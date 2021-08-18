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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Солдатов Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 155
Солдатов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 5
|Раевский Алексей 53 4
|Платонов Алексей 13 4
|Агамирзян Игорь 55 4
|Еременко Максим 6 4
|Бегтин Иван 48 3
|Богатырев Олег 6 3
|Дорофеев Игорь 7 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Клименко Федор 18 2
|Солдатова Галина 8 2
|Булгак Владимир 9 2
|Урнышев Роман 16 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Рейман Леонид 412 2
|Воробьев Андрей 125 2
|Алехин Заурбек 5 2
|Шклярук Мария 14 2
|Ельцин Борис Николаевич 27 2
|Гурова Вера 4 1
|Халимов Ренат 5 1
|Лебедев Сергей 24 1
|Галиев Дамир 4 1
|Александров Александр 18 1
|Гольдштейн Борис 3 1
|Лебедев Артемий 41 1
|Мирин Станислав 3 1
|Мигалин Сергей 7 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Мякишева Марина 84 1
|Юрченко Евгений 75 1
|Янаев Александр 1 1
|Солдатов Александр 2 1
|Волошин Александр 7 1
|Ильин Александр 10 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Шкиттин Алексей 2 1
|Еременко Алексей 3 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru