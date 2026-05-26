IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP

Властям понадобились IP-адреса россиян. Операторов массово штрафуют за отказ предоставлять их Опрошенные изданием эксперты согласны, что все дело в кибербезопасности. По их мнению, контроль за IP-адресами позволяет «выявить и локализовать источник вредоносного трафика», а также защитит

Межсетевой экран UserGate в основе доверенной ИТ-инфраструктуры: как это работает? ного подхода Традиционная сетевая безопасность десятилетиями опиралась на защиту периметра и анализ IP-адресов. Однако в 2026 году корпоративная сеть представляет собой предельно динамичную сре

Запущен бесплатный сканер, позволяющий выяснить, не является ли ваш IP частью ботнета labs.greynoise.io запустила бесплатный сканер, который позволяет определить, не является ли текущий IP-адрес пользователя частью ботнета или используется ли резидентным (домашним) прокси. GreyN

Илья Борняков - Илья Борняков, ITpod: Будущее систем хранения — это IP-сети, современные протоколы и понятный графический интерфейс меньше — порядка 16 дисков по 3,8. Экономия возможна и на простом администрировании. Мы используем IP-сети, что делает управление и интеграцию СХД привычным и для большинства ИТ-специалистов.

Злоумышленники шифруют данные жертв, а затем публикуют их IP-адреса нцидентов в будущем. Другие злоумышленники могут воспользоваться опубликованными на теневых форумах IP-адресами, чтобы провести собственную кибератаку на организацию. Они могут использовать адр

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов еждународная некоммерческая организация под названием «Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами» (ICANN) направила частное письмо регистратору доменной зоны .su о планах поэтапн

Под залог дефицитных IP-адресов начали выдавать кредиты суммой до $100 млн Взять кредит под залог пула IP-адресов Маркетплейс IPv4.Global, помимо заключения сделок между владельцами IP-адресов<

Россия создает собственную инфраструктуру интернета. Теперь для проверки маршрутизации IP-адресов аршрутизатор в интернете поддерживает локальную таблицу наилучших путей для каждой группы префиксов IP-адресов. IP-адреса в интернете объединяются в автономные системы, имеющие собственные уник

В новой версии ПО SystemeHD Works реализована возможность настройки широковещательного BACnet/IP-трафика сширения серии SystemeHD, используемых в автоматизации систем жизнеобеспечения зданий. Обновленная программа для настройки контроллеров обеспечивает возможность транслировать широковещательный BACnet/IP-трафик между подсетями благодаря поддержке BBMD. В ПО реализованы также функции перестройки BACnet индексов объектов, обновления прошивки контроллера версии ниже 7.11 и новый инструмент обно

Каким образом Ideco NGFW помогает защититься от угроз на DNS уровне? трацию. Далее перейдите в раздел «Правила трафика» и настройте запрет прямого обращения к сайтам по IP-адресу. Второе — настройка в SkyDNS: В разделе «Настройки» SkyDNS укажите статический белы

Власти хотят, чтобы в России соцсети и форумы передавали силовикам вместе с IP-адресом и номер порта пользователя использовании технологии трансляции сетевых адресов (NAT), а также обнаружение пользователей по их IP-адресам, связанных с виртуальными серверами (VDS/VPS), виртуальных частных сетей (VPN) и п

ГК «Солар»: хакеры ищут новые уязвимости в онлайн-ресурсах российских компаний х, а во втором реализовывали сложные целевые кибератаки с использованием этих «находок». Блокировка IP-адресов по черным спискам — еще один тип событий ИБ, который часто фиксируется WAF. Процес

Чемпионами по числу IP-адресов в России стали «Ростелеком», «Эр-Телеком» и «Билайн» токолу IPv6. Общее количество адресов IPV4 составляет 45,2 млн. В 2023 г. из зоны .RU ушло 825 тыс. IP-адресов, при этом в зону .RU перешло 430 тыс. IP-адресов. 53% российских IP-адре

Россию ждет эскалация слежки в интернете. Власти будут собирать геолокацию всех IP-адресов. Опрос овайдеров информации. Как пишет Forbes, он намерен запрашивать у них географические координаты всех IP-адресов, которые используются в их сети. IP-адрес уникален для каждого абонента. Он выдает

В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны» Российская система геолокации IP-адресов Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., разработанная Минцифры и утвержденная Правительством России, содержит ряд инициатив по обеспечению информационной безопасности в сфере те

Skype стал чертовски опасен – он в два счета рассекречивает IP-адреса пользователей. Microsoft не видит тут проблемы Skype как инструмент хакера В мессенджере Skype обнаружена брешь, позволяющая выяснить реальный IP-адрес пользователя, а по нему – адрес реальный, пишет портал Neowin. Microsoft, которая вл

Санкции дали трещину? Российские интернет-ресурсы вывели из-под запрета ство RIPE (Réseaux IP Europeens) и более широкое интернет-сообщество. RIPE NCC занят распределением IP-адресов на территории Европы, Ближнего Востока, а также Центральной Азии. Основной костяк

«Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» представил цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при чрезвычайных ситуациях. Оборудование построено на открытой архитектуре, благодаря чему им могут оснащаться объекты любого уровня: от небольших предприятий до целых регионов. Модерн

После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя онсе операционных систем iOS 15 и macOS Monterey. Схема действия «Частного узла» схожа с VPN, однако этот сервис перенаправляет трафик сразу через два сервера: сначала сервер Apple подменяет реальный IP-адрес пользователя собственным, а затем от этого имени передает на сервер стороннего оператора шифрованный запрос. Apple подчеркивает, что, прежде всего, основной задачей «Частного узла» явл

Три простых способа изменить IP-адрес на вашем Android-устройстве тобы получить доступ к контенту, заблокированному в вашем регионе, скрыть свою интернет-активность от провайдера и обеспечить максимальную конфиденциальность в сети, достаточно изменить на устройстве IP-адрес. Рассказываем, как это сделать на Android-смартфоне.1. Смена региона Регион проживания можно сменить как на самом Android, так и в Google Play. В первом случае откройте настройки, зате

Внешний IP-адрес — гарантия безопасности? появление вашего IP в такой базе иногда просто дело случая. Если кто-то захочет получить именно ваш IP-адрес и взломать его, то это тоже не составит труда. Еще один вариант — устроить на конкре

iPhone и Android можно взломать, отправив ссылку в мессенджер Удалённый запуск и утечка IP-адресов Во множестве приложений под iOS и Android, снабжённых средствами мгновенной отправ

На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация него (серого) адреса на внешний (белый) идентификатор. Для этого применяется прокси или NAT. Формат IP-адресов В настоящее время в обиходе применяют два типа IP, каждый из которых соответствует

Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов аправлена на XSS-уязвимости в плагинах WordPress, для которых уже давно — месяцы, а то и годы — выпущены обновления и исправления. Без малого миллион сайтов на сверхпопулярном движке атакован с тысяч IP-адресов В случае, если в момент атаки активен аккаунт администратора сайта, у злоумышленников появляется шанс запустить вредоносный JavaScript в его браузере. Этот скрипт пытается установить

В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса ис или приложение, использующие стороннего поставщика учетных записей для аутентификации по протоколу SAML. Не менее значимое обновление в Eset Secure Authentication 3.0 — подтверждение входа с новых IP-адресов. Ранее пользователи не могли посмотреть, откуда идет запрос на аутентификацию. Теперь данная информация появляется в push-уведомлении вместе с предложением отклонить или разрешить до

Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем к получателю. Название TCP/IP состоит из названий протоколов Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP). Разработку New IP ведет компания Huawei совместно с китайским министе

Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора за их возможности скрывать «цифровой след» пользователей. «Когда пользователь заходит на какой-либо IP-адрес, не всегда можно понять, какой конкретно сайт ему нужен, так как на этом IP могут на

Выбираем IaaS: количество IP-адресов ры отдельные IP-адреса могут быть у сервера бухгалтерии, склада или разработчиков. Разграничение по IP-адресам позволяет настраивать более гибкую политику доступов для сотрудников и имеет ряд д

Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами чили соглашение на поставку решения Virtual CGNAT, внедрение которого позволит оператору обеспечить IP-адресами всех новых абонентов в условиях развития клиентской базы. В 2012 году доступные I

Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени IP Reputation Filter, применяющий многоэшелонную защиту и постоянно дополняемую базу данных опасных IP-адресов от компании Webroot (в составе корпорации Carbonite), подходит компаниям СМБ, кото

Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии ки IPv4 адресов, выступая альтернативой их дорогостоящей аренде. В 2012 г. количество новых адресов официально исчерпалось, и многие операторы переходят на технологию CG-NAT, которая распределяет пул IP-адресов между несколькими абонентами. Программное решение NFWare vCGNAT, в отличие от популярных зарубежных аналогов, работает на стандартных широко доступных серверах, обеспечивая высокую п

Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов Миллионы IP-адресов Amazon разблокированы в России Роскомнадзор разблокировал 7 млн IP-адресов,

В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник» Новые жертвы войны Роскомнадзора с Telegram Владелец сервиса статистики заблокированных IP-адресов usher2.club Филипп Кулин сообщил о блокировке Роскомнадзором новой группы из 1,5 тыс. IP-адресов. Блокировка началась 17 мая 2018 г. в районе 14:00 по московскому времени и ст

Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета» Новая порция заблокированных Роскомнадзором IP-адресов Автор Telegram-канала «IT уголовные дела СОРМ россиюшка» Владимир Здольников сообщ

В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube общил Филипп Кулин, владелец хостинг-провайдера «Дремучий лес» и сервиса статистики заблокированных IP-адресов Usher2.club. По его данным, заблокированными оказалось 66 IP-адресов из 600

Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет В России было заблокировано до 19 млн IP-адресов Роскомнадзор по состоянию на 17:00 вторника 17 апреля 2018 г. заблокировал в Росси

Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google естр запрещенных сайтов 26 записей, связанных с Telegram. Они включают в себя 16 доменов и 9,5 тыс. IP-адресов мессенджера. Из-за Telegram в России заблокировано 1,8 млн IP-адресов Amazo

В России массовая блокировка IP-адресов Google ne, сервиса облачных виртуальных машин. Информация о блокировке размещена в картотеке reestrrublacklist.net. В пресс-службе Роскомнадзора подтвердили агентству «Интерфакс», что было заблокировано 286 IP-адресов и 285 поддоменов Google. В службе полагают, что на работу других сервисов Google данные блокировки не повлияют. Причиной блокировки стало использование указанных адресов Google онлай

Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер дзор. В настоящий момент, по данным «Роскомсвободы», в Реестре запрещенных сайтов есть 372 записи с IP-адресами и поддоменами AWS.