«Академия АйТи» FabricaONE.AI и Исследовательский центр в сфере ИИ НИЯУ МИФИ объявили о партнерстве «Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) и Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта НИЯУ МИФИ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на совместные инициативы п

Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи» 100 раз превышают размер обеспечительных мер». Проблемы Softline связаны с обанкротившейся группой «АйТи» и Роскомснаббанком Согласно документам из картотеки «Электронное правосудие», определен

Заморожен на неопределенное время проект российского принт-сервера на процессоре Baikal-M Помирились и попрощались Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между кредиторами и владельцем ООО «Катюша Ай ти», разработчика первого в России защищенного принт-сервера с отечественным процессором, материнской платой и ПО. Решение было принято 26 марта 2026 г. Дело о банкротстве «Катюша Ай ти

РАУ ИТ завершила сделку по приобретению «АйТи План»: интегратор усилил экспертизу в фармацевтике и химпроме К РАУ ИТ присоединилась компания «АйТи План», работающая на рынке более 15 лет. Сделка расширила экспертизу интегратора в автоматизации фармацевтических производств, дистрибьюции лекарств, химической промышленности. В

«Основа-АйТи» автоматизировала учет финансово-хозяйственной деятельности в сетевой компании на 2000 пользователей Команда «Основа-АйТи» реализовала проект внедрения автоматизированной комплексной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью в ключевой энергетической компании Республики Татарстан. Об этом CNews

«АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс» до версии 1.8 Компания «АйТи Бастион» обновила ПК «Синоникс» до версии 1.8. Среди обновлений — поддержка промышленного протокола Modbus TCP, новые режимы проверок файлов, трансграничная передача данных и другие улучше

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова «Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) провела учебную стажировку по основам цифровой грамотности и искусственного интеллекта для учащихся гимназии им. Е. М. Примакова. В рамках стажировк

«АйТи Бастион» представила новую версию СКДПУ НТ со встроенным менеджером паролей Разработчик «АйТи Бастион» сообщил об обновлении PAM-системы СКДПУ НТ до версии 2.3.3. Релиз включает в систему менеджер паролей «Персональные сейфы», а также предлагает возможность кастомизации отдельных э

«АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» автоматизировали обработку событий ИБ через интеграцию «Синоникса» с SIEM-системой KUMA Компании «АйТи Бастион» и «Лаборатория Касперского» объявили об успешной интеграции программного комплекса «Синоникс» с Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA). Сочетание решений позвол

«АйТи Бастион» обновил СКДПУ НТ «Шлюз доступа» Разработчик «АйТи Бастион» сообщает о релизе новой версии подсистемы СКДПУ НТ «Шлюз доступа». Ключевой акцент обновления — повышение безопасности системы. Теперь решение базируется на Astra Linux SE 1.7.7 и

«Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и YuChat объявляют о партнерстве в сфере ЕdТech и корпоративных коммуникаций «Академия АйТи» FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) и компания YuChat, разработчик современного корпоративного мессенджера с функцией видеосвязи, объявляют о начале партнерства. В рамках сотрудничеств

Axoft и «АйТи-Тандем» внедрили PT Network Attack Discovery в региональной строительной компании «АйТи-Тандем», поставщик решений, сервисов, ПО и оборудования для обеспечения информационной безопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft завершили внедрение продукта

Академия АйТи FabricaONE.AI обучила российских HR-специалистов навыкам и инструментам для цифровой трансформации компаний Образовательная экосистема Академия АйТи FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) в рамках «Летней школы цифровой трансформации HR» организовала бесплатное онлайн-обучение руководителей и специалистов по работе с персоналом. Цель п

«АйТи Бастион» внедрил собственную двухфакторную аутентификацию на базе TOTP в своей PAM‑платформе Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности «АйТи Бастион» реализовал механизмы собственной двухфакторной аутентификации (2FA) на основе алгоритма TOTP (Time-based One-Time Password) в своем решении СКДПУ НТ. Это позволит бизнесу повысить

Prof-IT Group и «АйТи Бастион» подписали партнерское соглашение Российский интегратор Prof-IT Group и компания «АйТи Бастион», разработчик решений в области информационной безопасности, объявляют о начале стратегического партнерства. Новое сотрудничество направлено на укрепление позиций сторон на рынке И

«Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer Специализированный ИБ-интегратор «Айти Таск» пополнил портфель решений китайским продуктом Jump Server — платформой для управления привилегированным доступом (PAM). Новое партнерство позволяет решать более широкий спектр задач

Правительство Республики Удмуртия перешло на программное обеспечение «Ред Софт» абный проект по замене иностранного ПО на отечественные решения. Инициатором выступила региональная команда Министерства цифрового развития. В проекте участвовали Центр Цифровых Технологий, компания «АйТи-Опт» и разработчик решения — «Ред Софт». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт». Проект по импортозамещению системного программного обеспечения в органах государственной власти Уд

«АйТи Бастион» обновил PAM-платформу СКДПУ НТ «АйТи Бастион» обновил PAM-платформу СКДПУ НТ. В версии 2.3.2 разработчики сделали акцент на гибкость и масштабируемость. Ключевые обновления коснулись архитектуры платформы, функционала двухфак

«АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7 «АйТи Бастион» представил обновленный ПК «Синоникс» версии 1.7. В новой версии программного комплекса появились дополнительные функции для повышения безопасности, расширены возможности интеграци

Softline потратит почти 600 миллионов на покупку разработчика системы тестирования ПО Как Softline приобретал «Тест АйТи» Группа компаний «Софтлайн» (Softline) раскрыла параметры сделки по приобретению компании «Тест АйТи». За 75% долю компании было предоставлено краткосрочное отложенное вознаграждени

«Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI ГК Softline) объявляет о запуске программы «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» Образовательная экосистема «Академия АйТи» (кластер FabricaONE.AI группы компаний Softline) представляет новую образовательную программу «Data Steward: специалист по стратегическому управлению данными» — один из первых в России ку

«Аквариус» и «АйТи Бастион» договорились о реализации программного комплекса «Синоникс» на базе российской аппаратной платформы Группа компаний «Аквариус» и российский разработчик решений в сфере информационной безопасности «АйТи Бастион» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В рамках сотрудничества компаний программный комплекс «Синоникс» будет реализован на базе аппаратной платформы «Аквариус». Об эт

«АйТи Бастион» представила продукт для централизованного управления секретами Компания «АйТи Бастион» выпустила «Персональные сейфы» — новое решение для централизованного и защищенного хранения корпоративных секретов: паролей, сертификатов, ключей. Система позволит бизнесу безопас

«АйТи Бастион» представила ИБ-решение для малого и среднего бизнеса чки поставок крупных холдингов. Они нуждаются в надежной защите персональных и критичных данных, но сталкиваются с высокой текучестью кадров и ограниченным бюджетом на безопасность. Решение компании «АйТи Бастион» позволяет в автоматическом режиме контролировать доступ к корпоративным ИТ-сервисам, фиксировать действия привилегированных пользователей, а также прерывать их сессии в случае сов

«АйТи Бастион» подвела итоги 2024 года Российский разработчик «АйТи Бастион» опубликовал финансовые итоги за 2024 г. – выручка впервые превысила 2 млрд руб. В 2024 г. компания обновила основные решения СКДПУ НТ и «Синоникс», нарастила базу заказчиков и рас

«АйТи Бастион» получила сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2015 Компания «АйТи Бастион» объявила о получении сертификата соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. В начале 2025 г. сертификационный орган «Тест-С.-Петербург» провел аудит системы менеджмента качест

Сергей Афанасьев, «АСС АйТи»: Мы существенно обогнали национальный сегмент ИБ по темпам роста отивостоять злоумышленникам. Мы как интеграторы должны в режиме нон-стоп повышать уровень своей экспертизы и своих знаний, расширять портфель наших продуктов — услуг и решений. Сергей Афанасьев, «АСС АйТи»: Объем рынка интеграции будет расти как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе CNews: Как вам удалось расти существенно быстрей рынка при наличии вокруг серьезных и активных к

Разработчик «АйТи Бастион» обновил ПК «Синоникс» Компания «АйТи Бастион» сообщает о релизе версии 1.6 средства информационного обмена «Синоникс», предназначенного для автоматизации передачи данных и файлов между информационными системами из несвязанных

«АйТи Бастион» присоединился к Консорциуму по исследованию технологий ИИ Разработчик систем информационной безопасности «АйТи Бастион» подписал договор с «Национальным технологическим центром цифровой криптографии» (НТЦ ЦК) о вступлении в Консорциум по ИИ, куда входят российские ИТ-компании и вузы РФ. На данный м

«Ред Софт» и «АйТи-Опт» начали сотрудничество для продвижения и внедрения российских программных решений в Удмуртии «Ред Софт» и «АйТи-Опт» объединили усилия для продвижения и внедрения отечественных программных решений в Удмуртской Республике. Компании совместно работают над проектами по цифровой трансформации региона. П

Компании «Газинформсервис» и «АйТи Бастион» подвели итоги года защиты от внешних и внутренних угроз. Успешно прошли испытания на корректность совместного функционирования СУБД Jatoba компании «Газинформсервис» и платформы контроля привилегированных доступов от «АйТи Бастион» СКДПУ НТ. Обе системы сертифицированы ФСТЭК России и подходят для использования на объектах КИИ. Также заказчикам предлагается совместное использование PAM-платформы СКДПУ НТ с пр

Разработчик «АйТи Бастион» обновил продукт «СКДПУ НТ Шлюз доступа» Версия платформы класса PAM «СКДПУ НТ Шлюз доступа» 7.0.18 предлагает новые функции и улучшения для оптимизации работы и повышения уровня безопасности. В ответ на запрос пользователей специалисты «АйТи Бастион» провели модернизацию компонентов, влияющих на производительность и удобство использования решения по контролю удаленного доступа. Об этом CNews сообщили представители «АйТи

«АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA Российские ИТ-компании «АйТи Бастион» и InfoWatch объявляют об интеграции своих решений СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA. Это сотрудничество направлено на усиление защиты информационных ресурсов и обеспечение безопасности да

Компании «АйТи Бастион» и «Базис» успешно завершили интеграцию продуктов ьных рабочих столов на базе Basis Workplace в прозрачном режиме: то есть без необходимости ручного управления каждым отдельным доступом и пользователем. Об этом CNews сообщили представители компании «АйТи Бастион». В ходе выполнения сценариев и испытаний интегрированных систем инженеры обеих компаний реализовали полную цепочку подключения – от рабочей станции пользователя с установленным на

«Россети Московский регион» и «АйТи Чардж» договорились о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей етевых компаний страны «Россети Московский регион» и ведущим российским разработчиком программного обеспечения для комплексного решения задач по управлению зарядными станциями для электромобилей ООО «АйТи Чардж». Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион». Документ подписали генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор и генеральный директор О

Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода Компания «АйТи Бастион» объявила о старте программы конкурентного перехода. Программа конкурентного перехода позволит компаниям, использующим системы контроля привилегированного доступа (PAM), перейти на

ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом

ГК InfoWatch и «АйТи Бастион» заключили соглашение о сотрудничестве Российские разработчики в области информационной безопасности InfoWatch и «АйТи Бастион» подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое станет основой для совместного развития технологий и внедрения передовых решений ИБ для корпоративного сектора. Об этом