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Солдатов Алексей


18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 2
17.06.2021 Темпы ввода новых стойко-мест в российских ЦОДах вырастут более, чем в вдвое 1
17.12.2020 Техносерв Cloud и Data Pro предоставили виртуальную инфраструктуру для Digivas 1
14.12.2020 Пожар в кабельном колодце привел к сайтопаду в Рунете 2
01.12.2020 «Техносерв Cloud» запустил виртуальный дата-центр для фирмы «Проконсим» 1
05.11.2020 DataPro построила первый ЦОД Tier IV в Восточной Европе 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 7
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
27.08.2020 «Техносерв Cloud» в партнерстве с DataPro предоставил виртуальную инфраструктуру для Level Group 1
16.07.2020 «Техносерв Cloud» и Datapro усовершенствовали ИТ-инфраструктуру Digital Care 1
18.06.2020 Техносерв Cloud при участии DataPro включил в свое облако российский облачный PRM-продукт 1
27.12.2019 События года 2019: 8 севших и 2 вышедших 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 13
26.09.2019 Ассоциации участников отрасли ЦОД провела международный саммит 1
24.04.2019 «Ростелеком» автоматизирует десятки тысяч рабочих мест в Генпрокуратуре 1
20.11.2018 Selectel откроет второй дата-центр в Москве на площадке Datapro 1
30.11.2017 Все домены Рунета отдадут во власть «Ростелекома» 2
27.06.2017 Генпрокуратура может стать площадкой для обкатки «Цифровой экономики» 1
03.03.2017 Генпрокуратура пошла войной на свой многомиллионнный бумажный документооборот 1
22.02.2017 Гендиректор Zecurion Алексей Раевский вошёл в Экспертный совет при Генпрокуратуре 1
15.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Кто и как пытался взять под контроль Рунет 4
08.02.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как спецслужбы научились прослушивать интернет 2
29.01.2016 История отечественных ИТ и телекома: Как стороники Ельцина использовали интернет против ГКЧП 3
09.12.2015 Умер основатель европейского интернет-регулятора и друг Рунета 3
09.11.2015 ЦОД DataPro Moscow 1 прошёл сертификацию Uptime Institute по уровню отказоустойчивости Tier III в категории Constructed Facility 1
12.10.2015 Регулятору доменных зон .Ru и .РФ сменили директора 1
22.09.2015 Домену .SU исполнилось 25 лет 2
23.07.2015 TrueConf: Microsoft может отключить старые версии Skype после спам-атаки 1
12.12.2014 Stack Group и DataPro объединили услуги ЦОДов, чтобы снизить неожиданные риски 2
12.12.2014 Stack Group и DataPro создадут катастрофоустойчивую облачную инфраструктуру на базе решений HP 1
11.11.2014 Сети ЦОДов Datapro и 3data объединились 1
25.08.2014 Schneider Electric запустила крупносерийное производство модульной системы «естественного» охлаждения EcoBreeze 1
20.08.2014 ЦОД DataPro Moscow One получил сертификат Uptime Institute уровня Tier III в категории Design 2
21.04.2014 DataPro завершает строительство первой очереди ЦОДа в Москве 1
20.02.2014 Начинается строительство крупнейшего ЦОДа в России 2
19.02.2014 HP построила облачную инфраструктуру в ЦОДах DataPro 1
27.01.2014 Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери 5
31.10.2013 Club.CNews: Адиабатическое охлаждение ЦОД 1
28.10.2013 Российские спецслужбы создают собственный интернет 1
08.02.2012 Нового главу Рунета определят на выборах 2

Публикаций - 77, упоминаний - 155

Солдатов Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 15
DataPro - ДатаПро 56 12
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 221 12
Microsoft Corporation 11110 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 5
MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей Московский Internet Exchange 71 5
Uptime Institute 159 5
VMware 1829 4
Zecurion - Зекурион 148 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Telegram Group 702 3
VK - Mail.ru Group 2484 3
SafeData - Центр Хранения Данных 51 2
ТЦИ - Технический центр Интернет 26 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 25 2
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 19 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
IXcellerate - Икселерейт 60 2
Selectel - Селектел 137 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 2
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Ростелеком Связьинвест 699 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1508 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Cisco Systems - Tandberg 93 1
IBM 3546 1
Rittal 24 1
RIPE NCC - Network Coordination Centre 19 1
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 8 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
РЦР - Русатом Цифровые решения 2 1
Сибител 2 1
StoreData - Научный инновационный центр 17 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Upstream 10 1
АТИ - Авиателекоминвест 2 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
Facebook 3766 1
HP Inc. 2920 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 3
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 2
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
Level Group - Левел Груп 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 8
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей 35 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 3
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 2
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 2
ГНИВЦ ФНС России - Главный научный инновационный внедренческий центр 42 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
Администрация Президента РФ 268 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 28 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 7 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 413 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1125 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 14 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol 50 1
Майнинг криптовалюты - Mining 19 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1701 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 5
Росэнергоатом ЦОД Калининский 24 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 433 2
Google Gmail 606 1
InnoSTage CyberART 4 1
Forward Telecom PRM 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ФГИС Единый реестр проверок 8 1
Яндекс.Новости 29 1
Google Hangouts - Мессенджер 63 1
Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 20 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
ICQ 499 1
Microsoft Skype 1472 1
WhatsApp Messenger 654 1
Rakuten Viber 429 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Официальный интернет-портал правовой информации 5 1
Блинов Михаил 73 5
Раевский Алексей 53 4
Платонов Алексей 13 4
Агамирзян Игорь 55 4
Еременко Максим 6 4
Бегтин Иван 48 3
Богатырев Олег 6 3
Дорофеев Игорь 7 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Клименко Федор 18 2
Солдатова Галина 8 2
Булгак Владимир 9 2
Урнышев Роман 16 2
Никифоров Николай 1126 2
Дворкович Аркадий 169 2
Рейман Леонид 412 2
Воробьев Андрей 125 2
Алехин Заурбек 5 2
Шклярук Мария 14 2
Ельцин Борис Николаевич 27 2
Гурова Вера 4 1
Халимов Ренат 5 1
Лебедев Сергей 24 1
Галиев Дамир 4 1
Александров Александр 18 1
Гольдштейн Борис 3 1
Лебедев Артемий 41 1
Мирин Станислав 3 1
Мигалин Сергей 7 1
Ананьев Алексей 88 1
Яковлев Анатолий 1 1
Мякишева Марина 84 1
Юрченко Евгений 75 1
Янаев Александр 1 1
Солдатов Александр 2 1
Волошин Александр 7 1
Ильин Александр 10 1
Лейхнер Алексей 1 1
Шкиттин Алексей 2 1
Еременко Алексей 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 837 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 4
Восточная Европа 1682 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 3
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Удомля 41 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 2
Европа 3766 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Иркутск 467 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Мали 10 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Швейцария - Женева 87 1
Латвия - Рига 64 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
Судан - Республика 41 1
Тихий океан 54 1
Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 1
Нидерланды 976 1
Грузия 691 1
Россия - Сочи 912 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 1
Австрия - Вена 48 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - СФО - Новосибирск 1971 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1120 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Россия - Республика Крым 626 1
Финляндия - Финляндская Республика 817 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1429 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Мошенничество 53 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
WikiLeaks 106 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 265 1
Медуза - Meduza 18 1
Эхо Москвы - радиостанция 49 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Российская газета 92 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Радио России - радиостанция 31 1
CNews Analytics 1991 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 4
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
РАН - Российская академия наук 317 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 48 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
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