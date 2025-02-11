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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168375
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Мероприятия 843

Осин Михаил



11.02.2025 Ozon Travel запустил свое мобильное приложение 1
05.06.2018 Ozon.travel и «Тинькофф Банк» запустили сервис моментальных платежей для бизнеса 1
14.11.2016 Apple Pay стал доступен пользователям Ozon.ru 1
02.04.2015 Ozon.ru начал работать в США 1
17.02.2015 Ozon.ru отметил быстрый рост мобильных продаж по итогам 2014 года 1
15.05.2014 Ozon приобрел долю в онлайн-магазине электронных книг LitRes.ru 1
13.03.2014 20 марта в Москве обсудят проблемы и вопросы развития e-commerce в России 1
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1
20.08.2010 Ozon.ru вырос на электронике 1
26.07.2010 Хакерская атака заставила «Аэрофлот» сменить платежную систему 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Осин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12130 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Microsoft Corporation 24652 1
Ростелеком 9728 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4898 1
Huawei 3945 1
Google Russia - Гугл Россия 180 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 629 1
Рексофт - Reksoft 419 1
Adobe Systems 1550 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 175 1
Google LLC 11815 1
Wakie - Будист - Budist 12 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1349 8
Assist - Ассист 210 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7350 1
Альфа-Банк 1774 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 802 1
NanduQ - Qiwi 996 1
American Express - Amex 329 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Fastlane Ventures 35 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3340 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11696 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4766 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 259 1
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4984 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12066 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27634 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13958 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11178 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50770 3
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5046 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14420 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1535 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10550 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7121 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3116 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7025 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24226 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3839 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2923 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1484 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24530 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5027 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13835 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29806 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4882 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7724 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2909 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4240 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7616 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4765 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 783 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8044 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16173 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1229 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12212 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20697 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2922 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1421 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4747 1
Apple iPhone 6 4861 2
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Apple iPad mini 418 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
Apple iPad Pro 295 1
Apple iOS 7831 1
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Google Android 14040 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
Apple Pay 490 1
Apple Touch ID 280 1
Microsoft Windows 15705 1
Webmoney Transfer 154 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 1
Бухаров Федор 9 1
Щеголев Игорь 698 1
Давыдов Денис 43 1
Врублевский Павел 98 1
Сачков Илья 122 1
Колесников Андрей 86 1
Алявдин Кирилл 19 1
Якушев Михаил 50 1
Анурьев Сергей 25 1
Войтенко Игорь 6 1
Райбман Михаил 3 1
Косенков Денис 6 1
Мизулина Елена 23 1
Ларина Екатерина 11 1
Жунич Марина 5 1
Новиков Олег 9 1
Тюрин Илья 1 1
Новикова Ирина 2 1
Денисова Елена 3 1
Жигулин Виталий 1 1
Лебедев Павел 34 1
Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
Бурыкина Наталья 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144973 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43330 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52180 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17445 2
Европа 21791 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17095 1
Казахстан - Республика 5546 1
Израиль 2736 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48179 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3496 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10979 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4669 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5093 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9987 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7631 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 53 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24191 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6157 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10975 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8712 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51257 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7007 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6719 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2107 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5742 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6263 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Федеральный закон 436-ФЗ, 139-ФЗ - О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 33 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 929 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1635 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6182 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 101 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 31 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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