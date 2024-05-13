Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями





Т-Касса (Тинькофф Касса) — сервис приема онлайн-платежей для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, который работает по принципу одного окна: он помогает решать все вопросы бизнеса по работе с финансами. Тинькофф Касса поддерживает прием платежей через все популярные методы оплаты и предлагает специальные платежные решения для бизнеса в зависимости от отрасли. Тинькофф Касса обеспечивает платежную конверсию: доля платежей превышает 99%. У каждого клиента Тинькофф Кассы есть персональный менеджер, который помогает решать любые задачи в режиме 24/7, и доступ в личный кабинет с аналитикой. Платежная платформа была запущена в феврале 2021 года и объединила в себе как уже существующие платежные технологии экосистемы Тинькофф, так и новые решения, в том числе услуги компании CloudPayments — одного из участников российского рынка онлайн-платежей. Решениями Тинькофф Кассы может воспользоваться любая компания независимо от того, есть ли у нее расчетный счет в Тинькофф.

