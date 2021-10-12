Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Узбекистан
Республика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 821, упоминаний - 1667
Узбекистан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримова Гульнара 89 16
|Каримов Ислам 85 16
|Авакян Гаянэ 50 8
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 105 7
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 6
|Ахмедов Бекзод 32 5
|Мадумаров Рустам 21 5
|Фролова Светлана 41 5
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 5
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 4
|Дмитриев Кирилл 93 4
|Кузьменко Валерия 58 3
|Лацанич Василь 92 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Егорченков Роман 5 3
|Нечаев Иван 57 3
|Корня Алексей 73 3
|Чичваркин Евгений 82 3
|Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
|Фридман Михаил 54 3
|Морошкин Александр 106 3
|Галушкин Олег 168 2
|Клюева Марина 2 2
|Крупнов Александр 14 2
|Храмцовская Наталья 38 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 2
|Петрова Юлия 2 2
|Прохоров Александр 86 2
|Тюрина Мария 39 2
|Кудряшев Антон 25 2
|Щуков Дмитрий 5 2
|Чехонин Антон 60 2
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Томский Арсен 2 2
|Слободин Михаил 55 2
|Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 2
|Носков Константин 201 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756174, в очереди разбора - 659864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756174, в очереди разбора - 659864.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru