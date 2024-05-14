«Биржа грузоперевозок ATI.SU» запустила сервис «Выгодные направления»

В экосистему аналитических сервисов ATI.SU был добавлен новый сервис «Выгодные направления». Он позволяет перевозчикам увидеть лучшие предложения по ставке или быстро найти направление с наибольшим количеством грузов и растущим грузопотоком. Об этом CNews сообщили представители ATI.SU.

«Биржа ATI.SU» объединяет более 400 тыс. участников рынка автомобильных грузоперевозок — грузовладельцев, экспедиторов, перевозчиков из России и стран СНГ. Ежедневно на площадке размещается около 350 тыс. грузов. На основе этих данных в 2021 г. был запущен аналитический сервис «Индекс ATI.SU, FTL РФ», который отражает относительную динамику цен на грузоперевозки в целом по России и отдельно для 100 самых популярных направлений в стране. Затем был разработан сервис «Средние ставки», предназначенный для отслеживания цен и оценки количества предложений на перевозку грузов между городами и регионами России. В марте 2024 г. аналитические сервисы ATI.SU были дополнены «Выгодными направлениями», разработанными на базе «Средних ставок».

Сервис «Выгодные направления» рассчитан в первую очередь на перевозчиков. С его помощью можно ранжировать направления по цене, а также количеству грузов. Например, можно посмотреть, в какой город — федеральный округ — страну в данный момент выгоднее всего доставлять грузы. Оценка количества грузов по разным направлениям позволяет определять и самые перспективные — те, где цены демонстрируют тенденцию к росту.

Чтобы перевозчики могли исключать маловостребованные направления и сосредотачиваться на изучении только наиболее рентабельных, в сервисе предусмотрены различные фильтры. Так, при сортировке направлений можно указать, какое минимальное количество грузов должно быть у каждого из них за последнюю неделю, один, два или три месяца.

Аналитика доступна по городам России и четырем странам — Узбекистан, Казахстан, Белоруссия, Кыргызстан. Информация актуальна для полностью загруженных автомобилей (FTL) 20 т, 82 м³.

«Сервис «Средние ставки», в первую очередь, полезен для грузовладельцев — они оценивают рыночные показатели для того, чтобы выставить собственные грузы по адекватной цене. Новый сервис «Выгодные направления» — это полезный инструмент для перевозчиков и экспедиторов, которые могут повысить маржинальность бизнеса за счет выбора более привлекательных направлений. Кроме того, анализируя грузопоток и цены, компании могут масштабировать бизнес, осваивая новые направления. Это очень важно сегодня, когда все еще продолжается процесс перестройки логистических цепочек», — отметил Святослав Вильде, основатель и директор «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

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«Биржа грузоперевозок ATI.SU» – биржа автомобильных грузоперевозок, оказывающая услуги на территории России, в Белоруссии, Казахстане и других странах СНГ. Количество зарегистрированных пользователей превысило 300 тыс. Ежедневно на «Бирже» размещается около 300 тыс. грузов. В постоянном доступе находится более 100 тыс. свободных (попутных) машин.