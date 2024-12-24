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Новикова Ирина



24.12.2024 «Т2» и «Ростелеком» купили четыре AdTech-компании 1
13.03.2014 20 марта в Москве обсудят проблемы и вопросы развития e-commerce в России 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Новикова Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1550 1
Huawei 3938 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1335 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 125 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5037 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7101 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4990 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17048 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43211 1
Россия - РФ - Российская федерация 144440 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7605 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48046 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337085, в очереди разбора - 771953.
Создано именных указателей - 167035.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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