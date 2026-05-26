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IP-сеть IP-адрес Internet Protocol Address IP address Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP
- IPv6 - Internet Protocol version 6
- IPv4 - Internet Protocol version 4
- Static IP — в тч статический IP-адрес, выделенный SIP-провайдером, для совершения и приёма звонков через Интернет
- IP-транзит - IP-магистраль
- WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|26.05.2026
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Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их
Опрошенные изданием эксперты согласны, что все дело в кибербезопасности. По их мнению, контроль за IP-адресами позволяет «выявить и локализовать источник вредоносного трафика», а также защитит
|19.05.2026
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Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?
ного подхода Традиционная сетевая безопасность десятилетиями опиралась на защиту периметра и анализ IP-адресов. Однако в 2026 году корпоративная сеть представляет собой предельно динамичную сре
|09.12.2025
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Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета
labs.greynoise.io запустила бесплатный сканер, который позволяет определить, не является ли текущий IP-адрес пользователя частью ботнета или используется ли резидентным (домашним) прокси. GreyN
|14.04.2025
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Илья Борняков -
Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс
меньше — порядка 16 дисков по 3,8. Экономия возможна и на простом администрировании. Мы используем IP-сети, что делает управление и интеграцию СХД привычным и для большинства ИТ-специалистов.
|21.03.2025
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Злоумышленники шифруют данные жертв, а затем публикуют их IP-адреса
нцидентов в будущем. Другие злоумышленники могут воспользоваться опубликованными на теневых форумах IP-адресами, чтобы провести собственную кибератаку на организацию. Они могут использовать адр
|13.03.2025
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Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов
еждународная некоммерческая организация под названием «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) направила частное письмо регистратору доменной зоны .su о планах поэтапн
|13.03.2025
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Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн
Взять кредит под залог пула IP-адресов Маркетплейс IPv4.Global, помимо заключения сделок между владельцами IP-адресов<
|05.11.2024
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Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов
аршрутизатор в интернете поддерживает локальную таблицу наилучших путей для каждой группы префиксов IP-адресов. IP-адреса в интернете объединяются в автономные системы, имеющие собственные уник
|07.10.2024
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В новой версии ПО SystemeHD Works реализована возможность настройки широковещательного BACnet/IP-трафика
сширения серии SystemeHD, используемых в автоматизации систем жизнеобеспечения зданий. Обновленная программа для настройки контроллеров обеспечивает возможность транслировать широковещательный BACnet/IP-трафик между подсетями благодаря поддержке BBMD. В ПО реализованы также функции перестройки BACnet индексов объектов, обновления прошивки контроллера версии ниже 7.11 и новый инструмент обно
|08.08.2024
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Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?
трацию. Далее перейдите в раздел «Правила трафика» и настройте запрет прямого обращения к сайтам по IP-адресу. Второе — настройка в SkyDNS: В разделе «Настройки» SkyDNS укажите статический белы
|06.05.2024
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Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя
использовании технологии трансляции сетевых адресов (NAT), а также обнаружение пользователей по их IP-адресам, связанных с виртуальными серверами (VDS/VPS), виртуальных частных сетей (VPN) и п
|04.03.2024
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ГК «Солар»: хакеры ищут новые уязвимости в онлайн-ресурсах российских компаний
х, а во втором реализовывали сложные целевые кибератаки с использованием этих «находок». Блокировка IP-адресов по черным спискам — еще один тип событий ИБ, который часто фиксируется WAF. Процес
|21.02.2024
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Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн»
токолу IPv6. Общее количество адресов IPV4 составляет 45,2 млн. В 2023 г. из зоны .RU ушло 825 тыс. IP-адресов, при этом в зону .RU перешло 430 тыс. IP-адресов. 53% российских IP-адре
|17.01.2024
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Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос
овайдеров информации. Как пишет Forbes, он намерен запрашивать у них географические координаты всех IP-адресов, которые используются в их сети. IP-адрес уникален для каждого абонента. Он выдает
|21.12.2023
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В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны»
Российская система геолокации IP-адресов Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., разработанная Минцифры и утвержденная Правительством России, содержит ряд инициатив по обеспечению информационной безопасности в сфере те
|29.08.2023
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Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы
Skype как инструмент хакера В мессенджере Skype обнаружена брешь, позволяющая выяснить реальный IP-адрес пользователя, а по нему – адрес реальный, пишет портал Neowin. Microsoft, которая вл
|14.06.2023
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Санкции дали трещину? Российские интернет-ресурсы вывели из-под запрета
ство RIPE (Réseaux IP Europeens) и более широкое интернет-сообщество. RIPE NCC занят распределением IP-адресов на территории Европы, Ближнего Востока, а также Центральной Азии. Основной костяк
|15.02.2022
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«Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при чрезвычайных ситуациях. Оборудование построено на открытой архитектуре, благодаря чему им могут оснащаться объекты любого уровня: от небольших предприятий до целых регионов. Модерн
|17.09.2021
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После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя
онсе операционных систем iOS 15 и macOS Monterey. Схема действия «Частного узла» схожа с VPN, однако этот сервис перенаправляет трафик сразу через два сервера: сначала сервер Apple подменяет реальный IP-адрес пользователя собственным, а затем от этого имени передает на сервер стороннего оператора шифрованный запрос. Apple подчеркивает, что, прежде всего, основной задачей «Частного узла» явл
|03.07.2021
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Три простых способа изменить IP-адрес на вашем Android-устройстве
тобы получить доступ к контенту, заблокированному в вашем регионе, скрыть свою интернет-активность от провайдера и обеспечить максимальную конфиденциальность в сети, достаточно изменить на устройстве IP-адрес. Рассказываем, как это сделать на Android-смартфоне.1. Смена региона Регион проживания можно сменить как на самом Android, так и в Google Play. В первом случае откройте настройки, зате
|31.03.2021
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Внешний IP-адрес — гарантия безопасности?
появление вашего IP в такой базе иногда просто дело случая. Если кто-то захочет получить именно ваш IP-адрес и взломать его, то это тоже не составит труда. Еще один вариант — устроить на конкре
|29.10.2020
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iPhone и Android можно взломать, отправив ссылку в мессенджер
Удалённый запуск и утечка IP-адресов Во множестве приложений под iOS и Android, снабжённых средствами мгновенной отправ
|28.10.2020
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На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация
него (серого) адреса на внешний (белый) идентификатор. Для этого применяется прокси или NAT. Формат IP-адресов В настоящее время в обиходе применяют два типа IP, каждый из которых соответствует
|28.05.2020
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Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов
аправлена на XSS-уязвимости в плагинах WordPress, для которых уже давно — месяцы, а то и годы — выпущены обновления и исправления. Без малого миллион сайтов на сверхпопулярном движке атакован с тысяч IP-адресов В случае, если в момент атаки активен аккаунт администратора сайта, у злоумышленников появляется шанс запустить вредоносный JavaScript в его браузере. Этот скрипт пытается установить
|16.04.2020
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В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса
ис или приложение, использующие стороннего поставщика учетных записей для аутентификации по протоколу SAML. Не менее значимое обновление в Eset Secure Authentication 3.0 — подтверждение входа с новых IP-адресов. Ранее пользователи не могли посмотреть, откуда идет запрос на аутентификацию. Теперь данная информация появляется в push-уведомлении вместе с предложением отклонить или разрешить до
|31.03.2020
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Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем
к получателю. Название TCP/IP состоит из названий протоколов Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). Разработку New IP ведет компания Huawei совместно с китайским министе
|15.01.2020
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Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора
за их возможности скрывать «цифровой след» пользователей. «Когда пользователь заходит на какой-либо IP-адрес, не всегда можно понять, какой конкретно сайт ему нужен, так как на этом IP могут на
|25.10.2019
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Выбираем IaaS: количество IP-адресов
ры отдельные IP-адреса могут быть у сервера бухгалтерии, склада или разработчиков. Разграничение по IP-адресам позволяет настраивать более гибкую политику доступов для сотрудников и имеет ряд д
|24.09.2019
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Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами
чили соглашение на поставку решения Virtual CGNAT, внедрение которого позволит оператору обеспечить IP-адресами всех новых абонентов в условиях развития клиентской базы. В 2012 году доступные I
|03.09.2019
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Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени
IP Reputation Filter, применяющий многоэшелонную защиту и постоянно дополняемую базу данных опасных IP-адресов от компании Webroot (в составе корпорации Carbonite), подходит компаниям СМБ, кото
|28.08.2018
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Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии
ки IPv4 адресов, выступая альтернативой их дорогостоящей аренде. В 2012 г. количество новых адресов официально исчерпалось, и многие операторы переходят на технологию CG-NAT, которая распределяет пул IP-адресов между несколькими абонентами. Программное решение NFWare vCGNAT, в отличие от популярных зарубежных аналогов, работает на стандартных широко доступных серверах, обеспечивая высокую п
|09.06.2018
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Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов
Миллионы IP-адресов Amazon разблокированы в России Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов,
|17.05.2018
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В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник»
Новые жертвы войны Роскомнадзора с Telegram Владелец сервиса статистики заблокированных IP-адресов usher2.club Филипп Кулин сообщил о блокировке Роскомнадзором новой группы из 1,5 тыс. IP-адресов. Блокировка началась 17 мая 2018 г. в районе 14:00 по московскому времени и ст
|27.04.2018
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Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета»
Новая порция заблокированных Роскомнадзором IP-адресов Автор Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщ
|23.04.2018
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В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube
общил Филипп Кулин, владелец хостинг-провайдера «Дремучий лес» и сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club. По его данным, заблокированными оказалось 66 IP-адресов из 600
|18.04.2018
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Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет
В России было заблокировано до 19 млн IP-адресов Роскомнадзор по состоянию на 17:00 вторника 17 апреля 2018 г. заблокировал в Росси
|17.04.2018
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Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google
естр запрещенных сайтов 26 записей, связанных с Telegram. Они включают в себя 16 доменов и 9,5 тыс. IP-адресов мессенджера. Из-за Telegram в России заблокировано 1,8 млн IP-адресов Amazo
|12.04.2018
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В России массовая блокировка IP-адресов Google
ne, сервиса облачных виртуальных машин. Информация о блокировке размещена в картотеке reestrrublacklist.net. В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили агентству «Интерфакс», что было заблокировано 286 IP-адресов и 285 поддоменов Google. В службе полагают, что на работу других сервисов Google данные блокировки не повлияют. Причиной блокировки стало использование указанных адресов Google онлай
|03.04.2018
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Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер
дзор. В настоящий момент, по данным «Роскомсвободы», в Реестре запрещенных сайтов есть 372 записи с IP-адресами и поддоменами AWS.
|23.03.2018
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Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon
Zello. На нынешний момент по данным «Роскомсвободы», в Реестре запрещенных сайтов есть 372 записи с IP-адресами и поддоменами AWS. Роскомнадзор заблокирует 15 млн IP-адресов для «эффективной де
IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 43
|Зайцев Михаил 345 39
|Мельникова Анастасия 440 35
|Дуров Павел 329 27
|Жаров Александр 183 27
|Кулин Филипп 53 27
|Солонин Виталий 90 24
|Шадаев Максут 1210 17
|Никифоров Николай 1138 17
|Масленников Игорь 36 16
|Щеголев Игорь 699 15
|Врублевский Павел 105 14
|Воробьев Андрей 199 14
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 14
|Навальный Алексей 63 13
|Водясов Алексей 222 13
|Хантимиров Рамиль 82 12
|Ткачев Дмитрий 32 12
|Царев Дмитрий 52 12
|Иванов Олег 153 12
|Земков Сергей 159 12
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 12
|Козлюк Артем 39 12
|Солдатов Алексей 104 11
|Медведев Дмитрий 1665 11
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 11
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 11
|Лямин Александр 75 11
|Терещенко Артем 48 10
|Волин Алексей 122 10
|Гусев Игорь 19 10
|Лукацкий Алексей 140 9
|Smith Brad - Смит Брэд 104 9
|Санадзе Георгий 18 9
|Рейман Леонид 1065 9
|Соколов Алексей 137 9
|Мишустин Михаил 787 9
|Павлов Никита 146 8
|Хлебунов Михаил 48 8
|Лугов Андрей 33 8
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