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Рунет .SU национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства.

Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства.


27.07.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила API сервиса для работы со складами «Временные окна»
03.07.2023 Компания «Дикарготранс» внедрила сервис мониторинга «АТИ водитель»
21.06.2023 ATI.SU открыла возможность использовать поправочные коэффициенты в сервисе «Средние ставки»
05.06.2023 ATI.SU представила расширение своего API для интеграции с продуктами «1С»
29.05.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис отчетов для перевозчиков
16.05.2023 ГК «Маршал» внедряет SaaS-платформу «Площадки Ati.su» в свои бизнес-процессы
17.04.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила проект по переводу экспедиторов в цифровую среду
10.04.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила API для анализа цен
27.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила индивидуальные настройки в сервисе «Заказы»
15.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила сервис «Конструктор отчетов»
09.03.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис автоматизации взаимодействия со складами
13.02.2023 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис GPS-мониторинга транспорта
11.01.2023 На открытых «Площадках ATI.SU» запущены фильтры для поиска партнеров
13.12.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» обновила сервис открытые «Площадки ATI.SU»
01.12.2022 ПГК оптимизировала работу с контрактами с помощью нового сервиса экосистемы ATI.SU
14.11.2022 Курганский мясокомбинат «Стандарт» усовершенствовал логистические процессы используя «Площадки Ati.su»
30.08.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила образовательную платформу «Академия ATI.SU»
27.06.2022 ГК «Агроэко» автоматизировала логистические процессы с помощью SaaS-сервиса «Площадки ATI.SU»
01.06.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис по автоматическому заполнению транспортных накладных
16.05.2022 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» расширила функциональность сервиса для автоматизации логистики
11.06.2021 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» представила новый портал документации API для интеграции
14.07.2020 «Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила обновленный сервис «Тракмаркет» для продажи и аренды автотранспорта
08.04.2008 Российские банки шантажируют в интернете

U выставлены на аукцион по цене от $800 тыс. до $1 млн каждый. Эти имена созвучны таковым в зоне .ru нескольких российских банков — «Сбербанка», «Внешторгбанка», «ВТБ 24» и ММБ. Владелец доменов .su Андрей Каредин выбрал весьма оригинальный аргумент, чтобы убедить банки выкупить у него домены, — он просто разместил на них «зеркало» одного из сетевых секс-шопов. Также банкам предла
05.02.2007 Интернет-портал Mobile.su внедряет «1С:Бухгалтерию 8.0»

Публикаций - 96, упоминаний - 97

Рунет и организации, системы, технологии, персоны:

ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 81 38
AMD Graphics Product Group - ATI 943 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 14
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 6
8213 4
Broadcom - VMware 2359 3
Cisco Systems 5114 3
Intel Corporation 12197 3
Telegram Group 1983 3
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 237 3
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 3
SAP SE 5276 2
Microsoft Corporation 24624 2
Apple Inc 12100 2
Oracle Corporation 6687 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Eltex - Предприятие Элтекс 151 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 51 2
Yandex - Яндекс 7339 1
МегаФон 8804 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
X Corp - Twitter 2845 1
Huawei 3933 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
Lenovo Group 2292 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
HPE Aruba Networks 88 1
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Visiology - Визиолоджи 71 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
EA - Electronic Arts 1286 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 3
Phoenix Zoo 3 3
Газпром ПАО 1342 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
Лента - Утконос 177 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Neiman Marcus 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
Ингосстрах СПАО 421 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Формула Кино - Синема Парк 31 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Эксмо-АСТ - издательство 71 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
Агроэко ГК 22 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Sony Music Entertainment 158 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 92 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 58 1
Международный аэропорт Гонконга - IATA: HKG, ICAO: VHHH 6 1
Студия Дмитрия Кирсанова 1 1
Стандарт Курганский мясокомбинат 1 1
Дикарготранс 1 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 1
КонсультантПлюс 134 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
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Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 5
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 3
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Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 3
Судебная власть - Judicial power 2309 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
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