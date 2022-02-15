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Индексная книга CNews*
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IP-сеть IP-адрес Internet Protocol Address IP address Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP

IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP

  • IPv6 - Internet Protocol version 6
  • IPv4 - Internet Protocol version 4

15.02.2022 «Росэлектроника» представила цифровой комплекс оповещения по IP-сетям при ЧС
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя
03.07.2021 Три простых способа изменить IP-адрес на вашем Android-устройстве
31.03.2021 Внешний IP-адрес — гарантия безопасности?
29.10.2020 iPhone и Android можно взломать, отправив ссылку в мессенджер
28.10.2020 На чем держится мир информационных технологий, или как устроена мировая IP-адресация
28.05.2020 Миллион сайтов на WordPress атакован с 24 тыс. IP-адресов
16.04.2020 В новой версии Eset Secure Authentication доступно подтверждение входа с нового IP-адреса
31.03.2020 Китай создает новый протокол на замену TCP/IP. Он уничтожит интернет, каким мы его знаем
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора
25.10.2019 Выбираем IaaS: количество IP-адресов
24.09.2019 Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами
03.09.2019 Zyxel представила облачный ИБ-фильтр с защитой в реальном времени
28.08.2018 Решение российского поставщика NFWare позволило справиться с дефицитом IP-адресов в Микронезии
09.06.2018 Роскомнадзор внезапно разблокировал 7 миллионов IP-адресов
17.05.2018 В России попали под блокировку WhatsApp, Apple и поисковик «Спутник»
27.04.2018 Власти воюют с Telegram: Под блокировкой адреса «Яндекса», «Вконтакте», «Одноклассников» и «сердца Рунета»
23.04.2018 В России частично заблокированы Google, Gmail и Youtube
18.04.2018 Власти воюют с Telegram: Мессенджер работает, а другие сайты нет
17.04.2018 Власти объявили войну Telegram: В России заблокированы миллионы IP-адресов Amazon и Google
12.04.2018 В России массовая блокировка IP-адресов Google
03.04.2018 Amazon помогает властям России добить популярный мессенджер
23.03.2018 Российские власти ради эксперимента готовятся заблокировать 15 млн IP-адресов Amazon
19.03.2018 Как в России вывели из строя провайдера, заблокировав миллион IP-адресов
19.03.2018 Популярные VPN-сервисы оказались ненадежны: Раздают IP-адреса пользователей всем желающим
21.06.2017 МТС расширяет сетевое пространство для поддержки интернета вещей
26.01.2017 Росгвардию атаковали хакеры со 160 тыс. IP-адресов
22.12.2016 Беспечный хакер сел в тюрьму за кражу $1 млн с домашнего IP
07.10.2016 Топ-менеджер «Информики» при увольнении увел из компании 270 тыс. IP-адресов
29.07.2016 Власти ведут «ковровые» блокировки зарубежного интернета из-за старинного решения суда
20.07.2016 «Технопром» стал OEM-партнером Brocade в России в области сетевых IP-продуктов
04.08.2014 ТТК продлил сертификат безопасности ФСТЭК на IP-сеть
16.05.2014 Huawei и Broadnet запустят опорную IP-сеть 400G в Норвегии
29.12.2013 Роскомнадзор: Главный торрент России заблокирован за пиратство постороннего сайта
28.12.2013 Власти заблокировали главный торрент России
22.11.2013 Как Роскомнадзор охотится на торренты
23.10.2013 Huawei и «МегаФон» реализуют магистральную IP-сеть 400G
10.10.2013 Торренты в России подвергнутся полной блокировке
05.09.2013 Mobily и Huawei запустили коммерческую опорную IP-сеть 400G
16.05.2013 «Обит» начал подключать абонентов к «НТВ-Плюс» через IP-сеть

Публикаций - 3490, упоминаний - 4463

IP-сеть упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4875 300
Microsoft Corporation 23502 259
Google LLC 10941 215
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10076 187
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9443 169
ADVA Optical Networking - MRV Communications 219 139
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8048 135
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6265 134
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4158 131
Yandex - Яндекс 5677 101
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6944 93
Apple Inc 11195 92
Huawei 3503 83
Intel Corporation 11671 80
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2967 79
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1925 78
Meta Platforms - Facebook 4339 77
IBM - International Business Machines Corp 9194 76
Twitter 2700 74
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 73
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1004 71
Telegram Group 1050 69
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2653 66
Nortel Networks 1295 64
Yahoo! 3687 63
Aros SEQ - SEC Consult Services 1620 60
Siemens AG - Siemens Group 2543 59
HP Inc. 5520 58
VK - Mail.ru Group 3200 56
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5590 54
Dr.Web - Доктор Веб 1211 52
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 51
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1433 49
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 46
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 46
Oracle Corporation 6307 44
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1560 42
Samsung Electronics 9734 42
VMware 2134 40
Dell EMC 4915 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6195 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5819 42
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6634 40
Россети Ленэнерго 2349 40
РЖД - Российские железные дороги 1621 36
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 22
Альфа-Банк 1598 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2385 19
Visa International 1872 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 16
eBay Inc 1598 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 436 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2518 14
Газпром ПАО 1153 14
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 707 14
LinkedIn 582 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 417 12
Лента - Сеть розничной торговли 1701 11
Почта России ПАО 1991 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 443 10
Assist - Ассист 202 10
Май - Майский чай - российская торговая компания 1024 10
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 302 9
Boeing 987 8
Империя-Фарма 90 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1828 8
РУСАЛ - Объединённая компания - Российский алюминий - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 62 7
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 7
Роснефть НК - нефтяная компания 474 7
Сокольники - Парк культуры и отдыха 108 7
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 108 7
101Hotels.com 704 7
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 6
Qiwi 923 6
Резонанс НПП 343 6
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 273 6
BMW Group 412 6
Ford 397 6
Royal Dutch Shell - Шелл 190 6
Deutsche Bank - Дойче Банк 374 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17966 275
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2340 178
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9113 154
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4387 131
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2697 107
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10385 105
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 72
Судебная власть - Judicial power 2095 67
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 65
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 57
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2855 56
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3695 48
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1074 47
Президент Российской Федерации 3717 41
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1312 31
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2510 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2399 26
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 21
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 432 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 20
Верховный суд Российской Федерации 779 19
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2387 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 18
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1215 17
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 330 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 15
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 14
Администрация Президента РФ 977 14
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 153 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1592 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1649 14
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 480 12
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 546 12
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 118 12
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 11
Правительство Москвы 1991 11
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2432 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6051 97
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 74
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 438 39
РосКомСвобода - Общественная организация 85 24
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 19
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 17
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 70 17
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 10
Единая Россия - Политическая партия 263 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 8
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 7
8K Association - Ассоциация 8K 160 7
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 7
OWASP - Open Web Application Security Project 72 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 432 5
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 5
IPv6 Forum 6 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 5
Демократическая политическая партия США 116 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 5
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 4
ЛДПР 100 4
НБП - Национал-большевистская партия - запрещена в России 11 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 3
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 3
TIA - Telecommunications Industry Association 86 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 3
WiMAX Forum 68 3
OSI - Open Source Initiative 65 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79219 1870
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53294 886
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25666 873
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14839 859
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19842 809
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17518 559
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7360 535
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22195 532
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38989 450
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11190 446
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17327 431
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4067 421
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6078 402
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10928 378
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3112 370
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9774 358
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21961 343
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25027 333
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8632 326
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11647 318
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25057 301
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9054 297
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17215 287
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3371 287
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15081 284
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8244 280
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно 3794 280
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9439 260
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5026 238
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11515 238
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13580 235
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2612 227
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6928 225
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2420 224
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6011 212
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9505 211
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12516 205
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12998 203
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25983 200
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 2036 184
Microsoft Windows 14449 252
Linux OS 8251 178
Microsoft Windows 2000 12679 163
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3227 131
Google Android 12556 126
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 388 88
ADVA Optical Networking - MRV OptiSwitch 103 85
Apple iOS 6806 82
ADVA Optical Networking - MRV LambdaDriver CWDM/DWDM 96 77
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 76
Google YouTube - Видеохостинг 2426 70
Microsoft Skype 1976 66
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 63
Apple Mac - Apple Macintosh 2869 59
Apple iPhone 6 6175 55
Mozilla Firefox - браузер 1795 50
ADVA Optical Networking - MRV TereScope 59 50
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 244 50
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1244 46
Google Chrome - браузер 1394 46
Apple iPhone - серия смартфонов 6625 43
Google Play - Google Store - Android Market 2938 43
ADVA Optical Networking - MRV FiberDriver (OptiDriver) 68 42
Microsoft Office 3440 41
Apple macOS 1715 41
Microsoft Edge - браузер 1934 40
Apple - App Store 2603 40
Apple iPad 3739 38
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1455 38
VK - Mail.ru Одноклассники 1482 36
WhatsApp Messenger 856 33
Age of Kings 3446 33
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 860 33
JavaScript - JS - язык программирования 1025 32
Oracle Java - язык программирования 2767 32
Rakuten Viber 529 31
Microsoft Azure 1321 29
Microsoft Windows XP 2362 28
Opera Browser - Браузер 967 28
Microsoft SQL Server 1474 28
Путин Владимир 2731 32
Жаров Александр 174 25
Солонин Виталий 89 24
Кулин Филипп 42 21
Дуров Павел 249 18
Никифоров Николай 1172 17
Масленников Игорь 36 15
Мельникова Анастасия 246 13
Водясов Алексей 159 13
Зайцев Михаил 183 13
Навальный Алексей 60 13
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 12
Иванов Олег 136 12
Козлюк Артем 39 12
Щеголев Игорь 689 12
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 248 12
Воробьев Андрей 154 11
Медведев Дмитрий 1631 11
Trump Donald J. - Трамп Дональд 367 11
Шадаев Максут 629 11
Климарев Михаил 48 11
Врублевский Павел 93 10
Лямин Александр 70 10
Гусев Игорь 19 9
Волин Алексей 116 9
Соколов Алексей 130 9
Санадзе Георгий 16 8
Krebs Brian - Кребс Брайан 53 8
Солдатов Алексей 95 8
Дарбинян Саркис 35 8
Ампелонский Вадим 31 8
Cluley Graham - Клули Грэхем 122 7
Лукацкий Алексей 99 7
Пермяков Максим 28 7
Corrons Luis - Корронс Луис 106 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 7
Зайцев Павел 45 7
Зенкин Денис 262 7
Рейман Леонид 1031 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 7
Россия - РФ - Российская федерация 122912 1466
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50183 693
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39359 456
Европа 21312 330
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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