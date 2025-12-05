Разделы

Шантаев Эдуард


СОБЫТИЯ


05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 1
30.05.2025 «К2 НейроТех» ускорила запуск ИИ-сервисов для ФГАУ «Цифровые индустриальные технологии» 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шантаев Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10300 1
МегаФон 9886 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14215 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 42 1
K2 - К2РУ - SourceCode 127 1
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 33 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 187 1
Геомир - ГеомирАгро - Геомир-Агро 27 1
К2Тех - К2 НейроТех 40 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 1
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 49 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2994 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1121 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1296 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 563 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 117 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 19 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3424 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2001 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2727 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18089 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57282 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9376 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5903 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33989 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31943 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5911 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73104 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4076 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6900 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17138 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8926 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31701 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7403 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1536 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3341 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5257 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 504 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5859 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23017 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2427 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1837 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 301 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12258 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 618 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 830 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4182 1
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 341 1
Data Fusion - Слияние данных 80 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17834 1
Data monetization - Монетизация данных 1834 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11548 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3764 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 750 1
Benchmarking - Бенчмаркинг 264 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4673 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 707 1
IDP - Intelligent Data Platform - IDM - Intelligent Data Management - интеллектуальная платформа данных 109 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 98 1
Дом.РФ - DOM.IDP - сервис автоматизации работы с документами 6 1
Google TensorFlow 94 1
Python PyTorch 57 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 1
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 69 1
МТС Big Data 311 1
MIT - Haystack 6 1
Геомир - АссистАгро 15 1
Лысенко Эдуард 312 1
Серебряникова Анна 77 1
Кулик Вадим 191 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Шпак Василий 263 1
Кирьянова Александра 154 1
Фетисов Алексей 63 1
Райгородский Андрей 44 1
Рыбинцев Андрей 34 1
Воронцов Константин 18 1
Бурнаев Евгений 24 1
Безбогов Сергей 60 1
Оселедец Иван 40 1
Павленко Анастасия 11 1
Яковлев Павел 6 1
Тихонова Катерина 6 1
Саркисов Тигран 38 1
Голицын Сергей 43 1
Зеленков Юрий 40 1
Ватолин Дмитрий 9 1
Черепанов Валерий 5 1
Халитов Дарий 35 1
Куратов Юрий 5 1
Тюрин Александр 3 1
Лукьянов Александр 61 1
Шишмарев Владислав 7 1
Воронков Илья 11 1
Грязнов Григорий 6 1
Булатов Айдар 2 1
Конушин Антон 10 1
Грунин Андрей 5 1
Зелинский Никита 3 1
Исаченко Константин 1 1
Чуракова Ольга 1 1
Веденская Алина 1 1
Фатхуллин Марат 1 1
Рагозин Артем 3 1
Хафизов Анвар 1 1
Карцева Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156726 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45686 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4243 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3659 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3766 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7350 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 474 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5306 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54986 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51244 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31868 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3168 1
Химическая промышленность - Chemical industry 290 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 468 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1001 1
Информатика - computer science - informatique 1143 1
Ботаника - Растения - Plantae 1112 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1635 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1086 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1256 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
День молодёжи - 27 июня 995 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1405459, в очереди разбора - 733425.
Создано именных указателей - 186662.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

