First Data Ферст Дата
First Data предлагает решения для персонализации коммуникаций c клиентами и онлайн-рекламы. В основе ее подхода лежит использование обезличенных данных о транзакциях с применением технологий ИИ. Компания обрабатывает данные о покупках и на их основе строит предиктивные модели, помогающие клиентам настраивать адресную коммуникацию с пользователями, наиболее готовыми к покупке или другому действию (заявке, покупке, тест-драйву и т.д.). Продукты компании помогают взаимодействовать с клиентами в разных каналах, включая «Яндекс», VK и другие платформы.
First Data и организации, системы, технологии, персоны:
|Старостин Александр 6 4
|Голицын Сергей 26 2
|Панков Александр 78 2
|Каем Кирилл 34 2
|Гусев Александр 36 2
|Кирьянова Александра 135 2
|Безбогов Сергей 46 2
|Мартынова Елена 87 2
|Dral Emeli - Драль Эмили 3 2
|Драль Алексей 4 2
|Панов Александр 9 2
|Карпов Евгений 40 2
|Трофимова Екатерина 6 2
|Четыркин Алексей 3 2
|Чернов Алексей 4 2
|Кушнарёв Иван 2 2
|Абаркин Александр 2 2
|Натарова Елена 3 2
|Серебряникова Анна 72 1
|Кулик Вадим 180 1
|Новиков Павел 97 1
|Нейман Алексей 7 1
|Райгородский Андрей 37 1
|Мерзляков Антон 16 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Бурнаев Евгений 19 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Наумов Даниил 8 1
|Потапова Екатерина 13 1
|Зеленков Юрий 37 1
|Стадник Анастасия 1 1
|Рейдман Дмитрий 6 1
|Блинов Артем 5 1
|Мизюрин Роман 5 1
|Элердова Милана 9 1
|Карасев Станислав 1 1
|Афанасьева Екатерина 3 1
|Панова Вера 1 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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