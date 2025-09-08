Разделы

Компания Jump.Finance входит в экосистему Тинькофф Бизнес, внедряет особый механизм обмена электронными документами с исполнителями Jump.Finance ЭДО. Система позволяет исполнителям подписывать документы с помощью неквалифицированной электронной подписи. К основным преимуществам   финтех решения относятся упрощение документооборота с физлицами и самозанятыми, а также соответствие всем требованиям законодательства.

Система электронного документооборота Jump.Finance ЭДО предоставляет возможность подписывать документы с внештатными исполнителями с помощью НЭП – неквалифицированной электронной подписи. Система позволяет экономить время и подписывать документы в онлайн-режиме, а также скачивать их в виде электронной копии и отправлять данные для работы в других системах.

 

УПОМИНАНИЯ


08.09.2025 «Т-Бизнес» запустил обратный эквайринг для расчетов бизнеса с поставщиками-физлицами 1
27.03.2023 Финтех-компания Jump.Finance начала использовать систему распознавания паспорта от Smart Engines 1
29.11.2022 «Тинькофф» и Jump.Finance помогут Webinar Group нанимать сотрудников удаленно 2
24.06.2022 «Тинькофф бизнес» запустил систему кадрового электронного документооборота для компаний 2
26.11.2021 «Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Just Look и организации, системы, технологии, персоны:

