«Тинькофф бизнес» запустил систему кадрового электронного документооборота для компаний

«Тинькофф бизнес» запустил сервис кадрового электронного документооборота — КЭДО. Решение на 30% ускорит оформление сотрудников на работу, вдвое снизит затраты компании на документооборот и сократит нагрузку на HR-подразделения и бухгалтерию. Сервис разработан и предоставляется компанией Jump.Finance, которая входит в экосистему «Тинькофф бизнеса». Об этом CNews сообщили представители Jump.Finance.

Jump.Finance КЭДО — универсальный сервис по управлению кадровыми документами без дублирования на бумаге. После внедрения системы бухгалтеры и HR-специалисты смогут подписывать документы дистанционно с помощью квалифицированной подписи (УКЭП), а сотрудники — с помощью неквалифицированной. Переход на кадровый электронный документооборот оптимизирует затраты бизнеса, сокращает расходы на потребление бумаги, печать и работу курьерских служб. Документы, подписанные электронно, имеют такую же юридическую силу, как и бумажные, и принимаются в государственных ведомствах и налоговых органах. Таким образом ни работодателю, ни сотрудникам больше не придется физически подписывать заявления, приказы и локальные нормативные акты, а также хранить их в архивах, за исключением четырех.

Документы, которые законодательство все еще обязывает хранить в бумажном виде: трудовые книжки и формируемые в соответствии с трудовым законодательством в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников; акт о несчастном случае на производстве по установленной форме; приказ об увольнении работника; документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.

В сервисе Jump.Finance легко отсортировать файлы по отделам, договорам и сотрудникам и найти нужные документы. Пользователи смогут моментально получить необходимые данные и документы онлайн, а кадровики и бухгалтеры сэкономят время и ресурсы на поиск необходимой информации.

Сервис Jump.Finance КЭДО особо актуален для организаций с большим количеством сотрудников на удаленке, с сетью филиалов по всей стране, а также для компаний с обширным кадровым документооборотом.

По данным некоторых опросов, офисные сотрудники уделяют в среднем шесть часов в неделю на физический поиск бумажных документов и еще восемь часов на сборку из них отчетов. После внедрения КЭДО компании из 100 человек сэкономят около 310 часов работы бухгалтера.

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Также использование сервиса Jump.Finance КЭДО снижает риски штрафных санкций при утрате особо важных документов. По наблюдениям PwC, 7,5% всех документов теряются, а еще 3% заполняются с ошибками.

Михаил Кириченко, СОО компании Jump.Finance: «Бизнес перегружен бумажными файлами, а персонал устал тратить львиную долю рабочего времени на бюрократические процедуры. Одна из наших миссий — сделать профессиональные отношения между компанией и сотрудниками честными и прозрачными. Именно поэтому мы разработали сервис КЭДО, способный обеспечить безопасность всех кадровых документов и данных сотрудников, с одной стороны, моментальный и удобный документооборот — с другой. Наш сервис полностью соответствует федеральному закону № 377-ФЗ, который разрешает организациям вести кадровый документооборот в электронном виде. Использование гибких решений для хранения и управления данными сотрудников соответствует трендам на ведение социально-ответственного бизнеса и следование ESG-принципам».

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Jump.Finance – участник российского рынка финтех. Более пяти лет компания является цифровым партнером для 4500 клиентов и 500 тыс. пользователей в России и СНГ. Jump.Finance предоставляет портфель услуг в сфере автоматизации выплат самозанятым и физлицам, электронного документооборота, а также отраслевых решений. В 2021 г. компания вошла в экосистему «Тинькофф бизнеса».