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Все категории 202348
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Кириченко Михаил

СОБЫТИЯ


06.10.2026 Treolan начинает поставки оборудования Cudy 1
27.03.2023 Финтех-компания Jump.Finance начала использовать систему распознавания паспорта от Smart Engines 1
24.06.2022 «Тинькофф бизнес» запустил систему кадрового электронного документооборота для компаний 1
26.11.2021 «Тинькофф» приобрел сервис для автоматизации выплат физлицам и самозанятым Jump.Finance 2
12.01.2016 TP-Link подписал дистрибьюторское соглашение с Treolan 1
22.04.2014 Мобильность перестала быть прерогативой топ-менеджмента и полевых работников 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Кириченко Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Банк - Т-Технологии - Just Look - Джамп! Финанс Групп - Jump.Finance КЭДО 6 3
TP-Link - ТП-Линк 235 2
Т-Банк - Т-Технологии - Just Look - Джаст Лук 1 1
АйТи - Лаборатория корпоративной мобильности - Центр корпоративной мобильности компании 29 1
HP Inc. 5907 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 488 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1455 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 706 1
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 1
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 231 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 85 1
Google LLC 12802 1
MicroStrategy 65 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1551 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14115 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36771 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6328 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13606 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13137 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1188 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23192 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6613 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10813 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4097 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2069 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 447 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14890 1
Автономность - обладание автономией, независимость от чего-либо 279 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5366 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10052 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10848 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18355 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4227 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27162 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4386 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10325 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 554 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5740 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2941 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 417 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8394 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7873 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14435 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5910 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13146 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24744 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11956 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13022 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4487 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3811 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13813 1
Т-Банк - Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Т-Касса, Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 71 3
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 238 1
Microsoft Outlook 1509 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 976 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Кириллов Антон 3 1
Журавлев Никита 1 1
Свердликов Григорий 2 1
Арлазаров Владимир 291 1
Захаренко Максим 58 1
Орлик Сергей 83 1
Фатеев Олег 7 1
Близнюк Станислав 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 4
Земля - планета Солнечной системы 10905 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14861 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1433 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 714 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7587 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5176 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54090 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8981 1
Энергетика - Energy - Energetically 5958 1
Паспорт - Паспортные данные 2889 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1764 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3334 1
Аудит - аудиторский услуги 1284 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3543 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8574 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1416 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5828 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6683 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4673 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1693 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27664 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5676 1
Человеческие ресурсы - Трудовая книжка - СТД-Р - Сведения о трудовой деятельности 14 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6678 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3202 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58442 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1089 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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