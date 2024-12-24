Новикова Ирина
|24.12.2024
|«Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
|13.03.2014
|20 марта в Москве обсудят проблемы и вопросы развития e-commerce в России 1
Новикова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Сачков Илья 122 1
|Осин Михаил 9 1
|Косенков Денис 6 1
|Тюрин Илья 1 1
|Жигулин Виталий 1 1
|Денисова Елена 3 1
|Бурыкина Наталья 3 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144440 1
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