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Узбекистан
Республика


12.10.2021 Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане 4
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 3
01.10.2021 «Вконтакте» ускорила старт видео и трансляций в 1,5 раза с помощью новой CDN 1
30.09.2021 Росреестр и агентство по кадастру Республики Узбекистан обменялись опытом в сфере цифровизации земли и недвижимости 1
23.09.2021 G-Core Labs запустила 3 новые точки присутствия CDN в России и СНГ подтвердила лидерство по скорости доставки контента в регионе 1
15.09.2021 Наталья Панфилова, Alcatel-Lucent Enterprise: Новая реальность спровоцировала рост сетевых коммуникационных решений 1
14.09.2021 GSMA представила новый отчет о развитии 5G в России и странах СНГ 1
05.08.2021 Россияне создали ИТ-систему, которая предсказывает будущие провалы и успехи бизнеса 1
27.07.2021 Разработчики «1С» выступили на международном чемпионате The Digital and Hybrid Eurasian Competition 2021 4
22.07.2021 G-Core Labs усилила присутствие сети CDN в Европе и Северной Америке 1
21.07.2021 Российская IoT-платформа для учета потребления ресурсов работает на защищенной ОС Astra Linux 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
20.07.2021 Apple признала российские карты «Мир» 1
15.07.2021 «Билайн» подсчитал, что женщины говорят по мобильному телефону на 20% дольше мужчин 2
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 1
01.07.2021 Специалисты Check Point Software Technologies обнаружили атаку на правительство Афганистана 3
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
16.06.2021 «ИКС Холдинг» объявил о старте второго этапа проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 3
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
24.05.2021 Сбербанк запустил моментальные переводы из Казахстана в Китай 1
20.05.2021 Huawei в Евразии сообщает о назначении нового президента регионального представительства 1
12.05.2021 Delivery Club и КБ «Стрелка» запустили образовательную программу для велокурьеров 1
26.04.2021 Apple AirTag бесполезны для россиян. Их главная «фишка» запрещена к использованию во всей России 1
23.04.2021 Российская ИТ-компания внедрила программных роботов в банке Узбекистана 1
22.04.2021 ZTE совместно с Beeline развернула в Узбекистане виртуальную платформу SDM 2
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
08.04.2021 «Билайн», МТС, «Мегафон» и «Ростелеком»: кто и сколько заработал в 2020 году 1
07.04.2021 «ИКС холдинг» завершает первый этап проекта цифровой трансформации ТЭК Узбекистана 5
05.04.2021 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане 3
30.03.2021 «Мегафон» назначил коммерческого директора по развитию корпоративного и государственного сегментов 1
30.03.2021 SentinelOne и Тайгер Оптикс подписали дистрибьюторское соглашение 1
22.03.2021 Высокотехнологичный экспорт Москвы вырос более чем на 40 процентов 1
17.03.2021 «Инфосистемы джет» запустила новый сайт для своего узбекского филиала 4
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney 1
03.03.2021 SPB TV подписала договор с НТРК Узбекистана о дистрибуции контента на узбекском языке 3
20.02.2021 Облачный провайдер основателей «Вконтакте» получил 3 млрд руб. на развитие 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
16.02.2021 Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси» 1
15.02.2021 Zyxel отчиталась о 19% росте продаж на постсоветском пространстве в 2020 году 1

Публикаций - 821, упоминаний - 1667

Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 191
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 181
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 26
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 25
Microsoft Corporation 11017 19
VK - Mail.ru Group 2482 17
Telia Company 348 16
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 15
Золотая Корона 280 14
SAP SE 3207 14
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 65 12
Navitel - Навител Навигатор 252 11
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 10
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 10
Yandex - Яндекс 4099 9
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 8
АФК Система ПАО 991 8
Turkcell 179 8
IBM 3527 7
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 67 7
Samsung Electronics 5633 7
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 442 6
Buztel 13 6
АвтоТрекер 95 6
АйТи 749 6
Киевстар 256 5
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 15 5
Tcell - Индиго-Таджикистан - Оператор мобильной связи в Таджикистане 22 5
Fintur 33 5
Летограф - Letograf 63 5
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 5
Cisco Systems 2037 5
Казахтелеком 199 4
Ланит ГК 1155 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 4
Apple Inc - Эппл Рус 7680 4
Ncell - Поставщик услуг мобильной связи из Непала 6 4
SEC Consult Services 929 4
Инфосистемы Джет 675 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 22
Юнистрим - Unistream 167 21
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Takilant 50 8
Альфа-Банк 1123 7
Swisdorn 11 6
Альфа-Групп 318 6
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 5
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Muddy Waters 7 5
РусславБанк - РСБ 147 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
МКБ - Московский кредитный банк 268 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Western Union 86 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Колорит-Дизайн РА 2 2
ВТБ24 583 2
МТС банк 254 2
Агробанк АКБ 2 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 184 2
Кыргызстан КБ 2 2
Газпром нефть 380 2
Mars Kazakhstan 2 2
Эсхата Банк 4 2
Nordea 22 2
Музей русского импрессионизма 4 2
ATB - Amsterdam Trade Bank 3 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
M.I.P.R. 6 2
Hyundai Motor 144 2
Встреча ООО 5 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
Душанбе сити МДО 2 2
Аэрофлот 492 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 2
Роснано 456 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 2
Правительство РФ 2200 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 2
ОАЭ - Управление знаний и человеческого развития эмирата Дубай - The Knowledge and Human Development Authority - KHDA 1 1
Совет национальной безопасности Афганистана - Национальный директорат безопасности Афганистана 1 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 80 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
World Bank Group - Всемирный банк 128 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Администрация и губернатор Санкт-Петербурга 47 1
Правительство Москвы - Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы 53 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Правительство Республики Таджикистан - Антимонопольная служба 1 1
Кабинет Министров Республики Узбекистан - Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан - Республиканский совет по радиочастотам Узбекистана 2 1
Липецк ОЭЗ ППТ - Особая Экономическая Зона 2 1
Администрация Ташкентской области 1 1
Ташкентский межрайонный экономический суд 1 1
Кабинет Министров Республики Узбекистан 1 1
Генеральная прокуратура Республики Узбекистан 1 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 3
Руссофт - Russoft 250 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 8 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
OpenChain 1 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
3G - Стандарт мобильной связи 3709 20
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 10
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 7
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 474 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 317 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 3
ИТ-аутсорсинг 670 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
DevOps - Development и Operations 296 2
Kubernetes 307 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1249 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
Google Android 10750 27
Apple iOS 5741 20
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 14
VK - Mail.ru Одноклассники 853 6
Microsoft Windows 10 6612 6
WhatsApp Messenger 654 5
Apple iPad 3263 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
Microsoft Azure 1171 3
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 3
Java - Язык программирования 1167 3
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Linux OS 4243 3
ИРЦЭ Optimum SkyNet Engine for Retail (Оптимум СкайНет Энжн) 2 2
Яндекс.Плюс 44 2
SAP Business One - SAP B1 57 2
Яндекс.Лавка 68 2
WeChat - Мессенджер 96 2
SQL - Язык программирования 432 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 2
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 2
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Microsoft Office 1921 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
Nexign Converged BSS 2 2
ВТБ Мультикарта 147 2
Microsoft SQL Server 789 2
SAP Business All-in-One 39 2
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Apple - App Store 2198 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 481 1
Hashgraph - Хэшграф - Альтернатива блокчейну - Распределенный реестр 3 1
IOTA - Криптовалюта с открытым исходным кодом 3 1
Летограф Основа 9 1
Каримова Гульнара 89 16
Каримов Ислам 85 16
Авакян Гаянэ 50 8
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 7
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 6
Ахмедов Бекзод 32 5
Мадумаров Рустам 21 5
Фролова Светлана 41 5
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 5
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 4
Дмитриев Кирилл 93 4
Кузьменко Валерия 58 3
Лацанич Василь 92 3
Никифоров Николай 1126 3
Егорченков Роман 5 3
Нечаев Иван 57 3
Корня Алексей 73 3
Чичваркин Евгений 82 3
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Фридман Михаил 54 3
Морошкин Александр 106 3
Галушкин Олег 168 2
Клюева Марина 2 2
Крупнов Александр 14 2
Храмцовская Наталья 38 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
Петрова Юлия 2 2
Прохоров Александр 86 2
Тюрина Мария 39 2
Кудряшев Антон 25 2
Щуков Дмитрий 5 2
Чехонин Антон 60 2
Аз-Зари Хусейн 19 2
Стариков Дмитрий 9 2
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Томский Арсен 2 2
Слободин Михаил 55 2
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
Носков Константин 201 2
Россия - Российская федерация - РФ 57180 497
Казахстан - Республика 2621 341
Беларусь - Белоруссия 2081 285
Украина 3347 280
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 251
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 153
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 56
Германия - Федеративная Республика 3614 55
Европа 3730 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 46
Таджикистан - Республика 434 43
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 43
Франция - Французская Республика 2112 43
Индия - Республика 2161 42
Грузия 690 40
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 33
Армения - Республика 687 33
Эстония - Эстонская Республика 413 32
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 32
Россия - СФО - Новосибирск 1956 30
Молдавия - Республика Молдова 428 30
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 24
Туркмения - Туркменистан 195 20
Япония 2760 19
Нидерланды 970 19
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 18
Восточная Европа 1669 17
Швеция - Королевство 748 16
Испания - Королевство 1248 15
Россия - ПФО - Казань 1510 14
Монголия 172 14
Италия - Итальянская Республика 1371 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 13
Турция - Турецкая республика 950 13
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 12
Литва - Литовская Республика 328 12
Латвия - Латвийская Республика 450 11
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 12
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 5
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 4
Русский язык 970 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 201 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 29 1
Международная кооперация и экспорт - национальный проект - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 3 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Узбекистан - Сотовый рынок 1 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 24 1
Международная кооперация и экспорт - Национальный проект 13 1
FCPA - The Foreign Corrupt Practices Act - Закон о коррупции за рубежом (США) - Акт о противодействию коррупции за рубежом 7 1
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Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
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