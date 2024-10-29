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«АйТи Бастион» и InfoWatch успешно интегрировали свои продукты СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA

Российские ИТ-компании «АйТи Бастион» и InfoWatch объявляют об интеграции своих решений СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA. Это сотрудничество направлено на усиление защиты информационных ресурсов и обеспечение безопасности данных для бизнеса, использующего эти продукты. Об этом CNews сообщили представители «АйТи Бастион».

Интеграция поддерживает два ключевых функциональных сценария. Первый сценарий включает обнаружение попыток обхода комплекса СКДПУ НТ и подключения напрямую к контролируемым системам. Второй сценарий предусматривает мониторинг сессий удаленного подключения и реакцию на аномальное поведение пользователей: автоматическое добавление IP-адреса в запрещающий список InfoWatch ARMA при выявлении подозрений и последующую блокировку соединения.

Целью интеграции является создание механизма контроля и мониторинга, который позволяет выявлять и реагировать на аномальное поведение пользователей, минимизируя потенциальные угрозы безопасности. Такое решение предоставляет бизнесу расширенные инструменты для контроля и обеспечения безопасности информационных систем.

Компании смогут повысить уровень безопасности данных, улучшив защиту от внутренних и внешних угроз, снизить риски инцидентов безопасности и сохранить деловую репутацию. Интеграция также ускоряет реакцию на киберугрозы, минимизируя время реагирования на инциденты. Автоматизация процессов контроля упростит работу специалистов и повысит эффективность мер по обеспечению кибербезопасности.

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«Наше сотрудничество с InfoWatch в области интеграции решений продолжается уже не первый год. Мы объединены общей целью — предоставить компаниям эффективные инструменты для мониторинга и контроля информационных систем, что значительно усилит их защиту от киберугроз. Интеграция продуктов СКДПУ НТ и InfoWatch ARMA — это важный шаг к созданию более безопасной и защищенной ИТ-инфраструктуры для бизнеса. Мы уверены, что это решение станет ценным инструментом для всех специалистов, занимающихся вопросами информационной безопасности», — отметил Константин Родин, руководитель отдела развития продуктов компании «АйТи Бастион».

«Современные и зрелые компании в сфере информационной безопасности все активнее развивают решения по управлению данными и людьми, которые с ними взаимодействуют. Мы в InfoWatch более 20 лет занимаемся защитой данных и более пяти лет обеспечиваем безопасность сетевого периметра компаний с помощью решений InfoWatch ARMA. Благодаря интеграции InfoWatch ARMA Industrial Firewall и СКДПУ НТ мы сформировали полезное синергетическое решение для компаний, которое позволяет надежно защищать сеть и следить за действиями пользователей, не ограничивая наших клиентов в развитии ИТ-сервисов и содействуя цифровизации в целом», — сказал Алексей Петухов, руководитель отдела по развитию бизнеса InfoWatch ARMA.

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