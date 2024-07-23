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Солдатов Алексей
СОБЫТИЯ
|23.07.2024
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Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета
ривела к удорожанию соответствующих услуг, что и послужило причиной недовольства властей. Википедия Алексей Солдатов приговорен к двум годам колонии колонии общего режима Заявление о возбуждени
|14.11.2022
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Сергей Солдатов -
Сергей Солдатов, CIO «Велесстрой»: «Нам важно наличие большого опыта у вендора, помощь при внедрении и постоянное развитие RPA-платформы»
умывают заранее и вписывают в дорожную карту развития ИТ-ландшафта. Выбор решения, подготовка к роботизации Market.CNews: Сергей, как давно вы пришли к идее роботизации и как выбирали вендора? Сергей Солдатов: К идее роботизации мы пришли несколько лет назад. Речь шла об увеличении скорости обработки информации линейным персоналом. Выбирать решение начали в 2019-2020 годах. На тот момент в
|25.12.2019
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Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело
в CNews на рынке доменов подтвердили информацию о расследовании в отношении Солдатова. Чем известен Алексей Солдатов В 1980-е годы Алексей Солдатов возглавлял вычислительный центр Инстит
|18.12.2015
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Алексей Солдатов - Российским ЦОДам нужен отечественный стандарт
арту Tier III, но не имеют сертификатов. Насколько рискованно пользоваться услугами таких площадок? Алексей Солдатов: Все возможные риски в этом случае берет на себя заказчик, так как проверку
|20.02.2014
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Начинается строительство крупнейшего ЦОДа в России
Генеральный директор DataPro Алексей Солдатов назвал сроки проведения работ на второй, московской площадке компании. Первы
|27.01.2014
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Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери
знес-центра «Донской» находится в собственности компании, заявил CNews генеральный директор DataPro Алексей Солдатов. Размещение в Твери объясняется близостью к Москве и экономией на электроэне
|27.01.2011
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Основателя Рунета обвиняют в захвате зоны .РФ
давлением представителя государства в совете – тогдашнего замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Солдатова (является основателем первого в СССР интернет-провайдера - «Релком»). В ход
|16.11.2010
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Замминистра связи ушел в отставку
му желанию" заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Солдатова. В министерстве Алексей Солдатов курировал стратегическое и научно-техническое развитие отрасли. "В сферу его
|24.11.2008
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Инициатива развития ИТ-отрасли смещается к президенту
-отрасль. На собрании присутствовали советник президента по вопросам информатизации Леонид Рейман и Алексей Солдатов, заместитель министра связи и коммуникаций. Леонид Рейман выступил с ярким д
|05.07.2008
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CNews TV. ИТ-Неделя: «Электронная Москва», А. Солдатов, Dell
1. Четыре года назад в столице приступили к реализации целевой программы – «Электронная Москва». Столичный опыт перенимают российские регионы. 2. Алексей Солдатов назначен новым заместителем главы Минкомсвязи. 3. Аналитики из JupiterResearch предсказывают рост вложений в интернет-рекламу в течение ближайших 5 лет. 4. Dell серьёзно увелич
|30.06.2008
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Создатель интернета в России назначен замглавы Минсвязи
— заместитель главы министерства и его преемника — Госкомсвязи — с 1994 по 1999 гг. Алексей Солдатов родился в 1951 г. В 1974 г. окончил факультет теоретической ядерной физики М
|30.06.2008
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Владимир Путин назначил Алексея Солдатова заместителем министра связи и массовых коммуникаций
инистра связи и массовых коммуникаций с высокой долей вероятности будут назначены Дмитрий Северов и Алексей Солдатов. Алексей Солдатов считается одним из основателей российского сегмента
|23.06.2008
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Новое Минсвязи: кто займется ИТ и телекомом?
инистра связи и массовых коммуникаций с высокой долей вероятности будут назначены Дмитрий Северов и Алексей Солдатов. «По одному из них Минсвязи уже отправило представление в правительство», &#
Солдатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Щеголев Игорь 699 25
|Путин Владимир 3454 14
|Северов Дмитрий 41 13
|Мардер Наум 116 11
|Платонов Алексей 22 10
|Жаров Александр 183 9
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Воробьев Андрей 199 8
|Массух Илья 239 8
|Маслов Александр 39 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Малинин Александр 40 6
|Богданчиков Евгений 13 6
|Якушев Михаил 50 5
|Матюхин Владимир 61 5
|Блинов Михаил 73 5
|Панков Александр 82 5
|Симаков Олег 113 5
|Раевский Алексей 77 4
|Еременко Максим 14 4
|Агамирзян Игорь 74 4
|Солдатов Сергей 22 4
|Твердынин Марк 19 4
|Бурков Дмитрий 15 4
|Бардин Валерий 8 4
|Беспалов Евгений 6 4
|Бегтин Иван 61 4
|Горохов Евгений 40 3
|Хала Илья 49 3
|Шкитин Алексей 3 3
|Фрадков Михаил 161 3
|Дорофеев Игорь 25 3
|Солдатова Галина 13 3
|Богатырев Олег 6 3
|Еременко Алексей 8 3
|Богданчиков Сергей 9 3
|Буров Василий 7 3
|Долматов Василий 5 3
|Лесников Алексей 25 3
|Липов Андрей 68 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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