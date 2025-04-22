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Индексная книга (каталог) CNews*
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МФТИ ФПМИ Физтех-школа прикладной математики и информатики -

МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики -

УПОМИНАНИЯ


22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
14.04.2025 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля 1
07.04.2025 VK и МФТИ запускают магистратуру «Искусственный интеллект и социальные медиа»​ 2
04.04.2025 S7 Group объявляет набор на собственную ИТ-кафедру в МФТИ 1
31.03.2025 В России создали продвинутую нейросеть на замену редакторам. Она работает в тысячи раз быстрее и экономит сотни тысяч. Опрос 1
25.03.2025 В МФТИ создали ИИ-редактор для быстрой подготовки рукописей в издательствах 1
24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
13.11.2024 «Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей 1
02.11.2024 В МФТИ создали ИИ-ассистента для сценариста  2
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 2
05.09.2024 ФПМИ и Nauka Lab расширяют сотрудничество по импортозамещению ИТ-решений 2
28.08.2024 Власти собираются обязать крупный ИТ-бизнес инвестировать в профильное образование 1
Обмен данными, экспорт российского ПО и языковые модели: что еще обсуждали на Data Fusion 1
16.07.2024 В МФТИ разработали ИИ-платформу для тестирования уровня владения иностранным языком 1
19.06.2024 «Яндекс», Сбербанк и вузы запускают первый в России бакалавриат для создателей ИИ-технологий будущего 1
23.05.2024 «Лаборатория Касперского» и ФПМИ МФТИ подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.05.2024 10 креативов в минуту: в МФТИ создали нейросеть для дизайнеров и модельеров    1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
22.04.2024 Холдинг «Т1» и МФТИ создали совместное предприятие для развития решений с использованием ИИ 2
19.04.2024 «Авито» начинает системную подготовку кадров в области искусственного интеллекта 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 3
01.08.2023 Кафедра «Блокчейн» ФПМИ МФТИ запускает программу аспирантуры по технологиям блокчейн 3
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
16.02.2023 ВТБ и МФТИ предложат рынку первый российский сервис безопасного объединения данных 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
18.10.2022 МФТИ и «Киберпротект» подписали договор о сотрудничестве в области образования и науки 2
30.06.2022 ВТБ и МФТИ набирают студентов на магистерскую программу по подготовке лидеров ИИ-команд 2
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 2
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 2
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
30.12.2021 Как стать первым победителем Data Fusion Awards 2

Публикаций - 49, упоминаний - 63

МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9902 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 8
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 28 8
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 29 8
Yandex - Яндекс 7685 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 7
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 302 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 281 6
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 4
МегаФон 9236 3
VK - Mail.ru Group 3482 3
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3244 3
ODS - Open Data Science 6 3
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 22 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 81 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 89 2
ИИ-Технологии 133 2
First Data - Ферст Дата 5 2
Т1 ИИ - Т1 Искусственный интеллект 36 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1171 1
Huawei 4016 1
Acronis - Акронис 451 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 813 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 215 1
Nginx - Энджайникс 174 1
ESG - Enterprise Strategy Group 244 1
Atomyze - Атомайз 23 1
Идея Нанотехнологический центр в городе Казани - Лаборатории блокчейн технологий ChainLab 3 1
Newity - Ньюити 2 1
Т1 Иннотех 182 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1468 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
Telegram Group 2194 1
Т1 Сервионика - Servionica 260 1
Google LLC 11938 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 24
Альфа-Банк 1796 11
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 482 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 994 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1068 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 891 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1683 6
Газпром нефть 635 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 516 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2501 4
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 113 4
Северсталь ПАО - Severstal 496 4
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 2
Русагро Группа Компаний 293 2
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 2
Эксмо-АСТ - издательство 74 2
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 15 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 133 1
Coursera 56 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 43 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
X5 Group - Перекрёсток 572 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 159 1
Unsplash 992 1
Росатом - ТВЭЛ - ЧМЗ - Чепецкий механический завод 32 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 142 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3116 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 8
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1865 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1930 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1984 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2575 4
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 152 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 778 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1379 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4942 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1415 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 226 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 142 1
Минпромторг РФ - ФЦПР ИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 8 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 14
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 300 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 356 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 181 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 97 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 37
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 33
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 22
Data monetization - Монетизация данных 1693 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4865 19
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 665 12
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3310 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 8
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Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1654 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8849 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10598 5
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1855 5
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4139 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4122 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5478 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 448 4
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 344 4
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 226 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16156 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9860 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28875 3
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1699 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12967 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3277 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7316 3
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 56 4
Google TensorFlow 91 2
Python PyTorch 52 2
Stafory - робот Вера 340 2
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 30 2
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 2
Docker - Платформа распределённых приложений 358 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1180 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев - МГУ 270 58 2
Python - высокоуровневый язык программирования 997 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 168 1
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Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 22 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 283 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
Avito - Авито доставка - Авито логистика 83 1
Росатом - ТВЭЛ - АтомМайнд 9 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 76 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 254 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 1
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Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 61 1
Яндекс.Учебник 52 1
МТС Big Data 287 1
MIT - Haystack 6 1
Райгородский Андрей 41 38
Кулик Вадим 188 21
Кирьянова Александра 140 19
Саркисов Тигран 37 18
Зеленков Юрий 39 18
Бурнаев Евгений 21 15
Серебряникова Анна 75 13
Оселедец Иван 31 11
Коновалихин Максим 18 9
Меньшов Кирилл 122 9
Фетисов Алексей 46 8
Рыбинцев Андрей 29 8
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Борисенко Григорий 15 4
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Шпак Василий 237 4
Воронцов Константин 17 4
Ватолин Дмитрий 5 4
Халитов Дарий 26 4
Конушин Антон 9 4
Панков Александр 78 3
Солнцева Екатерина 58 3
Наквасин Сергей 19 3
Фадеев Александр 7 3
Натекин Алексей 7 3
Комаров Андрей 15 3
Карлов Иван 3 3
Калмыкова Светлана 3 3
Парвадова Марина 3 3
Ливанов Дмитрий 55 2
Мартынова Елена 87 2
Россия - РФ - Российская федерация 148545 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 5
Земля - планета Солнечной системы 10461 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17431 2
Беларусь - Белоруссия 5818 2
Индия - Bharat 5532 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1867 1
Германия - Федеративная Республика 12780 1
Испания - Королевство 3735 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 918 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3001 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1525 1
Россия - СФО - Иркутская область 1155 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Казахстан - Республика 5636 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
Армения - Республика 2320 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 1
США - Нью-Йорк 3104 1
Африка - Африканский регион 3517 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1753 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 426 1
Бразилия - Федеративная Республика 2390 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Россия - ЦФО - Курская область 662 1
Саудовская Аравия - Королевство 601 1
Узбекистан - Республика 1775 1
Америка Латинская 1837 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1141 1
Нидерланды 3559 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 689 1
Америка Центральная 79 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 578 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3197 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 42
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 950 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 23
Информатика - computer science - informatique 1092 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 12
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5058 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5227 7
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 317 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 404 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19154 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10140 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2207 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9026 4
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Образование в России 2293 4
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3291 2
Huawei RRI - Huawei Russian Research Institute 10 1
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CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1148 22
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 362 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1561 10
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ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
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РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 22 1
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 1
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