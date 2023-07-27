Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства.

Российские банки шантажируют в интернете U выставлены на аукцион по цене от $800 тыс. до $1 млн каждый. Эти имена созвучны таковым в зоне .ru нескольких российских банков — «Сбербанка», «Внешторгбанка», «ВТБ 24» и ММБ. Владелец доменов .su Андрей Каредин выбрал весьма оригинальный аргумент, чтобы убедить банки выкупить у него домены, — он просто разместил на них «зеркало» одного из сетевых секс-шопов. Также банкам предла