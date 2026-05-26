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IP-сеть IP-адрес Internet Protocol Address IP address Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP

IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP

СОБЫТИЯ

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26.05.2026 Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их

Опрошенные изданием эксперты согласны, что все дело в кибербезопасности. По их мнению, контроль за IP-адресами позволяет «выявить и локализовать источник вредоносного трафика», а также защитит
19.05.2026 Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает?

ного подхода Традиционная сетевая безопасность десятилетиями опиралась на защиту периметра и анализ IP-адресов. Однако в 2026 году корпоративная сеть представляет собой предельно динамичную сре
09.12.2025 Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета

labs.greynoise.io запустила бесплатный сканер, который позволяет определить, не является ли текущий IP-адрес пользователя частью ботнета или используется ли резидентным (домашним) прокси. GreyN
14.04.2025 Илья Борняков -

Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс 

меньше — порядка 16 дисков по 3,8. Экономия возможна и на простом администрировании. Мы используем IP-сети, что делает управление и интеграцию СХД привычным и для большинства ИТ-специалистов.

21.03.2025 Злоумышленники шифруют данные жертв, а затем публикуют их IP-адреса

нцидентов в будущем. Другие злоумышленники могут воспользоваться опубликованными на теневых форумах IP-адресами, чтобы провести собственную кибератаку на организацию. Они могут использовать адр
13.03.2025 Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

еждународная некоммерческая организация под названием «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) направила частное письмо регистратору доменной зоны .su о планах поэтапн
13.03.2025 Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн

Взять кредит под залог пула IP-адресов Маркетплейс IPv4.Global, помимо заключения сделок между владельцами IP-адресов<
05.11.2024 Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов

аршрутизатор в интернете поддерживает локальную таблицу наилучших путей для каждой группы префиксов IP-адресов. IP-адреса в интернете объединяются в автономные системы, имеющие собственные уник
07.10.2024 В новой версии ПО SystemeHD Works реализована возможность настройки широковещательного BACnet/IP-трафика

сширения серии SystemeHD, используемых в автоматизации систем жизнеобеспечения зданий. Обновленная программа для настройки контроллеров обеспечивает возможность транслировать широковещательный BACnet/IP-трафик между подсетями благодаря поддержке BBMD. В ПО реализованы также функции перестройки BACnet индексов объектов, обновления прошивки контроллера версии ниже 7.11 и новый инструмент обно
08.08.2024 Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне?

трацию. Далее перейдите в раздел «Правила трафика» и настройте запрет прямого обращения к сайтам по IP-адресу. Второе — настройка в SkyDNS: В разделе «Настройки» SkyDNS укажите статический белы
06.05.2024 Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя

использовании технологии трансляции сетевых адресов (NAT), а также обнаружение пользователей по их IP-адресам, связанных с виртуальными серверами (VDS/VPS), виртуальных частных сетей (VPN) и п
04.03.2024 ГК «Солар»: хакеры ищут новые уязвимости в онлайн-ресурсах российских компаний

х, а во втором реализовывали сложные целевые кибератаки с использованием этих «находок». Блокировка IP-адресов по черным спискам — еще один тип событий ИБ, который часто фиксируется WAF. Процес
21.02.2024 Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн»

токолу IPv6. Общее количество адресов IPV4 составляет 45,2 млн. В 2023 г. из зоны .RU ушло 825 тыс. IP-адресов, при этом в зону .RU перешло 430 тыс. IP-адресов. 53% российских IP-адре
17.01.2024 Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос

овайдеров информации. Как пишет Forbes, он намерен запрашивать у них географические координаты всех IP-адресов, которые используются в их сети. IP-адрес уникален для каждого абонента. Он выдает
21.12.2023 В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны»

Российская система геолокации IP-адресов Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., разработанная Минцифры и утвержденная Правительством России, содержит ряд инициатив по обеспечению информационной безопасности в сфере те
29.08.2023 Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы

Skype как инструмент хакера В мессенджере Skype обнаружена брешь, позволяющая выяснить реальный IP-адрес пользователя, а по нему – адрес реальный, пишет портал Neowin. Microsoft, которая вл
14.06.2023 Санкции дали трещину? Российские интернет-ресурсы вывели из-под запрета

ство RIPE (Réseaux IP Europeens) и более широкое интернет-сообщество. RIPE NCC занят распределением IP-адресов на территории Европы, Ближнего Востока, а также Центральной Азии. Основной костяк

15.02.2022 «Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при чрезвычайных ситуациях. Оборудование построено на открытой архитектуре, благодаря чему им могут оснащаться объекты любого уровня: от небольших предприятий до целых регионов. Модерн
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя

онсе операционных систем iOS 15 и macOS Monterey. Схема действия «Частного узла» схожа с VPN, однако этот сервис перенаправляет трафик сразу через два сервера: сначала сервер Apple подменяет реальный IP-адрес пользователя собственным, а затем от этого имени передает на сервер стороннего оператора шифрованный запрос. Apple подчеркивает, что, прежде всего, основной задачей «Частного узла» явл
03.07.2021 Три простых способа изменить IP-адрес на вашем Android-устройстве

тобы получить доступ к контенту, заблокированному в вашем регионе, скрыть свою интернет-активность от провайдера и обеспечить максимальную конфиденциальность в сети, достаточно изменить на устройстве IP-адрес. Рассказываем, как это сделать на Android-смартфоне.1. Смена региона Регион проживания можно сменить как на самом Android, так и в Google Play. В первом случае откройте настройки, зате
31.03.2021 Внешний IP-адрес — гарантия безопасности?

появление вашего IP в такой базе иногда просто дело случая. Если кто-то захочет получить именно ваш IP-адрес и взломать его, то это тоже не составит труда. Еще один вариант — устроить на конкре
29.10.2020 iPhone и Android можно взломать, отправив ссылку в мессенджер

Удалённый запуск и утечка IP-адресов Во множестве приложений под iOS и Android, снабжённых средствами мгновенной отправ
28.10.2020 На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация

него (серого) адреса на внешний (белый) идентификатор. Для этого применяется прокси или NAT. Формат IP-адресов В настоящее время в обиходе применяют два типа IP, каждый из которых соответствует
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов

аправлена на XSS-уязвимости в плагинах WordPress, для которых уже давно — месяцы, а то и годы — выпущены обновления и исправления. Без малого миллион сайтов на сверхпопулярном движке атакован с тысяч IP-адресов В случае, если в момент атаки активен аккаунт администратора сайта, у злоумышленников появляется шанс запустить вредоносный JavaScript в его браузере. Этот скрипт пытается установить
16.04.2020 В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса

ис или приложение, использующие стороннего поставщика учетных записей для аутентификации по протоколу SAML. Не менее значимое обновление в Eset Secure Authentication 3.0 — подтверждение входа с новых IP-адресов. Ранее пользователи не могли посмотреть, откуда идет запрос на аутентификацию. Теперь данная информация появляется в push-уведомлении вместе с предложением отклонить или разрешить до
31.03.2020 Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем

к получателю. Название TCP/IP состоит из названий протоколов Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). Разработку New IP ведет компания Huawei совместно с китайским министе
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора

за их возможности скрывать «цифровой след» пользователей. «Когда пользователь заходит на какой-либо IP-адрес, не всегда можно понять, какой конкретно сайт ему нужен, так как на этом IP могут на
25.10.2019 Выбираем IaaS: количество IP-адресов

ры отдельные IP-адреса могут быть у сервера бухгалтерии, склада или разработчиков. Разграничение по IP-адресам позволяет настраивать более гибкую политику доступов для сотрудников и имеет ряд д
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами

чили соглашение на поставку решения Virtual CGNAT, внедрение которого позволит оператору обеспечить IP-адресами всех новых абонентов в условиях развития клиентской базы. В 2012 году доступные I
03.09.2019 Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени

IP Reputation Filter, применяющий многоэшелонную защиту и постоянно дополняемую базу данных опасных IP-адресов от компании Webroot (в составе корпорации Carbonite), подходит компаниям СМБ, кото
28.08.2018 Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии

ки IPv4 адресов, выступая альтернативой их дорогостоящей аренде. В 2012 г. количество новых адресов официально исчерпалось, и многие операторы переходят на технологию CG-NAT, которая распределяет пул IP-адресов между несколькими абонентами. Программное решение NFWare vCGNAT, в отличие от популярных зарубежных аналогов, работает на стандартных широко доступных серверах, обеспечивая высокую п
09.06.2018 Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов

Миллионы IP-адресов Amazon разблокированы в России Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов,
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник»

Новые жертвы войны Роскомнадзора с Telegram Владелец сервиса статистики заблокированных IP-адресов usher2.club Филипп Кулин сообщил о блокировке Роскомнадзором новой группы из 1,5 тыс. IP-адресов. Блокировка началась 17 мая 2018 г. в районе 14:00 по московскому времени и ст
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета»

Новая порция заблокированных Роскомнадзором IP-адресов Автор Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщ
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube

общил Филипп Кулин, владелец хостинг-провайдера «Дремучий лес» и сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club. По его данным, заблокированными оказалось 66 IP-адресов из 600
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет

В России было заблокировано до 19 млн IP-адресов Роскомнадзор по состоянию на 17:00 вторника 17 апреля 2018 г. заблокировал в Росси
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google

естр запрещенных сайтов 26 записей, связанных с Telegram. Они включают в себя 16 доменов и 9,5 тыс. IP-адресов мессенджера. Из-за Telegram в России заблокировано 1,8 млн IP-адресов Amazo
12.04.2018 В России массовая блокировка IP-адресов Google

ne, сервиса облачных виртуальных машин. Информация о блокировке размещена в картотеке reestrrublacklist.net. В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили агентству «Интерфакс», что было заблокировано 286 IP-адресов и 285 поддоменов Google. В службе полагают, что на работу других сервисов Google данные блокировки не повлияют. Причиной блокировки стало использование указанных адресов Google онлай
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер

дзор. В настоящий момент, по данным «Роскомсвободы», в Реестре запрещенных сайтов есть 372 записи с IP-адресами и поддоменами AWS.
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon

Zello. На нынешний момент по данным «Роскомсвободы», в Реестре запрещенных сайтов есть 372 записи с IP-адресами и поддоменами AWS. Роскомнадзор заблокирует 15 млн IP-адресов для «эффективной де

Публикаций - 4556, упоминаний - 5838

IP-сеть и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 357
Microsoft Corporation 25775 351
Google LLC 12688 280
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 223
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 216
Ростелеком 10948 215
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 169
Yandex - Яндекс 9216 143
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 140
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 136
Telegram Group 2940 134
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 131
МегаФон 10742 124
Apple Inc 13154 120
Huawei 4676 105
Intel Corporation 12811 92
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 92
Meta Platforms - Facebook 4621 91
X Corp - Twitter 2938 90
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 88
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 86
IBM - International Business Machines Corp 9699 84
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 84
Dr.Web - Доктор Веб 1294 78
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 77
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 72
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 69
VK - Mail.ru Group 3602 69
Yahoo! 3726 68
Siemens AG - Siemens Group 2673 67
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 67
HP Inc. 5883 62
АРМО ГК - АРМО-Системы 371 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 59
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 58
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 56
Oracle Corporation 7074 56
Broadcom - VMware 2610 55
Samsung Electronics 11064 53
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 52
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 60
РЖД - Российские железные дороги 2096 42
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 36
Россети Ленэнерго 1699 33
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 27
Альфа-Банк 1979 25
Visa International 1993 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 20
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Microsoft - LinkedIn 699 18
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 18
eBay Inc 1640 17
Газпром ПАО 1493 17
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 17
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 15
Почта России ПАО 2370 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 14
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 12
Royal Dutch Shell - Шелл 233 12
Империя-Фарма 91 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Assist - Ассист 218 10
Совкомбанк Совесть 279 9
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 9
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 9
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 8
Резонанс НПП 407 8
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 8
BMW Group 482 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 8
Boeing 1031 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 257
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 222
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 203
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 146
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 127
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 91
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 89
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 84
Судебная власть - Judicial power 2500 81
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 71
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 63
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 62
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 61
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 55
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 37
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 28
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 27
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 26
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 22
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 21
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 20
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 20
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 69 20
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 18
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 18
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 17
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 15
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 15
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 110
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 95
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 42
РосКомСвобода - Общественная организация 86 24
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 24
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 23
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 16
OWASP - Open Web Application Security Project 146 15
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 12
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 10
Единая Россия - Политическая партия 321 10
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 7
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 6
Международная академия связи - МАС 46 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 6
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 5
OSI - Open Source Initiative 80 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 5
IPv6 Forum 6 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 5
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
ЛДПР 116 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
Демократическая политическая партия США 122 4
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 1385
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1263
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 952
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 766
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 721
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 645
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 618
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 616
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 615
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 502
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 502
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 495
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 489
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 471
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 413
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 395
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 392
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 390
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 381
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 381
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 370
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 369
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 336
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 329
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 328
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 324
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 322
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 317
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 312
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 305
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 300
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 295
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 289
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 262
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 260
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 258
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 255
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 248
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 245
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 227
Microsoft Windows 16882 355
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 278
Linux OS 11533 273
Google Android 15243 172
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 127
Apple iOS 8583 112
Microsoft Windows 2000 8678 110
ADVA Optical Networking - MRV OS - MRV OptiSwitch 125 97
Google YouTube - Видеохостинг 3002 93
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 97 78
FreePik 1841 78
Apple macOS 2419 72
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 71
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 70
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 67
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 65
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 62
Microsoft Office 4170 59
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 59
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 58
Google Chrome - браузер 1701 57
Mozilla Firefox - браузер 1951 57
JavaScript - JS - язык программирования 1425 54
Oracle Java - язык программирования 3469 53
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 53
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 60 51
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 51
Apple - App Store 3109 51
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 50
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 50
Apple iPhone 6 4861 46
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver - MRV OptiDriver 76 45
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 45
Apple iPad 4011 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 42
Rakuten Viber 665 40
Microsoft Azure 1526 40
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 40
Microsoft Windows 10 1938 38
Путин Владимир 3454 43
Зайцев Михаил 345 39
Мельникова Анастасия 440 35
Дуров Павел 329 27
Жаров Александр 183 27
Кулин Филипп 53 27
Солонин Виталий 90 24
Шадаев Максут 1210 17
Никифоров Николай 1138 17
Масленников Игорь 36 16
Щеголев Игорь 699 15
Врублевский Павел 105 14
Воробьев Андрей 199 14
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 14
Навальный Алексей 63 13
Водясов Алексей 222 13
Хантимиров Рамиль 82 12
Ткачев Дмитрий 32 12
Царев Дмитрий 52 12
Иванов Олег 153 12
Земков Сергей 159 12
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Козлюк Артем 39 12
Солдатов Алексей 104 11
Медведев Дмитрий 1665 11
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Krebs Brian - Кребс Брайан 60 11
Лямин Александр 75 11
Терещенко Артем 48 10
Волин Алексей 122 10
Гусев Игорь 19 10
Лукацкий Алексей 140 9
Smith Brad - Смит Брэд 104 9
Санадзе Георгий 18 9
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Мишустин Михаил 787 9
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Хлебунов Михаил 48 8
Лугов Андрей 33 8
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2096
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 850
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 535
Европа 24964 399
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 287
Германия - Федеративная Республика 13221 220
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 207
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 187
Украина 7928 161
Япония 13807 132
Азия - Азиатский регион 5920 120
Франция - Французская Республика 8177 117
Индия - Bharat 5869 106
Канада 5081 93
Нидерланды 3746 88
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Бразилия - Федеративная Республика 2520 78
Беларусь - Белоруссия 6289 76
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 75
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Европа Восточная 3138 59
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Италия - Итальянская Республика 4508 53
США - Калифорния 4829 53
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NYT - The New York Times 1100 10
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Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 8
Wired - Издание 276 8
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 128
IDC - International Data Corporation 4975 56
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 42
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 27
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 18
Fortune Global 500 295 14
Forrester Research 834 10
Synergy Research Group 48 9
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 9
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 8
TeleGeography Research 40 8
Frost & Sullivan 207 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 7
Markets&Markets Research 113 7
CNews Мишень 186 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
Wainhouse Research 40 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 6
Informa - Ovum - Omdia 155 6
Analysys Mason - Mason Communications 27 5
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 5
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 5
Рустелеком ТК 305 5
Dell'Oro Group 66 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 4
Gartner - Dataquest 353 4
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
ABI Research 236 4
CNews Инновация года - награда 155 3
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 3
IDC Russia - IDC Россия 183 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
comScore 379 3
Datamonitor 83 3
Aberdeen Group 53 3
IMS Research 31 3
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 15
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 11
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 10
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
РАН - Российская академия наук 2122 5
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
ИИИ - Институт исследований интернета 66 4
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 70 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
ТГУ - Томский государственный университет 233 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Библиотека Максима Мошкова 17 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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