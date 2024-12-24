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First Data Ферст Дата


First Data предлагает решения для персонализации коммуникаций c клиентами и онлайн-рекламы. В основе ее подхода лежит использование обезличенных данных о транзакциях с применением технологий ИИ. Компания обрабатывает данные о покупках и на их основе строит предиктивные модели, помогающие клиентам настраивать адресную коммуникацию с пользователями, наиболее готовыми к покупке или другому действию (заявке, покупке, тест-драйву и т.д.). Продукты компании помогают взаимодействовать с клиентами в разных каналах, включая «Яндекс», VK и другие платформы.


24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
23.12.2024 «Ростелеком» и First Data создадут сервисы для персонализации клиентского опыта с помощью ИИ 1
29.10.2024 Фанаты Apple предпочли айфонам умные часы 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
18.04.2022 CNews, ВТБ и «Сколково» назвали победителей премии Data Fusion Awards 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

First Data и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 3
МегаФон 8805 2
Ростелеком 9701 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 21 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 2
ИнтТерра - IntTerra 2 2
Apple Inc 12101 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Nginx - Энджайникс 164 1
Прогноз 1650 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Альфа-Банк 1769 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Coursera 50 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
НИУ ВШЭ - Бизнес-инкубатор Высшей Школы Экономики - HSE Inc 14 1
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 1738 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2129 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 2
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 121 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1008 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 1
Data Governance - Руководство данными 117 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 524 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 29 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
Apple AirPods - Наушники 133 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Google TensorFlow 87 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Stafory - робот Вера 330 1
Python PyTorch 45 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 259 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 1
Роскосмос - ТерраТех - Цифровая Земля 10 1
Apple iPhone 15 127 1
Apple iPhone 16 69 1
Старостин Александр 6 4
Голицын Сергей 26 2
Панков Александр 78 2
Каем Кирилл 34 2
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Мартынова Елена 87 2
Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
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Трофимова Екатерина 6 2
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Испания - Королевство 3706 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 2
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Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 2
Ботаника - Растения - Plantae 1041 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
Экономический эффект 1067 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Английский язык 6634 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
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Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 1
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Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1268 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 43 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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