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Солдатов Алексей

СОБЫТИЯ


23.07.2024 Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета

ривела к удорожанию соответствующих услуг, что и послужило причиной недовольства властей. Википедия Алексей Солдатов приговорен к двум годам колонии колонии общего режима Заявление о возбуждени
14.11.2022 Сергей Солдатов -

Сергей Солдатов, CIO «Велесстрой»: «Нам важно наличие большого опыта у вендора, помощь при внедрении и постоянное развитие RPA-платформы»

умывают заранее и вписывают в дорожную карту развития ИТ-ландшафта. Выбор решения, подготовка к роботизации Market.CNews: Сергей, как давно вы пришли к идее роботизации и как выбирали вендора? Сергей Солдатов: К идее роботизации мы пришли несколько лет назад. Речь шла об увеличении скорости обработки информации линейным персоналом. Выбирать решение начали в 2019-2020 годах. На тот момент в

25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело

в CNews на рынке доменов подтвердили информацию о расследовании в отношении Солдатова. Чем известен Алексей Солдатов В 1980-е годы Алексей Солдатов возглавлял вычислительный центр Инстит
18.12.2015 Алексей Солдатов - Российским ЦОДам нужен отечественный стандарт

арту Tier III, но не имеют сертификатов. Насколько рискованно пользоваться услугами таких площадок? Алексей Солдатов: Все возможные риски в этом случае берет на себя заказчик, так как проверку

20.02.2014 Начинается строительство крупнейшего ЦОДа в России

Генеральный директор DataPro Алексей Солдатов назвал сроки проведения работ на второй, московской площадке компании. Первы
27.01.2014 Сын экс-президента «Роснефти» построил ЦОД в Твери

знес-центра «Донской» находится в собственности компании, заявил CNews генеральный директор DataPro Алексей Солдатов. Размещение в Твери объясняется близостью к Москве и экономией на электроэне
27.01.2011 Основателя Рунета обвиняют в захвате зоны .РФ

давлением представителя государства в совете – тогдашнего замминистра связи и массовых коммуникаций Алексея Солдатова (является основателем первого в СССР интернет-провайдера - «Релком»). В ход
16.11.2010 Замминистра связи ушел в отставку

му желанию" заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Солдатова. В министерстве Алексей Солдатов курировал стратегическое и научно-техническое развитие отрасли. "В сферу его
24.11.2008 Инициатива развития ИТ-отрасли смещается к президенту

-отрасль. На собрании присутствовали советник президента по вопросам информатизации Леонид Рейман и Алексей Солдатов, заместитель министра связи и коммуникаций. Леонид Рейман выступил с ярким д
05.07.2008 CNews TV. ИТ-Неделя: «Электронная Москва», А. Солдатов, Dell

1. Четыре года назад в столице приступили к реализации целевой программы – «Электронная Москва». Столичный опыт перенимают российские регионы. 2. Алексей Солдатов назначен новым заместителем главы Минкомсвязи. 3. Аналитики из JupiterResearch предсказывают рост вложений в интернет-рекламу в течение ближайших 5 лет. 4. Dell серьёзно увелич
30.06.2008 Создатель интернета в России назначен замглавы Минсвязи

 — заместитель главы министерства и его преемника — Госкомсвязи — с 1994 по 1999 гг. Алексей Солдатов родился в 1951 г. В 1974 г. окончил факультет теоретической ядерной физики М
30.06.2008 Владимир Путин назначил Алексея Солдатова заместителем министра связи и массовых коммуникаций

инистра связи и массовых коммуникаций с высокой долей вероятности будут назначены Дмитрий Северов и Алексей Солдатов. Алексей Солдатов считается одним из основателей российского сегмента
23.06.2008 Новое Минсвязи: кто займется ИТ и телекомом?

инистра связи и массовых коммуникаций с высокой долей вероятности будут назначены Дмитрий Северов и Алексей Солдатов. «По одному из них Минсвязи уже отправило представление в правительство», &#

Публикаций - 104, упоминаний - 149

Солдатов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

DataPro - ДатаПро 99 26
Ростелеком 10948 20
Рунити - Руцентр - Relcom Data - Релком Дата 49 15
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 15
Yandex - Яндекс 9216 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
HP Inc. 5883 7
Broadcom - VMware 2610 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 6
Microsoft Corporation 25775 6
Schneider Electric 614 6
Selectel - Селектел 544 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 6
Открытые технологии 732 5
Демос - Демос Датаком 60 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
3data - 3дата 104 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
Reliable Communications 4 4
IXcellerate - Икселерейт 153 4
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 4
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 47 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Acronis - Акронис 489 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 3
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 135 2
МТС - GreenBushDC - ГДЦ Энерджи Групп 31 2
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 147 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 6
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 37 2
Level Group - Левел Груп 32 2
Велесстрой СМУ 13 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Renault Groupe 166 2
Транснефть 335 2
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Tiger Global Management 44 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 117 1
Talos Fund I LP 6 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 3 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 49 1
РОСПАК 4 1
Медиа Грус - Media Grus 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Новоселки - Индустриальный парк 5 1
Проконсим 3 1
PNK Group - ПНК групп 6 1
Технобанк - Белорусский Индустриальный Банк 8 1
Quorum Fund 3 1
Lomigor Investments 1 1
Бирпарк 2 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
РТСБ - Российская товарно-сырьевая биржа 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 13
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 8
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 56 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 2
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 5
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 4
СОИ - Союз операторов интернета 31 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 25
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 9
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 7
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Стандартизация - Standardization 2339 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 399 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 4
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 4
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 7
DataPro - Moscow I ЦОД 11 6
Microsoft Windows 2000 8678 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 4
Apple iPhone 6 4861 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 48 3
Schneider Electric EcoBreeze 5 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус - IXcellerate Moscow North Campus 60 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Калининский 48 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 2
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
HPE Helion CloudSystem 19 2
DataPro - Moscow III ЦОД 7 2
Оверсан Меркурий ЦОД 14 2
IXcellerate ЦОД MOS5 - IXcellerate ЦОД Moscow Five - Южный кампус - IXcellerate Moscow South Campus 37 2
IXcellerate ЦОД MOS4 4 2
DataPro - Moscow II ЦОД 5 2
Microsoft Office 4170 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 1
HPE 3PAR 105 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 68 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 116 1
Здравоохранение электронное - программа 36 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
3Data ЦОД НР26 - 3Data ЦОД П6 3 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
Щеголев Игорь 699 25
Путин Владимир 3454 14
Северов Дмитрий 41 13
Мардер Наум 116 11
Платонов Алексей 22 10
Жаров Александр 183 9
Медведев Дмитрий 1665 8
Воробьев Андрей 199 8
Массух Илья 239 8
Маслов Александр 39 7
Рейман Леонид 1065 7
Малинин Александр 40 6
Богданчиков Евгений 13 6
Якушев Михаил 50 5
Матюхин Владимир 61 5
Блинов Михаил 73 5
Панков Александр 82 5
Симаков Олег 113 5
Раевский Алексей 77 4
Еременко Максим 14 4
Агамирзян Игорь 74 4
Солдатов Сергей 22 4
Твердынин Марк 19 4
Бурков Дмитрий 15 4
Бардин Валерий 8 4
Беспалов Евгений 6 4
Бегтин Иван 61 4
Горохов Евгений 40 3
Хала Илья 49 3
Шкитин Алексей 3 3
Фрадков Михаил 161 3
Дорофеев Игорь 25 3
Солдатова Галина 13 3
Богатырев Олег 6 3
Еременко Алексей 8 3
Богданчиков Сергей 9 3
Буров Василий 7 3
Долматов Василий 5 3
Лесников Алексей 25 3
Липов Андрей 68 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 91
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 15
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