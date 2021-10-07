Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АйТи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 747, упоминаний - 1408
АйТи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Яппаров Тагир 72 43
|Орлик Сергей 66 36
|Романов Дмитрий 53 25
|Курьянов Сергей 146 23
|Лысенко Эдуард 209 23
|Каменнова Мария 41 22
|Четвернин Алексей 651 21
|Гуральников Сергей 161 20
|Козырев Алексей 270 19
|Деянышев Вадим 19 19
|Кесельбренер Леонид 49 17
|Чучелов Андрей 44 17
|Никифоров Николай 1126 17
|Подбуцкий Георгий 26 17
|Авербах Владимир 121 16
|Путин Владимир 1819 16
|Разумовский Дмитрий 70 15
|Евраев Михаил 222 14
|Бейлезон Олег 32 14
|Вайнштейн Виктор 18 13
|Никуличев Андрей 43 13
|Попов Алексей 310 12
|Рейман Леонид 406 11
|Шадаев Максут 384 11
|Медведев Дмитрий 1432 11
|Фомичев Олег 107 10
|Комиссаров Дмитрий 157 10
|Ипатов Вадим 80 10
|Шушкин Дмитрий 92 10
|Ведев Дмитрий 16 10
|Громов Иван 96 10
|Опенышева Светлана 54 10
|Мацоцкий Сергей 150 9
|Шмид Александр 18 9
|Антонов Александр 73 9
|Соколов Олег 51 9
|Стрельцов Андрей 53 9
|Меднов Сергей 115 8
|Гаттаров Руслан 117 8
|Андреев Владимир 66 8
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754260, в очереди разбора - 657975.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754260, в очереди разбора - 657975.
Создано именных указателей - 46321.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru