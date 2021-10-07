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АйТи


07.10.2021 Positive Technologies и «Айти бастион» договорились о сотрудничестве в области мониторинга ИБ 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
06.09.2021 Подтверждена совместимость решений «Лаборатории Касперского» и «Айти бастион» 1
19.08.2021 Пионер российской ИТ-отрасли «Айти» ловко смог избежать банкротства 3
06.07.2021 Налоговая банкротит компанию «Айти». У бизнеса Тагира Яппарова сложные времена 24
21.05.2021 «Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
03.04.2020 Российский офис «Лаборатории Касперского» сменил директора впервые за 12 лет 1
05.12.2019 В пяти регионах стартовал прием заявок на бесплатное обучение по компетенциям цифровой экономики 1
02.12.2019 В Axoft сменился генеральный директор 1
05.11.2019 IBS покупает у «Апланы» бизнес по тестированию ПО 2
30.07.2019 Smartdeal внедряет решение по выпуску электронной подписи на базе «Криптопро DSS» 2
06.06.2019 «Цифровой промышленник» участвует в цифровой трансформации Калужской области 4
27.05.2019 «АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник» 1
11.04.2019 Россияне потратили $5 млн, чтобы их ВКС-сервер обогнал американского конкурента 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 2
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 2
01.02.2019 Компания «Айти» уладила финансовый спор с арендодателем своего офиса 3
31.01.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» пройдет 21 февраля 2
29.10.2018 В открытый доступ выложены данные о 421 тыс. сотрудниках Сбербанка, включая Германа Грефа 1
27.09.2018 В списке крупнейших поставщиков ИТ в госсектор наступили большие перемены 1
31.08.2018 ГК «Аплана» возглавила рейтинг игроков российского рынка BPM 1
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
28.05.2018 «АйТи» спроектирует ИКТ-инфраструктуру для АИС ЕМИАС 2
27.04.2018 CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях 1
26.04.2018 Группа «Айти» вывела разработку ПО и ИТ-услуги в огромную отдельную структуру 4
25.04.2018 Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 1
24.04.2018 Почему Реестр российского ПО так и не смог запустить в стране импортозамещение 1
13.03.2018 «АйТи. Смарт» автоматизировала бизнес-процессы блока автоГСМ ТЗК аэропорта «Домодедово» 1
27.02.2018 «МобилитиЛаб»: Почему все привыкли работать неудобно и как этого избежать 1
20.02.2018 Санкции не помеха: Экспорт российского софта в 2017 г. вырос более, чем на 10% 1
20.02.2018 World Class перевел платежи в автокассы 1
31.01.2018 Райффайзенбанк завершает миграцию почты с IBM Notes Domino на Microsoft Exchange 1
22.01.2018 Новый взгляд: как проектировать ИТ-системы будущего 1
22.01.2018 Должен ли бизнес закупать мобильные устройства для сотрудников? 1
06.12.2017 «Аплана.ЦР» внедрила BC в корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 1
22.11.2017 Почта России выводит CRM-систему в промышленную эксплуатацию 2
16.11.2017 «Мосгортранс» взял на вооружение «ПСС.Платформу» 1
09.11.2017 Банк «Открытие» взял на вооружение «классификатор» от Preferentum 1
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 2

Публикаций - 747, упоминаний - 1408

АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10973 91
Логика Бизнеса 141 74
IBM 3522 59
Ланит ГК 1154 45
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6849 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 39
Abbyy 793 38
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 37
SAP SE 3207 37
3720 37
MobilityLab - МобилитиЛаб 53 36
Docsvision - ДоксВижн 760 36
Корус Консалтинг ГК 803 36
Крок 1219 35
Oracle Corporation 3325 33
iTeco - Ай-Теко 712 31
Softline - Софтлайн 1472 31
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2749 30
Аплана Группа компаний 100 25
Астерос - Asteros 531 23
Инфосистемы Джет 674 22
TerraLink - ТерраЛинк 183 22
InterTrust - ИнтерТраст 231 21
ЭОС - Электронные офисные системы 979 21
Dell EMC 2379 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6436 20
Cisco Systems 2034 20
Логика BPM 39 20
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 20
Directum - Директум 642 18
NVision Group - Энвижн Груп 544 17
Компьюлинк ГК - Compulink 209 17
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5297 16
Digital Design - Диджитал Дизайн 370 15
Google LLC 7118 14
VMware 1828 14
Восход ФГБУ НИИ 365 13
OpenText 159 13
Citrix Systems 570 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 29
Почта России ПАО 1569 19
УЭК - Универсальная электронная карта 512 13
ПСБ - Промсвязьбанк 613 12
Роснефть НК 367 11
Альфа-Банк 1122 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Аэрофлот 492 10
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Транснефть 159 9
Газпром ПАО 518 8
Газпром нефть 380 8
Утконос 99 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
X5 Group - Пятерочка 559 6
Норникель - Норильский никель 177 6
Уралсиб Банк 389 5
РусГидро ПАО 129 5
Мосводоканал 44 5
ВТБ24 583 5
X5 Group 599 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 5
Росгосстрах 182 5
МДМ Банк 150 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1270 5
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 4
Мосэнерго ПАО 48 4
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Открытие ФК 538 4
Иркутскэнерго ПАО 29 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 155 4
Citibank - Ситибанк 170 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5788 70
Федеральное казначейство России 766 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 28
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1364 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 21
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 19
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 19
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1320 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 883 16
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2230 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 15
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 14
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 12
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 424 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 994 10
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1422 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 8
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 8
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 704 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 7
Счётная палата РФ 458 7
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 6
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1579 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1682 6
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 6
Правительство РФ 2198 5
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 4
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 4
Правительство Москвы 648 4
Арбитражный суд города Москвы 339 4
Пенсионный фонд РФ - Департамент информационных технологий 102 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 146 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 3
Руссофт - Russoft 250 3
Цифровой промышленник - консорциум 2 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 69 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 112 1
Eclipse Foundation 13 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 44 1
OSI - Open Source Initiative 32 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 121 1
OIN - Open Invention Network 17 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 48 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АРБ - Ассоциация российских банков 81 1
Linux Foundation 157 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 625 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 143
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 81
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 36
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 571 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 2997 29
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 484 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 27
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7200 22
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 21
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 20
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 16
ИТ-аутсорсинг 669 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1217 13
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 370 11
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 177 10
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 9
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 9
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 557 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4467 9
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 8
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 529 8
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 7
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 7
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 6
Big Data - Большие данные 1136 6
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 6
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 6
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 5
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 224 5
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 722 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 5
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 5
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 57
Google Android 10750 44
Microsoft SharePoint Products and Technologies 825 42
Apple iOS 5741 41
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 335 30
Apple iPad 3263 29
Alfresco 114 26
Microsoft Windows 10 6590 26
Microsoft Office 1908 24
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 24
Linux OS 4226 21
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 19
MobilityLab MobileSputnik 22 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 786 16
MobilityLab WorksPad 36 16
IBM FileNet 55 15
OpenText Documentum 188 15
Software AG ARIS 107 14
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 13
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 63 11
Microsoft Exchange 676 11
Abbyy FlexiCapture 127 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 8
Microsoft SQL Server 786 8
Microsoft Outlook 634 8
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 8
Новые облачные технологии - МойОфис 311 7
Microsoft Exchange Server 209 7
Microsoft Office 365 769 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5113 7
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1159 7
Java - Язык программирования 1163 6
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 6
Microsoft Skype 1458 6
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 6
Microsoft PowerPoint 391 6
Microsoft Edge - Браузер 961 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 6
Apple - App Store 2198 6
Яппаров Тагир 72 43
Орлик Сергей 66 36
Романов Дмитрий 53 25
Курьянов Сергей 146 23
Лысенко Эдуард 209 23
Каменнова Мария 41 22
Четвернин Алексей 651 21
Гуральников Сергей 161 20
Козырев Алексей 270 19
Деянышев Вадим 19 19
Кесельбренер Леонид 49 17
Чучелов Андрей 44 17
Никифоров Николай 1126 17
Подбуцкий Георгий 26 17
Авербах Владимир 121 16
Путин Владимир 1819 16
Разумовский Дмитрий 70 15
Евраев Михаил 222 14
Бейлезон Олег 32 14
Вайнштейн Виктор 18 13
Никуличев Андрей 43 13
Попов Алексей 310 12
Рейман Леонид 406 11
Шадаев Максут 384 11
Медведев Дмитрий 1432 11
Фомичев Олег 107 10
Комиссаров Дмитрий 157 10
Ипатов Вадим 80 10
Шушкин Дмитрий 92 10
Ведев Дмитрий 16 10
Громов Иван 96 10
Опенышева Светлана 54 10
Мацоцкий Сергей 150 9
Шмид Александр 18 9
Антонов Александр 73 9
Соколов Олег 51 9
Стрельцов Андрей 53 9
Меднов Сергей 115 8
Гаттаров Руслан 117 8
Андреев Владимир 66 8
Россия - Российская федерация - РФ 57070 357
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17264 99
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7896 73
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 13992 43
Россия - Санкт-Петербург 7035 33
Россия - Калужская область 568 21
Россия - Татарстан Республика 1612 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5582 18
Россия - Татарстан - Казань 1505 18
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 652 18
Германия - Федеративная Республика 3601 17
Россия - Новосибирск 1951 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3889 15
Казахстан - Республика 2615 14
Россия - Челябинская область 658 12
Россия - Вологодская область 313 12
Россия - Тульская область 752 11
Россия - Московская область - Подмосковье 2449 11
Россия - Нижний Новгород 1459 10
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 10
Восточная Европа 1665 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 817 10
Россия - Республика Мордовия 386 10
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 668 10
Россия - Ростовская область 859 9
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 9
Россия - Екатеринбург 2050 8
Украина 3338 8
Россия - Уфа 638 8
Россия - Новосибирская область 810 8
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 8
Россия - Ульяновская область 348 8
Россия - Тюменская область 581 8
Европа 3718 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5692 8
Россия - Краснодар 1030 7
Австралия - Австралийский Союз 1116 7
Россия - Республика Коми 404 6
Россия - Красноярск 843 6
Россия - Саратовская область 340 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4011 41
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3210 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2839 35
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 31
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 25
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1196 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 7
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 7
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 281 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 126 5
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 533 3
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 278 3
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 3
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 3
Информационное общество - Государственная программа 282 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
НПА - Нормативный правовой акт 49 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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