 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Монголия 347 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - ПФО - Чувашия - Новочебоксарск 53 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Канада 4881 1
Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1033 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 31
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Английский язык 6634 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2756 3
Кодекс этики использования данных 41 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 477 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 630 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 844 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 619 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 172 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
Молекула - Molecula 1065 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5095 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 457 1
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 451 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1225 1
IEEE Access 11 2
Nature 811 1
Scientific Reports 20 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 30 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 925 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 4
РАН - Российская академия наук 1871 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 102 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 2
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 39 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 21 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 13 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
CIMS - Courant Institute of Mathematical Sciences - Курантовский институт математических наук - Институт математических наук имени Куранта 5 1
NeurIPS 9 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще