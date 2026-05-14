SQB и Инфомаксимум провели первую конференцию по процессной аналитике в Узбекистане 14 мая в Ташкенте состоялась конференция ProcessTech — первое мероприятие по процессной аналитике в Узбекистане. Событие собрало представителей крупнейших компаний Республики и экспертов-практи

Узбекистан, Белоруссия и Казахстан стали лидерами по использованию Max за рубежом орых — жители СНГ. Ежедневно иностранцы совершают 1,5 млн звонков и отправляют более 20 млн сообщений в Max. Об этом CNews сообщили представители Max. Топ-5 государств по регистрациям в Max возглавил Узбекистан, впервые обогнав Белоруссия. На третьем месте — Казахстан, за ним следуют Таджикистан и Кыргызстан. Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре 2025 г. возмо

CorpSoft24 расширяет бизнес в Узбекистане ов. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24. Команда CorpSoft24 совершила рабочую поездку в Узбекистан, в рамках которой провела серию встреч с представителями среднего и крупного бизне

MES-системы на базе платформы ИНКА появятся на рынке Узбекистана ний, полезен и для создания MES-систем в соответствии с особенностями их потенциальных заказчиков в Узбекистане», – сказал директор компании Promkipavtomatika Engineering Павел Арутюнов.

VolgaBlob выходит на рынок Узбекистана увеличивается на 25-30% ежегодно. При этом проникновение решений класса SIEM и систем мониторинга в Узбекистане, по оценкам VolgaBlob, составляет менее 15%. Для поставщиков платформ комплексног

ИТ-рынок Центральной Азии ожидает от российских дистрибуторов и разработчиков совместного продвижения еэффективность BigData и решений с использованием ИИ с точки зрения ожидаемого бизнес-результата. В Узбекистане – это решения с использованием ИИ и роботизация (21%). Во всех странах Центрально

ЭДО в Saby доступен с Узбекистаном, Казахстаном и Белоруссией звитии поставок и логистики, а не на сопровождении документооборота. Расширяя ТЭДО на страны ЕАЭС и Узбекистан, мы снимаем технические и юридические барьеры. Компании в режиме реального времени

Ivideon и Uztelecom намерены запустить совместный сервис в Узбекистане в рамках стратегического партнерства и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе, и Uztelecom, телекоммуникационный оператор Узбекистана, подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предусматривает за

VAS Experts оптимизировала сеть интернет-провайдера «Саркор» в Узбекистане одернизировать инфраструктуру. Целью проекта стало повышение эффективности сети, снижение издержек и подготовка к дальнейшему росту абонентской базы. «Саркор» — один из старейших интернет-провайдеров Узбекистана. Основная зона присутствия компании – Ташкент, где оператор обеспечивает полное покрытие и предоставляет услуги широкополосного доступа, VoIP и IPTV. На протяжении многих лет потреб

Российские коммуникационные сервисы выходят на рынок Узбекистана облачные форматы внедрения и направлено на поддержку долгосрочной стратегии цифровизации региона. Максим Смирнов, заместитель генерального директора IVA Technologies: «Uztelecom — крупнейший оператор Узбекистана, которому доверяют более 12 млн пользователей. То, что именно такой стратегический партнёр выбрал IVA Technologies — важное подтверждение конкурентоспособности и зрелости российских

Шаг к единому цифровому пространству России и Узбекистана: подписано соглашение о взаимном признании электронной подписи танет важным шагом в развитии доверенной цифровой среды и укреплении сотрудничества между Россией и Узбекистаном в сфере электронного документооборота. Это позволит решить проблему трансграничн

Bi.Zone и Центр кибербезопасности Узбекистана повысят цифровую устойчивость компаний СНГ Bi.Zone и Центр кибербезопасности Республики Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности. В рамках меморандума организации договорились о сотрудничестве между командами реагирования на инциденты:

Itpod расширяет экспорт серверов и СХД на рынок Узбекистана и VAS Experts. «Сегодня Центральная Азия стала одним из самых динамичных регионов для цифровизации. Узбекистан делает ставку на налоговые льготы и создание специальных экономических зон, что фо

Россия и Узбекистан запустили трансграничный электронный документооборот Проект реализован при участии: Федеральной налоговой службы России» Налогового комитета Республики Узбекистан» российских и узбекских операторов трансграничного ЭДО: компании «Тензор» (система

Российское приложение Blink вышло на рынок Узбекистана и привлекло более 1 млн пользователей Приложение Blink, созданное российской командой, набирает популярность в Узбекистане. Cервис для обмена геолокацией превысил отметку в 1 млн пользователей и вошел в т

VisionLabs участвует в проектах оплаты по лицу в метро в Казахстане и Узбекистане льзуются более чем в 50 городах в России и за рубежом, в том числе компания развивает проекты в СНГ. В 2025 г. VisionLabs внедрила технологию распознавания дипфейков в 13 банках в России, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане.

Itglobal.com вышел на рынок Узбекистана ит в корпорацию ITG) открыл офис в Ташкенте и запустил полный спектр ИТ-услуг для узбекского рынка. Узбекистан стал одиннадцатой зарубежной страной присутствия Itglobal.com. Компания развернула

Serverspace открыл представительство в Узбекистане ый облачный провайдер Serverspace (входит в корпорацию ITG) объявил об открытии представительства в Узбекистане. Решение о выходе на рынок связано с ростом цифровой экономики страны и спросом н

Ресторанный гид Ultima Guide запустился в Узбекистане заведений Ташкента, которые попали в Ultima Guide, можно на сайте проекта, в приложении Yandex Go в Узбекистане на странице «Еды». Гид будет обновляться ежегодно и станет помощником для жителей

Wildberries ускоряет доставку в Узбекистане: заказы из ПВЗ — до двери за несколько часов Международная платформа Wildberries расширяет возможности курьерской доставки в Узбекистане и запускает новый формат – «Курьер экспресс». Теперь клиенты маркетплейса смогут получить товар из пункта выдачи заказов прямо до дома в короткие сроки — до 4 часов с момента заказа

Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан вырос в девять раз По итогам 2024 г. поставки литий-ионных аккумуляторов из Москвы в Узбекистан увеличились в девять раз по сравнению с 2023 г. На столицу приходится более 88% всего российского экспорта данной продукции в Узбекистан. Об этом сообщил министр правительства

Wildberries открывает новый сортировочный центр в Узбекистане Wildberries продолжает укреплять свои позиции на рынке Центральной Азии и объявляет об открытии нового сортировочного центра в Узбекистане. Площадь объекта увеличилась в nhb раза, что позволило удвоить пропускную способность — центр способен обрабатывать до 100 тыс. заказов в сутки. Об этом CNews сообщили представители

Группа Arenadata вышла на рынок Узбекистана, заключив партнерство с RealSoft б этом CNews сообщили представители Arenadata. RealSoft стал первым локальным партнером Arenadata в Узбекистане. «RealSoft за годы работы зарекомендовал себя как надежный и профессиональный пар

DLP-система «Стахановец» вышла на рынок Узбекистана лково» (группа ВЭБ.РФ) «Стахановец» получила одобрение Национальной системы сертификации Республики Узбекистан. Сертификат соответствия подтверждает, что ПО соответствует требованиям национальн

ДОМ.РФ представил возможности экспорта строительной и технологической экспертизы в Узбекистан в экспорте цифровых продуктов. Об этом стало известно по итогам визита представителей госкомпании в Узбекистан 19-20 декабря 2024 года. Специалисты ДОМ.РФ посетили открытие первого пилотного це

Сеченовский университет протестирует в Узбекистане собственное ПО для лечения стенозов Сеченовский университет Минздрава России заключил с Республиканским Специализированным научно-практическим центром кардиологии Минздрава Республики Узбекистан соглашение об апробации системы «Виртуальный ФРК» для неинвазивного исследования коронарного кровотока и планирования операций по лечению стенозов сосудов. Полученные резу

«Яндекс Лавка» вышла на рынок Узбекистана «Яндекс Лавка» начала работать в Узбекистане. Сервис быстрой доставки продуктов и товаров для дома стал доступен жителям Ташкента с 25 ноября 2024 г. Сейчас к заказу доступно порядка 3 тыс. позиций, в том числе от местных прои

ГК Softline объявляет о выходе на рынок Узбекистана , решениям в области кибербезопасности и решениям для цифровизации промышленности. В последние годы Узбекистан стал центром притяжения зарубежных компаний. Республика становится все более привл

ДОМ.РФ поделится с Узбекистаном опытом по развитию сервисов для жилищной сферы угие государства, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко во время встречи с делегацией из Узбекистана во главе с и.о. министра строительства и ЖКХ республики Шерзодом Хидоятовым. Во в

«МТС Travel»: россияне стали чаще бронировать отели в Узбекистане, Казахстане и Абхазии , рекордсменом по росту спроса у самостоятельных туристов среди направлений ближнего зарубежья стал Узбекистан — на осень здесь сделано в 2,5 раза больше бронирований. Примерно так же выросло к

«Почта России» запустила сервис онлайн-переводов в Узбекистан «Почта России» внедрила новую услугу для своих клиентов – срочные почтовые переводы в Узбекистан. Благодаря сервису PosTransfer денежные средства можно получить моментально в любо

Колледж цифровых профессий «Синергия» откроется в узбекском Намангане в сентябре Университет «Синергия» откроет первый зарубежный колледж цифровых профессий в Намангане (Узбекистан), в 2024/25 учебном году в нем начнут обучать студентов ИT-профессиям в очной и оч

«Сбер» обучит GigaChat понимать арабский и узбекский языки первой публичной большой языковой моделью, которая будет специально обучена понимать и говорить на узбекском и арабском языках. Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока «Тех

«Сколтех» примет участие в открытии центра передовых компетенций в Узбекистане Место для «Точки притяжения» выбрано не случайно - технопарк «INNO» является одним из крупнейших в Узбекистане и объединяет множество лабораторий и инновационных зон. В Агентстве стратегически

Самые перспективные отрасли для развития ИИ в Узбекистане — промышленность, сельское хозяйство и строительство В Узбекистане уделяют очень большое значение инновациям, развитию технологий и искусственного и

«Выберу.ру» запустил финансовый маркетплейс в Узбекистане Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» запустил платформу для Узбекистана. На ней будут доступны банковские и микрофинансовые продукты для физических лиц и бизнеса. На версии маркетплейса для Узбекистана уже доступны основные финансовые услуги: вкл

Российский ИТ-стартап Sellty выходит на рынок Узбекистана ет-магазина Sellty продолжает экспансию на рынок СНГ. В январе 2024 г. компания объявила о выходе в Узбекистан. Новый продукт позволит узбекистанским оптовым компаниям внедрить цифровые инструм

School 21 открылась в Узбекистане В Узбекистане впервые начинает работать School 21: ее кампус открыт в Самарканде. Это школа про

Банк Узбекистана «Ипак Йули» организовал обучение персонала с помощью платформы iSpring нционного обучения и онлайн-формата для некоторых курсов. Но из-за особенностей интернет-покрытия в Узбекистане, этот опыт также не стал массовым. Кроме того, онлайн-конференции не позволяли ко