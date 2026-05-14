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Узбекистан Республика

Узбекистан - Республика

СОБЫТИЯ


14.05.2026 SQB и Инфомаксимум провели первую конференцию по процессной аналитике в Узбекистане

14 мая в Ташкенте состоялась конференция ProcessTech — первое мероприятие по процессной аналитике в Узбекистане. Событие собрало представителей крупнейших компаний Республики и экспертов-практи
22.04.2026 Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом

орых — жители СНГ. Ежедневно иностранцы совершают 1,5 млн звонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max. Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возмо
21.04.2026 CorpSoft24 расширяет бизнес в Узбекистане

ов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Команда CorpSoft24 совершила рабочую поездку в Узбекистан, в рамках которой провела серию встреч с представителями среднего и крупного бизне
21.04.2026 MES-системы на базе платформы ИНКА появятся на рынке Узбекистана

ний, полезен и для создания MES-систем в соответствии с особенностями их потенциальных заказчиков в Узбекистане», – сказал директор компании Promkipavtomatika Engineering Павел Арутюнов.
26.03.2026 VolgaBlob выходит на рынок Узбекистана

увеличивается на 25-30% ежегодно. При этом проникновение решений класса SIEM и систем мониторинга в Узбекистане, по оценкам VolgaBlob, составляет менее 15%. Для поставщиков платформ комплексног
10.02.2026 ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения

еэффективность BigData и решений с использованием ИИ с точки зрения ожидаемого бизнес-результата. В Узбекистане – это решения с использованием ИИ и роботизация (21%). Во всех странах Центрально
25.12.2025 ЭДО в Saby доступен с Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией

звитии поставок и логистики, а не на сопровождении документооборота. Расширяя ТЭДО на страны ЕАЭС и Узбекистан, мы снимаем технические и юридические барьеры. Компании в режиме реального времени
13.10.2025 Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства

и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, и Uztelecom, телекоммуникационный оператор Узбекистана, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает за
30.09.2025 VAS Experts оптимизировала сеть интернет-провайдера «Саркор» в Узбекистане

одернизировать инфраструктуру. Целью проекта стало повышение эффективности сети, снижение издержек и подготовка к дальнейшему росту абонентской базы. «Саркор» — один из старейших интернет-провайдеров Узбекистана. Основная зона присутствия компании – Ташкент, где оператор обеспечивает полное покрытие и предоставляет услуги широкополосного доступа, VoIP и IPTV. На протяжении многих лет потреб
29.09.2025 Российские коммуникационные сервисы выходят на рынок Узбекистана

облачные форматы внедрения и направлено на поддержку долгосрочной стратегии цифровизации региона. Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies: «Uztelecom — крупнейший оператор Узбекистана, которому доверяют более 12 млн пользователей. То, что именно такой стратегический партнёр выбрал IVA Technologies — важное подтверждение конкурентоспособности и зрелости российских
25.09.2025 Шаг к единому цифровому пространству России и Узбекистана: подписано соглашение о взаимном признании электронной подписи

танет важным шагом в развитии доверенной цифровой среды и укреплении сотрудничества между Россией и Узбекистаном в сфере электронного документооборота. Это позволит решить проблему трансграничн
23.09.2025 Bi.Zone и Центр кибербезопасности Узбекистана повысят цифровую устойчивость компаний СНГ

Bi.Zone и Центр кибербезопасности Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. В рамках меморандума организации договорились о сотрудничестве между командами реагирования на инциденты:

15.09.2025 Itpod расширяет экспорт серверов и СХД на рынок Узбекистана

и VAS Experts. «Сегодня Центральная Азия стала одним из самых динамичных регионов для цифровизации. Узбекистан делает ставку на налоговые льготы и создание специальных экономических зон, что фо
26.08.2025 Россия и Узбекистан запустили трансграничный электронный документооборот

Проект реализован при участии: Федеральной налоговой службы России» Налогового комитета Республики Узбекистан» российских и узбекских операторов трансграничного ЭДО: компании «Тензор» (система
22.08.2025 Российское приложение Blink вышло на рынок Узбекистана и привлекло более 1 млн пользователей

Приложение Blink, созданное российской командой, набирает популярность в Узбекистане. Cервис для обмена геолокацией превысил отметку в 1 млн пользователей и вошел в т
28.07.2025 VisionLabs участвует в проектах оплаты по лицу в метро в Казахстане и Узбекистане

льзуются более чем в 50 городах в России и за рубежом, в том числе компания развивает проекты в СНГ. В 2025 г. VisionLabs внедрила технологию распознавания дипфейков в 13 банках в России, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.
30.05.2025 Itglobal.com вышел на рынок Узбекистана

ит в корпорацию ITG) открыл офис в Ташкенте и запустил полный спектр ИТ-услуг для узбекского рынка. Узбекистан стал одиннадцатой зарубежной страной присутствия Itglobal.com. Компания развернула
28.05.2025 Serverspace открыл представительство в Узбекистане

ый облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) объявил об открытии представительства в Узбекистане. Решение о выходе на рынок связано с ростом цифровой экономики страны и спросом н
23.05.2025 Ресторанный гид Ultima Guide запустился в Узбекистане

заведений Ташкента, которые попали в Ultima Guide, можно на сайте проекта, в приложении Yandex Go в Узбекистане на странице «Еды». Гид будет обновляться ежегодно и станет помощником для жителей
20.05.2025 Wildberries ускоряет доставку в Узбекистане: заказы из ПВЗ — до двери за несколько часов

Международная платформа Wildberries расширяет возможности курьерской доставки в Узбекистане и запускает новый формат – «Курьер экспресс». Теперь клиенты маркетплейса смогут получить товар из пункта выдачи заказов прямо до дома в короткие сроки — до 4 часов с момента заказа
06.05.2025 Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в девять раз

По итогам 2024 г. поставки литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан увеличились в девять раз по сравнению с 2023 г. На столицу приходится более 88% всего российского экспорта данной продукции в Узбекистан. Об этом сообщил министр правительства
11.04.2025 Wildberries открывает новый сортировочный центр в Узбекистане

Wildberries продолжает укреплять свои позиции на рынке Центральной Азии и объявляет об открытии нового сортировочного центра в Узбекистане. Площадь объекта увеличилась в nhb раза, что позволило удвоить пропускную способность — центр способен обрабатывать до 100 тыс. заказов в сутки. Об этом CNews сообщили представители
20.03.2025 Группа Arenadata вышла на рынок Узбекистана, заключив партнерство с RealSoft

б этом CNews сообщили представители Arenadata. RealSoft стал первым локальным партнером Arenadata в Узбекистане. «RealSoft за годы работы зарекомендовал себя как надежный и профессиональный пар
04.02.2025 DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Узбекистана  

лково» (группа ВЭБ.РФ) «Стахановец» получила одобрение Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия подтверждает, что ПО соответствует требованиям национальн
20.12.2024 ДОМ.РФ представил возможности экспорта строительной и технологической экспертизы в Узбекистан

в экспорте цифровых продуктов. Об этом стало известно по итогам визита представителей госкомпании в Узбекистан 19-20 декабря 2024 года. Специалисты ДОМ.РФ посетили открытие первого пилотного це
13.12.2024 Сеченовский университет протестирует в Узбекистане собственное ПО для лечения стенозов

Сеченовский университет Минздрава России заключил с Республиканским Специализированным научно-практическим центром кардиологии Минздрава Республики Узбекистан соглашение об апробации системы «Виртуальный ФРК» для неинвазивного исследования коронарного кровотока и планирования операций по лечению стенозов сосудов. Полученные резу
25.11.2024 «Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана

«Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане. Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома стал доступен жителям Ташкента с 25 ноября 2024 г. Сейчас к заказу доступно порядка 3 тыс. позиций, в том числе от местных прои
23.10.2024 ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана

, решениям в области кибербезопасности и решениям для цифровизации промышленности. В последние годы Узбекистан стал центром притяжения зарубежных компаний. Республика становится все более привл
20.09.2024 ДОМ.РФ поделится с Узбекистаном опытом по развитию сервисов для жилищной сферы

угие государства, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи с делегацией из Узбекистана во главе с и.о. министра строительства и ЖКХ республики Шерзодом Хидоятовым. Во в
12.09.2024 «МТС Travel»: россияне стали чаще бронировать отели в Узбекистане, Казахстане и Абхазии

, рекордсменом по росту спроса у самостоятельных туристов среди направлений ближнего зарубежья стал Узбекистан — на осень здесь сделано в 2,5 раза больше бронирований. Примерно так же выросло к
24.06.2024 «Почта России» запустила сервис онлайн-переводов в Узбекистан

«Почта России» внедрила новую услугу для своих клиентов – срочные почтовые переводы в Узбекистан. Благодаря сервису PosTransfer денежные средства можно получить моментально в любо
20.06.2024 Колледж цифровых профессий «Синергия» откроется в узбекском Намангане в сентябре

Университет «Синергия» откроет первый зарубежный колледж цифровых профессий в Намангане (Узбекистан), в 2024/25 учебном году в нем начнут обучать студентов ИT-профессиям в очной и оч
06.06.2024 «Сбер» обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки

первой публичной большой языковой моделью, которая будет специально обучена понимать и говорить на узбекском и арабском языках. Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Тех
06.05.2024 «Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане

Место для «Точки притяжения» выбрано не случайно - технопарк «INNO» является одним из крупнейших в Узбекистане и объединяет множество лабораторий и инновационных зон. В Агентстве стратегически
23.04.2024 Самые перспективные отрасли для развития ИИ в Узбекистане — промышленность, сельское хозяйство и строительство

В Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям, развитию технологий и искусственного и
21.02.2024 «Выберу.ру» запустил финансовый маркетплейс в Узбекистане

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» запустил платформу для Узбекистана. На ней будут доступны банковские и микрофинансовые продукты для физических лиц и бизнеса. На версии маркетплейса для Узбекистана уже доступны основные финансовые услуги: вкл
29.01.2024 Российский ИТ-стартап Sellty выходит на рынок Узбекистана

ет-магазина Sellty продолжает экспансию на рынок СНГ. В январе 2024 г. компания объявила о выходе в Узбекистан. Новый продукт позволит узбекистанским оптовым компаниям внедрить цифровые инструм
22.12.2023 School 21 открылась в Узбекистане

В Узбекистане впервые начинает работать School 21: ее кампус открыт в Самарканде. Это школа про
15.12.2023 Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring

нционного обучения и онлайн-формата для некоторых курсов. Но из-за особенностей интернет-покрытия в Узбекистане, этот опыт также не стал массовым. Кроме того, онлайн-конференции не позволяли ко
29.11.2023 SOTA AI локализует продукты 3iTech в Узбекистане

сственного интеллекта для бизнеса, сообщает о выводе своих продуктов на базе ИИ на рынок Республики Узбекистан. Их локализацией и продвижением займется эксклюзивный партнер 3iTech — компания SO

Публикаций - 2005, упоминаний - 2757

Узбекистан и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 345
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 342
Microsoft Corporation 25775 153
МегаФон 10742 145
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 138
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 119
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан - MTS Uzbekistan 112 110
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 105
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 95
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 93 92
Yandex - Яндекс 9216 81
Киевстар - Kyivstar 569 60
Ростелеком 10948 59
9594 54
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 52
Uztelecom - Узтелеком - Узбектелеком - Узмобайл 55 48
Huawei 4676 48
Softline - Софтлайн 3743 46
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 44
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 43
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 43
IBM - International Business Machines Corp 9699 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 38
Intel Corporation 12811 37
SAP SE 5601 36
Samsung Electronics 11064 33
Cisco Systems 5372 33
Telegram Group 2940 31
Oracle Corporation 7074 30
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 30
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 29
ЦФТ - Золотая Корона 362 29
Альфа-Групп - Altimo - Buztel 31 28
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 28
VK - Mail.ru Group 3602 28
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 27
Google LLC 12688 25
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 22
Apple Inc 13154 22
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 70
Альфа-Групп 745 65
Takilant 52 52
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 36
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 33
Visa International 1993 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 32
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 30
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 30
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 28
Альфа-Банк 1979 27
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 26
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 24
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 24
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 21
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 18
Почта России ПАО 2370 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 17
NanduQ - Qiwi 1013 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
UZCARD - ЕОПЦ - Единый общереспубликанский процессинговый центр 24 15
Евросеть 1421 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 14
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 13
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 12
Газпром ПАО 1493 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 11
Swisdorn 11 11
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 64 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 10
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 10
НСПК - Национальная система платежных карт 948 10
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 9
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 9
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 89
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 52
Правительство Республики Узбекистан - Минцифры Узбекистана - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 45 45
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 43
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 40
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 32
Судебная власть - Judicial power 2500 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 30
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 29
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 26
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 23
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 22
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 21
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 13
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
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Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 10
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 10
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 10
Федеральное казначейство России 1949 9
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 8
Экономический суд Ташкента - Хозяйственный суд Ташкента 8 8
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 8
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 115
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 13
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 11
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 9
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 8
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
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Информация для всех ОД - Общественное движение 78 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Союз продовольственных бирж 3 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
ЛДПР 116 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 361
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 326
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 312
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 228
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 216
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 213
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 176
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 168
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 164
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 144
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 126
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 118
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 115
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 109
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 99
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 99
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 97
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 94
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 93
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 92
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 83
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 82
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 78
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 78
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 77
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 76
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 76
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 75
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 75
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 74
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 73
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 70
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 65
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 62
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 60
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 60
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 59
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 59
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 58
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 57
Microsoft Windows 16882 79
Microsoft Windows 2000 8678 58
Google Android 15243 56
Apple iOS 8583 39
Microsoft Windows XP 2431 34
Linux OS 11533 27
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 24
Apple iPhone 6 4861 22
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Microsoft Office 4170 17
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 17
Google YouTube - Видеохостинг 3002 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
FreePik 1841 14
Oracle Java - язык программирования 3469 14
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 14
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 14
Apple - App Store 3109 13
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
ЦФТ - Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 81 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 12
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 11
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 11
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 11
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 10
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 10
Реестр добросовестных экспортеров 213 10
Межбанковский процессинговый центр - Элкарт - карта национальной платежной системы Кыргызской Республики 19 10
Модульбанк - Маркет карта 11 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
1С:ERP Управление предприятием 841 9
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 9
Microsoft Windows BitLocker 942 9
Каримов Ислам 97 97
Каримова Гульнара 95 95
Авакян Гаянэ 52 52
Ахмедов Бекзод 39 39
Мадумаров Рустам 25 25
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 25
Фридман Михаил 146 24
Путин Владимир 3454 22
Федорова Олеся 63 16
Даутов Радик 16 16
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 16
Авен Петр 67 15
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 15
Торбахов Александр 111 14
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 13
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 12
Хан Герман 56 12
Пальчун Кирилл 84 12
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 12
Lunder Jo - Лундер Джо 69 12
Алимов Темирмалик 12 12
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Мирзиев Шавкат - Мирзиёев Шавкат 9 9
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Бабаев Кирилл 56 8
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Казахстан - Республика 6048 1092
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 273
Молдавия - Республика Молдова 738 236
Турция - Турецкая республика 2620 235
Европа 24964 193
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 180
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Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
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Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 3
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
УМЭД - Университет мировой экономики и дипломатии в Ташкенте 3 3
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 3
ТГТУ - Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова - TDTU - Toshkent davlat texnika universiteti 7 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 100 2
ТУИТ - Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti 5 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 14 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 2
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
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Startup Village - международная стартап-конференция 62 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 2
МТС - Телеком Идея 51 2
Зимние Азиатские игры 5 2
Связь-Экспокомм 276 2
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 1
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Обнинский атомный марафон 2 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
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Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
Единый день голосования 143 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Россия-Африка - саммит 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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