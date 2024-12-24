First Data предлагает решения для персонализации коммуникаций c клиентами и онлайн-рекламы. В основе ее подхода лежит использование обезличенных данных о транзакциях с применением технологий ИИ. Компания обрабатывает данные о покупках и на их основе строит предиктивные модели, помогающие клиентам настраивать адресную коммуникацию с пользователями, наиболее готовыми к покупке или другому действию (заявке, покупке, тест-драйву и т.д.). Продукты компании помогают взаимодействовать с клиентами в разных каналах, включая «Яндекс», VK и другие платформы.