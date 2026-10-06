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Кириченко Михаил
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 7
Кириченко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1551 2
|Кириллов Антон 3 1
|Журавлев Никита 1 1
|Свердликов Григорий 2 1
|Арлазаров Владимир 291 1
|Захаренко Максим 58 1
|Орлик Сергей 83 1
|Фатеев Олег 7 1
|Близнюк Станислав 22 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168434 4
|Земля - планета Солнечной системы 10905 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1433 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.