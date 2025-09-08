Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания Jump.Finance входит в экосистему Тинькофф Бизнес, внедряет особый механизм обмена электронными документами с исполнителями Jump.Finance ЭДО. Система позволяет исполнителям подписывать документы с помощью неквалифицированной электронной подписи. К основным преимуществам финтех решения относятся упрощение документооборота с физлицами и самозанятыми, а также соответствие всем требованиям законодательства.
Система электронного документооборота Jump.Finance ЭДО предоставляет возможность подписывать документы с внештатными исполнителями с помощью НЭП – неквалифицированной электронной подписи. Система позволяет экономить время и подписывать документы в онлайн-режиме, а также скачивать их в виде электронной копии и отправлять данные для работы в других системах.
