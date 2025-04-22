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МФТИ ФПМИ Физтех-школа прикладной математики и информатики -
УПОМИНАНИЯ
МФТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Райгородский Андрей 41 38
|Кулик Вадим 188 21
|Кирьянова Александра 140 19
|Саркисов Тигран 37 18
|Зеленков Юрий 39 18
|Бурнаев Евгений 21 15
|Серебряникова Анна 75 13
|Оселедец Иван 31 11
|Коновалихин Максим 18 9
|Меньшов Кирилл 122 9
|Фетисов Алексей 46 8
|Рыбинцев Андрей 29 8
|Мерзляков Антон 16 7
|Потапова Екатерина 13 7
|Павленко Анастасия 10 7
|Голицын Сергей 33 6
|Каем Кирилл 38 6
|Лысенко Эдуард 310 6
|Потапова Светлана 13 6
|Трофимова Екатерина 6 5
|Безбогов Сергей 52 5
|Наумов Даниил 8 4
|Борисенко Григорий 15 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Шпак Василий 237 4
|Воронцов Константин 17 4
|Ватолин Дмитрий 5 4
|Халитов Дарий 26 4
|Конушин Антон 9 4
|Панков Александр 78 3
|Солнцева Екатерина 58 3
|Наквасин Сергей 19 3
|Фадеев Александр 7 3
|Натекин Алексей 7 3
|Комаров Андрей 15 3
|Карлов Иван 3 3
|Калмыкова Светлана 3 3
|Парвадова Марина 3 3
|Ливанов Дмитрий 55 2
|Мартынова Елена 87 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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