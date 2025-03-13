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Шкитин Алексей


13.03.2025 Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов 1
23.07.2024 Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета 1
25.12.2019 Один из «отцов-основателей» Рунета под арестом. Возбуждено уголовное дело 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шкитин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9795 2
Relcom Data - Релком Дата 49 2
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 438 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 205 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных 58 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Unsplash 876 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 152 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2771 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 788 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 331 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 260 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11802 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1024 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4933 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4132 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5134 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67262 2
Оповещение и уведомление - Notification 4717 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16120 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - НСДИ - Национальная система доменных имен 39 1
Солдатов Алексей 99 3
Антипов Евгений 7 2
Липов Андрей 63 2
Солдатова Галина 13 2
Щеголев Игорь 698 2
Дарбинян Саркис 37 1
Изотов Кирилл 2 1
Чупарнова Екатерина 1 1
Чехия - Чешская Республика 1311 3
Россия - РФ - Российская федерация 146214 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 3
Югославия 74 1
Чехословакия 17 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2856 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3512 2
НКО - Некоммерческая организация 512 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1187 1
Федеральный закон 121-ФЗ - Иностранный агент - инагент 49 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 104 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29492 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5853 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7690 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51687 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11270 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1006 1
Wikipedia - Википедия 519 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1910 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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