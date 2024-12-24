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Карасев Станислав



24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Карасев Станислав и организации, системы, технологии, персоны:

Миранда-Медиа 59 1
К-Телеком - Win Mobile 44 1
Fiserv - First Data Corp 14 1
Т2 - Т2 Мобайл - Redllama - АйФокс Груп 3 1
First Data - Ферст Дата 5 1
Т2 - Т2 Мобайл - Yabbi - Ябби 3 1
Ростелеком 9701 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Yandex - Яндекс 7340 1
Т2 - Т2 Мобайл - Plazkart - Плацкарт Диджитал 2 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  22 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11123 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 297 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1003 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2120 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Ситроникс КТ - Беринг ЭКНИС - Электронная картографическая навигационная информационная система «Беринг» 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Старостин Александр 6 1
Смирнов Андрей 37 1
Афанасьева Екатерина 3 1
Христич Евгения 2 1
Панова Вера 1 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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