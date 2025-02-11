Осин Михаил
|11.02.2025
|Ozon Travel запустил свое мобильное приложение 1
|05.06.2018
|Ozon.travel и «Тинькофф Банк» запустили сервис моментальных платежей для бизнеса 1
|14.11.2016
|Apple Pay стал доступен пользователям Ozon.ru 1
|02.04.2015
|Ozon.ru начал работать в США 1
|17.02.2015
|Ozon.ru отметил быстрый рост мобильных продаж по итогам 2014 года 1
|15.05.2014
|Ozon приобрел долю в онлайн-магазине электронных книг LitRes.ru 1
|13.03.2014
|20 марта в Москве обсудят проблемы и вопросы развития e-commerce в России 1
|26.10.2011
|IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 1
|20.08.2010
|Ozon.ru вырос на электронике 1
|26.07.2010
|Хакерская атака заставила «Аэрофлот» сменить платежную систему 1
Осин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 126 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 263 1
|Бухаров Федор 9 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Давыдов Денис 43 1
|Врублевский Павел 98 1
|Сачков Илья 122 1
|Колесников Андрей 86 1
|Алявдин Кирилл 19 1
|Якушев Михаил 50 1
|Анурьев Сергей 25 1
|Войтенко Игорь 6 1
|Райбман Михаил 3 1
|Косенков Денис 6 1
|Мизулина Елена 23 1
|Ларина Екатерина 11 1
|Жунич Марина 5 1
|Новиков Олег 9 1
|Тюрин Илья 1 1
|Новикова Ирина 2 1
|Денисова Елена 3 1
|Жигулин Виталий 1 1
|Лебедев Павел 34 1
|Gavet Maelle - Гавэ Маэль 12 1
|Бурыкина Наталья 3 1
|РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 75 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340026, в очереди разбора - 769294.
Создано именных указателей - 168375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.