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Булатов Айдар
|22.04.2025
|CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
|31.05.2024
|Ученые МФТИ научили ИИ обрабатывать последовательности длиной в 2 миллиона токенов 1
Булатов Айдар и организации, системы, технологии, персоны:
|Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 53 1
|Канада 4912 1
|Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 142 1
|ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13939 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 1
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